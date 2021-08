Los logros y grandes anécdotas de la carrera de ‘el sapito’ Villar

Sergio Bismark Villar, exjugador uruguayo, habiendo sido uno de los grandes en su puesto dialogó con Alejandro Apo en Todo con Afecto, donde habló acerca de sus comienzos y destacó a varios de sus compañeros.

En tanto a sus inicios contó: “Yo empecé a jugar en un club de barrio, que en ese momento era la tercera categoría del fútbol, el club Cerrito. Al otro año, un señor famoso me llevó al club Canillitas” “Yo no jugaba de 4, jugaba de 8, hasta que un técnico me dijo ‘usted a partir del próximo partido va a jugar de ‘ yo pensé este tipo está loco y al principio yo tiraba las pelotas para arriba, hasta que un día me di cuenta que tenía habilidad y que lo que tenía que aprender era a marcar”

“El próximo año, felizmente Defensor se fijó en mí y ahí jugué dos años, después de ahí fui para San Lorenzo” comentó.

Además, habló de sus compañeros con los cuales convivió en plantel de San Lorenzo del 68 el cual quedó plasmado en la historia por su campeonato conseguido de forma invicta.

Con relación a su apodo de ‘el sapito’ contó: “Yo vivía en un barrio donde en la esquina de mi casa se formaba un charco de agua, cuando iba al almacén pasaba y me largaba ahí. La vecina una vuelta salió, mira para el costado y me vio que parecía que movía los pies, las manos, y dijo ‘mamá, mira hay un sapito’”