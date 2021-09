Ballenas en Puerto Madryn: las imágenes que recorren el mundo

Las imágenes de dos ballenas que se acercan a curiosear y jugar con la tripulante de un stand up paddle en aguas de Puerto Madryn se viralizaron en redes sociales, luego de que su autor, el fotógrafo Maximiliano Jonas, las publicara en su cuenta de Twitter. “Fue algo que no es usual que todavía me tiene sorprendido. Espere esta toma durante años”, expresó.

Las imágenes registradas el pasado martes obtuvieron miles de interacciones en las redes de Jonas y entre las personas que lo contactaron estaba la tripulante de la embarcación que vivió un momento único en un día especial. “Era su cumpleaños y era la segunda vez que se subía a una tabla”, relató el fotógrafo.

Se trata de Analía Giorgetti, abogada y docente de la ciudad que ese día por la mañana solo tenía un plan: aprovechar el pronóstico del tiempo para empezar a celebrar su cumpleaños junto a una hermana y una amiga, a bordo de su tabla de stand up paddle.

Creo que hoy hice el mejor video con drone de ballenas de mi vida. pic.twitter.com/hBUiTWWDL6 — maxi jonas (@maxijonas) September 1, 2021

Radio País, lunes a viernes de 7.00 a 9.00

Con Federica Pais, Mario Giorgi, Mariana Gil Laborde, Damián Zarate, Jorge Vaccaro, Leticia Martínez y Lourdes Marchese.