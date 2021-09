Recuerdan a Eduardo Galeano en un nuevo aniversario de su nacimiento

El 3 de septiembre es el aniversario del nacimiento del escritor uruguayo y con ese motivo María Blanca lo recordó con la lectura de ‘El derecho al delirio’: “este texto me parece impresionante, como toda su obra, pero este es una síntesis de lo que somos, algunos. Si me dieran a elegir seguro que no leería noticias”, dijo, y también leyó: ‘Ventana sobre el miedo’.

DESCARGAR

Con las patas en la fuente

Programa de radio de les trabajadores de CTA-Chaco

Conducción: Belén Rodríguez- Rubén Serruya- Ana María Verón

Viernes 16 a 18 hs