Diario de Radio Nacional 12/6/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - DESDE CONCEPCION DEL URUGUAY: Rossi dijo que en las elecciones "estarán en juego los derechos sociales y políticos"

LRA 1 Buenos Aires - Los Angeles-Buenos Aires: El Presidente regresó a la Argentina tras participar de la Cumbre

LRA 1 Buenos Aires - SUSANA LANDRISCINI: "Estamos atrasados 5 años y podríamos estar auto abasteciéndonos"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN JUSTI: "El Gobierno de Gerardo Morales es autócrata"

LRA 1 Buenos Aires - Un duelo interrumpido: Los soldados no identificados de Malvinas

LU 23 Lago Argentino. Calafate - MALVINAS NOS UNE: "Veteranas con A"

Nacional Clásica - Récord Mundial por Malvinas: Una transmisión de 240 horas

LRA 1 Buenos Aires - ISMAEL JALIL: Invisibilización y naturalización de la represión policial e institucional

LRA 11 Comodoro Rivadavia - PUEBLOS ORIGINARIOS: Las múltiples caras del racismo que hoy se presenta como novedoso #8

LRA 7 Córdoba - SERGIO TAGLE: La élite empresaria de AEA, un sujeto histórico del fracaso económico nacional

LT 12 Paso de los Libres - NORBERTO VILLORDO: "Es la primera vez que Santa Lucía se suma a un logro como este en Yacyretá"

LRA 27 Catamarca - SILVANA GINOCCIO: "No hubo oportunidad de debate"

LRA 1 Buenos Aires - SUBA DE 1,3% EN PRIMEROS 5 MESES: Venta de autos usados creció en mayo 45,5% interanual

LRA 1 Buenos Aires

El flamante titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, dijo hoy en Entre Ríos que en las elecciones presidenciales de 2023 se pondrá "en disputa el sentido de la historia argentina de los últimos 75 años" y al mismo tiempo "estarán en juego los derechos sociales y políticos consagrados por Perón y Eva, y luego por Néstor y Cristina".

En ese sentido, consideró que en los próximos comicios se dará una disputa por la interpretación de la historia del país y que, al discutir sobre el futuro, se debatirá "principalmente, si el peronismo le hizo bien o mal" a la Argentina.

El exministro de Defensa y exjefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados compartió estos planteos al exponer en una de las mesas de debate del plenario "Reflexiones sobre el presente y futuro de la Argentina", que se realizó en un club de Concepción del Uruguay organizado por su espacio político, La Corriente Nacional de la Militancia, en el marco del Frente de Todos.

En el encuentro también hablaron el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en cierto modo anfitrión; y los diputados nacionales del oficialismo Victoria Tolosa Paz, Carolina Gaillard y Marcelo Casaretto, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández arribó al país tras participar esta semana en la ciudad estadounidense de Los Angeles de la IX Cumbre de las Américas.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas, que había partido a las 22.56 hora local (2.56 de la Argentina) desde el aeropuerto internacional de Los Ángeles, aterrizó a las 14.54 en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, de la localidad bonaerense de Ezeiza.

Fernández regresó acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzoti y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional de Frente de Todos por la provincia de Río Negro se refirió a la actualidad de los recursos energéticos del país y resaltó el atraso que generó la gestión macrista con relación a la producción de gas.

Destacó el rol que desempeña YPF: “Asistimos a un desarrollo que es integral, tecnológico, para la exploración, productivo, comercial y de abastecimiento”.

A su vez, realizó un repaso de la producción de gas: “En tiempo de la privatización de YPF habíamos ido cayendo. En 2014, cuando se recupera la soberanía sobre el 51% de las acciones asistimos a una caída enorme de las reservas de petróleo y gas, eso llevo a la decisión de la renacionalización parcial de YPF, que nos lleva a estos 10 años de aumento de producción de petróleo, con su más importante yacimiento en Loma Campana”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Juan Justi se refirió al gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, destacando que “hay una sola persona que gobierna, sin someterse a ningún tipo de limitación”.

El licenciado afirmó que Jujuy tiene un gobernador “autócrata” y resaltó que “a partir de esa autocracia, Morales resaltó dos proyectos que son malos para la provincia en términos financieros”: “Uno es Cannava, una clara muestra de nepotismo, y la otra son los paneles solares de Cauchari”.

Al respecto del litio destacó que “viene siendo una política de Estado” y qué se debe hablar de “un contexto de desarrollo de la minería, que es necesaria para la transición energética”.

LRA 1 Buenos Aires

La antropóloga social, integrante del equipo de antropología forense argentino, Virginia, se refirió a la misión que llevan a cabo para identificar a los soldados fallecidos en Malvinas.

“Estuve en Malvinas acompañando a las familias en el segundo viaje humanitario que realizamos para identificar los restos de sus familiares. Me tocó ser parte de ese equipo” contó.

En tanto a lo que se siente: “Son situaciones muy fuertes que nos toca compartir con la familia, que son las personas que movilizan al fin y al cabo nuestro trabajo. La búsqueda cotidiana de memoria, de verdad y de justicia”.

Virginia contó la creación del equipo en 1984: “Fue a partir de los reclamos y demandas de las familias que estaban buscando los cuerpos de sus familiares”. “Me incorporo en 2007 a partir de lo que fue la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas, en el caso concreto de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar” resaltó.

Con relación a la pérdida del familiar: “Sabemos que ese dolor está acompañado por la falta de identificación, la falta de un cuerpo, la falta de un duelo. Un duelo interrumpido, la mayoría de los familiares lo siente de esa manera”.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

En este quinto programa de Malvinas nos une, charlamos con Ivy Perrando Schaller, quién dedicó una serie de fotografías a mujeres veteranas de Malvinas.

Todo comenzó haciendo un retrato de una enfermera militar quién le dijo que debería hacer fotos de veteranas de Malvinas. ¿Veteranas con A?, dice Ivy que le preguntó y fue el comienzo de lo que le llevó cuatro años de investigación y búsqueda de esas mujeres, que un 8 de junio llegaron a Río Gallegos para ponerse al servicio del ejército. "Al ser de Río Gallegos, historias de Malvinas nunca me faltaron, pero sentí que estaba en orsai al desconocer que había veteranas con A" explicó Perrando Schaller.

El martes 14 de junio a las 13:00, los músicos y bandas de todo el país, tocarán en las plazas de sus localidades, para acompañar el final de una transmisión de 240 horas.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Ismael Jalil, se refirió a los distintos casos de represión y la reestructuración que se debe realizar para que no sucedan.

Al respecto de su labor como integrante de la CORREPI “Es imposible permanecer ajeno a eso, por eso no me considero un experto, me siento más un compañero de la gente que sufre y la idea es tender una mano con un compromiso”.

“Para que estas cosas no ocurran hay dos cuestiones básicas que tienen que cambiar; una es la invisibilización, y la otra es la naturalización. Hay que entender que todo lo que el Estado hace sobre el cuerpo de una persona, lo hace sobre el cuerpo social en general” resaltó.

El abogado de derechos humanos explicó que “no todas las fuerzas viven en el distrito en donde se produce el hecho de represión institucional” y aseguró que esta situación “se da comúnmente en la Ciudad de Buenos Aires”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

En esta oportunidad, en la columna Kume muyawun, Daniel Loncon aborda la temática del racismo, que tiene mucha antigüedad, pero que lamentablemente mantiene la vigencia y se va renovando, adoptando formas y modos distintos, pero conservando su esencia.

Analiza la polémica generada hace unos días con motivo del izamiento del emblema del pueblo mapuche en la Universidad Nacional del Comahue, en ocasión de la celebración del Wiñoy Tripantu, conocido mayormente como año nuevo Mapuche.

El columnista explica que las expresiones cargadas de desconocimiento, prejuicios, odio y racismo que se pregonaron en esos días son las nuevas formas de un discurso existente desde la época de la colonia.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Tagle señaló: “El discurso dominante insiste en que debemos dejar atrás 70 o 75 años de decadencia nacional. El número depende de la distancia temporal respecto de 1945 en la cual se encuentre el hablante. El período es más largo. Se trataría de superar más de 140 años de una frustración nacional que tiene como sujetos históricos a la actual elite empresaria y a sus antepasados”.

LT 12 Paso de los Libres

Villordo habló del convenio de colaboración entre Yacyretá y el municipio de Santa Lucía, y luego destacó la firma de la Carta de Intención con la Empresa Binacional Yaciretá, tras lo cual expresó: “Es muy oportuno este inicio de articulación con las comunas de Corrientes y un hecho trascendente para Santa Lucía poder trabajar con esta entidad”.

LRA 27 Catamarca

En el Café de las 8, Javier Arce entrevistó a la Dip. Nacional Silvana Ginoccio quien se refirió a la aprobación del proyecto de la boleta única en el Congreso de la Nación y a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Frente a la gran repercusión de la sesión del pasado miércoles, la Dip. explicó que “No hubo oportunidad a debate, a construir ningún tipo de consenso. Y de las exposiciones no quedó claro que la boleta única de papel sea superadora a la boleta que nosotros venimos usando”. Hay un dato que no es menor y es que nosotros en el próximo año tenemos elecciones presidenciales y lo que se busca es implementarla rápidamente. Nosotros hemos manifestado desde el Frente de Todos que no contribuía a la responsabilidad institucional porque nosotros tenemos un sistema que funciona y que ha dado muestras hace meses atrás con las últimas elecciones generales, a las 9 de la noche teníamos el 98% del escrutinio realizado. Es un sistema que el electorado conoce que contribuye al ejercicio de este derecho de elegir y ser elegido".

LRA 1 Buenos Aires

Las operaciones de compraventa de autos usados marcaron en mayo un incremento de 42,5% respecto a igual período 2021, con un total de 138.552 vehículos registrados, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año reflejó un leve incremento de 1,3%, según un informe la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

LRA 26 Resistencia

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso contó la historia de la escritora y psicoanalista rusa, con inclinaciones liberales, Lou Andreas-Salomé, considerada una “sagaz” colaboradora en los trabajos filosóficos de Friedrich Nietzsche, así como también amiga, crítica y consejera del filósofo y poeta alemán del siglo XIX, quien la consideró “una de la persona más inteligente que he conocido”.

Sumado a eso, Saborido y Miguez profundizaron en la dicotómica relación entre los peronistas y el escritor Luis Borges, y viceversa.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Tierra adentro” se recordó el paso por nuestro país del célebre acróbata y equilibrista francés, Charles Blondin, quien en el año 1877 estableció su circo en la ciudad de Buenos Aires durante el último tramo de su carrera tras haberse, presentado en variados escenarios de Europa, Asia, América y Oceanía.

De altísima fama en el mundo entero, cobró notoriedad por haber cruzado las cataratas del Niágara sobre una cuerda a sesenta metros de altura en un recorrido de 335 metros lineales, entre Estados Unidos y Canadá. Hazaña que repitió con los ojos vendados y más tarde en modalidades cada vez más arriesgadas. El 25 de mayo de 1878, Blondin realizo una presentación similar cruzando la plaza de mayo sobre una cuerda.

LRA 6 Mendoza

La Enkosala "Gladys Ravalle" sufrió un incendio en su sede de Godoy Cruz, el cual culminó generó pérdidas totales.

En tanto, Juan Comotti, coordinador de la sala, lamentó lo ocurrido y confirmó que el siniestro arrasó por completo con la estructura, la utilería y las escenografías.

LRA 1 Buenos Aires

Reseña del breve periodo musical en 1963, en el que Astor compone el disco “Tango contemporáneo” con una formación de octeto creada especialmente para ese registro, denominado el Nuevo Octeto.

A diferencia del Octeto tradicional, esta formación incorporaba la flauta en el lugar del segundo violín y se incorpora la percusión en el puesto del segundo bandoneón como consecuencia de la necesidad constante en experimentar con nuevos formatos instrumentales, definido como una renovación de estilo total y con músicos de primera línea, que asimismo cuenta con la participación del destacado novelista, Ernesto Sábato, como recitante.

LRA 26 Resistencia

“Chicas y poderosas es una organización que trabaja en diferentes países y su misión es fortalecer el trabajo de mujeres y disidencias en los medios de comunicación. Una de sus actividades fue hacer este proyecto que fue pensado y concretado que se llama Territorio y resistencia donde se reflejan historias de todo el país y la manera en que las afecta a la crisis climática. En nuestra página se muestran las 8 historias que son las que se exhiben hoy viernes 10 a las en el Museo de Medios de Resistencia. Convocamos a 8 duplas de periodistas y fotógrafas y en este caso de Resistencia se muestra al parque Caraguatá”, dijo la integrante de Chicas Peligrosas.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch continúa presentando mujeres que cantan de todo el país y Latinoamérica, para poder mostrar y difundir estas voces al gran público.

Lorena Astudillo, cantora, compositora, docente de canto y Lic. en psicología, cuyo disco temático sobre el Cuchi Leguizamon, “Lorena canta al Cuchi” fue el puntapié inicial de su carrera, con el tema “Canción de lejos”.

La folclorista riojana Mariana Matta, con el tema “Agua lejos” del disco referencial a su provincia “Canciones del árbol”, grabado con la colaboración de su familia y música compuesta por su hermano Camilo Matta, figura fundamental de la música popular riojana de los últimos treinta años; y la mendocina, Ini Severino, con “Coplas de la luna llena”.

En la columna de Hombres que cantan mujeres, Andres Calamaro junto Mon Laferte, con el tema “Tantas veces”.

También estuvieron presentes, Angela Torres, con el tema “Flotando”, y en las voces femeninas de Latinoamérica, la cubana Ivette Cepeda.

LRA 53 San Martín de los Andes

Lucas habló de su colección de más de 50 radios por el restauradas que exhibe a través de su sitio web.

Comenzando por su pasión por este medio de comunicación tan importante en localidades donde es el único proveedor de noticias e información, Lucas relató cómo fue su infancia en Sierras Bayas donde se enamoró de la radio.

Lucas Lopardo fue desarrollando su pasión por la radio y profundizando sus estudios al respecto desde que cursó la carrera de Ingeniera en Electrónica para luego dar rienda suelta a sus ganas de reparar artefactos que datan de antes de la Segunda Guerra Mundial y siguiendo por la evolución de los distintos modelos y marcas que fueron apareciendo con posterioridad.

Asimismo, el apasionado restaurador habló del valor que tienen esos artefactos, que muchas veces esconden historias familiares que los hacen más valiosos todavía y que son las que lo inspiran a trabajar para preservarlos.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición, Víctor Heredia conmemoró al poeta y músico salteño, Ariel Petrocelli, considerado como uno de los pilares del cancionero popular argentino, interpretado por los más importantes artistas del país.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Montevideo, Uruguay, el músico, compositor y productor, Juan Campodónico, se refirió a su historia como artista, desde sus inicios hasta la actualidad, realizando un análisis de los géneros musicales de hoy en día.

En tanto a sus comienzos: “Fuimos exiliados en México en la época de la dictadura, ósea que nos criamos en ahí y volvimos a Uruguay en la adolescencia. Nos sentíamos muy uruguayos, pero nos sentíamos muy mexicanos y creo que eso se veía muy reflejado en el artista que era en mi adolescencia”.

Se refirió al hip hop y el rap: “El hip hop fue una música que en lo particular me enamore, son músicas del mundo en un estado ya globalizado, por más de que podés localizar el hip hop en lugares de los que surge, rápidamente se expande en el mundo”.

“Han sido músicas que han tomado influencia, no solo de la propia historia de la música, sino artes más contemporáneas como el cine. Es un lenguaje bastante nuevo dentro de la música y bastante conectado con el mundo de hoy” explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El músico y gestor cultural, Raúl Martínez, conocido como “Yacaré Manzo”, conductor del programa “Litorales” por Radio Nacional Folklórica, uno de los grandes exponentes de la nueva canción litoraleña argentina y referente de la nueva camada de músicos independientes, dialogó con Sandra Mihanovich acerca de sus próximas presentaciones, los distintos formatos elegidos en los shows y la génesis de sus adaptaciones folklóricas.

Martínez cuenta con seis discos editados y en obra Yaca Rock Nacional interpreta clásicos del rock argentino en clave de chámame, y el mismo cobró impulso con la declaración por parte de la UNESCO del chámame como patrimonio de la humanidad.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Fernanda Montenovic, secretaría de Equidad Educativa, dijo: "Estamos llevando adelante una tarea muy ardua en estos últimos tiempos con los equipos de protección de adicciones, trabajando en concientización y con talleres donde se aborda la problemática que se está visibilizando cada día más".

LV 8 Libertador

Tras el triunfo de la lista denominada ´Encuentro´, Rodríguez Agüero, flamante decana electa, señaló: “Teníamos una buena intuición por lo que nos expresaban los estudiantes y los graduados.

Votaron todos los docentes, un 70% de los estudiantes y hubo una gran cantidad de egresados que nos apoyaron”.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Integración Soco Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Miño, se refirió al trabajo de la Secretaría y destacó varias de sus funciones, como el Registro de los Barrios Populares (ReNaBaP).

“La función que tiene hoy nuestra secretaria en tanto a los barrios populares, es la de conectarlos a la trama urbana y dotarlos de servicios básicos, para que las familias tengan el acceso a los mismos derechos” explicó.

En tanto al ReNaBaP: “Se creó en el 2016 y arrojó una cifra de 4400 barrios y hubo una actualización de 5687” resaltó.

“Tenemos hoy una ejecución de más de $100.000M que tiene que ver con un 15% del aporte de grandes fortunas y un 7% del impuesto país del dólar”, “Estamos trabajando en casi 540 barrios a la vez, algo totalmente novedoso y revolucionario”.

LRA 1 Buenos Aires

Sergio Moragues, abogado y director del “El campito Refugio” para mascotas, habló con Alicia Barrios acerca de la primera plataforma de adopción de perros en Argentina: AdoptaUnCamperito.com.ar. El sitio cuenta con imágenes y descripción de los animales. Sergio explicó por qué es importante poder adoptar mascotas y no comprar animales. Como los afectos se eligen, "no se compran" y porque es importante apoyar y cuidar a los animales.

LT 11 Concepción del Uruguay

En dialogo con José Luis Betancourt, secretario de la Camara del Software de Concepción del Uruguay, habló en Cadenas de Valor sobre la preocupante situación que atraviesan a nivel académico.

“De los estudiantes de secundaria, solo el 18% llega a la universidad, y solo un porcentaje llega al título universitario, es una situación grave. Esto no se va a solucionar en un futuro, por el contrario prevemos que se va a agravar y es terrible”.

LRA 1 Buenos Aires

La jugadora de hockey sobre césped con gran paso en la selección argentina Magdalena Aicega, recordó grandes momentos de su carrera y contó su relación con el fútbol.

Recordó uno de los momentos más felices con la selección: “Los juegos olímpicos es un torneo donde fuimos segundas, donde no ganamos, pero desde que llegamos a una final olímpica, cambia el hockey en nuestro país”.

En tanto a los momentos más tristes de su carrera resaltó: “De los que me tocó perder y de los que más llore fue cuando nos quedamos afuera de la final en Atenas, en el 2004, que perdimos contra Holanda”.

Explicó el deporte, realizando un paralelismo con el fútbol: “El hockey al futbol es casi igual tácticamente, usamos los mismos esquemas. No hay una formula distinta, hoy la diferencia es que en el hockey no hay offside, se sacó ahora”. “Mi puesto fue jugar siempre en la posición central”.

Al respecto de su relación con el fútbol, afirmó que es “muy futbolera” y “Más hoy en día trabajando en TNT Sports”: “Miras los partidos de una forma más analista que otra cosa. Toda la vida fui a la cancha, siempre me gustó al fútbol desde chica”.

LRA 14 Santa Fe

Emilien Buffard es francés pero reside hace años en Rosario y creó la muestra "Sport Friendly: ¡La cancha de la diversidad!" que retrata la lucha LGBTIQ+ y el deporte inclusivo mediante 15 fotografías a jugadores de distintas disciplinas como hockey, fútbol, rugby, tenis y artes marciales, entre otras.

Sospechosamente light dialogó con el artista respecto a esta muestra que se encuentra hasta el 3 de julio en el Museo Castagnino de la localidad de Rosario. Al respecto el creador de esta obra fotográfica que también cuenta con relatos de los deportistas, realizó un repaso con respecto a su llegada a Argentina y los desafíos que vislumbra en este cruce entre el deporte y la fotografía.