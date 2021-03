Diario de Radio Nacional 04/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Santiago del Estero – ALBERTO FERNANDEZ: “Cuando avanzamos con obra pública estamos generando igualdad”

Buenos Aires – CRISTINA FERNANDEZ: “Todos los amigos de Macri compraron dólar futuro”

Buenos Aires – AXEL KICILLOF: Aseguró que “lo que hizo el Banco Central no era delito”

Buenos Aires – LEOPOLDO MOREAU: “Más que una defensa, fue un alegato histórico”

Buenos Aires – GRACIANA PEÑAFORT: “Fue un acto muy valiente el de Cristina Fernández”

Buenos Aires – GREGORIO DALBON: “Cristina fue muy clara y le quitó el velo a la Justicia: no hay delito”

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: Cristina sin cadenas, Cristina en cadena

Entrevista Federal – JORGE FERRARESI: “Vinimos a poner a la vivienda como un derecho”

San Luis – AGUSTIN ROSSI: “En un año hicimos más que en la gestión de Macri”

Buenos Aires – EDUARDO DE PEDRO: Reunión con Néstor García

Buenos Aires – DIEGO GOLOMBEK: Cómo impactó la pandemia en la calidad del descanso de los argentinos

Buenos Aires – TOMAS ORDUNA: Detectaron cepas del Reino Unido, Manaos y Río de Janeiro

Paso de los Libres – CARLOS ROZANSKI: “Carlos Stornelli es un delincuente”

Paso de los Libres – JORGE AUAT: “Es necesario reconciliar a la justicia con la sociedad”

San Juan – EMILIO BAISTROCCHI: “Este año el foco estará puesto en la obra pública”

Santiago del Estero – ANTONIO GALLEGO: Alberto Fernández pondrá en marcha la megaobra del Canal de la Patria

Buenos Aires – MARCELO GALLO TAGLE: La Asociación rechazó la creación de la comisión bicameral

Córdoba- HUGO PIZZI: “Da toda la impresión de ser un rebrote”

Córdoba – En la provincia: La Justicia recibió los nombres de más de 66 mil vacunados

Concepción del Uruguay – En la ciudad: Comenzó la vacunación a mayores de 87 años

Esquel – VERONICA JARAMILLO: Se observó un aumento notable de casos en adolescentes

Paraná – Plan Rector de vacunación: Se inscribieron 12.500 personas mayores de 70 años para vacunarse

Mendoza – SAMUEL BARCUDI: “Montaron un show con la lista oficial de los vacunados”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente de la Nación viajó a la provincia de Santiago del Estero para firmar convenios con el gobernador Gerardo Zamora y para inaugurar un estadio de fútbol que, entre otros espectáculos será sede de la próxima edición de la Copa América.

En este contexto se refirió a la obra hídrica: “El agua es un derecho humano , no un privilegio, cómo es posible que nos hayamos dejado estar y 300 mil santiagueños hayan tenido que esperar tanto para acceder al agua.

“Pareciera que sólo una parte de la Argentina tiene derecho al agua, a la salud o a la educación, los santiagueños tienen que tener derecho a eso y a disfrutar de un estadio como el que vamos a inaugurar hoy aquí en Santiago”.

“Sólo estamos generando igualdad y eso no debería ser un tema de discusión, nadie debería asombrarse porque Santiago tenga un estadio de esta naturaleza, debería ser un motivo de festejo para todos”.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández dijo esta mañana que “el lawfare sigue en su pleno apogeo” al criticar decisiones de la Cámara Federal de Casación cuando convocó a la audiencia en la causa por el “dólar futuro”, al iniciar su exposición por Zoom ante los jueces desde el Senado Nacional. En ese marco, manifestó que “es preocupante que se desconozca la Constitución”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof aseguró que en la causa por el dólar futuro, por el que se desarrolló una audiencia en la sala I de la Cámara Federal de Casación, “no hay delito”.

El mandatario bonaerense calificó al acto judicial como un “simulacro de juicio”, añadiendo que “nosotros, los acusados, nunca tuvimos la oportunidad de que se nos respetaran las pruebas”.

“Se nos acusaba de un delito que era fácil de desbaratar, porque lo que hizo el Banco Central no era delito”, añadió.

Además apuntó a las intenciones de los denunciantes y los magistrados, señalando que “la idea era favorecer al macrismo, forzar una devaluación en el gobierno de Cristina, luego sentarnos antes los jueces, volver a devaluar y finalmente embolsarse las ganancias”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, se refirió a la audiencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández, en el marco de la causa dólar futuro: “No es la primera vez que una intervención, referida en una causa judicial, se trasforma en un testimonio que hace historia. Marca un antes y después”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de Cristina Fernández, Graciana Peñafort, se refirió a la audiencia de la vicepresidenta y declaró: “Fue un acto muy valiente porque está claro en esta causa que ella sabe que no hay delito”.

“Veo todos los días como sigue el lawfare, sigue una persecución direccionada que tiene el objetivo estigmatizar dirigentes de un determinado espacio”, completó.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, destacó la exposición que hizo la vicepresidenta por Zoom ante los jueces en la causa “dólar futuro” y afirmó: “Fue muy clara y le quitó el velo a la Justicia: no hay delito”. En comunicación con Ahí vamos, sostuvo que en su discurso “Cristina destruyó la causa parte por parte” y remarcó: “Si la Justicia no la sobresee, lo que quieren es un circo”. En ese sentido, expresó que “la Justicia debe resolver según la Constitución y no en función de Clarín” y manifestó: “La sociedad ya no cree en el Poder Judicial”.

LRA 1 Buenos Aires

Wainfeld analizó la exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández en la audiencia ante los integrantes del tribunal de la causa llamada “Dólar Futuro”.

Entrevista Federal

El ministro fue el protagonista de una nueva edición de la Entrevista Federal y en diálogo con periodistas de todo el país, ratificó que el Gobierno “vino a poner la vivienda como un derecho que se debe mantener a lo largo del tiempo”, al tiempo que subrayó: “El presidente Alberto Fernández siempre nos pide generar los mecanismos para defender a los más vulnerables”

LRA 29 San Luis

Rossi destacó el trabajo del Ministerio de Defensa y se diferenció ampliamente del Gobierno anterior. Además, indicó que “debe haber una modificación en la Justicia” y prometió duplicar la cantidad de radares y potenciar la vigilancia aérea.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, se reunieron con Néstor García -el padre de Micaela, la joven víctima de femicidio que dio nombre a la ley de capacitaciones en temas de género para los tres Poderes del Estado- y juntos reclamaron que la Justicia incorpore la perspectiva de género a su accionar cotidiano.

LRA 1 Buenos Aires

El investigador del Conicet, describió el mapa de la calidad del descanso que hay en el país y señaló que antes de la pandemia “se dormía menos de lo recomendado y era un sueño bastante irregular”. Dijo que con la cuarentena “la gente comenzó a dormir más y de una manera más regular, pero también empezó a irse a dormir más tarde y a levantarse más tarde”. En Radio país, además, hizo algunas recomendaciones para mejorar la actividad del sueño.

LRA 1 Buenos Aires

Los científicos que están a cargo de la vigilancia de las variantes de SARS-CoV-2, determinaron la presencia de “tres variantes de interés epidemiológico mundial en nuestro país”: la del Reino Unido, la de Manaos y la de Río de Janeiro. Fue en una muestra realizada sobre un total de 626 personas de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Santa Fe.

LT 12 Paso de los Libres

Rozanski se refirió a la Reforma Judicial encarada por el Poder Ejecutivo y detalló los puntos más importantes de las modificaciones impulsadas por Alberto Fernández, luego de poner en relieve la importancia de que la sociedad recupere la confianza en el servicio de justicia.

Al ser consultado por el lawfare, Rozanski fue tajante contra el fiscal Stornelli, imputado por las causas de espionaje ilegal, diciendo que “Carlos Stornelli es un delincuente”.

LT 12 Paso de los Libres

Auat, integrante de Justicia Legítima, expresó que “es necesario reconciliar a la justicia con la sociedad”, y después afirmó que los jueces deben incorporar “autoridad moral al momento de hacer su trabajo”.

LRA 23 San Juan

Mensaje durante la Apertura de las Sesiones en el salón Malvinas Argentinas del Concejo Delibertante de San Juan. “El foco del crecimiento, este año, estará puesto no solo en relación con los vecinos, sino también con la obra pública”, remarcó Baistrocchi.

LRA 21 Santiago del Estero

Detalles del proyecto de un nuevo canal impermeabilizado que tendrá una longitud aproximada de 180 kilómetros. Se alimentará del río Salado, cercano a Santos Lugares, hasta el punto de bifurcación a la localidad 9 de Julio hasta Quimilí.

LRA 1 Buenos Aires

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, explicó que “cayó muy mal” el anuncio de la creación de una comisión bicameral para analizar el funcionamiento del Poder Judicial. “Era una verdad de Perogrullo que no se iba a poder expulsar a un juez con esto, para eso está el Consejo de la Magistratura que realiza la investigación, igual no deja de ser algo preocupante porque queremos saber la motivación de esa creación”, explicó. Gallo Tagle reconoció que debe mejorar el funcionamiento de la justicia y que vienen reclamando “hace 20 años” por los plazos para dar sentencia. “Insistimos en promover reformas valederas, es intolerable que un proceso dure tanto tiempo. La sociedad tiene razón cuando reclama los tiempos para llegar a una condena. No se soluciona con esto”, sostuvo.

LRA 7 Córdoba

La suba de los casos de COVID-19 registrados en los últimos días en Córdoba fue calificado por el doctor Hugo Pizzi como un rebrote atribuido a la falta de disciplina por parte de la gente.

“Da toda la impresión de ser un rebrote de lo que ocurrió hace un año. Todos estos picos son de indisciplina por parte de un grupo de gente”, explicó el infectólogo, y luego agregó que “las clases pueden dictarse sin problemas, siempre que se respeten las normas de distanciamiento y disciplina, porque en los colegios el problema no son los chicos sino los padres, que se agrupan en la puerta sin el distanciamiento necesario”.

LRA 7 Córdoba

El fiscal federal Carlos Casas Nóblega ya cuenta con la información que fue remitida por el Ministerio de Salud cordobés. Los datos contenidos son secretos, y con ellos el fiscal determinará si existieron personas vacunadas fuera del plan establecido.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, se refirió al inicio de la vacunación de personas mayores a 70 años, diciendo que sobre la inscripción online se realizó un corte etario de mayor a menor edad, y puntualizó que en esta oportunidad el rango etario abarca a personas mayores a 87 años.

LRA 9 Esquel

La responsable del Plan DETECTAR en Esquel, Verónica Jaramillo, advirtió que debido a los encuentros en los campings están aumentando en forma progresiva los contagios de COVID-19 en distintos grupos de jóvenes.

Luego, Jaramillo mencionó que el promedio diario de personas que se realizan el hisopado es de entre 50 y 80 años, y confirmó que seguirán atendiendo en Esquel durante todo el mes de marzo.

LT 14 Paraná

En el marco del Plan Rector de Vacunación que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos, el gobernador, Gustavo Bordet, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, visitaron el Centro de Día Luis Federico Leloir.

“En Paraná hay 25.700 personas mayores de 70 años, y se inscribieron 12.500 para vacunarse”, informó Bahl.

LRA 6 Mendoza

Barcudi analizó la lista que presentó el Poder Ejecutivo ante la Legislatura sobre las personas vacunadas en Mendoza, diciendo que falta claridad en esa nómina, “porque fue un show montado con la entrega de cinco sobres”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Un decreto municipal redujo el ingreso a supermercados al 30 por ciento ante el aumento de camas de terapia intensiva en la ciudad brasileña de Foz Iguazú, límitrofe con Puerto Iguazú. Qué solicita la Asociación Empresarial y Comercial de Foz Iguazú y cómo está la situación sanitaria.

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco del Plan Rector de Vacunación, el gobierno entrerriano lleva a cabo el operativo de vacunación de manera simultánea en varios Departamentos provinciales. El gobernador Gustavo Bordet visitó uno de los vacunatorios en la capital provincial, y destacó el buen ritmo del operativo en toda la provincia.

Mauro García, secretario de Salud de Concordia, manifestó que “nos alegra la felicidad de quienes son vacunados”.

LRA 5 Rosario

“En mi casa nadie me creyó, pensaron que era un chiste. La experiencia, de entrada, fue de emoción total. Lo que más queremos los docentes es estar con los niños. Cada uno en su lugar tuvo que aguantar el año y los docentes queremos volver a las aulas”, dijo Vargas.

LRA 26 Resistencia

El subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación del Chaco, Juan Fernández, detalló el trabajo de la vacunación en el sector educativo, diciendo que “mañana, viernes, finalizará la primera etapa de inmunización para directores, vicedirectores y supervisores de los niveles obligatorios en 24 localidades. El criterio de armado de las listas de vacunados se realizó en base a la nómina proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, y la próxima semana habrá mucha más cantidad de vacunas disponibles”.

LRA 1 Buenos Aires

El próximo jueves 11 de marzo a las 11:00 y luego de tres años, la Defensoría del Público retomará las Audiencias Públicas, esta vez en formato virtual. Será para la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) con la intención de que la población pueda expresar sus miradas y necesidades sobre la información emitida por los medios audiovisuales en tiempos de pandemia.

LRA 42 Gualeguaychú

La titular de la Defensoría pública, Miriam Lewin, indicó que luego de tres años se vuelve a las audiencias públicas, donde se pueden hacer reclamos sobre medios radiales y televisivos.

En esta oportunidad, la actividad se llevará adelante en la región centro del país, que comprende a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

LT 14 Paraná

El secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, abordó la propuesta de Reforma Judicial que planteó el Presidente Alberto Fernández al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, diciendo que “es indispensable recuperar las garantías constitucionales en la Argentina. El país se encuentra en emergencia democrática y de derechos, y por algún lado hay que empezar”.

LRA 57 El Bolsón

La Legislatura de Chubut suspendió la sesión para tratar la zonificación minera. El motivo argumentado fue que no se contaba con garantías de seguridad para los diputados. “Probablemente se les complicó juntar los votos”, esgrimió Raso.

“El sistema cooperativo es muy noble y sirve, pero no solo es un salvavidas para momentos de crisis económica sino que debe sostenerse con el tiempo y se deben internalizar los valores y principios cooperativos”, dijo Rodríguez Sábato.

LV 4 San Rafael

San Rafael lleva a cabo un programa de aportes a emprendedores con discapacidad, mediante el cual se destina el 3% de lo recaudado por el estacionamiento controlado para apoyar propuestas productivas que ayuden a la independencia económica de los beneficiarios.

En relación a esto, se entregaron cheques para cinco nuevos proyectos de personas con distintas discapacidades, que van de los 19 a los 56 años.

LRA 15 Tucumán

Najar destacó que la gestión estuvo condicionada por la pandemia de coronavirus como así también el presupuesto municipal por “una caída abrumadora de la coparticipación” como también de los ingresos por rentas municipales. “Hoy vamos a un proceso de normalización en cuanto a la llegada de recursos de coparticipación para afrontar los gastos corrientes del municipio”, dijo Najar.

LRA 1 Buenos Aires

Hernán Arbizu, aseguró que “desgraciadamente es muy fácil fugar dinero y en Argentina somos líderes en eso”. Y agregó, “todo depende del gobierno de turno que busque o no limitarlo”.

Así mismo, sostuvo que “el gobierno de Macri, como el de Menem, tuvieron esos objetivos, fugar miles de millones de dólares”.

El banquero recordó que la gestión macrista abusó de las instituciones, permitiéndo blanquear a familiares del presidente por decreto, 100 mil millones de dólares.

En otro contexto, hizo referencia a la querella criminal que anunció el Presidente de la Nación, por el endeudamiento macrista con el FMI, asegurando que la toma de crédito con el ente internacional fue una “administración fraudulenta” para la Argentina.

LT 14 Paraná

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, señaló que ”el inicio escolar presencial deja un balance muy positivo”, y valoró la labor de los equipos directivos en las escuelas que “fueron claves para pensar un ciclo lectivo totalmente diferente”, expresó.

Respecto a la política salarial y al inicio de clases con un paro de 72 horas, el funcionario destacó que la propuesta realizada a los maestros “es adecuada en el marco de sustentabilidad y con lo que se puede ofrecer”.

LRA 6 Mendoza

El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) y la Asamblea de Trabajadores de la Salud siguen con jornadas de lucha, en tanto el referente de SITEA, Hugo Dagfal, explicó que “los sueldos de los empleados contratados en Salud son de 15 mil y 20 mil pesos, y hablamos de personal calificado al que no se les reconoce ni el título”.

LV 8 Libertador

Dagfal, referente del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), sostuvo que hay persecución y hostigamiento laboral, y luego agregó que “no tenemos contacto con los otros gremios que firmaron la paritaria mentirosa. La peleamos solos”.

LU 4 Patagonia

El diputado Carlos Eliceche se refirió a la suspensión en la Legislatura de la sesión que trataba la zonificación minera tras lo que consideró “una falta de seguridad para los legisladores”, en referencia al escrache que sufrió el diputado Roddy Ingram.

Luego, Eliceche adelantó que se va a separar del bloque del Frente de Todos por las diferencias internas que generó el tratamiento de la zonificación.

LRA 52 Chos Malal

La iniciativa busca distinguir los productos y servicios innovadores que genera la gente de la zona. La inscripción se hace a través de la página web de COPADE con convocatoria abierta hasta el 15 de abril.

LRA 9 Esquel

Mansilla votó en contra en el dictamen de Comisión para el proyecto minero presentado por el gobierno de Chubut, y argumentó su decisión diciendo que la actividad “no tiene licencia social, y el 80% de los habitantes de nuestra provincia no quieren la instalación de la minería”.

LRA 6 Mendoza

Se reglamentó el cultivo de cannabis para uso medicinal en Mendoza, y la norma entró en vigencia con la intención de reemplazar las importaciones de aceite medicinal que llegan desde los Estados Unidos y de Canadá.

“Es un paso importante para que la ciudadanía tenga mayor acceso, y a futuro bajen los costos”, señaló el diputado por el Frente Renovador, José María Videla, quien luego destacó su optimismo sobre la nueva actividad económica para Mendoza.

LRA 17 Zapala

Un recorrido por el cerro Loan Mahuida que en mapudzungun significa cerro guanaco. Cuánto demanda una caminata y qué vista se encontrará quien decida recorrerlo.

LRA 9 Esquel

Continúa el juicio contra el ex jefe de Infantería de la Policía de Chubut, Javier Solorza, acusado de violencia institucional tras los hechos represivos ocurridos en enero de 2017, cuando al menos tres integrantes de la Pu Lof Cushamen resultaron gravemente heridos.

En la causa, prestó testimonio el perito criminalístico Enrique Prueger, asegurando que “logramos demostrar que el proyectil que lesionó a Emilio Jones era modificado con una bolsa de perdigones, que fue lo que le generó un orificio que por un centímetro no lo mató. Es decir que observamos un mecanismo perverso de querer generar un efecto más nocivo, mientras pudimos comprobar que efectivos policiales ingresaron al terreno sin orden judicial”.

LRA 4 Salta

Efectivos de las fuerzas policiales de Argentina y Bolivia trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas en el río Bermejo tras el hundimiento del gomón que los transportaba en el intento de cruzar la frontera. Serían seis las personas arrastradas por la corriente.

LRA 53 San Martín de los Andes

La importancia de la educación agroecológica en escuelas y la necesidad de desarrollar trabajos de aboneras comunitarias que permitan la reducción de la generación de residuos en la ciudad.

LRA 30 Bariloche

“La realidad es muy diferente a lo que manifiestan nuestras autoridades. Después de un año se tuvo para organizar la presencialidad, todavía estamos en la dulce espera”, afirmó Delgado.

LRA 1 Buenos Aires

El actor cómico e imitador murió en la madrugada del 4 de marzo de 1991, a los 76 años, debido a una afección cardíaca en Santiago de Chile.

Nacido el 11 de febrero de 1915, José Ángel Iglesias inició su carrera artística en radio El Mundo en 1937 haciendo voces e imitaciones. El programa se llamaba “El murmullo del éter” y constituyó un gran éxito.

LRA 1 Buenos Aires

Doctor en leyes, periodista, político, uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo. Había nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778 y sus padres fueron Manuel Moreno y Argumosa y Ana María Valle.

El 25 de mayo de 1810 asumió las Secretarías de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, desde donde desplegaría toda su actividad revolucionaria.

A poco de asumir el nuevo gobierno, se fueron evidenciando las diferencias con el presidente Cornelio Saavedra, moderado y conciliador con las ex autoridades coloniales. Moreno, en cambio, encarnaba el ideario de los sectores que propiciaban algo más que un cambio administrativo, es decir, proponían cambios económicos y sociales más profundos.

Pensaba que la revolución debía controlarse desde Buenos Aires, porque el interior seguía en manos de los sectores más conservadores vinculados al poder anterior.

Saavedra logró imponerse sobre Mariano Moreno y para desembarazarse de él lo envió a Europa con una misión diplomática relacionada con la compra de armamento.

Moreno aceptó, quizás con la intención de dar tiempo a sus partidarios para revertir la situación, y quizás también para salvar su vida.

El 24 de enero de 1811, la fragata inglesa Fama partió rumbo a Londres y, el 4 de marzo, Moreno falleció tras ingerir una sospechosa medicina suministrada por el capitán del barco.

Su cuerpo fue arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa.

LRA 7 Córdoba

Brando Ariel López Larrubia deberá responder por el homicidio doblemente calificado de Katherine Saavedra, quien falleció en el Hospital Misericordia después de tres días de agonía.

Los agravantes son por el vínculo y violencia de Género, motivos que colocan a Larrubia, en caso de condena, frente a una posible prisión perpetua.

LU 23 Lago Argentino Calafate

A partir de un proyecto de Villalba, el Concejo Deliberante de El Calafate aprobó la creación de la Dirección de las Mujeres, Género y Diversidad que dependerá de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia Municipal. “Creo que es un puntapié importante”, señaló Villalba.

LRA 14 Santa Fe

Detalles sobre la agencia del próximo 7 y 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Qué actividades se llevarán a cabo.

LT 14 Paraná

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Entre Ríos, Mariana Broggi, repasó las diversas actividades que se llevarán a cabo en el marco de la celebración del “8 de marzo Día de la Mujer” y en la “Semana de la Mujer Trabajadora”, que organizó el gobierno provincial.

“La agenda comprende acciones desde lo cultural hasta la promoción de derechos, con más de 55 actividades en todo el territorio entrerriano”, señaló Broggi.

LRA 27 Catamarca

Celeste tiene 40 años, nació sin brazos, ni piernas, pero esto no le impidió cumplir sus sueños. Estudió, se recibió de artista plástica y hace varios años tiene la posibilidad de difundir sus obras a nivel internacional: “Hace 20 años más o menos que pinto y voy formando una carrera casi sin darme cuenta. Me voy formando como persona también por el arte, por mis profesores y la experiencia que me da la pintura”.

Celeste es integrante de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie hace más de 10 años: “Tengo la posibilidad de enviar mis pinturas a Suiza todos los años. Cuando comencé a pintar, no me imaginé todo lo que la pintura me dio y todo lo que crecí como persona y como artista. De a poco me fui dando cuenta de lo que podía dar a lo demás y de que todo se puede en la vida”.

LRA 1 Buenos Aires

En el segmento principal nuestro invitado de hoy Mex Urtizberea, músico, actor, escritor, conductor, humorista y músico.

Hablamos de sus inicios en la música siendo alumno de Dombi Vitale, Padre de Lito Vitale, quien le inculco la creencia de que todo lo imaginado es posible. También la experiencia de “Magazine for fai” donde los principales protagonistas eran niños, su nueva faceta como cocinero en instagram y una revisión acerca de las particularidades del “Humor Argentino”, su nuevo programa de radio.

LV 8 Libertador

“Hay algo que lo distingue a Piazzolla por el talento y la relevancia que lo convirtió en uno de los músicos más representativos”, sostuvo Diego Fischerman, quien escribió la biografía ´Piazzolla, el mal entendido´, y luego agregó que “el estilo de Piazzolla no existía antes de Piazzolla, y es un tipo de arte que nos demanda una atención donde es necesario que el receptor sea también participante”.

Entrevista Federal

Antes de formar parte de la mítica banda Soda Stereo, Zeta tuvo que tomar la decisión de convertirse en músico, y fue mientras hacía el servicio militar a bordo de la Fragata Libertad en 1978, cuando era solo un joven que en los tiempos libres aprovechaba para tocar junto a la banda del ejército, encargada de entonar en cada puerto la música protocolar.

“En la Fragata teníamos una banda donde hacíamos fiestas junto con el embajador argentino, y también tocábamos la música de los eventos en cada puerto”.

LRA 1 Buenos Aires

El mal momento de Boca quedó reflejado en la cancha de Lanús, por la Copa Argentina. El equipo de Miguel Angel Russo le ganó a Claypole 2-1, pero la pasó mal.

El Tambero arrancó ganando con gol de Landaburu, pero el Xeneize lo dio vuelta con goles de Villa y Maroni. El conjunto recientemente ascendido a Primera C, se perdió un par de goles que pudieron darle el empate y soñar con la definición por penales.

Ahora se cruzará en los 16avos de final con Defensores de Belgrano, aunque primero pensará en el compromiso de este domingo en Vélez por la Copa de la Liga Profesional.

LRA 1 Buenos Aires

El Muñeco brindó una conferencia de prensa en la previa a la final de la Supercopa Argentina frente a Racing. Gallardo va por su duodécimo título como entrenador del club. Una de las principales dudas era saber quién va a reemplazar a Javier Pinola -se fracturó ante Platense-, pero el entrenador no quiso confirmar la formación y avisó que esperará hasta último momento para dar los 11.

Charla de amigos. “Mañana te espero a comer en casa -dijo el anfitrión-. Tomá, esta es la dirección. Cuando llegás, dale a la puerta con la rodilla hasta que te abra…”. Sorprendido, el otro respondió: “Perdón, ¿por qué tengo que golpear con las rodillas, no te anda en timbre?”.

Respuesta final: “Sí. ¿Pero pensás venir con las manos vacías?”.

