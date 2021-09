¿Cómo serán las próximas elecciones?

En la mañana de Parte de Todo dialogamos con Patricia Candia, Jueza Titular del Juzgado de Paz de Chos Malal, quien nos comentó respecto a como se llevará a cabo las P.A.S.O en este contexto pandémico en nuestra localidad.

La votación será en formato sobre, y habrán 14 listas a disposición, siendo esto un nuevo record en cantidad de listas en la provincia de Neuquén. “Estamos en un contexto diferente a otros procesos electorales, día a día ajustando como se va a sufragar el día 12 de septiembre. Las autoridades ya están capacitadas, y habrán menos mesas por cada establecimiento y se han sumado más”, expresó Candia.

Por otro lado, mencionó que quienes no están en su domicilio o se encuentran con la imposibilidad de acercarse a votar, el juzgado de paz se encontrará abierto y las comisarías a disposición para notificar su ausencia. En este sentido dijo: “Las personas aisladas podrán justificar su no voto a través de internet llenando un formulario para constatar que no ha podido votar”.

Además, señaló que habrá en cada mesa de sufragio y en cada establecimiento, productos de higiene y sanitización como elementos de protección personal. Contarán además con señalización para orientar a los votantes, y facilitadores sanitarios que garantizarán la implementación y cumplimiento del protocolo.