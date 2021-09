“Cruce verbal en la audiencia pública para cubrir una vacante en el STJ”

El periodista Brian Pellegrini narró la participación del ex diputado Daniel San Cristóbal en la Audiencia pública para cubrir una vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco: “cuestionó una serie de fallos de algunos jueces relacionados a la pandemia, a temas laborales. No queremos jueces que no utilicen la perspectiva de género ni respeten el Ambiente y apoyamos las postulaciones de Emilio del Río, Natalia Prato y Gonzalo García Veritá”, expresó.

DESCARGAR

A su vez uno de los jueces concursantes que se dio por aludido, Jorge Cincovich, respondió: “los fallos a los que usted menciona estuvieron basados en las normativas en vigencia. Por eso le pido que diga nombre y apellidos. No sea cobarde. Usted es un opinante. No se esconda”.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA AM 620 FM 96.7

Programa: Justicia en Sintonía

Jueves 16 a 18 hs

Conducción: Valeria Romero, integrante de Justicia Legítima Nordeste

Producción y columna : Brian Pellegrini