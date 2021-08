Diario de Radio Nacional 07/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – Flexibilización de actividades: DNU con nuevas medidas hasta el 1 de octubre

LRA 1 Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: “El país que queremos es con tierra, techo y trabajo para todos”

LRA 1 Buenos Aires – De cara al Río de la Plata: El FdT lanzó en Costa Salguero su lista porteña con críticas a Larreta

LT 12 Paso de los Libres – SABINA FREDERIC: Nueva farmacia de la fundación Mariquita Sánchez de Thompson

LRA 6 Mendoza – DANIEL FILMUS: “Quienes discuten Malvinas lo hacen con muchísima ignorancia”

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO NISSEN: “En la IGJ en los años del macrismo no se controló nada”

Punto de Encuentro – ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: El recuerdo de Monseñor Angelelli

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO ARONSKIND: Crecimiento económico y distribución

LRA 1 Buenos Aires – DIEGO GOLOMBEK: Mil científicos ingresarán a distintos organismos del Estado Nacional

LRA 1 Buenos Aires – Bajo estrictos protocolos: Celebración de San Cayetano en Paraná

LRA 1 Buenos Aires – IGOR MORENO UNANUA: La visita del asesor de seguridad de EE.UU.

LRA 1 Buenos Aires – DUBATTI-VILLAFAÑE: Antonio Mónaco, a 40 años del atentado al Picadero

LRA 53 San Martín de los Andes – ALEJANDRO REY: La experiencia en la Antártida

LRA 27 Catamarca – Para quienes tengan la primera dosis de Sputnik V: Por día estiman vacunar más de 1.200 personas

LT 14 Paraná – Tras el anuncio de Nación: Entre Ríos ofrecerá la combinación de vacunas entre Sputnik y Moderna

LT 14 Paraná – CARINA REH: Respetar la decisión del usuario de combinar o no las vacunas

LV 8 Libertador – SERGIO SARACCO: “La combinación de vacunas es altamente efectiva para la variante Delta”

LT 14 Paraná – AGUSTIN ROSSI: “Mi pertenencia al modelo no está condicionada al armado de una lista”

LT 14 Paraná – Producción: Se lanzó la nueva guía de Buenas Prácticas Lecheras

LT 14 Paraná – Recibirán un aporte: Lucas González avanzará en la construcción de su Parque Industrial

LT 12 Paso de los Libres – FABIAN RIOS: “La falta de empleo sigue siendo la raíz profunda de todos los males”

LRA 1 Buenos Aires – GILDO ONORATO: “Que el trabajo sea el ordenador central de la vida comunitaria”

LRA 9 Esquel – NESTORI PAIS: Trabajadores de La Trochita paran por 48 horas

LRA 1 Buenos Aires – RAUL NAVARRO: El desafío de una cooperativa de reciclaje

LRA 1 Buenos Aires – El lunes comienza en Tecnópolis: La Semana de las Juventudes

LRA 26 Resistencia – CAROLINA CENTENO: “Tenemos que hacer políticas transformadoras”

LRA 26 Resistencia – DELIA PEREZ: “Los trabajos de cuidado forman parte de la economía real”

LT 12 Paso de los Libres – FERNANDO ANTONIO ALDUVINO BOLZAN: “El cuerpo de mi hermano estuvo días desaparecido”

LRA 7 Córdoba – ANGELES PALACIO: Los cambios que produjo el juzgamiento con perspectiva de Género

LT 14 Paraná – CECILIA MERCHAN: Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad

LRA 28 La Rioja – DANIEL QUIROGA: “Tenemos que estar alineados con las ideas de Nación”

LRA 1 Buenos Aires – LUCIANA DE LUCA: Presenta su primera novela “Otras cosas por las que llorar”

LRA 1 Buenos Aires – OSVALDO QUIROGA: “Se le está dando a la cultura el lugar que siempre hemos reclamado”

LRA 1 Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Visitamos Paso de los Libres, Corrientes

LRA 1 Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Viajamos a Río Mayo, Chubut

LRA 1 Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Viajamos hacia FM Riachuelo 100.9, en La Boca

LT 12 Paso de los Libres – La Tragedia de Bella Vista: “8.9.89”, una realización de Marcel Czombos

LRA 1 Buenos Aires – Derrotó a Brasil 3-2: Argentina ganó la medalla de bronce en voley

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional oficializó hoy las nuevas medidas que regirán hasta el 1 de octubre, por la pandemia de coronavirus, que incluyen la flexibilización de actividades recreativas y encuentros sociales, así como el aumento del ingreso de pasajeros diarios, en el marco del plan de aperturas progresivas anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández.

Las medidas sanitarias quedaron oficializadas a través del DNU 494/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la totalidad de los ministros del gabinete.

Ayer, el Presidente anunció un plan de “aperturas sostenidas y progresivas” para ir recuperando las actividades “de manera responsable y con cuidado” en el marco de la pandemia de coronavirus y anticipó que a partir de hoy habrá una “ampliación paulatina de la cantidad de personas que puedan reunirse” y también un avance en la presencialidad escolar.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó el compromiso del Gobierno nacional de “tender la mano a quienes la necesiten” y abogó por un país “con tierra, techo y trabajo para todas y todos”, en el marco de la festividad de San Cayetano, que conmemora hoy la feligresía católica.

“En el Día de San Cayetano reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo argentino: tender la mano a quienes lo necesiten”, expresó Cafiero esta mañana a través de su cuenta de Twitter.

“El país que queremos es una Argentina más justa con tierra, techo y trabajo para todas y todos”, agregó en su publicación el jefe de Gabinete, junto a una imagen del santo, patrono del pan y del trabajo.

LRA 1 Buenos Aires

Los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos (FDT) en la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por el actual legislador porteño Leandro Santoro, formalizaron hoy la presentación de la lista que competirá en las PASO del 12 de setiembre, con un acto en Costa Salguero, y con críticas en los discursos a la administración del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“La lista expresa un modelo de país que se inspira en la movilidad social ascendente”, dijo Santoro en su discurso y remarcó que “el empleo es la clave de nuestro proyecto”.

“Es Estado y mercado, es exportar y mercado interno, es crecer y distribuir, somos la síntesis de una expresión que tiene una convicción profunda que es que el ser humano se realiza si puede desarrollar su libertad” y para eso es necesario la “igualdad”, expuso el precandidato en su discurso.

El acto comenzó pasadas las 11 en el predio, un lugar de lanzamiento de la campaña que resulta emblemático para el FDT, que se opone a la iniciativa del Gobierno porteño de vender ese predio para construir torres, e incluso inició una recolección de firmas para promover, en cambio, que esa zona se transforme en un parque público.

LT 12 Paso de los Libres

Frederic visitó Paso de los Libres y destacó la inauguración de una nueva farmacia de la Fundación Mariquita Sánchez de Thompson. La misma beneficiará a efectivos de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas como así también a familiares, retirados y pensionados, suministrando medicamentos a precios diferenciados del mercado y favoreciendo el poder adquisitivo de los efectivos de las distintasFuerzas.

A su vez, Fredericdestacó que es un “compromiso de esta gestión y del mismísimo presidente de la Nación colaborar con la justicia para esclarecer los hechos del tráfico ilegal de armas a Bolivia”. En esa vía, remarcó el arduo trabajo de su cartera, la cual le ordenó a la Gendarmería una exhaustiva auditoría interna, que ya cuenta con cuatro apartados del cuerpo de gendarmes.

LRA 6 Mendoza

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, reflexionó sobre los dichos de funcionarios, legisladores e intelectuales que han denostado la soberanía sobre las islas, expresando que “quienes discuten este tema lo hacen con muchísima ignorancia”.

LRA 1 Buenos Aires

A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Inspección General de Justicia respecto a las maniobras societarias llevadas a cabo por Mauricio Macri durante su gobierno, “A las fuentes” se comunicó con Ricardo Nissen, titular de este organismo, para hablar acerca de la importancia en entender este modo ilegitimo de hacer negocios.

Al respecto explica que esta trama se fue descubriendo tras la investigación relacionada al famoso “Fideicomiso ciego”, donde se advirtió un vínculo entre diversas sociedades y empresarios cuya matriz principal era el Sr. Alejandro Braun Peña y donde Macri era el único accionista que percibía dividendos en su fideicomiso.

Nissen indica que siguiendo el hilo conductor de unos 54 millones de pesos aportados al fideicomiso al finalizar el gobierno de Macri por parte de la sociedad Latin Bio, propiedad de Braun Peña, se llegó a una serie de negocios muy parecidos y caracterizados por la falta de transparencia y legitimidad encontrando varias sociedades vinculadas teóricamente al negocio agropecuario y otros como provisiones de iluminación led al gobierno de la Ciudad, consolidando un entramado normalmente dirigido por Braun Peña y donde incluso interviene el secretario Legal y Técnico del gobierno anterior y empresas del grupo Macri, siempre con los mismos patrones y ubicadas casi todas en el mismo lugar.

Punto de Encuentro

En Punto de Encuentro entrevistamos a Adolfo Perez Esquivel quien entre otros temas recuerda la figura del Obispo Enrique Angelelli.

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Glezer y Sebastian Premici se comunicaron con el Economista y Analista político Ricardo Aronskind para hablar acerca de la relación entre crecimiento y distribución de la economía.

Al respecto explica que esta relación no siempre va de la mano y depende muchísimo de cada economía, tanto por la política interna aplicada como por las circunstancias internacionales, ya que en el sistema capitalista el crecimiento no está necesariamente relacionado a una mejora de la distribución y un claro ejemplo de ello son los países petroleros.

Acerca de los mecanismos de distribución, explica que los más convencionales son los llevados a cabo a través de la política fiscal donde mediante los impuestos en los sectores de mayor rentabilidad se canaliza la riqueza obtenida hacia los sectores más débiles, siendo esta la manera más habitual en el mundo, dado que está demostrado que la economía de mercado tiende a repetirse, manteniendo la concentración indefinida si no existe una intervención activa por parte del estado. A su vez manifiesta que la otra forma de buscar la redistribución es de una manera estructural apuntando a que la economía esté organizada de tal manera que naturalmente se distribuya el producto más equitativamente con formas de organización social que en esta etapa del capitalismo han retrocedido mucho.

LRA 1 Buenos Aires

Encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Estado Nacional lanzó el Plan de Fortalecimiento de los recursos humanos del sistema científico tecnológico, el cual busca ampliar y mejorar las condiciones de las comunidades científicas, cada una de las medidas incluidas en esta iniciativa serán el fruto de un trabajo en conjunto con los representantes de los 16 organismo de ciencia y tecnología que dependen del Ejecutivo.

Con esta iniciativa, además de incorporar a 1.000 científicos al sistema, también contempla la actualización del análisis de dotación, la elaboración de planes de mejora en carrera y política salarial y la recategorización de personal científico tecnológico en cada uno de los organismos.

Para precisar en más detalles, el equipo de Encuentro Nacional se comunicó con el doctor en biología y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, quien aseguró que la medida “es extraordinario. La formación en ciencia es muy buena y no solamente podemos aportar en investigación o en el sector productivo, ofrecemos otra mirada del mundo y de pensar para ayudar en la región”.

LRA 1 Buenos Aires

En la Parroquia San Cayetano, en Ayacucho y Fraternindad, se colocaron dos imágenes del santo: una afuera del establecimiento y otra ingresando, pero cerca de las puertas, encontrándose vallas para evitar el contacto. Serán tres misas por la mañana en el lapso horario de 8 a 12 y dos por la tarde, en la franja horaria de 15.30 a 18.30.

El vocero del Arzobispado, Ignacio Patat, dijo que el aforo permitido dentro del templo es del 50 por ciento, por lo cual es probable que mucha gente no pueda participar de las mismas. Sin embargo, llamó a acercarse a la Parroquia para contemplar la imagen del Santo en el ingreso a la misma, manteniendo los cuidados sanitarios recomendados.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional charló con el periodista, editor y traductor en el portal en español de “Democracy Now!”, quien se refirió a la visita del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, así como también habló de las disputas geopolíticas por el territorio latinoamericano.

“La visita de Sullivan ha pasado desapercibo en los Estados Unidos debido al coas globales causado por el coronavirus, pero es un personaje del Departamento de Estado de carrera”, aseguró.

Sobre geopolítica, Unanua manifestó que, para los Estados Unidos, “la Argentina tiene una alineación no satisfactoria debido a sus relaciones con Rusia y con China”.

En tanto, dio detalles sobre la importancia de reforzar la ciberseguridad en la región, debido a que, según varios medios estadounidense, “América está bajo ciber ataques”.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogan, desde Mar del Plata, con el director Antonio Mónaco, quien dirigía el Teatro del Picadero cuando se realizaba Teatro Abierto y la sala sufrió un atentado paramilitar el 6 de agosto de 1981, en plena dictadura cívico-militar, que la destruyó con un incendio. Antonio Mónaco recuerda los comienzos de Teatro Abierto y habla de su presente como director del Teatro de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

LRA 26 Resistencia

Rolando Andolfi, de la Asociación Sanmartiniana del Chaco, habló de las actividades que se realizarán durante el resto de agosto, diciendo que “durante los 4 sábados del mes tendremos un ciclo de charlas con conferencistas nacionales y del exterior, especialmente del Perú, país que este año recuerda los doscientos años de su independencia. En los cuatro sábados se realizarán las conferencias por Zoom a las 18,30 horas, y las mismas estarán abiertas a todo el público”.

LRA 53 San Martín de los Andes

En el programa Sintonía Lanín, Florencia Piscicelli Mazzeo y Gloria Grinstein dialogaron con el Guardaparque Alejandro Rey, que está en campaña en la Estacion Antártica Orcadas.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“El objetivo es avanzar con segundas dosis y sabemos que hay mucha expectativa en relación a las personas que habían sido vacunadas con la primera dosis deSputnik, y ya hay certeza de que tenemos una muy buena respuesta inmunitaria combinando vacunas. Primero es para mayores de 70 años y tenemos un estimativo de que serán 1.200 a 1.250 personas por día”, explicó Alejandro Severini, Secretario de Medicina Preventiva y Promoción de Salud.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que Argentina está “en condiciones de avanzar en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas, empezando con Sputnik V, con Moderna y AstraZeneca”. El objetivo es completar el esquema de inmunización de quienes aún no hayan recibido la segunda dosis contra el coronavirus. En este sentido, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, informó que Entre Ríos ofrecerá, en una primera etapa, la combinación de Moderna para quienes ya cuentan con la primera dosis de Sputnik V y deseen completar su calendario

LT 14 Paraná

Carina Reh, secretaria de Salud de Entre Ríos, indicó que la provincia ofrecerá la vacuna Moderna para completar el esquema de inmunización con quienes recibieron el primer componente de la Sputnik V.“Lo que se priorizará es la aceptación de la persona que ya tenga la primera dosis de Sputnik V y quiera completar el esquema con Moderna”, explicó Reh,y agregó que quienes lo deseen podrán esperar el segundo componente de la vacuna rusa.

LV 8 Libertador

Así lo expresó el especialista en medicina legal, destacando que esta situación viene sucediendo sin ningún tipo de inconvenientes. “Merkel, por ejemplo, tiene la primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Moderna. En el mismo sentido vienen trabajando Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos. Tenemos que entender que la combinación de vacunas apunta a aspectos estratégicos, ya que hay una altísima demanda de vacunas por todos los países del mundo y que la oferta se va produciendo de acuerdo a la capacidad que tiene cada empresa”, indicó Saracco.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Agustín Rossi junto a Alejandra Rodenas presentaron su lista ´La Santa Fe que queremos´ como precandidatos a senadores nacionales. El exministro de Defensa indicó que las internas en Santa Fe eran previsibles, porque en la provincia “hay tradición de PASO y una cultura política donde estas elecciones no son una cuestión menor”.

LT 12 Paso de los Libres

El candidato a gobernador por el Frente Corrientes de Todos, Fabián Ríos, junto al Senadora Nacional por el Frente de Todos, Ana Almirón, realizaron un análisis pormenorizado de las falencias que tiene la alianza que gobierna Corrientes hace más de un cuarto de siglo, observando que no mejoró un sólo indicador social durante ese tiempo, y expresando que “la falta de empleo sigue siendo la raíz profunda de todos los males”.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Se realizó el lanzamiento de la nueva guía de Buenas Prácticas Lecheras y Claudio Glauber, de la Dirección Nacional de Operaciones del SENASA, dijo que la guía está disponible en internet y es gratuita. “Son prácticas cotidianas, domésticas, que tienen un sustento tecnológico que sirve para mejorar los rendimientos productivos”, explicó Glauber.

LT 14 Paraná

El Municipio de Lucas González recibirá Aportes No Reintegrables (ANR) para implementar el proyecto de desarrollo de su Parque Industrial, impulsado por el gobierno entrerriano en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. La intendenta de la localidad, María Cristina Boeri, calificó de “importantísima” la noticia de que serán girados 60 millones de pesos para avanzar con las obras y recordó que hace 10 años atrás comenzaron las gestiones para contar con ese espacio industrial en la localidad.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las organizaciones sociales y políticas que componen la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizarán la tradicional marcha desde la Iglesia de San Cayetano en Liniers hasta Plaza de Mayo, en “defensa de la agenda marcada por tierra, techo y trabajo” (TTT), con fuerte eje en la creación de “trabajo genuino en todo el país”.

“Esta marcha se hará en el contexto económico y social terrible que nos dejó el macrismo y la pandemia del coronavirus. Los trabajadores de la economía popular volvemos a salir a la calle por primera vez como único sindicato del sector, para proponer una salida a la pandemia desde abajo, con un Salario Básico Universal (SBU) que garantice un piso de dignidad para toda la economía popular”, entre otras medidas, dijo el secretario Gremial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, en comunicación con Encuentro Nacional.

“Celebramos y agradecemos por la lucha por la sindicalización y el reconocimiento como personarías social para aquellos que necesitan seguir ganando derechos”, agregó.

LRA 9 Esquel

La Unión Ferroviaria informó que las y los trabajadores del Viejo Expreso Patagónico, La Trochita, pararon sus actividades por 48 horas debido a la falta de respuestas por parte del Gobierno Provincial sobre los reclamos salariales.Néstor Pais, Secretario de Administración y parte del secretariado General de la Unión Ferroviaria, expresó que “esta medida se debe a que la última paritaria que tuvimos fue en 2019. Por sucesivos errores que cometieron los funcionarios de ese momento, esa paritaria recién se empezó a cobrar en 6 cuotas y en marzo de este año”.

LRA 1 Buenos Aires

Raúl Navarro, trabajador en Cooperativa de Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos en Catamarca, nos contó más acerca de su trabajo, el estado de la planta de reciclaje y lo que falta por realizar.

“Esta cooperativa se formó hace aproximadamente 20 años, acá trabajaron padres, abuelos, hermanos y fueron quedando estos compañeros que tenemos ahora, siendo 60 personas”. “Después de trabajar tanto tiempo en la cooperativa, el municipio nos incluyó en un plan que se llamaba ‘Capital Social’”.

Al respecto de la planta contó: “Lo que tiene es una topadora que es la que va tapando la basura para que no se amontone, un pozo nuevo que se hizo con una ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos trajeron una cinta de reciclado”.

Semana Wainfeld | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El analista abordó los dilemas éticos que se plantean los sujetos, el Estado, la política y la Justicia; y puso por ejemplo el valor de la vida. “Qué difícil es tener ética; y sin embargo existe”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario Wainfeld analizó el rol del periodismo y aseguró que muchas veces hay un invento de la realidad pero no es lo que debería suceder. “Hay presiones gigantes y una gran diferencia entre inventar y contar”, destacó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

“Nadie puede hacer algo totalmente ajeno a los condicionantes históricas, y sin embargo, algo se puede hacer. Eso es lo que da la política, el margen que te queda”, sostuvo el analista, que recorrió algunas de las etapas políticas del país.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld analizó cómo está funcionando la campaña electoral previa a las PASO. “Es una disputa de relatos y posiciones. Cuando termina, uno se da cuanta quien dominó el juego y limitó a sus adversarios. Eso lo hizo Alfonsín y luego Menem”, destacó el conductor de Gente de a pie. “Una campaña sin propuestas y con griterío favorecería a la oposición. El oficialismo debería salir de esa lucha en el barro”, señaló Mario.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El próximo lunes 9 de agosto comenzará la Semana de las Juventudes, en lo que será el lanzamiento de la primera semana intensiva de políticas públicas dirigidas a las juventudes de todo el país.

La Semana de la Juventudes se desarrollará desde el lunes 9 al viernes 13 de agosto en Tecnópolis, donde se realizarán diversas actividades que involucran a múltiples reparticiones públicas y ministerios del Gobierno Nacional. Cientos de jóvenes podrán participar de una manera innovadora, en actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y artísticas.

El contenido será transmitido de forma digital, a través de https://latir.gob.ar/, donde se podrá seguir la programación completa en vivo.

Tecnópolis será el epicentro físico, alternando con actividades que se llevarán a cabo en puntos estratégicos del interior del país, ante grupos reducidos de asistentes.

LRA 26 Resistencia

La ministra de Salud del Chaco, Carolina Centeno, habló sobre la función que ejerce, diciendo que “es un gran desafío personal y profesional, pero siempre pensado desde lo colectivo en la construcción de la salud de la gente para que las políticas de Estado sean transformadoras. Trabajar en este sector significa aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y esta tarea implica empezar a cambiar la visión del sistema que está destinado a lo coyuntural”.

LRA 26 Resistencia

Delia Pérez, subsecretaria de Género Diversidad y Disidencias del Chaco, se refirió a la importancia de achicar las brechas de desigualdad y al reconocimiento de las tareas de cuidado, diciendo que “se da en el marco de programas nacionales de inclusión y la ANSES ya tiene una plataforma para poder otorgar las jubilaciones. Esto se enlaza con las economías de los hogares y es un reconocimiento para la tarea de toda la vida, que es cuidar a la familia”.

LT 12 Paso de los Libres

Fernando Antonio Alduvino Bolzan, hijo de Paso de los Libres, fue víctima del terrorismo de Estado cuando tenía 27 años. Era estudiante de la Universidad Nacional del Sur yfue secuestrado la madrugada del 21 de marzo de 1975. Su cadáver apareció dos días después.

En tanto, la hermana de “Nando” Alduvino, Verónica Alduvino, recordó su infancia, su trabajo, su grandeza, su compromiso social y aquellos días oscuros de marzo de 1975.

Géneros | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

María de los Ángeles Palacio es Jueza y Presidenta del Tribunal de la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba, la cual a comienzos de julio condenó a Walter Insaurralde por el suicidio de su hijaSathya, de 19 años, a quien violó desde los 8 a los 14 años.

Palacio repasó los puntos destacados de los fundamentos del histórico fallo y destacó la importancia de tener una Justicia que ha ido incluyendo la perspectiva de Género para este tipo de casos.

LT 14 Paraná

Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad y Diversidad de la Nación, contó que en Entre Ríos se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, el cual “tiene como objetivo la consolidación de una política de Estado que busca intervenir de manera estratégica e integral a fin de superar las desigualdades estructurales de Género, como resultado de un proceso de construcción y coordinación colectiva”, expresó la funcionaria.

LRA 28 La Rioja

El director del Hospital Escuela Virgen María de Fátima, doctor Daniel Quiroga, se refirió al diálogo que tiene con distintos funcionarios y funcionarias de nivel nacional para construir nuevos espacios en la Universidad Nacional de La Rioja.

Quiroga se reunió con Lucresia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural, para hablar sobre las políticas activas relacionadas a la UNLAR, y luego comentó que “el eje cultural involucra a muchas carreras, pero también hay otros ejes como hablamos con el ministro de Educación, Nicolás Trotta”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Luciana De Luca, nació en Buenos Aires pero vivió muchos años en la provincia de Santa Fe, y lo primero que destaca es su amor por los libros.

“No tenía mucho contacto con la gran ciudad pero cuando la veía me parecía una cosa rara, como extraterrestre y como soy un poco ratón de biblioteca, la Biblioteca Nacional era la combinación perfecta de la ciudad y los libros y me enamoré de eso”.

De Luca cuenta que su primera novela “Otras cosas por las que llorar”, no nació en realidad como tal sino que fue una “derivación de otra cosa que estaba escribiendo”.

En esta edición de La muralla y los libros, Ana Da costa y Gastón Francese en una hermosa charla con la escritora que, tras varias obras infantiles, presenta su primera novela.

LRA 1 Buenos Aires

Con música del grupo de mariachis femenino “Flor de Toloache”, Pacho O’Donnell comenzó esta emisión de su programa, haciendo mención a la Revolución del Parque, ocurrida a finales de julio de 1890, cuando un lanzamiento cívico-militar pondría en jaque al poder oligárquico dominante de la época. Acontecimientos con los que traza un paralelismo con la actualidad al mencionar el negociado de obras públicas.

Además, entrevista al periodista Osvaldo Quiroga para reflexionar sobre la situación de la cultura en estos momentos críticos, las políticas públicas que fomentan su desarrollo, el auge de la poesía, la dificultad de la actividad teatral de volver a tener espectadores y las paradojas de pensar en la idea de un teatro virtual. Por último, conversa con la periodista Nora Lafón sobre la posición de la cultura en tiempos pandémicos, el tiempo que la sociedad dedica a los consumos culturales y la expectativa del reencuentro en el arte.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva edición de Estudio País, nos dirigimos a LT 12 Radio General Madariaga AM 840 / FM 92.7 Nacional Paso de los Libres, Corrientes con Marcelo Urruchua, con quien hablamos de la relación de la localidad con las zonas de su alrededor y el papel de los medios de comunicación.

“Hace 40 años que estoy en Corrientes, son diez años alternados yendo y viniendo a Buenos Aires y 30 ‘echando raíces’ en el lugar. El que ingresa a Corrientes se enamora de esta provincia y yo soy un enamorado de esta tierra” afirmó.

Al respecto de la relación con Uruguayana expresó: “Somos una ciudad grande que incorpora a Uruguayana y ellos nos incorporan a nosotros también. El puente y el río nos unen, porque vibramos en una misma sintonía”. “Mucho de lo que somos hoy tiene que ver con las dos ciudades” resaltó.

“En cuanto a la comunicación, hace algún tiempo atrás eran todos medios de Brasil, la radio, la televisión y todo, pero las cosas fueron cambiando” comentó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 58 AM 1020 / FM 88.1 Nacional Río Mayo, Chubut, nos ponemos en contacto con Raúl Oliva para hablar acerca de la radio y las novedades de la ciudad.

Al respecto de la importancia de la radio en las zonas rurales expresó: “Específicamente acá sí es importante, porque a través de la radio el mensaje rural acá es fundamental, es vida”.

“Nosotros estamos a 107 km de una pequeña localidad de frontera que se llama Río Blanco, la cual tenía como deuda el asfalto ya que estaba anunciado hace más de 26 años. Hace pocos días se llevó a cabo un acto oficial para establecer el comienzo de trabajo de asfaltar la zona, para así permitir la conexión de puerto a puerto”. “Esto va a despertar otra esperanza aquí en la zona patagónica” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Boca, CABA, nos ponemos en contacto con la directora de FM Riachuelo 100.9, Nadia Martínez para hablar acerca de la localidad y la historia de la radio.

“Es un gran desafío porque es una radio comunitaria que salió de una organización popular de esas que nacieron en los 90, resistiendo al hambre neoliberal de ese momento, nació como merendero y prosiguió ocupándose de esas demandas primarias y urgentes”. “La emisora nace en el 2011, cuando la organización entendió que también tenía que tomar en las manos del propio pueblo organizado las herramientas de comunicación” comentó.

Al respecto de la formación de la cooperativa de trabajo: “Armamos una cooperativa de trabajo porque digamos que somos una radio, parte del crisol de la economía popular donde peleamos por condiciones dignas para nuestra familia y nuestro pueblo pero el trabajo es algo que también formamos a partir de nuestra militancia”.

LT 12 Paso de los Libres

El cineasta chaqueño anunció en YouTube que va a publicar todos los domingos capítulos del documental sobre aquella tragedia que enlutó a la música del litoral, en la que fallecieron Zitto Segovia y otros artistas que lo acompañaban. Marcel Czombos destacó que es “un documental muy trabajado desde lo ético”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Argentina venció a Brasil en un gran partido y logró el bronce olímpico.

El combinado nacional ganó 3 a 2 y luego de 33 años se sube al podio, como sucedió en los juegos de Seúl 1988.

El partido se transmitió por La Radio Pública con relatos de Gabriel Osorio y comentarios de Romina Sácher.

El seleccionado nacional se había quedado con el primer set por 25-23, pero Brasil se recuperó para llevarse por doble 25-20 en el segundo y tercer parcial. El cuarto juego mostró la mejor versión del equipo argentino (25-17) y grandes actuaciones de Agustín Loser, Sebastián Solé y el capitán Luciano De Cecco.

En el quinto y definitivo, Brasil supo remontar una desventaja de cuatro puntos que había logrado Argentina, llevando la definición a un ajustado 15-13, tras un bombazo de Facundo Conte y un gran bloqueo de Agustin Loser, que desató un festejo inolvidable para el deporte argentino.

LRA 1 Buenos Aires

Sergio Bismark Villar, exjugador uruguayo, habiendo sido uno de los grandes en su puesto dialogó con Alejandro Apo en Todo con Afecto, donde habló acerca de sus comienzos y destacó a varios de sus compañeros.

En tanto a sus inicios contó: “Yo empecé a jugar en un club de barrio, que en ese momento era la tercera categoría del fútbol, el club Cerrito. Al otro año, un señor famoso me llevó al club Canillitas” “Yo no jugaba de 4, jugaba de 8, hasta que un técnico me dijo ‘usted a partir del próximo partido va a jugar de ‘yo pensé este tipo está loco y al principio yo tiraba las pelotas para arriba, hasta que un día me di cuenta que tenía habilidad y que lo que tenía que aprender era a marcar”.

Humor | Volver al inicio

El desquite

Llame al médico a las tres de la madrugada… El doctor vino, me revisó, puso una cara rara y me dijo llame a su esposa, a sus hijos, a sus nietos… “¿Doctor estoy tan mal?”, pregunté. “No está bárbaro, pero no voy a ser el único estúpido que se levanto a las tres de la mañana”, dijo el tordo.

CHOCOLATE POR LA NOTICA