San Luis: La polarización política de cara a las elecciones

El periodista de Radio Nacional San Luis y co conductor del programa Conexión Nacional, Ramon Estrada, se refirió a la gestión de la pandemia en la provincia, la actualidad política local y resaltó la importancia de la unión en la CoFeSa.

Destacó la reunión del Consejo Federal de Salud que tuvo lugar en la capital durante el inicio de la semana pasada: “Analizaron principalmente, no la coyuntura política o social, si no el avance del plan de vacunación, el panorama sanitario. No estuvo condicionado por la política”

En este sentido resaltó que en la reunión de CoFeSa “No hubo exabruptos ni mal entendidos, de hecho, hubo concordancias. Estuvieron hermanados durante 48 horas”

Al respecto de la gestión de la pandemia en la provincia de San Luis hizo hincapié en que “actualmente la opinión publica aprueba en un 70% el plan de vacunación que se ha manejado”

Con relación a las elecciones destacó: “Estamos en plena campaña electoral en la cual hay un escenario totalmente incierto, hay una fuerte polarización la cual localmente ronda entre un 80% y 85%”