“Llevamos 12 meses de creación de empleo industrial”

Luciana Glezer y Sebastian Premici se comunicaron con el presidente del Banco de inversión y comercio exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, ex. Presidente de la Unión Industrial Argentina y ex. Ministro de la producción, quien analizó la gesta llevada a cabo en el año 2002 indicando que cuando hubo una voluntad política de apostar a la producción y al trabajo, y no a la especulación, la recuperación de la Argentina fue muy fuerte.

De Mendiguren recuerda que a medida que el modelo se iba consolidando y dejábamos de caer, sufrimos los peores ataques por parte de la prensa bélica que apostaba por la dolarización de la economía. “Nos querían llevar a una crisis para que hubiera una dolarización de la economía” y asimismo reflexiona que esto es lo que se repite, ya que al haber preservado los activos productivos de la argentina, con los índices actuales que dejaron de ser rebote y ya son tendencia, sumado a la unidad del campo nacional, el ataque es furibundo.

Respecto al rol del sistema financiero en la recuperación económica, manifiesta que es la banca pública la que debe orientar el ahorro hacia los proyectos de desarrollo direccionándolo a través de normas hacia las necesidades del pueblo argentino que son el desarrollo. También se refiere a los préstamos otorgados por el BICE a las empresas Molinos Cañuelas y Vicentín durante la gestión anterior, en la que se otorgaron créditos con conocimiento de que no iban a poder ser pagados, por lo que están llevando a cabo los sumarios y acciones legales correspondientes.

También se manifestó acerca de los planteos que hacen a la presión tributaria argentina indicando que una de las causas es la gran evasión existente por lo que los que pagan, cada vez pagan más, y el tema de la hidrovia es muy importante dado que las grandes cerealeras cargan en puertos propios produciendo maniobras fraudulentas en el comercio exterior.

Destaca que estamos asistiendo al rescate más importante que hayamos conocido del sector público al sector industrial y la UIA no debería entrar en conflictos estériles volviendo a confrontar con el gobierno ya que durante la gestión anterior se sufrió un industricidio, ningún sector terminó mejor que al inicio, y hoy nos encontramos un 5% por encima del mismo mes del 2019 y en algunos casos triplicando producción y exportaciones.