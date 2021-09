Diario de Radio Nacional 02/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Con la industria ganan todos, ese es el modelo al que apostamos”

LRA 1 Buenos Aires – AXEL KICILLOF: “Estamos reconstruyendo lo que rompió la pandemia y Mauricio Macri”

LRA 1 Buenos Aires – GOMEZ ALCORTA: “Este gobierno es el que más ha jerarquizado el área de la diversidad”

LRA 1 Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: Una respuesta integral del G20 a la pandemia

LRA 1 Buenos Aires – ROBERTO SALVAREZZA: “Este gobierno reconoce la actividad científica”

LRA 13 Bahía Blanca – RICARDO FORSTER: “En el macrismo ¿se sienten argentinos?”

LRA 1 Buenos Aires – LEOPOLDO MOREAU: “Es un despropósito que el Pro trate de justificar el reclamo de Chile”

LRA 1 Buenos Aires – ALEJANDRA RODENAS: “Buscamos sumar volumen para sostener el Frente de Todos”

Nacional Folklórica – PEDRO PERETTI: Continúa la restricción a la exportación de carne hasta el 31 de octubre

LRA 1 Buenos Aires – VICENTE CAMPENNI: Los primeros 45 años del INVAP

LRA 1 Buenos Aires – VICTOR HEREDIA: “No hay nada más cercano a la verdad jurídica que la democracia”

LRA 26 Resistencia – RUBEN LOPEZ: “A casi 15 años de su segunda desaparición, aún no sabemos que sucedió”



LRA 27 Catamarca – Causa Ponce-Borda: Continúa el juicio por delitos de lesa humanidad

LRA 54 Ing. Jacobacci – SUSANA CASTILLO: Continúa el juicio de lesa humanidad Escuelita VII

LRA 26 Resistencia – MARIANA HERRERO PIÑERA: “El Banco fue la primera herramienta para reparar esos crímenes”

LRA 1 Buenos Aires – A los 70 años: Murió el ex juez federal Norberto Oyarbide

LV 8 Libertador – Política internacional: El chauvinismo como último recurso. ¿Qué esconde Piñera?

LRA 1 Buenos Aires – Independencia de Vietnam: A 76 años del grito revolucionario

LRA 1 Buenos Aires – 4.653 casos nuevos casos: 190 muertes en las últimas 24 horas

LRA 1 Buenos Aires – En las últimas 48 horas: Llegaron más de 4 millones de vacunas



LRA 21 Santiago del Estero – CECILIA MAROZZI: “Cada institución prepara una presencialidad total, gradual y segura”

LRA 18 Río Turbio – GONZALO CHUTE: “El Gobierno chileno anunció que no va a levantar su restricción”

LRA 57 El Bolsón – FABIAN ZGAIB: Continúa la vacunación en la provincia

LU 4 Patagonia – Vacunación: Rada Tilly avanza hacia la inmunidad de rebaño

LRA 1 Buenos Aires – DIEGO BORN: Destacan el regreso “intensificado” a las clases presenciales en PBA

LRA 7 Córdoba – WALTER GRAHOVAC: “Los docentes no vacunados tienen que presentar un PCR negativo”

LRA 26 Resistencia – En todos los establecimientos del Chaco: El 6 de septiembre comenzará la presencialidad plena en las escuelas

LRA 9 Esquel – En los Departamentos con riesgo medio y bajo: El Ministerio de Educación confirmó la presencialidad plena en las aulas

LRA 3 Santa Rosa – PABLO MACCIONE: “El regreso pleno a las aulas no significa que volvemos a marzo de 2019”

LT 12 Paso de los Libres – Escándalo en la investigación: Celeste Ascúa denunció apriete policial a testigos del atentado a Arias

LRA 42 Gualeguaychú – Análisis político: Violencia y farandulización, ejes del discurso político opositor



LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: La utilidad electoral de lo sospechoso

LRA 26 Resistencia – MARTIN SORIA: “Venimos de una Argentina devastada por la pandemia macrista”

LU 4 Patagonia – CARLOS LINARES: El ministro de Energía “tiene el teléfono abierto para nuestros intendentes”

LRA 43 Neuquén – EMMANUEL GUAGLIARDO: “Es hora de que empecemos a recuperar los humedales”

LRA 52 Chos Malal – PATRICIA CANDIA: ¿Cómo serán las próximas elecciones en Chos Malal?

LRA 1 Buenos Aires – LUIS BRUSCHTEIN: La posición del PRO respecto a la plataforma continental con Chile

LT 12 Paso de los Libres – RODRIGO NENDA: “Vi signos de alteración en la escena del hecho”

LRA 6 Mendoza – RAFAEL MOYANO: “El Gobierno provincial esconde a sus ministros”



LRA 25 Tartagal – CRISTINA FOFFANI: “Desde la izquierda apoyamos fuertemente la lucha docente”

LRA 23 San Juan – MARY GARRIDO: Presentación de las propuestas de campaña

LRA 5 Rosario – FACUNDO PERALTA: Peralta opinó que existe una “antipolítica creciente”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: ¿Cuándo se jodió la campaña?

LRA 1 Buenos Aires – Día de la Industria: La Pyme nacional que generó 325 puestos laborales y sigue en expansión

LT 14 Paraná – Día de la Industria: Los Parques Industriales provinciales dan 30 mil puestos de trabajo

Nacional Folklórica – GUILLERMO MEREDIZ: Aumentaron los créditos para las PyMEs en un 36%

LRA 8 Formosa – Basterra y diez provincias: Avanzan en la elaboración del Plan Ganadero



LRA 53 San Martín de los Andes – DANIEL APRILE: “La retracción de la demanda pesa en el precio de la carne”

LRA 1 Buenos Aires – Por más de 3 mil millones de dólares: Récord histórico de exportación de granos en agosto

LT 11 Concepción del Uruguay – Ministerio de Producción de la Nación: Inversión en puertos entrerrianos

LRA 26 Resistencia – ANDRES IRIGOYEN: “En el Chaco ya tenemos 12 meses de crecimiento sostenido”

LT 11 Concepción del Uruguay – LEANDRO GARCIANDIA: “Hemos podido surfear el problema del COVID”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández sostuvo que la industria es “central para el desarrollo” de un país y afirmó que con esa actividad “ganan todos” los sectores de la sociedad, al encabezar la celebración por el Día de la Industria en la provincia de Chaco.

“Para el desarrollo económico y social de Argentina, la radicación de la industria en distintos lugares de la patria es un objetivo central”, planteó Fernández desde la ciudad de Resistencia, donde visitó la empresa metalúrgica Palacios Hermanos, que produce estructuras metálicas y aberturas para la construcción.

Tras resaltar que “debe haber una Argentina que brinde posibilidades en cada región y latitud”, el mandatario subrayó que la actividad industrial es “central para el desarrollo”.

“Cuando se radica una industria, se generan empleos; cuando se generan empleos, la gente se afinca en el lugar donde trabaja, y así es donde uno puede crecer en el lugar donde nace, educarse, encontrar trabajo, formar su familia y encontrar su futuro”, describió el jefe de Estado.

Al respecto, el Presidente recordó que “desde el día que abrazamos la política soñamos con vivir en un país donde haya emprendedores, y los empresarios son eso”.

Fernández ratificó su compromiso con el sector al describir que “la renta genera más inversión, más trabajo y más expansión”, por lo que “esa Argentina, donde un emprendedor arriesga e invierte para dar trabajo, producir y crecer, es la que uno prefiere”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires habló sobre la llegada de nuevas vacunas contra el coronavirus. También analizó el rol de la oposición en plena campaña y contó cuáles son las expectativas para lo que viene.

“El objetivo es clarificar porque muchos se informan por medios porteños macristas. Estamos muy cerca de los 11 millones de vacunados con la primera dosis en la provincia. Tenemos 5 millones 700 mil vacunados con segunda dosis”, destacó Axel Kicillof.

Sobre la oposición el Gobernador dijo que “estamos reconstruyendo lo que rompió la pandemia y Mauricio Macri. Muchos esperaban que en la provincia de Buenos Aires no alcanzaran las camas y eso no pasó porque hicimos un trabajo muy extenso, no fue magia”.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva edición de la Entrevista Federal, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dialogó con los periodistas de Radio Nacional sobre el cambio de paradigma frente a la igualdad en los contenidos, la prevención de la violencia, la ley de cupo laboral travesti trans, la importancia de la ESI (Educación Sexual Integral) y el respaldo de dichas políticas por parte del Estado. “Hay candidatos que son misóginos y dicen barbaridades”, dijo.

La funcionaria remarcó que, si bien falta recorrer un camino por los derechos de inclusión, destacó que se encuentra orgullosa de alcanzar “algunos pisos a nivel nacional que van más allá de la ideología”. En esa línea, señaló: “En la historia no hay ningún otro gobierno que haya puesto el eje y jerarquizado el área de la diversidad como este”.

Gómez Alcorta también habló de la violencia de género: “Hay una tasa alta de femicidios y travesticidios. Es un tema prioritario para nosotros”. A su vez declaró que trabajan en el programa Acercar Derechos que tiene coordinación en cada provincia y cuyo objetivo es que en diciembre del 2023 haya 80 abogados y equipos para poder prevenir y acompañar a quienes lo necesiten.

En cuanto a la ley de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero: “Estamos muy felices de las transformaciones que llevamos adelante, llegó a la instancia de que la representación política sea más parecida a la sociedad en la que vivimos”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud de la Nación, viajó a Roma donde abogará por una respuesta rápida e integral a la pandemia por parte del grupo de los principales países industrializados y emergentes. La funcionaria mantendrá reuniones con sus pares de Salud en las que planteará la necesidad de brindar acceso equitativo y mundial a diagnósticos, tratamientos y vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el reconocimiento de Alberto Fernández a los científicos, el ministro de dicho sector a nivel nacional remarcó que “desde la informática hasta los elementos de protección” tuvieron presencia de los especialistas argentinos.

“Durante la pandemia hubo un trabajo muy silencioso, la actividad más importante fue de todo el personal de salud que estuvo salvando vidas. La ciencia argentina estuvo muy activa contribuyendo con elementos”, explicó el funcionario.

Por otra parte, Roberto Salvarezza reconoció el regreso de especialistas a la Argentina: “Cuando tenés un país que maltrata a la ciencia, como durante la gestión de Mauricio Macri, la gente no vuelve, el sistema es tóxico. Esto afortunadamente cambió. Estamos recuperando a aquellos jóvenes que se fueron a Europa o a Estados Unidos”.

LRA 13 Bahía Blanca

El filósofo Ricardo Forster dijo que “es grave para nuestra democracia la fiscalización del lenguaje… el dominio abusivo de la literalidad, que la palabra no pueda tener más de un sentido, que no pueda tener humor… Dejó de existir la metáfora y que la sociedad pierda de vista que la metáfora es un milagro del lenguaje humano, es grave”.

Forster agregó que “además es una literalidad falsa, que está bajo la lógica del amarillismo, la vulgarización… eso le hace un daño inmenso a la convivencia, al intercambio, al riesgo de pensar por uno mismo… hasta da cierto miedo usar algunas palabras”.

Forster también hizo mención a la posición del macrismo con relación al conflicto con Chile, a los dichos de María Eugenia Vidal sobre la marihuana y a la manera de hacer política de Javier Milei.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos (FDT) rechazó la resolución del Gobierno de Chile de fijar un nuevo límite que avanza sobre una zona de la plataforma marítima en el Atlántico sur que forma parte de la Argentina. “Tiene que ver con la crisis que está viviendo la derecha en Chile”, dijo Moreau, al tiempo que explicó que con esto el presidente chileno Sebastián Piñera “trata de recuperar para la derecha cierto grado de oxigenación política”.

El precandidato a renovar su banca en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) criticó la postura del PRO en la disputa limítrofe con Chile: “Es un despropósito. La oposición tiene derecho a criticar el oficialismo, pero lo que no puede hacer es ir contra los intereses de su propio país”, subrayó.

En ese marco, Moreau sostuvo que “es la línea de conducta que ha tenido Cambiemos y que ha roto una larga tradición de Argentina, que es que los partidos mayoritarios coincidían en la defensa del interés nacional”.

LRA 1 Buenos Aires

La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, se refirió al sentido que tiene su precandidatura a senadora nacional por la lista que encabeza Agustín Rossi y expresó que se trata de “sumar una voz que le dé volumen a lo que nosotros consideramos que es el Frente de Todos de la provincia”.

En ese sentido, la también abogada, exjueza y exdiputada nacional, Alejandra Rodenas aseguró que la interna “no se vive como un plebiscito” a la gestión del gobernador Omar Perotti, “sino a la forma de construir la política necesaria para sostener el Frente de Todos”.

Asimismo, sostuvo que se proponen “llevar la mayor cantidad de voces al Congreso en la postpandemia” al tiempo que resaltó la importancia “hacer los esfuerzos necesarios para mantener un mirada de unidad”.

En tanto, señaló la necesidad de que la discusión gire en torno a la política y no al “anecdotario” que pretende instalar la oposición.

Nacional Folklórica

Peretti explicó que las restricciones a las exportaciones de carne son necesarias, que el Gobierno no tenía otra alternativa y fue una decisión lógica.

Aclaró que no están cerradas, solamente están postergadas o reguladas en el 50 por ciento de lo que se denomina “vaca de conserva”, eso está suspendido provisoriamente hasta el 31 de octubre de este año.

Se busca con esta medida ordenar la cadena de producción por irregularidades muy graves detectadas: triangulaciones que fueron denunciadas, o incumplimientos a las normas impuestas por el Gobierno.

“Yo creo que el precio de la haciendo está estabilizado, eso que determina el mostrador y la calle, y eso es una buena noticia para el Gobierno, para los consumidores y para los productores, para todos”, opinó.

Considera que se puede llegar a un punto de encuentro entre los productores, los exportadores y el mercado interno, con la intervención del Estado, administrando esa tensión y regulando.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con LRA 30 Bariloche, el Gerente General analizó los últimos dos años de la empresa en plena pandemia y habló de los proyectos postergados en 2020 con Holanda, India, Arabia, Turquía, Bolivia y Brasil, que ahora se reactivaron.

De los 45 años de vida de Investigaciones Aplicadas, Campenni hace 33 que está en la empresa.

LRA 1 Buenos Aires

A 18 años de la aprobación que declaró la nulidad de la obediencia debida y punto final, el músico y conductor de La canción verdadera, sostuvo que “ante los que claman por la República, estos valores de la búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad, se han sostenido gracias a que la democracia no ha cedido un palmo en estas cuestiones, y no hay nada más cercano a la verdad jurídica que la democracia”.

Asimismo, consideró que “los intereses económicos se llevan por delante la ética e incluso el raciocinio”, al tiempo que repudió “los derechos limitados a una casta social, ante los que trabajan”.

Además, criticó la convocatoria a las movilizaciones anti cuidados por parte de la oposición: “De este lado están los que razonan y van a salir a la calle”, aseguró.

LRA 26 Resistencia

“Mi padre fue una persona común que como tantas otras fue desaparecida por la dictadura en Los Hornos, cerca de La Plata, y en la vuelta a la democracia con los juicios a las Juntas comenzó a testificar lo que sufrió. En 2006 declaró contra Miguel Etchecolatz y el 18 de septiembre de ese año nuevamente desapareció. Desde ese momento hicimos muchísimo, pero lo cierto es que hasta hoy no hay indicios certeros de lo que sucedió, no hay información cierta, nada de nada”, indicó Rubén López, hijo de Jorge Julio López.

LRA 27 Catamarca

“Otra jornada más en el caso Ponce-Borda. Es la tercera parte de este caso emblemático para Catamarca donde se está juzgando el secuestro y desaparición de Julio Burgos, Griselda Ponce y de Yolanda Borda, ocurridos en Belén”, comentó Hernán Velárdez Vaca, Director de Derechos Humanos.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La docente se refirió a los juicios por la causa de la Escuelita VII. Comentó que hasta fin de mes será el turno de las defensas de los represores y explicó qué sucedió con la inspección ocular de un avión y con la imputación de un testigo experto que negó conocer los vuelos de la muerte.

LRA 26 Resistencia

Herrera Piñero explicó el origen de la institución, diciendo que “a lo largo de la dictadura cívico-militar las Abuelas empezaron a cuestionarse cómo la sangre de ellas podía servir para identificar a sus nietos, en particular a esos chicos que habían nacido en cautiverio. Muchos investigadores y científicos de distintos países colaboraron en esta pregunta que se hacían las Abuelas, y luego de encontrar la respuesta había que lograr que se consolidara un lugar para hacer estos análisis genéticos y al mismo tiempo tener la tecnología y el conocimiento para poder generar esas fórmulas matemáticas que calculaban la probabilidad de abuelidad que reclamaban las Abuelas”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex juez federal murió este miércoles a los 70 años, tras estar internado varias semanas con coronavirus, confirmaron fuentes allegadas al ex magistrado.

Se encontraba internado en el Sanatorio Otamendi y Miroli de la capital, atravesando una neumonía bilateral producto de haber contraído coronavirus.

Oyarbide, nacido en la provincia de Entre Ríos el 1 de enero de 1951, inició su carrera judicial como auxiliar en 1976, poco antes del golpe militar, y pasó por varios cargos -como secretario de juzgado y fiscal- hasta llegar a juez federal en 1994, durante el Gobierno de Carlos Menem.

El ex juez tuvo siempre una alta exposición pública y mediática e instruyó causas de alto impacto político, en las que incluso investigó a altas autoridades como ex presidentes desde los años 90 hasta 2019.

LV 8 Libertador

Lo acontecido en las últimas horas con la posición de Chile sobre parte de la plataforma marítima argentina volvería a tensionar la relación entre ambos países.

El analista en política internacional, Pablo Balcedo, expresó que “lo que hoy está en discusión es la explotación de los recursos naturales”, y luego indicó que “se convierte en un eje central y se ha puesto en consideración esta porción de plataforma que no ha sido explotada en muchos de sus recursos, desde lo energético a lo pesquero. Se trata de unos 5.000 metros cuadrados y la misma en 2009 fue incorporada y ratificada como territorio argentino”.

LRA 1 Buenos Aires

Vietnam celebra un nuevo aniversario de su Independencia. Ocurrió un 2 de septiembre de 1945, luego de la exitosa experiencia de la Revolución de Agosto en la que fueron derrotados los ejércitos de Japón y Francia. Aquel día, el presidente Ho Chi Minh, frente a una multitud concentrada en la plaza Ba Dinh, de Ciudad Hanói, abrió el camino del socialismo en Indochina.

La historia moderna de Vietnam se enlaza con los 100 años de colonización francesa y el proceso de resistencia que se dio sobre la base de algunos fenómenos muy puntuales que explican la lucha heroica de su pueblo: el ascenso como líder indiscutido de Ho Chi Minh; la creación del Partido Comunista de Indochina, en 1930; la crisis al interior de Francia en el marco de la Segunda Guerra Mundial; la posterior ocupación nazi y la exitosa Revolución de Agosto de 1945. Un proceso devenido de la lucha contra un enemigo bicéfalo: el régimen colonial francés y el poderío militar japonés, coincidentes en el saqueo de los recursos naturales y la explotación de la clase trabajadora/campesina vietnamitas.

LRA 1 Buenos Aires

190 personas fallecieron y 4.653 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 112.195 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.195.601 los contagiados totales y 4.884.418 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 2.497 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 44.2% en el país y del 46.7% en la Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 43.221.929 de personas en todo el país, de los cuales 28.100.621 han recibido la primera dosis, y 15.121.308 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 49.300.024 de vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

En total, con las 1.230.000 dosis de Sinopharm, Argentina ya cuenta con casi 55 millones de vacunas contra el Covid-19 desde el comienzo del plan estratégico de vacunación que impulsa el Gobierno nacional en todo el país.

El vuelo LH 8264 de la firma Lufthansa trajo los sueros desde Beijing. Las 1.230.000 dosis se sumaron a los 1.448.000 sueros del mismo laboratorio que habían llegado en el vuelo QR8155 de Qatar Airways, y al cargamento con 1.654.500 dosis de la vacuna AstraZeneca que llegaron el martes al en el vuelo AC7251 de la empresa Air Canadá.

También arribará un tercer cargamento desde China con 570.000 vacunas de Sinopharm que completarán un total de 3.248.000 de sueros que Argentina recibirá de esa firma a lo largo de esta semana. De esta manera, en los primeros tres días de septiembre el país habrá recibido en promedio más de un millón de dosis por día.

LRA 21 Santiago del Estero

La educadora habló sobre la vuelta a clases total, gradual y segura del nivel inicial. Además, se refirió a la necesidad de abordar la pandemia desde la perspectiva de la infancia y la salud teniendo en cuenta los planos nutricional, emocional y físico.

LRA 18 Río Turbio

El funcionario brindó información sobre la apertura de Fronteras de la provincia de Santa Cruz con la República de Chile. “Por el momento el gobierno provincial no hizo ningún requerimiento, pero sé que se está evaluando la situación”, señaló Chute.

LRA 57 El Bolsón

El ministro de Salud de Río Negro se refirió a la reunión en la que participaron sus pares de todos los distritos del país en el marco del Consejo Federal de Salud, celebrada en San Luis. Fabian Zgaib se refirió al “plan de vacunación en Río Negro y a la situación sanitaria del momento”.

LU 4 Patagonia

Avanza a muy buen ritmo el Plan de Vacunación contra el COVID-19 en Rada Tilly. Se aplicaron unas 13.138 primeras dosis y 7.896 segundas dosis, y de esta manera ya hay un 60 por ciento de la población vacunada. “El Plan de Vacunación avanza a muy buen ritmo gracias al trabajo de todos. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es la importancia de trabajar juntos”, indicó el intendente de la localidad, Luis Juncos.

LRA 1 Buenos Aires

El subsecretario de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires destacó que las escuelas bonaerenses intensificaron desde ayer el regreso a la presencialidad en las aulas. Tras explicar que la disposición tiene el respaldo de “experiencias internacionales y recomendaciones científicas”, Born señaló que se aplica un sistema de retorno cuidado y progresivo, con burbujas, distanciamiento social, ventilación, uso de barbijo e higiene de manos junto al monitoreo constante de la situación epidemiológica del coronavirus en cada distrito. En tanto, subrayó que “como se redujo el distanciamiento de un metro y medio a 90 centímetros, se fortalecieron otras medidas de cuidados”.

LRA 7 Córdoba

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, reiteró que “aquellos docentes que no deseen vacunarse deberán presentar un PCR todas las semanas para asistir al trabajo. Si no lo hacen, no deberán ingresar a la escuela y tendrán un descuento. Esto no está en discusión”.

LRA 26 Resistencia

“Cumplimos con lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación que determinó estrictas pautas de higiene y seguridad, las cuales deberán cumplirse en las escuelas de acuerdo con las características específicas de cada una de ellas. Las perspectivas epidemiológicas son buenas por el gran avance de la vacunación, y a través del monitoreo que realizamos comprobamos que en los establecimientos no hay un gran riesgo diferencial de contagio”, expresó Juan Martín Fernández, subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología del Chaco.

LRA 9 Esquel

La Ministra de Educación de Chubut, Florencia Perata, confirmó la presencialidad plena para la provincia, informando que las instituciones deberán contar con medidores de dióxido de carbono y proveerán barbijos. Luego, la funcionaria aclaró que solamente la medida abarca a los Departamentos con riesgo epidemiológico bajo o medio, no así al Departamento Futaleufú.

LRA 3 Santa Rosa

El ministro de Educación pampeano, Pablo Maccione, habló sobre la vuelta plena a la presencialidad en las escuelas provinciales, diciendo que “ampliar la presencialidad no significa que volvemos a marzo de 2019. Hay que tener ciertos cuidados mínimos, necesarios e indispensables para que esa vuelta sea cuidada”.

LT 12 Paso de los Libres

La concejala de Paso de los Libres, Celeste Ascúa, manifestó que la policía de Corrientes presionó a uno de los llamados a declarar sobre el atentado sufrido por el diputado Arias durante un acto partidario. “Al día siguiente del atentado algunos de mis compañeros de la Juventud Peronista que estaban en el acto fueron llamados a declarar. Ellos me comentaron que la policía a uno de ellos en particular lo encerró en una pieza y lo presionó para que diga que el tiro había venido del acto“.

En ese marco, Ascúa agregó que sus compañeros están “muy asustados” y sostuvo que la preocupación “no es solo por la salud” de Miguel Arias, sino por el “funcionamiento de las instituciones” en Corrientes y por “preservar la seguridad de los compañeros”.

LRA 42 Gualeguaychú

El sociólogo y periodista Daniel Rosso analizó el presente del discurso mediático y político nacional, observando que lo que estamos viendo es la vuelta de la violencia a la política. “Uno lo puede ver en candidatos que quieren romper a mazazos el Banco Central. Es como una legitimación a la violencia”, indicó Rosso, y luego explicó el sentido por el cual los medios intentan farandulizar y menemizar la figura presidencial de Alberto Fernández. “Lo muestran rodeado de modelos y en un lugar de privilegio, y el acto posterior será delaruizarlo”, indicó el sociólogo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó distintos temas que se encuentran en la agenda mediática frente a otros que son invisibilizados y que involucran a la justica.

Citó, en ellos, el contrabando agravado de armas a Bolivia, la situación del prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y la causa por el Memorándum con Irán.

LRA 26 Resistencia

Luego de reunirse con el diputado nacional por el Chaco, Aldo Leiva, y el intendente de General San Martín, Mauro Leiva, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, sostuvo que “hablamos de proyectos que analizan instrumentar, como el nuevo Salón de Usos Múltiples en esa localidad para desarrollar los Juicios por Jurados que concretará la Justicia. Asimismo, hemos analizado la situación electoral de las próximas PASO, recordando que venimos de una situación económica destruida y derivada de la gestión anterior, a la que se sumó la pandemia sanitaria”.

LU 4 Patagonia

El precandidato a senador del Frente de Todos, Carlos Linares, se refirió a la llegada de ministros nacionales a Chubut y puso énfasis en el arribo del ministro de Energía, Darío Martínez.

“Es muy positiva la llegada de los ministros. Lo vivimos en carne propia cuando mantuvimos debates con todos los intendentes donde se desnudó lo que está pasando en la provincia en los últimos años. Darío Martínez dio su compromiso, y con él siendo diputado hicimos el Patagonazo y otras acciones juntos”, expresó Linares.

LRA 43 Neuquén

El abogado ambientalista se refirió al trabajo de recuperación que realizan a través de “Acciones de restauración del Humedal Urbano Laguna San Lorenzo”. También articulan en Laguna Paimún y los canales y arroyos internos de Neuquén. “Tiene que ver con recuperar espacios y zonas de nuestra ciudad que son ecosistémicas”, señaló Guagliardo.

LRA 52 Chos Malal

La jueza comentó cómo se llevará a cabo las PASO en este contexto pandémico en Chos Malal. “Día a día vamos ajustando como se va a sufragar el 12 de septiembre. Las autoridades ya están capacitadas, y habrá menos mesas por cada establecimiento y más instituciones”, expresó Candia.

LRA 1 Buenos Aires

En Ahí Vamos, Luis Bruschtein se refirió a la polémica internacional generada por el gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien repudió un tratado de amistad firmado en 1984 y hoy fija un nuevo límite que avanza sobre una zona de la plataforma marítima en el Atlántico Sur que forma parte de la Argentina. “Es una transgresión muy traicionera porque fue muy inesperada, no hubo conversaciones previas por parte del presidente chileno”, expresó.

LT 12 Paso de los Libres

Rodrigo Nenda, abogado querellante que representa a Miguel Arias, comentó que el sábado 28 de agosto comenzó su investigación en el lugar del hecho y se presentó en Tapebicuá para participar de las medidas y de las operaciones técnicas que se estaban realizando donde advirtió signos de alteración, hecho gravitante en los primeros pasos de una investigación.

LRA 6 Mendoza

EL senador provincial del Frente de Todos-PJ y presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, Rafael Moyano, dio detalles sobre la aceptación del oficialismo para que el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, asista a la legislatura con el objetivo de dar cuenta de la gestión que se despliega en dicha cartera. “Después de mucha insistencia y con la autoridad de la razón hemos logrado que el ministro asista a la legislatura para dar explicaciones de muchos temas”, manifestó Moyano.

LRA 25 Tartagal

La precandidata se refirió al conflicto docente que lleva más de un mes en Salta. “Apoyamos fuertemente la lucha de los docentes porque consideramos que su victoria abre un curso para el conjunto de los estatales”, señaló Foffani.

LRA 23 San Juan

En San Juan, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores es el único en el que habrá puja en las PASO debido a que se presentaron dos listas. La precandidata Garrido dio a conocer las propuestas que se presentan como ejes que motorizan su acción.

LRA 5 Rosario

El precandidato manifestó que su espacio político, nacido en Villa Banana, reivindica y recuerda el activismo en esta zona de Argentina y Uruguay. “Estamos muy contentos por llevarle a la ciudadanía una propuesta diferente”, comentó Peralta.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la campaña electoral previa a las PASO del domingo 12 de septiembre. “Lo que está ocurriendo en función de la oposición permanente y de cómo se interroga en la argentina es que se viriliza cualquier declaración o frase”.

LRA 1 Buenos Aires

La pyme nacional Liliana, con sede en Granadero Baigorria (Santa Fe) es una de las referentes en la escena local de fabricación de electrodomésticos. Cintia Jacobson, socia-gerente y tercera generación de la empresa que comenzó su abuelo con cortadoras de césped, máquinas de coser y licuadoras. Actualmente están pensando en exportar sus productos.

Durante la pandemia, además de brindar trabajo, realizaron máscaras faciales para “hacerle un bien a la comunidad”. Adelantó que durante el 2021 y 2022 tienen un plan de expansión y generar más puestos laborales.

“El modelo de Mauricio Macri no nos ayudó de manera particular, pero logramos surfear esa situación”, contó Jacobson y agregó sobre las decisiones del Gobierno de Alberto Fernández durante el 2020: “Son bienvenidas todas las medidas que ayudan a generar empleo. Para un empleador el mejor festejo en este día es entrar a la planta y escuchar el ruido del movimiento”.

LT 14 Paraná

“En nuestra provincia la industria tiene un desarrollo muy importante”, expresó el ministro de la Producción, Turismo y Desarrollo de Entre Ríos, Juan José Bahillo. Entre Ríos es la tercera provincia del país con más Parques Industriales, luego de Buenos Aires y Santa Fe, si se tienen en cuenta las hectáreas ocupadas, que en total son 1.750.

Los Parque provinciales están conformados por cerca de 2 mil industrias, las cuales generan 30 mil empleos directos.

Nacional Folklórica

Merediz, desde la Secretaría de la pequeña y mediana empresa y los emprendedores, explicó que Argentina está transitando un proceso de recuperación productiva que requiere financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.

Desde 2019, a partir de una política para recuperar el crédito para las PyMEs, el financiamiento creció un 36 por ciento en términos reales en este primer semestre de 2021, lo que implica, en números 658.712 créditos otorgados desde la Secretaría PyME desde el inicio de esta gestión, contra solo 4.000 créditos que fueron otorgados en el período 2018-2019.

Señaló que “hace 2 años, una PyME que buscaba financiamiento, era casi imposible acceder a un crédito del 80 por ciento de interés. Era casi incompatible con la vida productiva”.

LRA 8 Formosa

En Santiago del Estero y con la representación de 10 provincias, el titular de la cartera agropecuaria nacional, Luis Basterra, presidió la Mesa Regional del Norte Grande para la elaboración e implementación del Plan que busca fortalecer el desarrollo de la ganadería bovina en todo el territorio nacional.

“Necesitábamos poder trabajar junto al sector para poder cumplir con el objetivo de garantizar a las y los argentinos el acceso a la carne bovina, que forma parte no sólo de la dieta proteica sino del acervo cultural de nuestro país”, expresó Basterra.

LRA 53 San Martín de los Andes

El periodista especializado en temas agropecuarios estimó que el estancamiento de los precios de la carne se debe no solamente a las políticas implementadas por el gobierno nacional sino a que “la gente va a comprar menos carne”.

LRA 1 Buenos Aires

Las empresas del sector agroexportador liquidaron en agosto último US$ 3.049,78 millones que significaron una marca histórica para el mes, informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los primeros ocho meses del año alcanzó los US$ 23.229.238.627.

“El monto de agosto pasado resulta récord para ese mes en las estadísticas desde comienzos de este siglo y en toda la serie histórica”, precisaron en un comunicado Ciara y CEC, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

Lo liquidado en agosto significó un 74,97% superior a lo registrado un año atrás, pero fue un 13,35% menor a lo ingresado en julio último.

Asimismo, el ingreso de divisas de los primeros ocho meses del año representó un crecimiento del 74% respecto del mismo período de 2020, y récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.

LT 11 Concepción del Uruguay

El presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlos Schepens, informó que se realizó una reunión virtual con el Secretario del Ministerio de Producción de la Nación, Alejandro Barrios.

Durante la reunión, el funcionario nacional afirmó que se destinará financiamiento para los puertos de la Argentina, entre los que se encuentran puertos entrerrianos, comentando luego que se otorgarán 1.600.000 dólares para cada ente portuario.

LRA 26 Resistencia

“En cuanto a la visita del Presidente Alberto Fernández, siempre es muy buena y en especial en este Día de la Industria. Esto tiene que ver como cuestión básica con la visión que tiene el gobierno provincial de la producción y el desarrollo local, que luego se refleja en los números de recuperación de la actividad, de generación de empleo, especialmente en esta etapa de salida de la pandemia. Son doce meses consecutivos de recuperación que se observan en la mayoría de los indicadores, aunque aún falta mucho pero estos números son alentadores, tomando en cuenta el lugar desde donde venimos”, señaló el presidente de la Unión Industrial del Chaco, Andrés Irigoyen.

LT 11 Concepción del Uruguay

El presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, Leandro Garciandía, se refirió en el Día de la Industria a la realidad del sector luego de estos dos años de pandemia. Garciandía destacó el diálogo en el orden provincial con el ministro de la Producción, Juan José Bahillo, y agregó que “en general en Entre Ríos la industria está en un buen momento, ya que es una provincia agroalimenticia y toda la cadena de valor de esa industria está en un buen nivel de actividad y es una de las pocas que fueron inalterables durante la pandemia”.

LRA 55 Río Senguer

En el marco de la visita del secretario de Energía, Darío Martínez, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, gestionó un encuentro con los intendentes de las distintas localidades de Chubut a fin de dar a conocer y proponer soluciones a las diferentes problemáticas con las que conviven diariamente los ciudadanos de cada pueblo.

En tanto, Alejandro Avendaño, intendente de Rio Mayo, brindo más detalles acerca de este encuentro.

LRA 42 Gualeguaychú

Miryam Gorban, Licenciada en Nutrición, Doctora Honoris Causa de la Facultad de Medicina, investigadora y militante ambientalista, explicó la importancia de un buen aprovechamiento de la tierra y su relación con el medio ambiente y la economía del país.

LRA 4 Salta

Se reunió la mesa cebollera en la localidad de Molinos. Los pequeños productores solicitaron mejoras en los caminos, sobre todo en la ruta 40. “Preocupa la falta de lluvia, este año no nevó mucho en las montañas y habrá falta de agua para la siembra”, señaló Liendro.

LRA 20 Las Lomitas

Estella Mary González, delegada zonal de Las Lomitas, comentó que “desde el lunes pasado, 952 alumnos de los distintos niveles educativos rurales regresaron a las aulas”. Luego, la delegada dijo que “en este período de pandemia se definieron nuevas trayectorias escolares donde cada directivo puso atención específica acorde a la necesidad de cada alumno”.

LRA 6 Mendoza

Carlos Vega, periodista de Radio Nacional La Rioja, informó sobre el proyecto en marcha para que la provincia cuente con la mayor producción de cannabis medicinal del país, diciendo que es la empresa estatal Agrotécnica Riojana la que recibió un gran apoyo de Nación para que esta industria se ponga en marcha y genere mano de obra. “Involucra diez veces más manos de obra que un cultivo tradicional”, informó Vega.

LRA 6 Mendoza

Tras dos meses de movilización, empleados y funcionarios del Poder Judicial se reunirán mañana, con el Gobierno para tratar el tema de las paritarias. César Llanos, secretario General de la Asociación Gremial, dijo que el 29% propuesto por el oficialismo es “insuficiente”, mientras que a las autoridades se les ha otorgado un 44%.

LRA 14 Santa Fe

Las entidades gremiales de Sipreba, FATPREN e integrantes de la carrera de Periodismo de la Universidad de Avellaneda (UNDAV) crearon un archivo digital a partir de una investigación sobre periodistas, comunicadores y comunicadoras que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) realizó una protesta en el Hospital del Niño Jesús de San Miguel de Tucumán para exigir mejoras salariales para el personal de salud. Denunciaron que las remuneraciones que perciben no son suficientes para hacer frente a sus gastos diarios.

LRA 13 Bahía Blanca

En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, en “Ronda Federal” fue entrevistado Matías Cervilla, de la Secretaría de Asuntos Profesionales del Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires). A propósito, la entidad gremial junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y docentes y estudiantes de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) crearon un archivo digital a partir de una investigación sobre periodistas, comunicadores, trabajadores de prensa, hombres y mujeres militantes que llevaron a cabo tareas vinculadas al oficio de informar y que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

El trabajador contó que la idea “surgió en tratar de reconstruir la historia de esas personas que habían sido torturadas, muertas o desaparecidas en el tramo que va desde 1966 a 1983” y “no sólo en los nombres y la cantidad –que hasta acá son 243- sino también sus historias de vida, la obra periodística, tratando de preservar esa memoria, esas trayectorias”.

Asimismo, Cervilla consideró que el sector fue especialmente perseguido en su ejercicio de la libertad de expresión: “la tarea de prensa cumple un rol central, no sólo en ese momento sino ahora también, por eso la especial represión, censura”.

LRA 26 Resistencia

El reconocimiento se efectuó a través del Ministerio de Desarrollo Social, en tanto Rosario Obligado, una de sus integrantes, dijo que “estamos muy contentas y agradecidas y este premio nos permite aumentar el empoderamiento. Trabajamos con el apoyo del gobierno provincial, que pone en valor a las organizaciones. Comenzamos hace 4 años cuando vivíamos momentos muy difíciles, especialmente en temas de violencia de Género”.

LRA 29 San Luis

A 80 días de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, no hay información sobre la niña. De acuerdo con la resolución Nacional 434/2021, las personas que puedan aportar datos sobre ella deberán comunicarse telefónicamente al número de acceso rápido 134.

LRA 19 Puerto Iguazú

Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, fueron asesinadas por la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) de Paraguay cuando visitaban a su padre. “El gobierno argentino solicitó que se realicen las gestiones para investigar los hechos y sancionar a los responsables”, señaló Rodríguez.

LRA 9 Esquel

Hubo 158 femicidios durante 2021, según el último informe del Observatorio ´Ahora que sí nos ven´, el cual contabiliza los casos tras lo que se refleja en los medios de comunicación. Esta cifra significa que hubo un femicidio cada 37 horas. “Los que bajaron son los femicidios que ocurren en la vía pública, y estamos más expuestas a los femicidios dentro de los hogares”, explicó Laura Oszust, integrante del equipo de Comunicación del Observatorio, en relación a las diferencias sucedidas antes y después de la pandemia.

LRA 7 Córdoba

El cantor está recorriendo el país festejando sus 50 años de carrera. Esa fue la excusa perfecta para una charla imperdible en donde el músico repaso su vida artística y recordó su encuentro con diversos personajes de la cultura argentina, con quienes se ha cruzado en sus vueltas por el mundo. “La levanté de cucharita y Maradona la paró con el pecho, esa jugada quedara en la historia del Parque de Los Príncipes”, dijo Jairo sobre su cruce con Diego en Paris.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el domingo a las 22.30, la música volverá a sonar en vivo en el mítico Estudio 1 de la TV Pública. De la mano de Hilda Lizarazu y Chango Spasiuk, desfilarán artistas consagrados y emergentes de todos los géneros del país, en una producción conjunta del Ministerio de Cultura y el canal estatal. Sin spoilear demasiado, ambos expresaron sus expectativas y contaron algunos de los detalles que tiene el programa que prevé la emisión de 13 capítulos imperdibles.

LRA 1 Buenos Aires

Acompañada en el escenario por Ariel Polenta en el piano y Agustín Flores Muñoz en el bajo, la actriz y cantante dio detalles de la presentación de su próximo show musical, el cual estará exhibiendo el sábado 18 y 25 de septiembre en el Torcuato Tasso.

En esa misma línea, aseguró que, “voy a estar haciendo de todo, pero más que nada cantar algo de tango, así como también un poco de Spinetta y Fito”.

LRA 1 Buenos Aires

Con cinco décadas de trayectoria artística, más de treinta discos producidos y referente de la canción popular Piero, recordó sus primeros años en la música, el exilio durante el proceso militar y la lucha por la paz y el compromiso social.

También se refirió a su más reciente trabajo, una serie de ficción basada en leyendas de toda América, titulada “Tiempo de cuentos y leyendas”.

LRA 1 Buenos Aires

Los Juegos Paralímpicos de Tokio no dejan de entregarnos sonrisas. La delegación argentina ya suma 5 medallas y se aseguró una más con la final que alcanzaron Los Murciélagos al clasificar a la final de fútbol masculino.

La gran mayoría de las preseas provienen del atletismo. Yanina Andrea Martínez, en los 200 metros y Antonella Ruiz Díaz, en bala, ganaron la medalla de bronce. El rosarino Brian Impellizzeri, en la prueba de salto en largo y el rionegrino de Cinco Saltos, Hernán Urra en lanzamiento de bala obtuvieron hoy la medalla de plata.

Por su parte en la Natación, Fernando “Pipo” Carlomagno logró la plata en los 100 metros espalda.

En tanto que el seleccionado argentino masculino de fútbol para no videntes, Los Murciélagos, venció hoy a China por 2-0 y jugará el sábado la final ante Brasil que venció 1 a 0 a Marruecos.

LRA 9 Esquel

Con la idea de abaratar costos en el traslado de los distintos equipos la dirigencia de Belgrano de Cholila puso a la venta un bono contribución con importantes premios, cuyo fondo servirá para la compra de un colectivo para 54 pasajeros. Miguel Angel Sciutto, presidente de Belgrano de Cholila destacó a Sucesos Deportivos que presentarán durante esta temporada todas las categorías de futbol infantil, divisiones inferiores, fútbol femenino y primera división.

LRA 17 Zapala

El secretario de Planificación Urbana y Obras Públicas se refirió al cambio en el sentido de circulación en algunas calles de Zapala. “Con el tiempo vamos a lograr el objetivo que es ordenar el tránsito enla ciudad”, declaró Caviasso.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente de la Liga de fútbol Libreño, Javier Vallejos, comentó que después de casi dos años regresará el fútbol de Primera División a Paso de los libres. Participarán nueve equipos locales y “estamos viendo si nos permiten jugar con público”.

LT 12 Paso de los Libres

En diálogo con el profesor Renato Ortiz, comentó que el miércoles 1 de septiembre se abrieron las inscripciones para participar del evento, los equipos participarán en categoría libre femenino o masculino y tendrá lugar en las instalaciones del Centro Deportivo del Barrio 508 “Diego Armando Maradona” (Polideportivo).

Día del Abogado

Hace unos años me contrataron para animar la fiesta en el Colegio de Abogados y en un momento de la celebración, tuve que realizar la entrega de un premio al mejor abogado del año. Me pidieron que le ponga suspenso a la cosa…

“Bueno, el premio para que vayan palpitando no será para un abogado de Capital”, con ese anuncio, ya quedaron afuera unos cuantos.

“El premio sería para un abogado de un bufete muy importante” y quedaron afuera los que trabajan solos.

“Se trata de un hombre íntegro y honesto”, agregué. Y uno gritó: “¿Otro año más con el premio queda vacante?”.

Chocolate por la noticia