Delia Pérez: “Los trabajos de cuidado forman parte de la economía real”

Delia Pérez, subsecretaria de Género Diversidad y Disidencias del Chaco estuvo en el programa Con las patas en la fuente de Radio Nacional y habló de la importancia de achicar las brechas de desigualdad y el reconocimiento de las tareas de cuidado: “se da en el marco de programas nacionales de inclusión y la ANSES ya tiene una plataforma para poder otorgar las jubilaciones, se enlaza con las economías de los hogares y es un reconocimiento para la tarea de toda la vida que es cuidar a la familia. Muchas mujeres lo hacen en sus hogares pero también lo efectúan en otros lugares. Hablar de integralidad es referirse a poner en consideración de un sistema previsional todo lo que una mujer hizo durante su vida, y lo que aporta forma parte de la economía nacional además de reconocerse como sujeto activo de la economía y la sociedad, es una cuestión de dignidad y desarrollo humano, de ser personas activas”, indicó.

Pérez comentó sobre su actividad pública: “somos un grupo grande de mujeres que nos desempeñamos en la función pública, y estamos en un ámbito que tiene tensiones sobre todo por la lógica social y cultural de esta tarea que, especialmente, se da en las compañeras. Los cambios que venimos a hacer no son fáciles y de cara a una renovación tiene que ver con los liderazgos políticos, pero estamos acompañados por el colectivo en un trabajo que no decrece. Cuando una persona nos visitó y vio satisfecha su necesidad, no llama más, y eso significa que tuvimos éxito en la tarea”, terminó.