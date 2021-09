El músico rosarino Juan Carlos Baglietto dialogó con “Mama Rock” en el marco de los festejos por los 30 años de carrera del dúo “Baglietto-Vitale” que lo trajo por Córdoba.

“Hay canciones que te exigen no solo a la garganta sino también al cuerpo, al cuero. Hay cancines que me cuestan más, hay canciones que las hago más relajado, pero nunca de taquito. Tengo 65 años, canto en el mismo registro que cuando tenía 20, pero me da más trabajo que a los 20”, explicó el cantor rosarino.

