Diario de Radio Nacional 05/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente llamó a una “reflexión colectiva”

LRA 1 Buenos Aires – AXEL KICILLOF: “Una provincia con menos deuda, más salud, educación y trabajo”

LRA 1 Buenos Aires – MARTIN GUZMAN: Sostiene que se busca “la recuperación del salario real”

Area de Pueblos Indígenas – “Día de las Mujeres Indígenas”: Una fecha que homenajea Bartolina Sisa

LRA 1 Buenos Aires – SILVIA BENTOLILA: “Todavía transitamos la pandemia y debemos seguir cuidándonos”

LT 14 Paraná – 70% de ocupación: Definieron protocolo para salones de eventos en Entre Ríos

LRA 1 Buenos Aires – Elecciones en San Luis: La polarización política de cara a las elecciones

LRA 1 Buenos Aires – ANDRES NAPOLI: La falta de propuestas medioambientales

LT 11 Concepción del Uruguay – Conflicto gremial: Pedido de pase a planta de los profesionales de la Salud

LRA 7 Córdoba – Justicia provincial: El TSJ ratificó presencialidad plena y exige PCR negativo a no vacunados

LRA 22 Jujuy – En todos los Bancos de Jujuy: Bancarios realizarán un paro el miércoles 8 de septiembre por 3 horas



LRA 26 Resistencia – KARINA SOLIS, directora de Nutrición del Chaco: Importancia del proyecto de etiquetado con sellos negros

LRA 1 Buenos Aires – ALICIA BARRIOS: El croupier Hernan Costa y la vitralista Ivonne Capecchi

LRA 27 Catamarca – RUBEN MARTI: “Esquiú fue docente, alumno y director. Nos llena de orgullo vivir esto”

LRA 26 Resistencia – DANIEL SAN CRISTOBAL y JORGE SINCOVICH: “Cruce verbal en la audiencia pública para cubrir una vacante en el STJ”

LRA 1 Buenos Aires – Francisco, ocho años después: El Papa del encuentro (tercera parte)

LRA 3 Santa Rosa – Educación Sexual Integral: Abordar la trata de personas desde la geografía

LRA 1 Buenos Aires – OJEDA-SAMPEDRO: Las mujeres y el garche

LRA 6 Mendoza – Pueblos indígenas: BARTOLINA SISA según el Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia

LRA 27 Catamarca – ALDANA BENAVIDEZ: Autora de una nueva versión del himno en quechua

LRA 1 Buenos Aires – SABORIDO-MIGUEZ-FABREGAT: La madre de Napoleón y los fracasos detrás del éxito

LRA 1 Buenos Aires – VICTOR HUGO MORALES: “El Quinteto” una de las etapas más celebradas

LRA 1 Buenos Aires – LITTO NEBBIA: ¿Qué pasa con Japón?

LRA 1 Buenos Aires – Dos discos pandémicos: Vane Butera presentó “Adonde no me llaman” y “Changüí”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Fernández resaltó que este año la Argentina “habrá crecido más del 7%”, renovó su llamado a una “reflexión colectiva” sobre la necesidad de empezar a construir en unidad “un mejor futuro” tras la pandemia de coronavirus y pidió a los argentinos tener presente que “no es lo mismo” oficialismo y oposición, en una extensa carta.

“Enfrentamos dos modelos de país claramente contrapuestos que miran los problemas del pueblo de modo diferente. Y comprender la dimensión de la discrepancia es central para construir el futuro”, escribió el jefe de Estado.

“Estoy escribiendo estas líneas en un medio de comunicación que día a día abre su espacio para que todos se expresen libremente. Yo celebro que en la Argentina que gobierno no haya voces acalladas, periodistas censurados ni opositores perseguidos. La pluralidad y el disenso deben nutrir nuestra democracia.

Aun así, observo muchas palabras dichas que lesionan la convivencia democrática y convocan al escepticismo en una sociedad herida después de ver como sus estructuras sociales y económicas se derrumbaron justo antes de tener que soportar una pandemia de dimensiones impensadas.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que su Gobierno está construyendo “una provincia con menos deuda, más salud, más educación, más trabajo y más producción” y resaltó el logro de haber reestructurado “con éxito el 98% de su deuda bajo legislación extranjera”.

Así se pronunció el mandatario en una solicitada publicada este domingo en diarios nacionales y provinciales, que replicó también a través de su cuenta en la red social Twitter.

Bajo el título “Acuerdo para una deuda sostenible: más recursos para cuidar la salud, la educación y el trabajo”, Kicillof destacó: “Luego de 20 meses de una ardua negociación con acreedores privados, el gobierno de la provincia de Buenos Aires logró reestructurar con éxito el 98% de su deuda bajo legislación extranjera”.

“Se consiguió así un perfil sostenible, reduciendo considerablemente el costo y alargando los plazos de vencimiento lo que significa un inmediato alivio financiero”, sostuvo en el primer párrafo de la solicitada.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó hoy que los últimos datos de la economía reflejan “números importantes” como la inversión, que “creció interanualmente el 38,4% en términos reales, y el trimestral el 6,1%”, cuestionó la gestión económica del macrismo y remarcó que el “objetivo central de este Gobierno es la recuperación del salario real”.

El funcionario nacional, que la semana pasada se reunió con empresarios cordobeses, dijo en una entrevista al diario La Voz del Interior que la recuperación del salario real “no solo es socialmente justo sino que es una condición necesaria para darle continuidad a la recuperación económica”.

Al referirse al esquema de los derechos de exportación implementado por el Gobierno nacional, el ministro explicó que esa política “se ha redefinido con una lógica que no es en modo alguno fiscal sino productivista, que busca una estructura de precios relativos que favorece a los sectores de la economía que tienen más capacidad de agregar valor”.

Area de Pueblos Indígenas

Bartolina Sisa, dirigente y guerrera indígena del pueblo aymara que se opuso a la dominación colonial. En este día, llamamos a reflexionar acerca de las múltiples discriminaciones y formas de violencia que sufren aún hoy las mujeres indígenas.

Además, es necesario destacar que este colectivo requiere de una especial atención por parte del sistema de administración de justicia que considere las características de su identidad, que se construye de manera interseccional, es decir de forma superpuesta con diversas discriminaciones.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La experta en emergencias, integrante del Equipo Regional de Respuesta frente a Emergencias Sanitarias de la OMS (Organización Mundial de la Salud), Silvia Bentolila, se refirió a la incorporación de hábitos y las conductas de cuidado que debemos mantener.

Con relación a las acciones que tomamos al respecto de cuestiones como el medio ambiente y la pandemia resaltó: “No vemos el resultado rápido de nuestras acciones y creo que la pandemia también ha puesto sobre el tapete para aprender de esta situación”. “Es como si nos cuesta incorporar la idea del yo del futuro y entonces tomar conductas en el presente que construyan un yo del futuro distinto”

“La velocidad de escape es ese momento que por repetición de ese hábito se te vuelve automático, es tenerlo tan incorporado que ya no tenés que pensar más en hacerlo y el gasto de energía es mínimo. Este es un momento en el que podemos incorporar pautas de cuidado” contó.

LT 14 Paraná

El gobierno de Entre Ríos definió el protocolo para los salones de eventos con recomendaciones e instrucciones de funcionamiento, permitiendo una ocupación máxima de hasta un 70% con relación a la capacidad del lugar. La implementación de las medidas se estableció a través de la resolución 2206 del 3 de septiembre y se aprobó el protocolo en el marco de la pandemia SARS-COV2 (COVID- 19) para la realización de eventos gastronómicos en salones.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de Radio Nacional San Luis y co-conductor del programa Conexión Nacional, Ramon Estrada, se refirió a la gestión de la pandemia en la provincia, la actualidad política local y resaltó la importancia de la unión en la CoFeSa.

Destacó la reunión del Consejo Federal de Salud que tuvo lugar en la capital durante el inicio de la semana pasada: “Analizaron principalmente, no la coyuntura política o social, si no el avance del plan de vacunación, el panorama sanitario. No estuvo condicionado por la política”.

En este sentido resaltó que en la reunión de CoFeSa “No hubo exabruptos ni mal entendidos, de hecho, hubo concordancias. Estuvieron hermanados durante 48 horas”

Al respecto de la gestión de la pandemia en la provincia de San Luis hizo hincapié en que “actualmente la opinión pública aprueba en un 70% el plan de vacunación que se ha manejado”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado, especialista en Derecho Ambiental y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli reflexionó acerca de cómo los candidatos abordan la problemática ambiental en sus propuestas.

“No hay propuestas, hemos indagado y si bien hay partidos que lo reflejan, generalmente son los de izquierda”. “El Mundo está atravesando una crisis climática muy importante que repercute a nivel político”

Por otra parte, resaltó que “es importante” que las menciones que tienen lugar en las cumbres medio ambientales “tengan un impacto a nivel local” y que “todo tiene que ver con qué decisiones toman los países para que el calentamiento global no siga avanzando drásticamente”.

Semana Giorgi | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó el comportamiento de las y los precandidatos de la oposición en el marco de la campaña electoral con vistas a las PASO, elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, a celebrarse el 12 de septiembre; y lo vinculó al blindaje mediático con el que cuentan algunas y algunos de ellos.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó distintos temas que se encuentran en la agenda mediática frente a otros que son invisibilizados y que involucran a la justica.

Citó, en ellos, el contrabando agravado de armas a Bolivia, la situación del prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y la causa por el Memorándum con Irán.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi enumeró distintos acontecimientos ocurridos en la región latinoamericana, tras la derrota electoral del gobierno de Cambiemos, en octubre de 2019.

A través de ellos, buscó explicar el comunicado del PRO a favor de la posición chilena en torno a la plataforma continental y los límites marítimos.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó el ataque y la exposición a la que fue sometida la docente de una escuela de La Matanza, filmada mientras discutía con un alumno sobre las diferencias entre los gobiernos kirchneristas y el macrista.

El periodista de Radio Nacional cuestionó que, desde los medios de comunicación, se expone a la docente, pero no se discute lo que hizo el macrismo ni cómo hacer que, desde las aulas, se promueva el pensamiento crítico.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi hizo un recorrido sobre situaciones de fraude que vivió la Argentina en su historia electoral y, en contrapartida, analizó las maniobras de la oposición y sus argumentos falaces que buscan generar dudas sobre el resultado de las elecciones.

Laborales | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Matías Passi, delegado de ATE en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, indicó que llevan seis semanas de protesta con movilización al Ministerio de Salud. Luego, Passi informó que la próxima manifestación será el viernes 10 de septiembre a las 9.30 horas con el objetivo de pedir el pase a planta de los profesionales de la provincia.

LRA 7 Córdoba

A partir del 1° de septiembre la Justicia Provincial regresó al trabajo presencial pleno en todos sus fueros. En un acuerdo, el Tribunal Superior (TSJ) fijó las condiciones para el personal que decidió no vacunarse por razones ideológicas, y estableció la obligación de presentar un PCR negativo al COVID cada 72 horas, el cual deberá pagar cada trabajador o trabajadora para poder ingresar a las oficinas correspondientes.

LRA 22 Jujuy

Fabiana Gaitán, referente de la Bancaria, indicó que “en plenario de delegados de todos los Bancos de la provincia se decidió un paro de actividades durante las últimas 3 horas del miércoles 8 del corriente mes. Vamos a seguir reclamando, vamos a profundizar la lucha, hay mucho acompañamiento y apoyo de la gente. Tenemos un gremio muy fuerte y vamos a ganar esta lucha. Empezamos con medidas provinciales, y se vienen medidas nacionales”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

La directora de Nutrición del Chaco, Karina Solís, se refirió al proyecto de etiquetado frontal con sellos negros, el cual busca advertir a los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías a partir de dar información clara, oportuna y veraz.

“Esto conforma un proyecto de ley que se llama Alimentación saludable, porque el etiquetado frontal de alimentos con sellos negros permite reconocer a cualquier persona muy fácilmente el exceso de nutrientes críticos como las calorías, los excesos de grasas y azúcares y también de sal. Esos son los nutrientes que hoy enferman a la mayoría de la población. Es por esto que hay gran cantidad de sobrepeso y obesidad al consumir este tipo de alimentos”, informó Solís.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia barrios conversa con el director de la escuela argentina de croupiers, Hernán Costa, quien cuenta las particularidades del su oficio, las distintas formas de trabajo en los casinos alrededor del mundo, las características que debe poseer el croupier y cómo fue que se inició en esta profesión.

En la segunda parte del programa Alicia conversa con la artista del Vitro, Ivonne Capecchi, para hablar acerca del arte del vitral y algunos de sus principales trabajos.

LRA 27 Catamarca

“Nuestro corazón explota de alegría y de gozo después de más de 100 años de mover la causa de Fray Mamerto Esquiú. Llegó el gran día de ser beatificado y de agregar un beato más a la Iglesia, y especialmente a la Iglesia de Catamarca y al Colegio Padre Ramón de la Quintana. Él fue docente, alumno y director acá, caminó estos pasillos así que nos llena de orgullo y alegría estar viviendo estos momentos”, expresó Rubén Martí, representante legal del Colegio Padre Ramón de la Quintana.

LRA 26 Resistencia

El periodista Brian Pellegrini narró la participación del ex diputado Daniel San Cristóbal en la audiencia pública para cubrir una vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, diciendo que “cuestionó una serie de fallos de algunos jueces relacionados a la pandemia y a temas laborales. No queremos jueces que no utilicen la perspectiva de Género ni respeten el ambiente, y apoyamos las postulaciones de Emilio del Río, Natalia Prato y Gonzalo García Veritá”.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

Géneros | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

María de los Angeles Santillán, docente de geografía en Intendente Alvear, explicó cómo fue abordar el tema de la trata de personas con sus alumnos y alumnas del nivel secundario, expresando que “yo pude determinar que por ahí los chicas y chicos desconocían totalmente el término de trata de personas y lo que ello significa. Comencé con un abordaje desde el concepto básico y luego fuimos avanzando”.

LRA 1 Buenos Aires

La palabra estuvo en boca de todos esta semana a partir de las declaraciones de la candidata Tolosa Paz en plena campaña y se convirtió en tema de debate nacional. Mujeres de acá decidió aprovechar revuelo para hablar de SEXO. No de amor, no de relaciones de pareja ni de amor romántico. Sino de cómo viven las mujeres el deseo y el sexo en las distintas etapas de la vida.

En “Mujeres… ¡de acá!” primero conversamos con Silvina Valente, jefa del área Sexología del Departamento de Tocoginecología en el Hospital de Clínicas; presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana.

Y luego dialogamos con Mariana Palumbo. Socióloga, Magister, Dra. en Ciencias Sociales y especialista en afectividades y redes sociales.

LRA 6 Mendoza

En el “Día de las Mujeres Indígenas”, el Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia nos devuelve su mirada sobre el legado de la guerrera aymara Bartolina Sisa en la voz de Adriana Arroyo Guzmán.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Aldana Benavidez tiene 13 años, vive en Fray Mamerto Esquiú, es cantante e hizo referencia a los dos discos con los que cuenta hasta el momento. “El primero lo grabé a los 8 años y se llama ´Creando Sueños´ y el segundo fue todo folklore”, dijo la artista, quien interpretó una versión del Himno Nacional en quechua. “Lo íbamos a hacer para el Poncho 2018, pero apenas lo escuché dije que lo quería hacer”, explicó Aldana.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso abordó la historia de María Leticia Ramolino, madre de Napoleón Bonaparte.

Nació en 1750 en la isla francesa de Córcega. Desde que fue madre, se encargó de inculcar a sus hijos sus principios y valores nacionalistas para que crezcan como nobles.

Pero lo que no contó en sus planes fue que Carlo Buonaparte, padre de Napoleón, se hizo cargo de su educación, enseñándole ideales diferentes a los que ella defendía. Tanto fue su enojo, que hasta se negó a participar de la coronación de su hijo como Emperador y jamás volvieron a tener la relación que tuvieron.

Sumado a eso, el periodista Eduardo Fabregat acompañó a Saborido y a Miguez en el programa para hablar acerca de los fracasos detrás del éxito.

LRA 1 Buenos Aires

Esta edición de “Estación Piazzolla” se detiene en los primeros tiempos del Quinteto Buenos Aires, el cual constituye una de las épocas predilectas por gran parte de los admiradores de Astor.

Victor Hugo reproduce testimonios de la época en los que Piazzolla habla acerca de las expectativas y sus músicos, y asimismo se escuchan algunas de las principales interpretaciones de este periodo.

LRA 1 Buenos Aires

Japón es, en cuanto a la música popular, un lugar extraño para nosotros. Allí, gusta la música de todo el mundo: son sensibles a la música brasilera, el tango, el folklore, el jazz, el rock. Y esto sucede, precisamente, porque, hoy por hoy, no tienen una música totalmente representativa. En esta emisión, Litto Nebbia comparte artistas japoneses para tener un “pantallazo” de lo que suena en esa parte del mundo.

LRA 1 Buenos Aires

“El año pasado lanzamos “Adonde no me llaman” apenas acababa de arrancar este apocalipsis viral. Y como no pudimos defender el disco en los escenarios, no tuvimos mejor idea que meternos a grabar otro, redoblando la apuesta”, aseguró la cantautora.

“Así nació Changüí. Fue un disco grabado en un estudio en donde la gente pudo espiar cómo lo hacíamos durante 4 horas vía streaming”, agregó

Asimismo, Butera anticipó que el próximo 8 de octubre en el patio del Konex, estará presentando presencialmente sus dos últimos disco.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los goles del Partido en el Relato de Eladio Arregui por Radio Nacional.

Humor | Volver al inicio

Medio término

El próximo domingo será el ensayo general para elegir y convertir a los precandidatos en los candidatos que disputarán la renovación de la mitad de la Cámara baja y un tercio del Senado. (Diputados 128, Senadores 24).

Realmente no tenemos tiempo de estudiar a cada uno, porque en verdad las propuestas son tantas que parecen esas casas de empanadas que tienen como 100 gustos, pero siempre terminamos eligiendo, carne, pollo o de jamón y queso.

No está mal decidirse entre tan pocos sabores, lo que sí no estaría bien es elegir por moda o por la mejor foto o por efectos del marketing. Yo decidí votar por la que mejor me cae, pensando que después lo tenés que digerir y sin olvidarme, que la sobremesa es larga.

Votá con gusto propio y pensando que de ese voto depende, poder o no, seguir llamando al delivery…

Chocolate por la noticia