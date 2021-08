“La combinación de vacunas es altamente efectiva para la variante delta”

DESCARGAR

Así lo expresó el médico infectólogo, especialista en medicina legal, Sergio Saracco, quien estuvo conversando en Antes que Sea Tarde y se refirió a la combinación de vacunas. El especialista destacó que esta situación viene sucediendo sin ningún tipo de inconvenientes. “Merkel por ejemplo tiene la primera dosis de Astrazeneca y la segunda de moderna. En el mismo sentido viene trabajando Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Tenemos que entender que la combinación de vacunas apunta a aspectos estratégicos ya que hay una altísima demanda de vacunas por todos los países del mundo y que la oferta se va produciendo de acuerdo a la capacidad que tiene cada empresa.”

Además agregó que “esto de poder usar esquemas de distintos laboratorios es algo que permite llegar al objetivo que tenemos en claro, que es tener puestas las dos dosis. Veníamos tranquilos hasta que apareció la variante delta, porque con una dosis dejamos con buena protección para las variantes clásicas, como la alfa o la de manaos.”

Por otra parte señaló que “Con la variante india que es la que se conoce como delta, hizo que disminuyera la efectividad de una sola dosis de vacuna. En este caso si o si son necesarias las dos dosis, y ahí se apunta a la estrategia de cumplir este estímulo de nuestro sistema inmunológico que activa esa respuesta y la segunda que lo refuerza. En Singapur, donde la variante delta ha pegado muy fuerte, vemos que las personas vacunadas tuvieron menos riesgo de oxígeno, menor duración de los síntomas, descenso de la carga viral, y ninguno falleció. Es decir que es una realidad, no son hipótesis, sino que esto se está viendo en territorio. Por eso Argentina ha llamado el mes de agosto como el mes de las segundas dosis.”

El médico infectólogo explicó que la mutación del virus se produce cuando va pasando de persona a persona, en el replique se puede generar este cambio. Por fuerte el virus no muta tan rápidamente como otros, ejemplo el de la gripe.

“Argentina tiene una cultura de vacunación, sobre todo en los más grandes que han vivido otras epidemias. Hoy es seguro que no hay implicancias para el organismo en la combinación de vacunas”, finalizó.