“Yo no era muy ameno para el presidente Macri”

“Mi suspensión fue producto de un proceso muy largo que comenzó con una andanada de noticias falsas a través de Clarín, La Nación, Radio Mitre, TN y sus periodistas estrellas que me asignaron cosas totalmente disparatadas que no se pudieron probar y se inició una causa penal que se desestimó. Paralelamente un grupo de abogados que se conoce como Colegio de Abogados de Buenos Aires, que no debe confundirse con el Colegio Público, y que está constituido por defensores de genocidas pidió la intervención del Consejo de la Magistratura en el que se produjeron muchos aspectos irregulares y estamos a la espera de una decisión judicial”, expresó.

El juez agregó: “con todas las vaguedades y generalidades expresadas y sin darme oportunidad de descargo, en una bochornosa sesión el ex presidente de la Corte Lorenzetti realizó una maniobra dilatoria, el Consejo de la Magistratura adelantó el orden del día, aprovechó una mayoría transitoria y me suspendió. Conocida esa medida muchísimas organizaciones pidieron que se suspenda esa decisión, incluso con apoyos del extranjero. Y estamos a la espera de que hará el Consejo”, terminó.

