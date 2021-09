Marcos Conigliaro: “Hay gente que la está pasando mal”

El delantero de gran despliegue, generoso y solidario a nivel de clubes, quien sabia servir a sus compañeros, con una importancia decisiva para el Estudiantes de fines de la década del 60, Marcos Conigliaro, reflexionó acerca de los futbolistas abandonados.

En este sentido expresó: “Hay gente que la está pasando mal, no le alcanza la plata para llegar a fin de mes y es difícil, porque en esa época no se ganaba tanta plata”

“Como cualquier orero nos tienen que descontar para la jubilación. Cuando vos te vas a jubilar y le pedís al club los aportes que vos hiciste no existe el comprobante, y después no lo podés justificar ante la AFIP y es mucho dinero que quedo perdido y no tenes de qué manera reclamarlo” resaltó.

Además, hablo de la situación actual con respecto a la AFA y estos exfutbolistas.