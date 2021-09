Diario de Radio Nacional 04/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: “FdT está unificado, sin fisuras, tratando de vencer las cortinas de humo”

LRA 1 Buenos Aires – JUAN CABANDIE: Visitó el Parque Nacional Traslasierra

LRA 1 Buenos Aires – IGNACIO DE MENDIGUREN: “Llevamos 12 meses de creación de empleo industrial”

LRA 29 San Luis – DANIEL MOREIRA: “Te Sumo”, programa que beneficiará a 50 mil jóvenes

LRA 1 Buenos Aires – Inflación de agosto: Consultoras estimaron que bajó al 2,8%

LRA 1 Buenos Aires – ARTEMIO LOPEZ: Los dichos de Macri son “una deriva de lo que hizo” durante su mandato

LRA 1 Buenos Aires – HUGO MOYANO: Críticas a Macri por su frase golpista

PUNTO SUR – PEDRO BRIEGER: La vuelta del gobierno talibán a Afganistán

LRA 1 Buenos Aires – PACHO O’DONNELL: Historia de la televisión argentina

LRA 14 Santa Fe – Testeos, solo el 8% positivo: El 40% completó el esquema de vacunación contra el Covid

LT 14 Paraná – Casos en Entre Ríos: Se registró un descenso del orden del 50%

LT 14 Paraná – Adolescentes de 12 a 17 años: Podrán completar su esquema de vacunación

LT 14 Paraná – Vacunación: Llegan más de 1.700.000 dosis de Sinopharm

LRA 27 Catamarca – LUCIA CORPACCI: “Se siente mucho el apoyo del Gobierno Nacional en el noroeste”

LRA 7 Córdoba – PAOLA ZUBAN: Los dichos de Macri son “irresponsables”

LRA 1 Buenos Aires – JORGE SIDELNIK: Producción de electricidad está asegurada

LRA 21 Santiago del Estero – Capacitan al personal del Ipvu: Construcción de viviendas con ladrillo pet

LT 14 Paraná – LEANDRO GARCIANDIA: “La industria entrerriana es fuertemente

agroalimenticia”



LRA 1 Buenos Aires – MARIA DEL CARMEN BIANCHI: “Es lectura la búsqueda de información, la cual hoy está más activada”

LRA 27 Catamarca – Beatificación de ESQUIU: “FRAY MAMERTO ha trascendido las fronteras de nuestra Catamarca”

LT 14 Paraná – Día del Inmigrante: Argentina es uno de los mayores países receptores.

LT 14 Paraná – ADAN BAHL: “Argentina ha abrazado a los inmigrantes”

LRA 7 Córdoba – Ampliación de derechos: Un año del cupo laboral travesti trans en el sector público nacional

LRA 23 San Juan – GRACIELA SEVA: “El Observatorio provincial nos otorgará datos para nuevos proyectos”

LRA 1 Buenos Aires – Homenaje a Carlos Loiseau “Caloi”: “Clemente se identificó con el peronismo de mi infancia”

LRA 9 Esquel – “Los Lázaros”: Se estrena una obra producida en Esquel por el Teatro Cervantes

LRA 7 Córdoba – JUAN CARLOS BAGLIETTO: “Hay canciones que te exigen no solo a la garganta, también al cuerpo”

LRA 26 Resistencia – MARIA BLANCA DE LA RIEGA: Nuevo aniversario del nacimiento del escritor

LRA 1 Buenos Aires – DUNATTI-VILLAFAÑE: Manolo Callau y las formas “híbridas”

LRA 1 Buenos Aires – LIONEL SCALONI: “El máximo respeto a Brasil”

LRA 4 Salta – LEANDRO ECHETZAR: “Nuestro desafío es que la gente se acerque a jugar”

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa – MARCELO CORBALAN COSTILLA: “Se va a jugar un torneo tucumano para evitar los viajes”

LRA 1 Buenos Aires – MARCOS CONIGLIARO: “Hay gente que la está pasando mal”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que el Frente de Todos (FdT) “está unificado, sin fisuras, tratando de vencer las cortinas de humo”; a una semana de las PASO, y volvió a cuestionar al expresidente Mauricio Macri, al señalar que “limitado dejó el futuro de los argentinos”.

“Desde el Frente de Todos nos enfocamos en llevar un mensaje de optimismo a cada rincón del país. El Frente está unificado, no tiene fisuras y tratamos de vencer la cortina de humo y el desánimo con la que tratan de bloquear lo que está sucediendo en Argentina”, dijo Cafiero esta mañana en declaraciones radiales.

En ese marco, volvió a cuestionar al expresidente Macri, quien ayer sostuvo que si los integrantes del FdT pierden las elecciones legislativas “se van a tener que ir”, y dijo que “limitado dejó el futuro de los argentinos, con desempleo y crecimiento de la pobreza”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, participó ayer de una recorrida por el Parque Nacional Traslasierra, en la provincia de Córdoba, y remarcó la importancia de “preservar y conservar la flora y fauna y los bosques nativos”.

“Es nuestro deber preservar, cuidar y conservar la flora y fauna, los bosques nativos para darle combate al cambio climático, mitigar sus consecuencias que azotan, nos atraviesan y perjudican a las poblaciones”, señaló el titular de la cartera ambiental junto al intendente de esa área protegida, Julio Monguillot.

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Glezer y Sebastián Premici se comunicaron con el presidente del Banco de inversión y comercio exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, ex. Presidente de la Unión Industrial Argentina y ex. Ministro de la producción, quien analizó la gesta llevada a cabo en el año 2002 indicando que cuando hubo una voluntad política de apostar a la producción y al trabajo, y no a la especulación, la recuperación de la Argentina fue muy fuerte.

De Mendiguren recuerda que a medida que el modelo se iba consolidando y dejábamos de caer, sufrimos los peores ataques por parte de la prensa bélica que apostaba por la dolarización de la economía. “Nos querían llevar a una crisis para que hubiera una dolarización de la economía” y asimismo reflexiona que esto es lo que se repite, ya que al haber preservado los activos productivos de la argentina, con los índices actuales que dejaron de ser rebote y ya son tendencia, sumado a la unidad del campo nacional, el ataque es furibundo.

LRA 29 San Luis

Está en marcha el programa de inclusión laboral para 50 mil jóvenes, con las pymes como garantes del desarrollo. Entrevistamos a Daniel Moreira, presidente de la Asociación Pyme (Apyme).

LRA 1 Buenos Aires

Analistas de mercado estimaron que la inflación de agosto fue del 2,8%, por debajo del 3% de julio, a la vez que mejoraron al 7,2% anual las previsiones de crecimiento del Producto Bruto Interno, informó hoy el Banco Central al difundir el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado a fines del mes pasado.

Los consultados por el relevamiento del BCRA calcularon que el PBI crecerá este año 7,2%, mejorando en 0,4 puntos porcentuales la estimación realizada a finales de julio, luego de que cayera 9,9% el año pasado.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y analista político, Artemio López se refirió a las declaraciones del expresidente, quien afirmó que el Gobierno “cambia o se va” y consideró que se trata de una continuación de lo hecho durante su mandato: “Lo que dijo es una deriva de lo que hizo: persiguieron opositores, fusilaron luchadores sociales, violentaron el Estado de derecho y colaboraron con la instalación de una dictadura en la región”.

En ese sentido alertó que hay “un sector de la sociedad que es capaz de tolerar” un gobierno como el de Macri, que fue en términos económicos “el más dañino después del de Martínez de Hoz y el más dañino de la democracia”.

LRA 1 Buenos Aires

En referencia a la frase expresada por el expresidente, Mauricio Macri, quien afirmó que “el

gobierno debe cambiar o se van a tener que ir”, el secretario general del sindicato de camineros aseguró, “una persona que ha sido presidente y que diga esos disparates, es de no creer”. “Pone de manifiesto su incapacidad y su actitud de gorilismo que tiene”, agregó.

En tanto, reivindicó la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia, quien “trató de tener un equilibrio en todos los órdenes y debería tener un reconocimiento de toda la sociedad”, y reafirmó su apoyo para mantener la unidad y la prosperidad del Gobierno.

Asimismo, Moyano expresó su interés por la incorporación de mujeres en la conducción de la CGT.

PUNTO SUR

En diálogo con Punto Sur, el periodista y sociólogo especializado en política internacional Pedro Brieger realizó un pormenorizado análisis de la situación de Afganistán, tras el regreso al gobierno del talibán.

Indicó que a lo largo de la historia el país fue ocupado por los británicos, los soviéticos y Estados Unidos y todos se fueron derrotados.

“Es una región con muchos recursos naturales, y de mucha importancia incluso para naciones como la India que no tiene frontera pero que sirve para el paso de gasoductos y oleoductos que provienen del mar Caspio, y por eso hay tantos intereses en juego”, explicó.

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O´Donnell narra la historia de la televisión en la Argentina, la cual da inicio en abril de 1939 cuando se produce la primera exhibición televisiva por parte de un equipo de investigación alemán en una exposición tecnológica de la comisión nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

Tras esto, la primera licencia de transmisión sería otorgada en el año 1945, aunque se mantuvo con carácter experimental y más tarde en el año 1951 el empresario Jaime Yankelevich, pionero de la radiofonía en el país, importaría los primeros equipos de transmisión siendo esta la fecha que se considera como el inicio de la televisión argentina.

El 23 de septiembre de ese año iniciaron las transmisiones a equipos ubicados en el centro de Bs.As. por parte de la señal LR3 Radio Belgrano Televisión, que a la brevedad se convertiría en Canal 7.

LRA 14 Santa Fe

La ministra de Salud, Sonia Martorano, recorrió este viernes el vacunatorio de la ex Rural de la ciudad de Rosario, donde informó que más de 1.350.000 santafesinos y santafesinas completaron su esquema de vacunación para el COVID-19 y que 350 localidades ya aplicaron la primera dosis a todos los inscriptos mayores de edad.

“Hoy son más las personas que tienen colocadas 2 dosis, es decir, inmunización completa, que las que les falta completar. Esta semana, por ejemplo, fueron otorgados 274.000 turnos en todo el territorio provincial. Estamos en un ritmo de 50.000 a 53.000 diarios siempre de la mano de la llegada de vacunas. En estos días hemos recibido dosis de Sputnik 2 y Astrazéneca, lo que nos permitirá seguir con el cronograma de vacunación e ir completando los esquemas que faltan”, indicó Martorano.

LT 14 Paraná

El director General de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, informó que en el último período analizado, ubicado entre el 15 y el 28 de agosto y comparado con los 15 días previos, se registró un descenso aproximado al 50 por ciento en los casos de COVID-19 en Entre Ríos. También disminuyeron de cuatro a dos los ingresos diarios a Terapia Intensiva.

LT 14 Paraná

El Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de Entre Ríos, Marcos Bachetti, brindó detalles sobre el desarrollo del Plan Rector de Vacunación en la provincia, informando que a fines de esta semana y principios de la próxima se iniciará la convocatoria para completar los esquemas de vacunación en los adolescentes de entre 12 a 17 años con factores de riesgo. Luego, Bachetti dijo que la semana entrante se van a distribuir en Entre Ríos más de 60.000 dosis de vacunas.

LT 14 Paraná

Está previsto el arribo al aeropuerto de Ezeiza de un vuelo de Lufthansa, procedente de China, con 1.736.000 dosis de Sinopharn y las mismas suman un total de 3 millones de vacunas que Argentina recibió durante la semana.

LRA 27 Catamarca

“Se siente mucho el apoyo del Gobierno Nacional en el noroeste. Antes de asumir, el Presidente Alberto Fernández convocó a los Gobernadores del Norte y nos pidió a todos 5 obras estratégicas que queríamos que se hicieran en su gobierno. Por eso él siempre decía que iba a gobernar con todos los gobernadores y lo está haciendo, porque cumplió con todas las provincias”, expresó la Diputada Nacional Lucía Corpacci.

LRA 7 Córdoba

En el día en el que Mauricio Macri aseguró que si el Gobierno continúa aplicando las políticas actuales “en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo y se ha destruido la confianza”, la politóloga Paola Zuban dijo que ese tipo de declaraciones son, cuanto menos, “irresponsables y es un mensaje muy nocivo para la ciudadanía”.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente y director ejecutivo de Nucleoeléctrica Argentina, empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse, re refirió a los posibles riesgos causados en la producción de electricidad debido a la bajante del Río Paraná, fuente que usan las centrales para refrigerarse.

En esa misma línea, aseguró que, “una central nuclear toma 60.000 litros de agua del río por segundo y para que haya un riesgo en la producción el nivel del agua debería bajar más de metro y medio”.

LRA 21 Santiago del Estero

El CONICET a través del centro experimental de la vivienda económica, brindarán una capacitación al personal del Ipvu que estarán a cargo de la construcción de viviendas a partir de la producción de ladrillos en base a botellas de PET recicladas. Al respecto, el responsable técnico del Ipvu, Ramón Aguirre, brindó los detalles de las jornadas de capacitación.

LT 14 Paraná

Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), se refirió al Día de la Industria asegurando que en la provincia “la industria entrerriana es fuertemente agroalimenticia”, y luego reclamó “políticas de Estado para un mayor desarrollo del sector privado, y particularmente de la industria”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la campaña electoral previa a las PASO del domingo 12 de septiembre. “Lo que está ocurriendo en función de la oposición permanente y de cómo se interroga en la argentina es que se viriliza cualquier declaración o frase”.

“Hay una falta de seriedad total y hay un deterioro en la política. Mi impresión es que esto le interesa más a los medios dominantes y a la oposición”, destacó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

A 20 años del atentado a las Torres Gemelas, Mario recordó que “fue un golpe a la seguridad de Estados Unidos y a la serenidad de sus líderes. Un atentado terrorista siempre es repudiable y la respuesta no tardó en llegar”.

“Obama recibió el premio Nobel de la Paz y es una locura porque mando a asesinar a Osama Bin Laden, también lo quiso ver y se mostró”, destacó el conductor de Gente de a pie. “Biden quiso retirarse de Afanistán y eligió un mal momento”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la reunión que los sindicalistas tuvieron con el Presidente: “Es bueno que el Gobierno dialogue con la CGT y una de las virtudes que tiene el oficialismo es que también puede hacerlo con las CTA y los movimientos sociales”.

“El kirchnerismo produzco un crecimiento de los trabajadores con derechos tras la enorme crisis de 2001. La estructura social en la Argentina es muy diversa y tuvieron una conducta notable frente a la pandemia”, destacó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó los resultados de las elecciones en la provincia de Corrientes. “Ganó el partido radical y el Gobernador Gustavo Valdés fue reelecto, al peronismo le cuesta mucho llegar a esa provincia, pero no se esperaba una victoria con tanto porcentaje. Superó el 76% de los votos contra los 23% del candidato del PJ”.

“El resultado fue imponente y llama la atención tanta diferencia”, destacó el conductor de Gente de a pie. “También quedó demostrado una vez más que durante en la pandemia en el mundo vota menos gente”.

LRA 1 Buenos Aires

Comenzamos los festejos por los 150 años de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) hablando con la presidenta María del Carmen Bianchi, quien destacó que “se lee más que antes y se cultiva menos la lectura literaria”.

Ante la pregunta de si se sigue leyendo o hay un retroceso contestó: “Depende de donde estas y que haces, por ejemplo, las bibliotecas populares están distribuidas en todo el país que tienen diferencias sociales, políticas y culturales”. “Hay lugares donde se leen más libros, por ejemplo, en pandemia muchas bibliotecas populares siguieron ejerciendo el envío del libro al domicilio” resaltó.

“Es lectura la búsqueda de información, la cual hoy está más activada. Cuando nosotros éramos chicos que usábamos la imaginación y teníamos menos disponible la información”. “Creo que se lee más que antes y se cultiva menos la lectura literaria” afirmó la presidenta de CONABIP.

LRA 27 Catamarca

En una jornada histórica para Fray Mamerto Esquiú, Catamarca y el país, distintos funcionarios opinaron sobre este acontecimiento. La Diputada Nacional Lucía Corpacci dijo que es “un día muy importante para los catamarqueños, es el reconocimiento a Fray Mamerto de la importante tarea que hizo en nuestro país en un momento muy complicado, donde no se quería respetar la Constitución y él puso tanta pasión para someternos a las leyes”.

En tanto, el ministro de Cultura y Turismo, Roberto Brunello, resaltó la importancia de este hecho con relación al turismo en la provincia, sosteniendo que “es un hecho histórico para Catamarca, para mostrarnos al país y al mundo entero. Es un acontecimiento más para que la gente nos visite”.

LT 14 Paraná

Impulsado por un decreto del ex presidente Juan Domingo Perón, el Día del Inmigrante fue establecido el 4 de septiembre de 1949. Al respecto, Roberto Romani, asesor Cultural del Gobierno de Entre Ríos, dijo que “esta provincia fue el escenario elegido por miles de peregrinos acosados por la miseria y las guerras, y aquí encontraron la libertad de los cielos fraternos para iniciar un nuevo tiempo de sueños y realizaciones”.

LT 14 Paraná

Adán Bahl, intendente de Paraná, se refirió al Día del Inmigrante, establecido el 4 de septiembre de 1949 e impulsado por un decreto del ex presidente Juan Domingo Perón, indicando que es necesario continuar recordando cómo está compuesta la provincia y la ciudad, ambas empapadas de “costumbres, culturas y tradiciones que llegaron para quedarse cuando Argentina abrió sus puertas para recibir a los inmigrantes, que hasta la actualidad se continúan estableciendo en el territorio”.

LRA 7 Córdoba

El 3 de septiembre de 2020 se publicó el Decreto 721/2020, el cual estableció el cupo laboral para que las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad ocupen cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total.

Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, ponderó la importancia de la normativa diciendo que “es para celebrar este aniversario que nos expone ante un compromiso enorme. Lo recibimos con alegría, porque implica puestos de trabajo para personas travestis y trans y ya hay más de cinco mil inscriptes”.

LRA 23 San Juan

Ayer se desarrolló la undécima Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados de San Juan, Entre algunos de los temas relevantes tomó estado parlamentario un Proyecto de Ley presentado por la diputada provincial Graciela Seva, que propone la creación del Observatorio Provincial de Políticas de Mujer, Género y Diversidad.

En diálogo con Radio Nacional San Juan, la diputada Seva sostuvo que “el proyecto pasará por tres comisiones, de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Familia y de Derechos Humanos, donde se evaluará y en función de eso se tratará en el recinto”. Entre otras pretensiones la legisladora propuso la creación de la Comisión Interna Permanente sobre Políticas de la Mujer, Género y Diversidad.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Historias de nuestra historia” Felipe Pigna rinde homenaje a uno de los más grandes dibujantes e historietistas argentinos, Carlos Loiseau “Caloi”, fallecido el 8 de mayo de 2012, creador del famoso personaje “Clemente”.

A través de una entrevista realizada años atrás se reviven momentos clave de la historia argentina, la censura vivida y sus inspiraciones.

Loiseau recuerda las primeras historietas con las que tuvo contacto en una época donde la televisión aún era incipiente y solo existía Canal 7, la influencia de los principales autores del momento y el humor gráfico que constituida el género principal.

También cuenta acerca de sus primeras publicaciones poco tiempo antes del golpe militar de Onganía y la posterior censura en la que el periodista Joaquín Morales Solá era el encargado de determinar el contenido que no debía ser publicado.

LRA 9 Esquel

El próximo 10 de septiembre se estrenará en Esquel la obra ‘Los Lázaros’, producida en nuestra ciudad por el Teatro Cervantes con la colaboración del municipio. En tanto su director, Darío Castro, destacó que “es una obra que venimos trabajando hace unos años y el elenco está conformado por 7 actrices y actores”, agregando sobre este trabajo escrito por Melisa Stocco, una dramaturga local, que “el proyecto fue seleccionado en 2019 por el Cervantes, y por la pandemia se pospuso el estreno hasta esta fecha”.

LRA 7 Córdoba

En el marco de los festejos por los 30 años de la formación del dúo Baglietto-Vitale, Juan Carlos Baglietto dijo que “hay canciones que te exigen no solo a la garganta sino también al cuerpo. Hay canciones que me cuestan más, hay canciones que las hago más relajado, pero nunca de taquito. Tengo 65 años, canto en el mismo registro que cuando tenía 20, pero me da más trabajo que a los 20”.

LRA 26 Resistencia

El 3 de septiembre es el aniversario del nacimiento del escritor uruguayo y con ese motivo María Blanca lo recordó con la lectura de ‘El derecho al delirio’.

Luego, María expresó que “este texto me parece impresionante, como toda su obra, pero este es una síntesis de lo que somos algunos. Si me dieran a elegir seguro que no leería noticias”.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe conversaron con el gran actor Manolo Callau sobre la producción audiovisual Un día para la verdad, que protagoniza junto a Ingrid Pelicori, Anahí Gadda y Alejo Ortiz, con dirección de Emiliano López. Disponible en Alternativa Teatral.

Callau recordó además Teatro Abierto y adelantó escenas de “Diciembre 2001”, la película de Benjamín Avila.

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa desde San Pablo en la previa del clásico ante Brasil y no confirmo el equipo: “Tengo una idea. Hoy los juntamos a todos, pero la idea seguramente sea hacer algunos cambios. Sobretodo pensando que los partidos son muy justos y que el equipo da muestras de poder decidirlo con tranquilidad”.

“Brasil es el más ganador de todos los tiempos. Juegue quien juegue es un rival importante. Ellos vienen de una racha positiva increíble y demostraron que están a la altura. El máximo respeto. Sabemos que son locales y que jugamos contra un equipo que ganó los siete partidos. Tomamos todos los partidos de la misma manera, con la máxima exigencia. Dejar una buena imagen”.

LRA 4 Salta

En el programa Gambeta de Dama, el presidente de la Asociación Salteña de Voley, Leandro Echetzar, habló del regreso de los entrenamientos y la necesidad de visibilizar el deporte en la provincia para estimular a los clubes. “Es un deporte que se juega mucho, es el que más se enseña en las escuelas y el tercer o cuarto deporte en la provincia, sin embargo somos bastante invisibles”, afirmó en diálogo con Fernanda Navarro.

“Tenemos más de 120 equipos que participan en el torneo durante todo el año, somos muchos y estoy convencido que podemos ser muchos más”, aseguró.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Transcurrida la parte más dura de la pandemia en nuestro país, aunque los expertos advierten que la variante Delta del Covid-19 podría traer complicaciones con un aumento exponencial de los casos, muchas actividades volvieron a funcionar y entre esas las deportivas, como es el caso del rugby, que ya tiene a todas sus competencias a pleno. “Imaginate lo estresante que fue para los jugadores porque, a pesar de que estábamos en una situación de aislamiento, logramos que los clubes se mantengan se mantengan abiertos con la premisa de que los chicos puedan ir a entrenar, al principio de forma solitaria y personal, y con el objetivo de que los clubes sigan teniendo actividades, que sigan recibiendo el pago de la cuota de los asociados. De esa situación, a la situación actual en la que todas las competencias están disputándose en forma vigente y continua, la verdad que es una alegría y una sensación de placer infinita para el rugby tucumano”, comentó Marcelo Corbalán Costilla, presidente de la Unión Tucumana de Rugby, quien también confirmó que no se jugará el Regional para evitar los contagios en los viajes.

LRA 1 Buenos Aires

El delantero de gran despliegue, generoso y solidario a nivel de clubes, quien sabia servir a sus compañeros, con una importancia decisiva para el Estudiantes de fines de la década del 60, Marcos Conigliaro, reflexionó acerca de los futbolistas abandonados.

En este sentido expresó: “Hay gente que la está pasando mal, no le alcanza la plata para llegar a fin de mes y es difícil, porque en esa época no se ganaba tanta plata”

“Como cualquier orero nos tienen que descontar para la jubilación. Cuando vos te vas a jubilar y le pedís al club los aportes que vos hiciste no existe el comprobante, y después no lo podés justificar ante la AFIP y es mucho dinero que quedo perdido y no tenés de qué manera reclamarlo” resaltó.

Además, hablo de la situación actual con respecto a la AFA y estos exfutbolistas.

Carrera electoral

Desde hace algunas semanas, en todos los medios comenzaron las publicidades presentando a los precandidatos. Una campaña inédita al igual que las PASO, teniendo en cuenta el contexto de pandemia.

Nos muestran las boletas con las fotos de todos los candidatos y ellos hacen campaña, caminando por todos lados. Pero e’ aquí el primer problema: Las fotos están hermosas, pero cuando los cruzas en las caminatas, con los barbijos, es imposible reconocerlos…

La ventaja es que el mismo candidato puede estar a la misma hora en varios lugares. Todos vestidos iguales y barbijo.

Por eso, basta de decir, “Caminamos para que nos conozcan” y mucho menos plantear, que esta es una campaña, es “de cara al pueblo”.

Chocolate por la noticia