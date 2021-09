“El personal médico es pobre porque no le alcanza para vivir todo el mes”

El gremio de SITAS (Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud), realizó ayer una protesta en el Hospital del Niño Jesús, para exigir mejoras salariales para el personal de salud, ya que aducen que las remuneraciones que perciben no les alcanza para hacer frente a sus gastos diarios. “(Un médico) atiende a las personas, trabaja en la terapia intensiva, en la intermedia y en las distintas salas de clínicas y es pobre porque no le alcanza (el sueldo) para que pueda vivir todo el mes. Pasa lo mismo con el kinesiólogo, con el técnico de laboratorio, que hoy en día procesan las muestras de PCR para saber si es Covid. Entonces, ¿Cuál es la política sanitaria que propicia el Gobernador de la provincia, médico? La ministra de Salud, médica, y el otro candidato a senador Yedlin también médico. Esa es la contradicción, tres médicos enriquecidos inmensamente a través de la política y no por el accionar de la profesión. Entonces, el equipo médico que está enteramente abocado, dedicado y comprometido diariamente y en forma presencial, no da más”, se quejó Julián Nassif, secretario adjunto del sindicato.

