Misiones: Estuvo 14 años presa por un crimen que no cometió

Cristina Vázquez y Cecilia Rojas fueron acusadas del crimen de Ersélide Dávalos en Misiones, un hecho que continúa impune desde en el 2001.

“Pedimos que no haya más causas armadas, lo único que hacen es condenar y no leen lo que dice el expediente. A nosotros la Corte Suprema nos absolvió. No quiero otra Cristina Vázquez ni otro Ricardo Omar Jara“, destacó Rojas.

En agosto de 2020 Vázquez fue hallada sin vida en la vivienda que residía desde que recuperó su libertad. “Seguimos pidiendo justicia, ella era como una hermana para mi”, expresó Rojas.

Las dos estuvieron presas y fueron condenadas injustamente a prisión perpetua, sin pruebas, por un crimen que no cometieron. Cristina Vázquez pasó 11 años privada de su libertad y Cecilia 14 años.

