El FdT lanzó en Costa Salguero su lista porteña con críticas a Larreta

Los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos (FDT) en la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por el actual legislador porteño Leandro Santoro, formalizaron hoy la presentación de la lista que competirá en las PASO del 12 de setiembre, con un acto en Costa Salguero, y con críticas en los discursos a la administración del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“La lista expresa un modelo de país que se inspira en la movilidad social ascendente”, dijo Santoro en su discurso y remarcó que “el empleo es la clave de nuestro proyecto”.

“Es Estado y mercado, es exportar y mercado interno, es crecer y distribuir, somos la síntesis de una expresión que tiene una convicción profunda que es que el ser humano se realiza si puede desarrollar su libertad” y para eso es necesario la “igualdad”, expuso el precandidato en su discurso.

El acto comenzó pasadas las 11 en el predio, un lugar de lanzamiento de la campaña que resulta emblemático para el FDT, que se opone a la iniciativa del Gobierno porteño de vender ese predio para construir torres, e incluso inició una recolección de firmas para promover, en cambio, que esa zona se transforme en un parque público.

“Este acto lo hicimos simbólicamente acá porque mucha gente no sabe que existe esto en la Ciudad, al lado del río. Era un emprendimiento privado y no se conocía. Ahora la concesión venció y nosotros queremos que haya un parque público, un espacio verde y no un negocio inmobiliario”, explicó Santoro a la prensa tras la presentación.

Del acto participaron los integrantes de la lista que encabezan Santoro; entre ellos la diputada nacional Gisela Marziotta, nómina que quedó oficializada el 24 de julio pasado en un acto en Escobar, encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, Marziotta revalorizó el escenario elegido “donde tenemos un compromiso real, que es defenderlo y que se construya un espacio verde”.

A su turno, la precandidata a legisladora, Victoria Montenegro, remarcó que en pandemia “padecimos la desidia del Gobierno de la Ciudad y la falta de atención con los profesionales de la salud”.

“En el sur de la ciudad no hay hospitales, ni cultura, ni educación”, reseñó y dijo que “la pandemia permitió ver la desigualdad”.

También expresó que “la Legislatura porteña no puede ser una escribanía” por lo que se pronunció por “una sociedad más justa” y añadió: “Para eso necesitamos ponerle un freno a esta impunidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que ingresen nuestros compañeros a la Legislatura”.