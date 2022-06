Ginoccio se refirió a la Boleta Única y a la Fiesta del Poncho

"No hubo oportunidad a debate"

"No hubo oportunidad a debate" catamarca

En el Café de las 8, Javier Arce entrevistó a la Dip. Nacional Silvana Ginoccio quien se refirió a la aprobación del proyecto de la boleta única en el Congreso de la Nación y a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Frente a la gran repercución de la sesión del pasado miércoles, la Dip. explicó que “No hubo oportunidad a debate, a construir ningún tipo de consenso. Y de las exposiciones no quedó claro que la boleta única de papel sea superadora a la boleta que nosotros venimos usando”. Hay un dato que no es menor y es que nosotros en el próximo año tenemos elecciones presidenciales y lo que se busca es implementarla rápidamente. Nosotros hemos manifestado desde el Frente de Todos que no contribuía a la responsabilidad institucional porque nosotros tenemos un sistema que funciona y que ha dado muestras hace meses atrás con las últimas elecciones generales, a las 9 de la noche teníamos el 98% del escrutinio realizado. Es un sistema que el electorado conoce que contribuye al ejercicio de este derecho de elegir y ser elegido".

Por otra parte, con respecto a la Fiesta del Poncho, expresó que “Están trabajando con enorme compromiso para tener un gran Poncho donde haya mucha participación catamarqueña, sabemos que es nuestra mayor vidriera. Se está difundiendo, próximamente se va a presentar en el Centro Cultural Kirchner y esto realmente ayuda a su difusión”.