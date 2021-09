Diario de Radio Nacional 03/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Los peronistas todos los días celebramos la industria porque creemos en ella”

LRA 5 Rosario – SABINA FREDERIC: Caso Arias, “Es un ataque a la institucionalidad democrática”

LRA 26 Resistencia – Atentado contra el diputado Miguel Arias: Alertan sobre sesgos en la investigación

LRA 1 Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: Repudió las declaraciones de Mauricio Macri

LRA 1 Buenos Aires – ANIBAL FERNANDEZ: “Si los tocan a Alberto o a Cristina que quilombo se va a armar”

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa – JUAN MANZUR: “Los candidatos dan a conocer las propuestas sobre temas centrales”

LRA 9 Esquel – MATIAS LAMMENS: “Estamos trabajando para abrir la fronteras durante el último trimestre”

LRA 1 Buenos Aires – JOSE IGNACIO DE MENDIGUREN: “De los 48 meses de Macri, 46 fueron de destrucción de empleo industrial”

LRA 1 Buenos Aires – GABRIEL FUKS: “A fines de octubre será el momento más complejo de la bajante del río Paraná”



LRA 53 Chos Malal – Plataforma marítima en Atlántico Sur: Tensión entre Chile y Argentina

LRA 1 Buenos Aires – MAXIMILIANO JONAS: Las imágenes que recorren el mundo

LRA 3 Santa Rosa – VICTOR GIAVEDONI: La continuidad del terrorismo de Estado en democracia

LRA 1 Buenos Aires – CECILIA ROJAS: Estuvo 14 años presa por un crimen que no cometió

LRA 1 Buenos Aires – VERONICA CUEVASDetuvieron a una médica en Tartagal por hacer una ILE

LRA 26 Resistencia – CARLOS CUEVAS: “Hay un grupo que no está vacunado”

LRA 26 Resistencia – DANIEL ANTUNEZ: Optimismo por el avance del Plan de Vacunación en el Chaco

LU 4 Patagonia – FABIAN PURATICH: “Nos pusimos como objetivo para la inmunidad la primavera”

LT 14 Paraná – Debido al avance de la vacunación: Bajaron los casos de COVID en Oro Verde

LT 11 Concepción del Uruguay – Con comorbilidades: Vacuna Moderna a menores de 12 a 17 años

LRA 19 Puerto Iguazú – ROBERTO LIMA: “Hay 200 mil personas que no se quieren vacunar”

LRA 30 Bariloche – HUGO PIZZI: Resalta la eficacia de los hisopados anales

LRA 17 Zapala – MARCO D’ANGELO: Buscan capacitar a todo el personal no profesional en RCP básico



LRA 6 Mendoza – MARCELO APARICIO: “Desde el gobierno de CORNEJO a la actualidad la desocupación se triplicó”

LRA 27 Catamarca – 600 millones de pesos, en el oeste provincial: Fondos de utilidades y regalías mineras a obras

LRA 27 Catamarca – RAUL JALIL: “La economía y la obra pública provincial y nacional están creciendo”

LRA 26 Resistencia – EDUARDO FREILER: “Yo no era muy ameno para el presidente MACRI”

LRA 9 Esquel – HECTOR INGRAM: Prefectura Naval tendrá un destacamento en Trevelin

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: Los laberintos del tren fantasma

LRA 53 San Martín de los Andes – ANA SERVIDIO: “Nos reciben muy bien en cada localidad neuquina”

LRA 57 El Bolsón – GABRIEL VERGE: Un privado colocó un portón en acceso al río Epuyén

LRA 2 Viedma – LUCIANO TRUCHI: El Censo 2022 será presencial y virtual

LRA 1 Buenos Aires – MARTIN GUZMAN: La inflación de agosto estará por debajo del 3%

LRA 6 Mendoza – SEBASTIAN ABELLA: El Gobierno busca inversores para el yacimiento Potasio Río Colorado

LRA 6 Mendoza – HERNAN LETCHER: “La medida no afecta la rentabilidad del sector”

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO PALACIOS: “El Gobierno tomó medidas en pos de la producción”

Nacional Folklórica – JOSE ALBERTO ZUCCARDI: Buscan expandir las exportaciones de vino a China

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: Todos los días son el Día de la industria

LRA 30 Bariloche – ALEXANDRE ROIG, identificó al cooperativismo como motor productivo

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó un acto en el municipio bonaerense de Barazategui en el que volvió a expresar que “nada es más importante que la producción y el trabajo” porque “aporta soberanía y desarrollo social a la ciudadanía”. “Estaremos felices cuando todos los argentinos tengan su puesto de trabajo”, sostuvo.

“Los peronistas todos los días celebramos la industria porque creemos en ella; no tenemos un día, todos los días la celebramos”, sostuvo y agregó que “la forma de desarrollar el país es llevando industria a toda la Argentina”.

También sostuvo que desde sus espacios políticos son conscientes de que “la solución de la pobreza es el trabajo, no los planes sociales” y recordó que la gestión de Macri multiplicó considerablemente esta política.

“Acompañamos a las pymes a sostener el empleo de sus trabajadores durante la pandemia porque la industria es lo que genera el desarrollo social”, agregó.

LRA 5 Rosario

El diputado provincial Miguel Arias fue baleado el pasado 26 de agosto en un acto de cierre de campaña en la ciudad correntina de Tapebicuá, a días que se desarrollen las elecciones en la provincia. En este sentido, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que “la Justicia de Corrientes tiene que hacerse responsable de resolver y esclarecer este hecho y contarle al país cómo continúa la investigación que se está desarrollando”.

LRA 26 Resistencia

“Hasta el momento no tiene representación legal porque aún no se pudo tener contacto con él pues continúa internado, pero varios de sus amigos estamos trabajando. Hasta ahora, y eso es muy grave, hemos visto algunos sesgos en la investigación porque tanto funcionarios del gobierno como de la policía correntina ya salieron públicamente a descartar el móvil político del atentado, y no existen pruebas para descartar ninguna hipótesis”, aseguró el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, amigo del legislador correntino.

LRA 1 Buenos Aires

El ex mandatario sostuvo que el gobierno “o cambia, o se van a tener que ir”. Ante los dichos, el jefe de Gabinete de la Nación respondió a través de su cuenta de Twitter: “Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional”.

En esa línea, Santiago Cafiero llamó a que los partidos que competirán en las próximas elecciones “se expresen con firmeza”. Por último, el funcionario nacional agregó: “Defender la democracia es tarea de todos”.

LRA 1 Buenos Aires

El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio criticó las declaraciones de Mauricio Macri quien sostuvo que el gobierno “o cambia, o se van a tener que ir”.

“Nosotros tenemos que fortalecernos y salvar al país de lo que generó Macri, quien se quedó con negocios para él, para su familia y sus amigos. Así sucedió con el Correo Argentino”, destacó Aníbal Fernández. “Es un burro, no sabe nada de política ni de economía”.

“Macri le hace daño al país, tiene una vocación golpista. Si los tocan a Alberto o a Cristina que quilombo se va a armar”, aseguró.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Para el gobernador de Tucumán, se refirió a la campaña en la provincia. “Nuestros candidatos están dando a conocer las propuestas vinculadas a los temas centrales que tienen que ver con la producción y de qué manera se genera más trabajo”, dijo el mandatario.

LRA 9 Esquel

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se encuentra en la cordillera chubutense e hizo hincapié en posicionar la zona a nivel internacional en el aspecto turístico y luego mencionó que próximamente darán la fecha exacta de la apertura de las fronteras argentinas.

Tras esto, Lammens se refirió a la necesidad de contar con Centros de Alto Rendimiento Deportivo para la zona sur del país y también anunció que volverán a impulsar en la Cámara de Diputados la ley que estipulaba el financiamiento para deportistas de Alto Rendimiento, hecho que fue retirado en 2017.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del Día del Industrial y las celebraciones, el referente de la actividad sostuvo que en el encuentro de la UIA se destacaron las medidas que tomó el Gobierno durante la pandemia. “Yo sé que en esta pandemia me tendieron la mano. Si estoy vivo es por lo que me ayudaron pagando una parte del sueldo de más de 3 millones de personas”, señaló el titular del BICE.

“Tengo un panorama amplio de los sectores y estamos en un momento donde ningún industrial en la Argentina no puede estar más que agradecido. Estamos en un momento bisagra”, remarcó José Ignacio De Mendiguren y agregó: “Llevamos 12 meses de generación de empleo”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad destacó la autorización de obras por parte del gobierno nacional por $ 1.000 millones para la asistencia de las provincias y localidades afectadas por la bajante del río Paraná, las cuales serán ejecutadas a través del Fondo de Emergencia Hídrica que administra el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). “Vamos a tener a fines de octubre el momento más complejo de la bajante”, dijo Gabriel Fuks.

Tras señalar que “hace 67 que no se repetía un ciclo de esta naturaleza”, el funcionario remarcó que “la prioridad del Gobierno es garantizar el acceso al agua potable”.

“Según los especialistas, el alivio podría llegar a fin de año, pero hay que pensar en una crisis extensiva hacia el año que viene”, expresó Fuks.

LRA 53 Chos Malal

Parte de Todo dialogó esta mañana con Oscar Laborde, vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur) quien nos comentó respecto al Presidente chileno Sebastián Piñera y su reivindicación de una zona de la plataforma marítima en el Atlántico sur que forma parte de Argentina y su inobservancia al Acuerdo de Paz y Amistad que ambos países firmaron en 1984.

El vicepresidente del Parlasur comentó que, en cuanto a los temas fronterizos se hizo un gran esfuerzo para no reabrir el caso, ya que es algo que ya tiene acuerdo de ambas partes y ratificación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). “En 1984 se firmó un acuerdo donde estuvo el Papa, con una base de que Chile tiene salida hacia el Pacífico y Argentina hacia el Atlántico. Esa sería la madre de todo el acuerdo”, expresó.

Asimismo, señaló que el partido político del presidente de Chile Sebastián Piñera, ha estado teniendo un recorrido negativo debido principalmente a la mala opinión pública, y además a la pérdida de las las elecciones constituyentes, a gobernador y hace unas semanas en la interna de su propio partido. En este sentido dijo: “Efectivamente parece más una táctica electoral, a pesar de que está jugando con fuego porque el tema es grave”.

LRA 1 Buenos Aires

Las imágenes de dos ballenas que se acercan a curiosear y jugar con la tripulante de un stand up paddle en aguas de Puerto Madryn se viralizaron en redes sociales, luego de que su autor, el fotógrafo Maximiliano Jonas, las publicara en su cuenta de Twitter. “Fue algo que no es usual que todavía me tiene sorprendido. Espere esta toma durante años”, expresó.

Las imágenes registradas el pasado martes obtuvieron miles de interacciones en las redes de Jonas y entre las personas que lo contactaron estaba la tripulante de la embarcación que vivió un momento único en un día especial. “Era su cumpleaños y era la segunda vez que se subía a una tabla”, relató el fotógrafo.

Se trata de Analía Giorgetti, abogada y docente de la ciudad que ese día por la mañana solo tenía un plan: aprovechar el pronóstico del tiempo para empezar a celebrar su cumpleaños junto a una hermana y una amiga, a bordo de su tabla de stand up paddle.

LRA 3 Santa Rosa

Víctor Giavedoni, del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, habló sobre el Conversatorio de las Memorias, un encuentro que ayudó a reflexionar sobre el terrorismo de Estado en La Pampa. “Es una estrategia que nos damos para poder comunicar lo que se cuenta y lo que está ocurriendo en los juicios de lesa humanidad que se están haciendo en la UNLPam, junto a la importancia de llevar esto al aula”, explicó Giavedoni.

LRA 1 Buenos Aires

Cristina Vázquez y Cecilia Rojas fueron acusadas del crimen de Ersélide Dávalos en Misiones, un hecho que continúa impune desde en el 2001.

“Pedimos que no haya más causas armadas, lo único que hacen es condenar y no leen lo que dice el expediente. A nosotros la Corte Suprema nos absolvió. No quiero otra Cristina Vázquez ni otro Ricardo Omar Jara“, destacó Rojas.

En agosto de 2020 Vázquez fue hallada sin vida en la vivienda que residía desde que recuperó su libertad. “Seguimos pidiendo justicia, ella era como una hermana para mí”, expresó Rojas.

Las dos estuvieron presas y fueron condenadas injustamente a prisión perpetua, sin pruebas, por un crimen que no cometieron. Cristina Vázquez pasó 11 años privada de su libertad y Cecilia 14 años.

LRA 1 Buenos Aires

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta la detención de una médica del Hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad. La profesional, que sería la única de ese Hospital que no es objetora de conciencia, intervino en la interrupción legal del embarazo de 22 semanas y dos días realizado a una joven de 21 años. “Están basados en una justicia patriarcal. Hay un hostigamiento claro de grupos antiderechos”, expresó la delegada de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. “El acto jurídico del juez y el fiscal está privando a las mujeres del NOA al acceso de un derecho”, sostuvo Cuevas, y agregó: “Estamos todos en alerta nacional. Antes iban por las mujeres y ahora van por los profesionales”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Lo afirmó Carlos Cuevas, secretario general de UTRE-CTERA Chaco, agregando que “cuando tomamos conocimiento de esta medida tuvimos preocupación porque creemos que se están adelantando los procesos. Sabemos que hay una tendencia y que bajaron los contagios, pero en las escuelas hay una parte que no están las vacunas, no porque no existan sino porque aún hay un sector etario para el que no está aprobada la vacunación”.

LRA 5 Rosario

La asesora del Gobierno provincial se refirió a la variante MU del covid-19, detectada en enero en Colombia. “Según estudios preliminares, tendría reducción en la capacidad de ser neutralizada en personas vacunadas o personas que ya tuvieron coronavirus”, señaló Subirá.

LRA 26 Resistencia

Lo dijo Daniel Antúnez, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Chaco, quien luego expresó que “con la llegada de más vacunas se puede satisfacer la gran demanda que existe. La campaña avanza en forma ordenada, optimizando el recurso humano disponible con el objetivo de conseguir lo antes posible que la mayor parte de la población tenga el esquema completo”.

LU 4 Patagonia

El ministro de Salud de Chubut, Fabian Puratich, indicó que la provincia no está lejos de la inmunidad de rebaño. “No estamos tan lejos. Se ha avanzado mucho, tendremos más personas con el esquema completo que con el esquema para completar. Esto es porque en agosto, que fue el mes de las segundas dosis, hubo un gran acompañamiento de la sociedad. Nos pusimos como objetivo para la inmunidad la primavera, y queremos transitar las próximas estaciones del año con otra mirada y otro objetivo”, indicó el funcionario.

LT 14 Paraná

En el quincho del Polideportivo de Oro Verde se desarrolló una jornada de vacunación donde se aplicaron primeras y segundas dosis de Sinopharm. En este sentido, Viviana Solier, directora del Centro de Salud Luis Gianotti, informó que en dichas convocatorias se vacunaron alrededor de 300 personas y luego indicó que bajaron los contagios y los casos de coronavirus en la localidad, aduciendo que esto se debe al avance de la vacunación.

Por su parte, Gabriela Gloker, agente sanitaria del Centro de Salud, brindó detalles sobre el proceso de inoculación.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Secretario de Salud de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, informó que se está diagramando el operativo para mañana, sábado, y confirmó que se aplicarán vacunas Moderna a menores de 12 a 17 años con comorbilidades y presentación de certificado médico.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario comentó que en Misiones existe un grupo de personas mayores de 18 años que no se quieren vacunar. De un total de 788 mil personas, se han vacunado 625 mil. Además, sostuvo que ha disminuido notablemente la demanda de la primera dosis.

LRA 30 Bariloche

El epidemiólogo se refirió a los beneficios de realizar hisopados anales a la población. “El hisopado anal es muy efectivo porque el virus queda más tiempo que en nariz, hasta tal punto que le puede dar en el final de la enfermedad negativo en nariz, pero positivo en el ano” explicó Pizzi.

LRA 17 Zapala

Se realizó una capacitación de Reanimación Cardio Pulmonar con personal no médico del Hospital Zapala. “La RCP salva vidas y por eso este año se fijó la ambiciosa meta de que todo personal no profesional del hospital esté capacitado”, señaló D´Angelo.

Política | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

El secretario general del SATSAID-CGT, diputado provincial y precandidato por el Frente de Todos, Marcelo Aparicio, dijo que “desde que empezó a gobernar Cornejo a la actualidad la desocupación se triplicó”.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, la ministra de Hacienda Pública, Alejandra Nazareno, y el Ministro de Agua, Energía y Ambiente, Alberto Kosinski, anunciaron que los fondos de utilidades de la empresa minera YMAD y del fideicomiso serán destinados a obras en el oeste catamarqueño.

“Tuvimos la buena noticia de que YMAD después de muchos años va a distribuir utilidades que eran de $329 millones. También tenemos formado el fideicomiso, que es otra buena decisión que se tomó”, explicó Jalil.

LRA 27 Catamarca

“En el sector industrial hemos sumado 750 empleados en un año, y de acuerdo a nuestras proyecciones vamos a llegar a los 1.000 empleados a fin de año porque vamos a inaugurar una empresa para fabricar computadoras, debido a que estamos haciendo un Parque Industrial en Tinogasta. Creo que la economía y la obra pública, tanto de los municipios como provinciales y nacionales están creciendo y se están empezando y ejecutando muchas obras más”, expresó el Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

LRA 26 Resistencia

“Mi suspensión fue producto de un proceso muy largo que comenzó con una andanada de noticias falsas a través de Clarín, La Nación, Radio Mitre, TN y sus periodistas estrellas que me asignaron cosas totalmente disparatadas que no se pudieron probar, y se inició una causa penal que se desestimó. Paralelamente un grupo de abogados que se conoce como Colegio de Abogados de Buenos Aires, que no debe confundirse con el Colegio Público y que está constituido por defensores de genocidas, pidió la intervención del Consejo de la Magistratura en el que se produjeron muchos aspectos irregulares y estamos a la espera de una decisión judicial”, expresó Eduardo Freiler.

LRA 9 Esquel

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, se refirió a la reunión que tuvo con el Secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, por el proyecto de renta hídrica. “A raíz de la reunión se interesó en el proyecto y nos propuso que después de las PASO se pueda generar una mesa de trabajo con la Secretaria de Energía”, comentó Ingram.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el comportamiento de las y los precandidatos de la oposición en el marco de la campaña electoral con vistas a las PASO, elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, a celebrarse el 12 de septiembre; y lo vinculó al blindaje mediático con el que cuentan algunas y algunos de ellos.

LRA 53 San Martín de los Andes

La precandidata destacó el intenso ritmo de la campaña en Neuquén. Además de los temas que evidenció la pandemia, mencionó preocupación por la reactivación económica, el acceso al trabajo y el acceso a la educación.

LRA 57 El Bolsón

El propietario de un terreno en zona de Rincón de Lobos, en El Hoyo, colocó un portón en un acceso a la costa del río Epuyén. Vecinos y vecinas denuncian que en el lugar están construyendo un complejo privado.

LRA 2 Viedma

Ya están las fechas del Censo 2020 que se suspendió el año pasado por la pandemia de COVID-19. El virtual se lanzará el 16 de marzo y el puerta a puerta se hará el 18 de mayo en todo el país. Este año incluirá preguntas sobre identidad de género, si se reconoce indígena o de pueblos y el DNI.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el nivel de actividad económica se está recuperando porque en medio de la pandemia de coronavirus “se protegieron las capacidades productivas” y señaló que la inflación de agosto “va a ser más baja que la de julio y por primera vez en el año va a estar por debajo del 3%”.

“Es un objetivo central del Gobierno que crezca el salario real y se van a utilizar todos los instrumentos para lograr que el salario le gane a la inflación en la medida establecida en la Ley de Presupuesto 2021”, dijo Guzmán en Córdoba, durante una cena con empresarios.

El ministro sostuvo que “hay que seguir reordenando el funcionamiento del sistema financiero. Hoy tenemos una situación en la cual el stock de Leliqs más pases pasa los 4 billones de pesos. Esa situación es disfuncional para el sistema económico, porque lo que necesitamos es un sistema financiero que canalice el ahorro en inversión”.

Guzmán, en base a un punteo distribuido por el Palacio de Hacienda, sostuvo que “es importante que los depósitos que llegan a los bancos se canalicen a la inversión” y en ese marco aseguró que la deuda del Tesoro en pesos “es un activo seguro”.

LRA 6 Mendoza

Abella brindó detalles sobre el llamado a licitación para que un Banco de inversiones se encargue de la selección de potenciales interesados en invertir en Potasio Río Colorado. El Gobierno espera dar los primeros pasos para explotar el yacimiento del cual Mendoza tomó posesión en febrero pasado.

LRA 6 Mendoza

El Director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, analizó como impacta la prórroga de restricciones para las exportaciones de carne, diciendo que “en esta medida no se afecta la rentabilidad del sector” ya que la suba de los precios de la hacienda y del producto en góndola se ubicaron por encima de la inflación.

LRA 1 Buenos Aires

Ricardo Palacios es de San Juan y dueño de la pyme R y R S.A de San Juan que fabrica papel higiénico, entre otros elementos. Luego de la celebración industrial, el joven remarcó que las autoridades oficiales entienden que “el camino es a través de la federalización”.

A su vez, sostuvo que en su planta hay 40 empleados y que buscan la fomentación de más trabajo. “Como UIA joven entendemos que el diálogo es el camino; las medidas en gestiones anteriores fueron bastante nefastas, improductivas y con la apertura indiscriminada de las exportaciones”, señaló.

En ese marco, Palacios destacó que hay que apoyar todas las propuestas que tengan relación con el mantenimiento y la creación de más puestos laborales.

Nacional Folklórica

Zuccardi brindó detalles de la reunión que mantuvo junto al presidente Alberto Fernández y al titular de la Cámara Argentino-China, Sergio Spadone, con quienes analizó las potencialidades y la competitividad del mercado para expandir las exportaciones de vino malbec a China.

“Esta reunión es parte de una agenda de trabajo con el Gobierno Nacional y distintos sectores, apuntando a cubrir un mayor espacio en el mercado chino”, señaló Zuccardi.

Entre las propuestas conversadas, se evaluó negociar con China la implementación de un arancel cero para el vino Malbec (de cualquier origen), que ofrecería un potencial muy importante para la industria vitivinícola.

LRA 1 Buenos Aires

Mario abordó el tratamiento mediático que tuvo el Día de la industria y los acontecimientos políticos que generó la decisión del Gobierno, que prácticamente no comisionó a funcionarios al evento que realizó la Unión Industrial Argentina (UIA). Además se refirió a la relación del Gobierno con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; a la figura del empresario, Paolo Rocca y al crecimiento sostenido del sector.

En ese sentido, consideró que se trata de un sector “avaro”, que “fue relativamente moderado” (“más que los medios de comunicación”) con relación a las críticas sobre el Gobierno, “porque les está yendo bien”.

LRA 30 Bariloche

de visita en Bariloche, el funcionario nacional aseguró que se busca “reorganizar en tres planos, el trabajo, las finanzas y los territorios, y en cada uno de estos ejes trabajar con perspectiva de género, con pueblos originarios, con perspectiva ambiental y con políticas de discapacidad”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

El CONICET, a través del centro experimental de la vivienda económica, brindará una capacitación al personal del Ipvu que estará a cargo de la construcción de viviendas a partir de la producción de ladrillos en base a botellas de PET recicladas.

LT 14 Paraná

Héctor Santomil, integrante de la comunidad charrúa de la Escuela Popular Etriek de Villaguay y de la organización indígena Matria, contó que en un trabajo conjunto enmarcado en la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina buscarán, a través de un encuentro federal y plural, establecer la emergencia indígena territorial en el país. Santomil informó que en la Argentina hay más de 40 pueblos indígenas y el objetivo es reunirse para debatir la ley 26.160, agregando que “los hechos de desalojo y hostigamiento continúan a pesar de que está vigente la ley”.

LRA 22 Jujuy

El doctor León Ruiz, abogado de la familia que sufrió el despojo de las tierras que ocupaba en el Departamento Santa Bárbara desde hace casi 30 años, dio a entender que el procedimiento concretado por el gobierno no habría sido realizado conforme a derecho.

Al respecto, Ruiz explicó que “el artículo 2.239 del Código Civil dice que un título válido no da la posesión o tenencia misma, sino que dará derecho a requerirla o pedirla a las autoridades judiciales”.

LRA 9 Esquel

Nicolás Cittadini, presidente del Instituto Provincial del Agua, se refirió al servicio de Agua Potable y su provisión a través de servicios públicos con las Cooperativas y al enfoque en los sectores productivos, en el marco de la aprobación de la Ley de Emergencia Hídrica.

LT 14 Paraná

Viviana Villarroel, a cargo de la Región Litoral de la Asociación Argentina de Pediatría, informó que hubo un encuentro con el titular del Concejo General de Educación (CGE), Martín Müller, para trabajar en el marco de la nueva presencialidad en las escuelas.

Luego, Villaroel señaló la necesidad de que las infancias asistan a las aulas y advirtió que la virtualidad no fue equitativa.

LRA 8 Formosa

Claudio Samaniego, interventor del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP), se reunió con representantes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Formosa y anunció que por decisión del gobernador Gildo Insfrán se dispuso un aumento del 20% de las prestaciones médicas para todos los trabajadores de la Salud.

LRA 22 Jujuy

Ricardo Sueiro y Sueiro, Director de La Escuela de Minas, explicó que “la semana que viene empezamos con una presencialidad administrada, es decir burbujas y respetando un protocolo aprobado y el seguimiento de los lineamientos de seguridad y saneamiento”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

El Subsecretario de Articulación Territorial del ministerio de Trabajo, Gerardo Girón, dio detalles de los programas de empleo en la región y realizó un balance de la gestión durante la pandemia. Además, anunció los ejes de gestión diciendo que “los programas buscan atender la situación de los ciudadanos y ciudadanas más castigados por la pandemia”.

LRA 43 Neuquén

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) se refirió a la reunión que mantuvieron con funcionarios provinciales de Nequén tras una jornada de corte de rutas y puentes en toda la región. “Discutimos la necesidad de generar puestos de trabajo en obra pública financiada por provincia o por nación para los barrios populares”, señaló Mauro.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada se refirió al fallo por el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los cuestionamientos sobre la constitucionalidad las comisiones médicas, que oficiarán de instancia previa para la solución de los conflictos derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

LRA 27 Catamarca

“Con el actual Gobierno Nacional uno puede ver los números y estamos a los mismos niveles y un poco más de lo que estábamos antes en cuanto a la economía del país, y está bueno eso porque veníamos de un pozo. Recordemos que en el 2019 en nuestro país se habían perdido más de 250.000 puestos de trabajo”, expresó Lucía Corpacci, Diputada Nacional y precandidata a Senadora Nacional.

Géneros | Volver al inicio

LRA 54 Ing. Jacobacci

En Jacobacci 27 mujeres iniciaron su trámite de jubilación por reconocimiento por tareas de cuidado. El funcionario señaló la significación histórica de este día y su importancia en este proceso de ampliación de derechos que viene llevando adelante el gobierno nacional.

LRA 24 Río Grande

Se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Sofía Herrera. Su mamá, María Elena Delgado, continua con la búsqueda y en esta oportunidad a través de la red social Facebook mostró una actualización digitalizada del rostro de su hija que este año cumplirá 17 años.

LRA 25 Tartagal

Una médica del Hospital Juan Domingo Perón fue detenida luego de haber realizado una interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días a una joven de 21 años. Activistas feministas de la ciudad de Tartagal organizaron un pañuelazo en defensa de la médica detenida y manifestaron persecución.

LRA 4 Salta

Detuvieron a una médica que realizó una interrupción legal del embarazo (ILE). La solicitud fue elevada por el fiscal de Tartagal, Gonzalo Vega, quien la acusó de haber “obligado” a una paciente a abortar. La decisión del fiscal se tomó por denuncias de familiares de la mujer.

LRA 23 San Juan

El funcionario contó el trabajo que realizan a raíz de una propuesta del Observatorio de la Mujer.

Se trata de una campaña denominada #SinPermisoNada que busca evitar el acoso callejero que sufren las mujeres.

LRA 29 San Luis

Mónica Ramos fue asesinada a puñaladas y luego incendiada en su casa hace 18 meses y se investiga el crimen. Hoy se realizó un “Cartelazo por Justicia” en tribunales en el que se exige el esclarecimiento de los hechos.

LRA 14 Santa Fe

La coordinadora de la capacitación de Ley Micaela impulsada desde el Ministerio de Igualdad y Género habló sobre la capacitación en municipios y comunas. Destacó que es la tercera cohorte que se está formando.

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche entrevistó a la diputada Mónica Macha, una de las autoras de la iniciativa que busca garantizar el derecho a utilizar el lenguaje inclusivo de género en la Argentina. Contó que es producto de un arduo trabajo que vienen realizando con varies lingüistas y que procura evitar cualquier tipo de punición, maltrato laboral o prohibición en ese campo.

“Está basado en los valores de la libertad de expresión, la democracia y la pluralidad, y apunta a la coexistencia y circulación de formas variadas: cada quien, cada sector o colectivo, goza del derecho a escribir y hablar con las distintas variantes que el lenguaje provee”, agregó al tiempo que aclaró que “el fundamento es político y científico, lejos de cualquier posición prescriptiva”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El actor Peto Menahem regresó con la obra “Los Bonobos” junto a gran elenco en el teatro Lola Membrives. Sobre sus compañeros, declaró: “Me fascina verlos trabajar, son artesanos, es un placer”.

A su vez, reveló que el espectáculo “ganó mucho en receso”: “Lo que dejó la pandemia fue algo que tiene que ver con no dar las cosas por sentado. Nos encontramos de una manera tan amorosa y eso se trasladó al escenario”.

Menahem también recordó su actuación en “Los reyes de la risa” junto a Alfredo Alcón. Y recordó una anécdota con el consagrado artista: “Una vez le conté sobre un problema que tenía y en vez de darme un consejo, me recitó un poema de Lope de Vega. Me largué a llorar por la precisión de lo que estaba diciendo y, además, me di cuenta del privilegio que tenía”.

LT 14 Paraná

Noelí Gismondi Rojas es periodista y coordinadora de la radio comunitaria ´Abriendo Puertas´ que funciona dentro del Hospital de Salud Mental Luis Ellerman, en Rosario del Tala.

La comunicadora recordó cuáles son los ejes sobre los que se trabaja y explicó en qué consiste la labor dentro del nosocomio. Luego, Noelí remarcó la necesidad de contar con un abordaje profundo enmarcado con perspectiva de Género y desde allí generar políticas públicas para las y los usuarios del lugar.

LU 4 Patagonia

Norberto Cárdenas falleció este jueves 2 de septiembre a los 54 años de edad. Se desempeñaba en la emisora desde la década del 90 y en la ciudad formó parte de una innovadora camada dedicada a las emisiones en FM. Además, por años fue representante de SALCO Locutores.

El luto por el pronto deceso de Norberto se extendió al ámbito de la cultura, ya que Cárdenas era secretario General de la Asociación Civil Amankaik, compañía de Teatro y Formación.

LRA 1 Buenos Aires

Letrista, cantautora de valses criollos y ritmos afroperuanos, folclorista, nació el 3 de septiembre de 1920 en un asentamiento minero de Cotabambas, Apurímac, en el sur de Perú.

Conocida mundialmente como Chabuca Granda, su nombre era María Isabel Granda y Larco, de cuna aristocrática, miembro de la alta sociedad limeña.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado argentino estrenó este jueves el título de campeón de la Copa América alcanzado hace menos de dos meses en Brasil con una victoria sin complicaciones sobre Venezuela por 3 a 1, en el partido de la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas disputado en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Caracas.

Humor | Volver al inicio

