Vane Butera presentó “Adonde no me llaman” y “Changüí”

“El año pasado lanzamos “Adonde no me llaman” apenas acababa de arrancar este apocalipsis viral. Y como no pudimos defender el disco en los escenarios, no tuvimos mejor idea que meternos a grabar otro, redoblando la apuesta”, aseguró la cantautora.

“Así nació Changüí”, agregó.

“Fue un disco grabado en un estudio en donde la gente pudo espiar cómo lo hacíamos durante 4 horas vía streaming”

Asimismo, Butera anticipó que el próximo 8 de octubre en el patio del Konex, estará presentando presencialmente sus dos últimos disco.