Presentaron libro sobre violencia laboral en organismos públicos

La licenciada en Relaciones Industriales y docente de la UNNE se refirió al libro 'El trabajo en mal estado, la violencia laboral en los organismos públicos': “es una selección de artículos desarrollados en el 2011 en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas y se trabajó con gremios de Chaco y Corrientes, especialmente en el sector público donde se detectaron los casos de violencia más trascendentes por su intensidad y prolongación en el tiempo. Hay varias formas en que puede presentarse como la precarización laboral que produce diversas patologías. Entendemos que la comunicación es todo, que nunca se deja de hacerlo, y por ejemplo es violencia no tener respuesta a un pedido, y entendemos tambén son prácticas violentas, el no contestar, no saludar, piropear a las compañeras, portazos Etc que si no tienen sanciones, se transforman en cultura organizacional, es lo que enferma al personal, y eso tiene que ver con las jerarquías pero también entre compañeros de trabajo. El libro se puede descargar libremente en formato PDF del sitio web de Eudene: eudene.unne.edu.ar y de Revés de la Trama: fundacionideaschaco.org. ”, dijo la docente en la Universidad Nacional del Nordeste y licenciada en Relaciones Industriales.

