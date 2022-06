Desde Montevideo, Uruguay, el músico, compositor y productor, Juan Campodónico, se refirió a su historia como artista, desde sus inicios hasta la actualidad, realizando un análisis de los géneros musicales de hoy en día.

En tanto a sus comienzos: “Fuimos exiliados en México en la época de la dictadura, ósea que nos criamos en ahí y volvimos a Uruguay en la adolescencia. Nos sentíamos muy uruguayos, pero nos sentíamos muy mexicanos y creo que eso se veía muy reflejado en el artista que era en mi adolescencia”.

Se refirió al hip hop y el rap: “El hip hop fue una música que en lo particular me enamore, son músicas del mundo en un estado ya globalizado, por más de que podés localizar el hip hop en lugares de los que surge, rápidamente se expande en el mundo”.

“Han sido músicas que han tomado influencia, no solo de la propia historia de la música, sino artes más contemporáneas como el cine. Es un lenguaje bastante nuevo dentro de la música y bastante conectado con el mundo de hoy” explicó.

En tanto a su forma de componer afirmó: “Me gusta tomar lo bueno de las distintas dimensiones de hacer música”.

“Cada producción que he hecho ha sido una experiencia distinta, hay que ver qué está buscando el artista. Me gusta trabajar con gente a la que admiro y me encanta su música, así que en general he tenido suerte y he trabajado con grandes artistas” expresó al respecto de su trabajo como productor.