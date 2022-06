La invisibilización y naturalización de la represión policial e institucional

El integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Ismael Jalil, se refirió a los distintos casos de represión y la reestructuración que se debe realizar para que no sucedan.

Al respecto de su labor como integrante de la CORREPI “Es imposible permanecer ajeno a eso, por eso no me considero un experto, me siento más un compañero de la gente que sufre y la idea es tender una mano con un compromiso”.

“Para que estas cosas no ocurran hay dos cuestiones básicas que tienen que cambiar; una es la invisibilización, y la otra es la naturalización. Hay que entender que todo lo que el Estado hace sobre el cuerpo de una persona, lo hace sobre el cuerpo social en general” resaltó.

El abogado de derechos humanos explicó que “no todas las fuerzas viven en el distrito en donde se produce el hecho de represión institucional” y aseguró que esta situación “se da comúnmente en la Ciudad de Buenos Aires”

Jalil indicó que la mayoría de los casos tienen como culpables a fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires que actúan en el conurbano bonaerense.

A su vez, se refirió a la pobreza y los problemas de la sociedad argentina: “Estamos en un contexto de absoluta desigualdad, es un tema de la región. El problema no es la pobreza, es la concentración de riqueza en tan pocas manos”.