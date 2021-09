Preocupación de gremios docentes por la plena presencialidad educativa

Lo afirmó Carlos Cuevas, secretario general de UTRE-CTERA Chaco, quien agregó: “cuando tomamos conocimiento de esta medida tuvimos preocupación porque creemos que se están adelantando los procesos, sabemos que hay una tendencia y que bajaron los contagios, pero en las escuelas hay una parte que no están las vacunas, no porque no existan sino porque aun hay un sector etario para el que aun no está aprobada la vacunación”.

LRA 26 Radio Nacional Resistencia – 620AM-96.7FM

Aire de mañana | lunes a viernes de 07 a 09 |

Conducción: Silvia Villavicencio

Producción periodística: Paola Escalante

Operación Técnica: Diego Rodríguez