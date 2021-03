Diario de Radio Nacional 02/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – MATIAS KULFAS: “El endeudamiento de Macri le costó carísimo al país”

Buenos Aires – ALEJANDRO GRIMSON: “Alberto planteó acciones que dan un horizonte de esperanza”

Catamarca – SILVANA GINOCCHIO: “El Presidente Fernández dio un mensaje muy alentador”

Paraná – BLANCA OSUNA: “Destaco el compromiso para que los salarios le ganen a la inflación”

Patagonia – ESTELA HERNANDEZ: “Fue un discurso federal, inclusivo y con mucha fuerza”

Esquel – ALFREDO LUENZO: “El discurso dejó un saldo favorable”

Libertador – JOSE LUIS GIOJA: “Fue muy real porque mostró una radiografía de la actualidad”

Zapala – ALBERTO VIVERO: “El presidente volvió a retomar la agenda de la campaña”

Paso de los Libres – ANA ALMIRON: “Fue un mensaje de unidad y solidaridad”

Puerto Iguazú – MAURICE CLOSS: “Argentina camina hacia un control de constitucionalidad”

San Martín de los Andes: CARLOS CARAMELLO: “El Presidente mostró un perfil valiente sin salirse de su tono conciliador”

Calafate – SABRINA FREDERIC: Visitó el Escuadrón 42 de Gendarmería Nacional

Buenos Aires – CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ: “La Justicia que falla no está capacitada en materia de género”

Buenos Aires – GOMEZ ALCORTA: Construcción de Centros Territoriales de Políticas de Género

Buenos Aires – Axel Kicillof: Presentó el programa “Comprá Más Cerca”

Paso de los Libres – GUSTAVO VALDES: “Tenemos que apostar a que el gobierno mire la costa del Uruguay”

Buenos Aires – ALEJANDRO VANOLI: Dólar Futuro es “una causa armada con recortes de diarios”

Buenos Aires – Endeudamiento con el FMI: Daniel Valmaggia recordó la denuncia que le hizo a Macri

Buenos Aires – Acuerdo en Chubut: Los docentes iniciaron las clases presenciales

Formosa – ALBERTO ZORRILLA: “Intentaremos controlar rápidamente el foco de contagio”

Formosa – GILDO INSFRAN: “La vida de un comprovinciano tiene mucho valor”

Gualeguaychú – COVID-19: Aplicarán la vacuna al personal penitenciario y de Seguridad

Buenos Aires – JUAN MARTIN MENA: “La justicia así no puede seguir funcionando”

Buenos Aires – Sin víctimas fatales: Un temporal causó graves inundaciones y destrozos en Catamarca

Paso de los Libres – NORA CORTIÑAS: “Nunca vamos a responder con violencia”

Resistencia – MAURICIO AMARILLA: “Está demostrado que hay sectores de desestabilización”

Jacobacci – ERNERSTO ALONSO: Denuncian dilaciones en las causas de tortura en Malvinas

San Martín de los Andes – ALEJANDRO APAOLAZA: Nación, Provincia y Municipio estudian cómo recibir turismo del exterior

Neuquén – DARIO MARTINEZ: “Las tarifas no pueden ir por encima de los salarios”

El Bolsón – SOFIA SEROFF: La temporada de verano fue positiva en El Bolsón

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente recorrió las instalaciones de la UNaHur, donde se producen los medidores de dióxido de carbono, que permiten disminuir riesgos de contagio de Covid-19 en lugares cerrados, en especial en colegios.

“Nosotros tenemos que ser capaces de construir nuestra propia tecnología, y para que lo logremos, la educación pública es central”, Alberto Fernández e indicó que “no hay mejor inversión que podamos hacer que invertir en la educación de nuestra gente”.

El Jefe de Estado, que estuvo acompañado por el intendente Juan Zabaleta; el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk y el vicerrector a cargo de la UNaHur, Walter Wallach.

“Esto le puede servir a miles, a millones, esto puede servir para una escuela, pero también puede servir para las oficinas públicas, para los lugares donde están nuestros abuelos, los geriátricos, y para las fábricas”, remarcó Fernández e indicó: “Esto lo hicieron ustedes, porque el Estado les abrió las puertas de una universidad donde poder encontrarse y desarrollarlo”.

LRA 1 Buenos Aires

Kulfas destacó el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y expresó: “Es importantísimo ver el repaso de todo lo que se hizo en 2020 y hay un desafío económico y de desarrollo en el largo plazo”. En Radio país, respaldó el anuncio de impulsar una “querella criminal” para identificar a los autores y participes del endeudamiento asumido durante el macrismo. “El endeudamiento que hizo Mauricio Macri le costó carísimo al país y merece ser analizado en detalle”, dijo, y resaltó que “ese dinero no está en mejoras en infraestructura o desarrollo”.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en Antropología y asesor presidencial Alejandro Grimson analizó la presencia de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Se refirió a la denuncia que presentará el mandatario con respecto a la deuda que se tomó en la gestión de Mauricio Macri y lo que se espera para el año 2021.

“En el discurso, el Presidente planteó cuáles son las acciones que se llevarán a cabo en 2021 que dan un horizonte de futuro y de una esperanza fundada en las acciones de recuperación económica que ya se están realizando”, declaró el especialista que formó parte de dicho trabajo. En cuanto a la denuncia que realizará el mandatario sobre la deuda, Grimson precisó que la Justicia lo deberá evaluar. “Macri tiene una imagen muy mala porque está muy fresca en la memoria los resultados de su gestión económica”, completó en Ahí vamos.

LRA 27 Catamarca

En relación a la apertura de las sesiones ordinarias 2021, Ginocchio dijo que “el Presidente Fernández dio un mensaje muy alentador y muy pormenorizado de lo que fue el año que vivimos, de cómo se trabajó en 2020, de la contención que hubo de darse y adelantó medidas muy importantes de cara al futuro”.

LT 14 Paraná

Osuna señaló el valor de las políticas activas para recuperar la economía, y valoró la gestión del gobierno nacional “al cuidar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y salarios, en el marco de una puja distributiva”, destacando luego el compromiso presidencial “para que los salarios le ganen a la inflación”.

LU 4 Patagonia

Hernández se refirió al discurso que ofreció Alberto Fernández en el Congreso asegurando que “para el oficialismo representa un llamado a militar con fuerza este año”.

Luego, la legisladora indicó que “estoy muy conforme con el discurso, que hizo un resumen de todo lo hecho en este año de pandemia, y también mencionó lo que se hará en este 2021”.

LRA 9 Esquel

Luenzo opinó que las palabras del mandatario nacional dejaron “un saldo favorable, porque habló de una Patagonia postergada, y me parece que lo bueno de todo es que reconoce a este territorio tan querido para nosotros como algo a lo que le falta aún más apoyo del gobierno nacional. Si bien hoy lo estamos logrando, hemos vuelto a poner en marcha obras paralizadas desde 2015, pero reconocerlo es positivo de cara al futuro”.

LU 4 Patagonia

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, realizó el discurso de apertura de sesiones ordinarias, en el cual hizo un repaso por los conflictos y demandas de cada uno de los sectores sociales de la provincia.

El mandatario puso en valor el apoyo del gobierno nacional, diciendo que “hace un año comenzábamos las sesiones ordinarias celebrando el inicio de una nueva etapa para todos los argentinos. Hoy sabemos que la promesa de un gobierno federal e inclusivo es una realidad, con hechos desde el comienzo de la gestión”.

LV 8 Libertador

Gioja, diputado nacional y titular del PJ, expresó que “el Presidente hizo una muy buena radiografía de todo lo que se ha realizado, que es muchísimo”.

Después, el legislador agregó que “el Presidente analizó muy bien la actitud de una oposición que siempre se opuso a todo. Pero lo más importante es el futuro, que está lleno de esperanza con un programa que está establecido en el Presupuesto nacional y que ha puesto el énfasis en la obra pública”.

LRA 17 Zapala

Más repercusiones del discurso de Alberto Fernández en el Congreso y la valoración a los puntos mencionados con un retorno “a la agenda de la campaña” que la pandemia de coronavirus postergó durante el año 2020.

LT 12 Paso de los Libres

Almirón destacó el discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, diciendo que “fue un mensaje de unidad y solidaridad en un contexto difícil que nos está tocando afrontar”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Closs analizó el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones parlamentarias en el Congreso con una mirada hacia la reforma judicial planteada.

LRA 53 San Martín de los Andes

Caramello analizó el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, tanto desde su estructura como desde su contenido.

El licenciado en Letras y docente universitario, explicó por qué considera que el discurso tuvo pasajes “valientes” y contrariamente a lo que señala la oposición, no fue agresivo ya que “nunca abandonó el tono conciliador”.

LRA 23 Lago Argentino Calafate

La ministra está en El Calafate, aprovechó la visita para reunirse con las fuerzas y reconoció el trabajo realizado durante la pandemia de coronavirus: “la ayuda fue muy importante en un lugar que estuvo muy comprometido el año pasado”.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria Parlamentaria del bloque del Frente de Todos, destacó el mensaje del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y expresó: “Fue un discurso positivo donde no solo rindió cuentas, sino que propuso cuarenta proyectos de ley para que trabajemos en todas las órbitas”. En Ahí vamos, señaló que el jefe de Estado “quiere llevar una discusión a fondo sobre la Justicia” y manifestó: “Es muy importante que trabajemos en la reforma judicial”. En ese sentido, subrayó que “la Justicia que falla no está capacitada en materia de género y tiene una óptica absolutamente machista”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunciaron la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Informaron que los mismos estarán conformados por equipos interdisciplinarios que desarrollarán acciones de prevención de las violencias, asistencia, acceso a la justicia, protección integral y promoción de la igualdad de género.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof lanzó el plan “Comprá más cerca” para fomentar el consumo en los comercios de barrio y cercanías y criticó a las grandes cadenas de supermercados que “no fijan los precios por los costos, sino a través de un algoritmo que les fija cuánto van a ganar”.

El mandatario bonaerense recordó que “en 2014 lanzamos Precios Cuidados, que con el tiempo se convirtió en marca registrada, para establecer una referencia para los precios, luego de un acuerdo con supermercados y productores”, y aunque destacó que “ni el neoliberalismo se lo pudo llevar puesto”, afirmó que el gobierno de Cambiemos “se ocupó de desvirtuarlo, vaciarlo, y convertirlo en una marca inservible”.

LT 12 Paso de los Libres

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, visitó Paso de los Libres para dar por inaugurado el ciclo lectivo 2021 e inaugurar obras en distintos establecimientos educativos de la ciudad, como la construcción junto al gobierno nacional de tres Jardines de Infantes.

En esa vía, Valdés hizo énfasis en la necesidad de mirar con detenimiento la costa del Uruguay para lograr una provincia más unida, y destacó que “tenemos que apostar a que el gobierno provincial mire la costa del Uruguay”.

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente del Banco Central se refirió a la causa de Dólar Futuro en la que se encuentra procesado junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicepresidenta, Cristina Kirchner; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quienes fueron embargados por 15 millones de pesos.

De cara a un nuevo pedido de audiencia pública para este jueves 4 de marzo por parte de los imputados, Vanoli explicó que una pericia contable requerida por la defensa, arrojó que “no hubo pérdida patrimonial ni delito”, por lo que consideró que “si hay algo de justicia, Casación debería dictar el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Daniel Valmaggia recordó en diálogo con Darío Villarruel la denuncia que le realizó a Mauricio Macri y al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, en el marco del endeudamiento realizado durante la gestión de Cambiemos y el préstamo del FMI.

“Analicé a todos los que intervinieron en la negociación con el FMI y fueron maniobras premeditadas y acciones deliberadas que simularon políticas de Estado”, expresó Valmaggia.

Recordó que “Dujovne en 2016 había manifestado que el nivel de endeudamiento de la Argentina era muy bajo y representaba sólo el 20 % del PBI y sólo el 16% era con organismos internacionales”.

“La deuda externa no nace con el pedido de préstamo al FMI, sino nace en el primer momento en que Macri asume con la quita de las restricciones cambiarias”, remarcó el abogado.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de tres años de conflicto docente, la provincia del Chubut comenzó ayer el ciclo lectivo con las y los estudiantes en las aulas. En Ahí vamos, la periodista de Radio Nacional Comodoro Rivadavia Silvia Aragón explicó el acuerdo que firmaron el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el gobernador Mariano Arcioni con los gremios docentes para lograr el inicio de clases.

LT 12 Paso de los Libres

La ministra de Educación de Corrientes, Susana Benítez, se refirió a la inauguración de tres Jardines de Infantes en Paso de los Libres, financiados en conjunto por el gobierno nacional y el provincial.

Benítez destacó que “inaugurar estos Jardines es cumplir un sueño de la comunidad educativa” y luego explicó que los nuevos edificios garantizan un retorno seguro a clases en tiempos de pandemia.

LT 12 Paso de los Libres

El viceintendente de Paso de los Libres, Marcelo Cuevas, celebró la inauguración de los Jardines de Infantes realizados por el gobierno nacional y el provincial para dar respuestas a larguísimas demandas desoídas por las distintas gestiones en Corrientes.

Cuevas afirmó que “estas obras son respuestas a deudas de muchos años” y destacó que las escuelas tengan su propio edificio.

LRA 16 La Quiaca

Gallardo señaló en el aniversario 114 de la ciudad que se realizará la instalación de redes de agua en tres barrios y la terminación del corredor verde, dos obras incluidas en el marco del Programa “Argentina hace”.

“La Nación está presente en la ciudad de La Quiaca”, concluyó Gallardo.

LRA 8 Formosa

Zorrilla aclaró que la decisión de iniciar el ciclo lectivo 2021 a distancia, tanto en la capital provincial como en Clorinda, responde a una situación de alarma que sucedió luego de varios casos de COVID-19 detectados en diferentes escuelas, y luego expresó que “si el foco de contagio se logra controlar rápido volveremos a la semi presencialidad”.

LRA 8 Formosa

Al brindar su mensaje ante la Legislatura provincial, Insfrán destacó que luego de casi un año de pandemia “Formosa sigue siendo la provincia con la menor cantidad de casos positivos y fallecidos por COVID-19 de la República Argentina, aunque lejos de celebrar números se valoran los miles de contagios evitados y las cientos de vidas salvadas merced a la estrategia sanitaria y epidemiológica adoptada”.

LRA 42 Gualeguaychú

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, mantuvo un encuentro con el jefe Provincial de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, en el que abordaron cómo serán los operativos de vacunación contra el COVID-19.

El jefe de la Departamental de Policía, Cristian Hormaechea, expresó que entregaron un listado para la vacunación del personal policial de riesgo, y de aquellos agentes que cumplen funciones en lugares expuestos al virus.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Martín Mena, dialogó con Darío Villarruel sobre el rol de la justicia. Reclamó a la oposición que “se siente a debatir” los proyectos impulsados por el Ejecutivo para la optimización del sistema de Justicia.

“La oposición no debate porque le sirve la justicia que tenemos, que les garantiza la impunidad y es la que están acostumbrados a presionar”, denunció el viceministro de Justicia. “Así no puede seguir funcionando, no le da respuesta a nadie y los proceses son eternos” , expresó.

“No puede tolerarse un Poder Judicial al margen de la ley y de la Constitución que funciona en el siglo XXI con los privilegios del siglo 19, sin rendir cuenta de sus actos”, destacó.

LRA 1 Buenos Aires

La provincia de Catamarca sufrió un temporal que provocó graves inundaciones y destrozos en calles, viviendas y hasta en el Hospital San Juan Bautista, uno de los centros médicos más grandes de la zona. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Catamarca, Hugo González, describió lo sucedido y precisó que cayeron cerca de 90 milímetros de agua en una hora. En tanto, señaló que más de 50 personas debieron ser evacuadas.

LT 12 Paso de los Libres

La dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, se refirió al repudio generalizado de la sociedad sobre las bolsas mortuorias colocadas por seguidores de la oposición con nombres de dirigentes políticos, sindicales y sociales.

En esa vía, Cortiñas destacó que desde Madres “nunca vamos a responder con violencia”.

LRA 26 Resistencia

El electo presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Mauricio Amarilla, dijo que “está demostrado que hay sectores de desestabilización, y existen indicios que alguna dirigencia política usa a personas violentas. Eso es muy peligroso, y la Justicia es la que debe frenar hechos como los vividos en las últimas horas”.

Luego, Amarilla agregó que “desde la Comisión queremos armar un plan de trabajo de cuatro años, y ahora que estoy en la presidencia nos urge organizar la situación interna de la Casa por la Memoria para llevar tranquilidad a sus trabajadores”.

LRA 54 Jacobacci

En diálogo con “Aire de Pueblo”, secretario de DDHH del Cecim-La Plata, Ernesto Alonso, se refirió al comunicado que emitió el Centro de Ex-combatientes a un año de los procesamientos de los primeros cuatro militares por torturas en Malvinas. Ernesto señaló que durante el año transcurrido la jueza Borruto no efectivizó las 14 indagatorias de los oficiales citados en el año 2018 por el entonces juez subrogante Federico Calvete de Ushuaia, evidenciando en sus resoluciones “el paseo del expediente”. “Tenemos nietos de la misma edad que teníamos nosotros en Malvinas y aún no obtenemos justicia” expresó.

LRA 53 San Martín de los Andes

Un adelanto del estudio que llevan a cabo entre Nación, Provincia y Municipio para la posible apertura del turismo del sector extranjero durante la pandemia de coronavirus.

LRA 43 Neuquén

“Se trabaja en un marco legal para cambiar la revisión de la tarifa integral del Gobierno anterior que de haber continuado los incrementos serían impagables”, señaló Martínez.

LRA 57 El Bolsón

Datos sobre la temporada de verano en la región con la apertura al turismo interior en medio de la pandemia de coronavirus. Qué planes hay de cara a la Semana Santa y a la temporada invernal.

LRA 1 Buenos Aires

La Argentina superó los cuatro millones de vacunas contra el coronavirus con la llegada de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú, que sumó más de 730 mil dosis a las que ya habían arribado desde Rusia, China e India.

Ricardo Rüttimann, coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), habló de la estrategia de la campaña de inmunización y de la seguridad de las dosis. “La efectividad comienza a partir de los 10 a 14 días después de la primera aplicación”, sostuvo.

LRA 14 Santa Fe

El gobernador Omar Perotti visitó el centro de vacunación que funciona en la Esquina Encendida de la capital provincial. Repercusiones de la campaña en plena pandemia de coronavirus.

LRA 29 San Luis

“Es una vacuna de origen chino, son dos dosis de la misma vacuna, pero no está aprobada para mayores de 60 años. Vacunaremos al personal docente menor de 60 años y evaluaremos otras situaciones”, afirmó Dávila.

LRA 14 Santa Fe

El Gobernador Omar Perotti visitó ayer el centro de vacunación que funciona en la Esquina Encendida de la capital provincial, ubicado en Estanislao Zeballos y Facundo Zuviría.

Ignacio Martínez Kerz, Secretario de Prácticas Socio Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, dialogó con Radio Nacional Santa Fe desde ese punto de la ciudad, donde continúa el operativo.

LRA 26 Resistencia

La titular del PAMI Chaco, Daniela Campodónico, dio precisiones sobre la vacunación contra el coronavirus, diciendo que “es voluntaria y cada persona decide si lo hará o no. Todos los mayores de 60 años están registrados, y cuando se les comunique día, hora y lugar de vacunación deben validar sus datos para concretarla. No se vacunará a quienes no lo deseen”.

LRA 26 Resistencia

El jefe del Departamento Inmunizaciones del Chaco, Daniel Antúnez, habló sobre los operativos de vacunación, expresando que “hasta el momento llegaron a la provincia 13.500 dosis provenientes de China, que serán destinadas al personal de Seguridad y a los docentes. Es importante decir que a los mayores de 80 años se les aplica otro tipo de vacunas. Respecto de los lugares de vacunación, la asignación surge de los registros existentes y pueden darse casos que las postas estén ubicadas lejos de los domicilios que figuran en el padrón, por lo que trabajamos para solucionar cualquier inconveniente”.

LRA 16 La Quiaca

Carolina Gordillo, mamá de alumnos de la Escuela Primaria 49 de Tilcara, se refirió al comunicado que hicieron circular madres y padres de la comunidad educativa local ante la creciente ola de contagios de COVID-19, y la falta de condiciones para la presencialidad de las clases.

LRA 1 Buenos Aires

Horowicz, analizó las imágenes de las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo y aseguró que no le sorprendió que “quienes actúan así, actúen así”. A su vez, sostuvo que se trató de una “reivindicación expresa de la política de terrorismo practicada entre 1976 y 1983”.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador del Frente de Todos, analizó el discurso de Horacio Rodríguez Larreta durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura Porteña y señaló que el jefe de Gobierno “no manifestó una medida concreta” durante su alocución. “Habla de la integración y Buenos Aires es una de las ciudades más desiguales de la región”, sostuvo. A su vez, criticó la gestión del PRO y aseguró que en la Capital Federal “el Estado brilla por su ausencia”.

LRA 1 Buenos Aires

El juez Alejandro Slokar, vicepresidente primero de la Cámara Federal de Casación Penal, exigió la renuncia de su colega Gustavo Hornos a la presidencia de ese tribunal a raíz de la polémica desatada por sus visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.

LRA 1 Buenos Aires

Shila Vilker brindó su mirada sobre el discurso de Alberto Fernández, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y aseguró que las palabras del presidente, con Cristina Fernández y Sergio Massa a su lado, “reduplica la fuerza, claridad y dirección” de su alocución.

LRA 4 Salta

“Hay varias conductas desplegadas por el titular del Ejecutivo que constituyen delito y además un audio que circulaba por las redes sociales donde se lo escucha al intendente junto con otra persona en una maniobra fuera de lo que establece la ley”, afirmó la fiscal penal.

LRA 1 Buenos Aires

El analista se refirió al discurso de Alberto Fernández, sus repercusiones políticas, y las previsibles respuestas y reacciones de la oposición al respecto. Además, la querella criminal presentada por el Gobierno por el endeudamiento durante el gobierno de Macri y la fuga de divisas; y las críticas del oficialismo a la Corte Suprema de Justicia.

LRA 9 Esquel

González se refirió al discurso de apertura de sesiones ordinarias del Presidente Alberto Fernández, diciendo que “rescato todo el discurso, pero sobre todo la convocatoria al consenso social para poder implementar las políticas públicas anunciadas, dejando las grietas de lado con la intención de sacar este país adelante”.

Luego, la legisladora aclaró que “las diferencias siempre existieron, pero es muy distinto a poner palos en la rueda para poder construir políticas en conjunto”.

LRA 7 Córdoba

Tras el anuncio del Presidente Fernández para investigar la deuda de 44 mil millones de dólares que la administración del ex presidente Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, la economista Carla Barra, señaló que “no podemos a saber a ciencia cierta cuánto se usó de los 44 mil millones de dólares. Alguna parte fue para pagar la deuda privada, conocida como fuga de capitales, o para contener el dólar”.

LRA 18 Río Turbio

Un análisis de la temporada de verano en Santa Cruz con datos que corresponden a la cantidad de turistas que recibió la región durante el mes de febrero. “El movimiento turístico de febrero nos brinda el impulso para continuar con el trabajo que hemos desarrollado desde Turismo”, dijo Godoy.

LRA 1 Buenos Aires

Sofía Costa, representante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, explicó el último informe bimestral del 2021 sobre el financiamiento de los hogares, en el que se realiza el seguimiento de la evolución de los principales indicadores que son fundamentales a la hora de evaluar el contexto crediticio en el que se envuelven las familias argentinas. En comunicación con el Servicio Informativo, señaló que “el 2020 no fue fácil por la herencia de la gestión anterior y a eso se le sumó la pandemia” y sostuvo que “los principales afectados fueron los ciudadanos y las pymes”.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Banco Nación se refirió a la denuncia por el endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido el economista consideró que la decisión se trata de “un anuncio muy importante” y explicó el trabajo que llevará adelante el Banco Nación junto a la Sindicatura General de la Nacion (SIGEN), para presentar la documentación que sustente la querella criminal iniciada por el Gobierno.

En tanto señaló “la responsabilidad de todos aquellos que intervinieron en dicho acuerdo; un acuerdo absolutamente irregular e ilegal, que ha pasado por encima de todas las normas jurídicas, administrativas y constitucionales”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado constitucionalista, Eduardo quien presentó en el año 2018 una querella contra Mauricio Macri y sus funcionarios Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Marcos Peña y Federico Sturzenegger por el empréstito contraído con el FMI, dialogó con Horacio Embón.

Barcesat contó que realizaron la denuncia penal cuando advirtieron que el endeudamiento no iba a tratarse en el Congreso Nacional, por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, presentación que recayó sobre el juez Franco Picardi del Tribunal Oral Nº 5.

“En ese momento nadie le dio apoyo a la denuncia”, sostuvo el letrado, al tiempo que festejó el pedido de querella del gobierno nacional.

LRA 42 Gualeguaychú

Casaretto coincidió con el análisis de Alberto Fernández sobre el proceso inflacionario, y si bien reconoció la baja interanual entre 2019 y 2020, el legislador expresó que es necesario disminuir un 5% cada periodo para volver a estabilizar la economía.

LRA 7 Córdoba

Los trabajadores del transporte interurbano de pasajeros y los usuarios de Córdoba vuelven a tener incertidumbre respecto de la continuidad del servicio, en virtud de la falta de pago por parte de los empresarios.

El secretario General de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), Emiliano Gramajo, indicó que “informalmente, las empresas nos dijeron que no van a pagarnos el próximo jueves”, y luego aseveró que “nos dieron a entender que si no hay subsidios, no van a poder pagar los salarios de febrero”.

LRA 27 Catamarca

Un intenso temporal se desató en Catamarca, y en tan sólo unos minutos, las calles del centro, otros puntos de la capital y el interior provincial quedaron inundadas.

La gran cantidad de agua caída provocó derrumbes, cortes de luz y vehículos arrastrados por la corriente.

LRA 3 Santa Rosa

La responsable de comunicación de la organización nacional “Les Chicxs del Pueblo”, Paula Salinas, explicó cómo surgió el movimiento comunitario y la importancia de generar un vínculo con los más pequeños.

“Somos unas 300 organizaciones comunitarias que estamos a lo largo del país trabajando en un territorio muy específico que es la infancia, y que a veces tiene necesidades que no son muy bien atendidas”, explicó Salinas.

LRA 27 Catamarca

Tras el temporal desatado en diversos puntos de la ciudad capital y de la provincia, el gobierno de Catamarca asiste a los damnificados que, en muchos casos, se quedaron sin lugar para resguardarse.

Para este fin, se habilitaron los Centros de Integración Comunitaria (CIC) Sur y Norte, y la diputada provincial Mónica Zalazar, que está presente en el CIC del sur de la capital, expresó que “estamos llevando un poco de tranquilidad a la población ante las consecuencias de este fenómeno climático. Se hizo presente también el intendente Saadi para traer colchones y agua mineral y así asistir a los damnificados”.

LRA 21 Santiago del Estero

La Justicia santiagueña concedió la adopción plena de un niño de cinco años con discapacidad a un matrimonio que había comenzado a vincularse con él cuando era bebé. La gestión se hizo de forma gratuita y de oficio a través del Registro Único en Adopción.

LRA 5 Rosario

“Hace más de un año que venimos con esto, reclamando por el estado de los móviles, la falta de móviles nuevos, de aire acondicionados, que son muy importantes porque los pacientes se descomponen”, aseveró Fernández.

LRA 23 San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta que pronostica abundantes precipitaciones en San Juan para hoy y mañana. Como consecuencia, Protección Civil resolvió la suspensión de la actividad escolar.

LRA 1 Buenos Aires

Sarkozy fue condenado a tres años de cárcel, uno de cumplimiento efectivo y dos en suspenso, por un tribunal de París que lo halló culpable de los delitos de corrupción y tráfico de influencias.

No obstante, se da por descontado que el ex mandatario de derecha (2007-2012) no irá a prisión, ya que la jueza del caso dijo que tenía derecho a solicitar el cumplimiento de la pena bajo detención domiciliaria con un brazalete electrónico.

Además, la abogada de Sarkozy, Jacqueline Laffont, ya anunció que apelará la condena, a la que calificó de “extremadamente severa” y “totalmente infundada e injustificada”. Y, aun si el fallo es ratificado, Sarkozy podrá recurrir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

LT 14 Paraná

La abogada con perspectiva de Género Raquel Hermida, quien defiende a Nahir Galarza, la joven que cumple condena por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, aseguró que “el juicio está plagado de irregularidades”.

Hermida agregó que se está revisando la causa y espera que aparezcan testimonios de hechos atípicos, “porque las irregularidades existieron”, afirmó.

LRA 15 Tucumán

Repercusiones sobre la culpabilidad de un hombre por violencia de género cuya sentencia se conocerá a partir del próximo lunes. “Fue un hecho trágico y triste para mí porque estuvo en juego mi vida. Me tiró del auto y me quiso matar”, aseguró Carrizo.

LRA 30 Bariloche

Información sobre la reunión que se realizará el próximo miércoles desde las 16 en el Anfiteatro de Moreno y Villegas con el fin de aportar a la deconstrucción de los varones en búsqueda de la igualdad de géneros.

LRA 42 Gualeguaychú

La referente de la Asamblea abierta y participativa “EnRedada Feminista”, Lucía Villanueva, informó que el próximo lunes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se marchará bajo la consigna ´Paramos contra la justicia patriarcal´.

“El caso Úrsula fue el punto culminante de algo que se vive históricamente”, expresó Villanueva.

LRA 1 Buenos Aires

Era la brisa y el tambor, la ronca letanía de la selva que se convierte en arpegio, en timbre dulcificado recorriendo salones de París y aguas de Veracruz, para llorar de amor y pena.

Su pequeño espíritu divertido entra y sale del cine Carral, en Guanabacoa, tierra de aguas, de arroyos libres, bosque de indios que se hicieron espectros también, y donde el sol del mediodía de Cuba se filtra por las tímidas manos del helecho o los vitrales de asombro y agónica luz sensual.

Es el alba con el ronquido del leopardo, entonando la ilusión cantarina de los fruteros de mi isla, anunciando la pulpa desafiante del mamey, y del mango de azúcares de fuego. Es ahora y después, con frac o chaqué, y unos dientes que quieren morder el cielo con demasiada alegría.

LRA 21 Santiago del Estero

Peteco se presentará en diferentes localidades del interior provincial con su propuesta cultural y artística “Volver al ritual: gira de los 100 pueblos”, lo hará con Riendas Libres conformada por sus hijos Homero y Martina.

La gira arrancará en nuestra provincia el día viernes 5 en Fernández, continuará el sábado 6 en La Banda y concluirá el domingo 7 en Villa Ojo de Agua. En comunicación con el programa “Escenarios”, Peteco manifestó: “La idea es presentarnos cumpliendo todos los protocolos y en lo artístico siempre apuntando a lo alto y profundo del mensaje que queremos dar”.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz Malena Ratner presentó “Mi amigo hormiga”, una serie de televisión dramática y romántica adolescente argentina. “Habla mucho de la adolescencia, con sus problemáticas reales, no tratando de esconder las cosas que suceden”, dijo.

“Fue un proceso muy lindo pero muy fuerte, con mucha responsabilidad. Es una serie que no tira una bajada de línea concreta, sino que te tira preguntas y te abre un montón de problemáticas para que uno pueda estar atento y se pregunte a uno mismo qué le pasa con eso”, afirmó. La serie acaba de estrenarse y puede verse por Cablevisión Flow.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa de Hinde Pomeraniec, diálogo con Benjamin Moser, el biógrafo de Clarice Lispector (“Por qué este mundo”). Por esta obra, recibió el Premio Estatal a la Diplomacia Cultural de Brasil, por contribuir a divulgar internacionalmente a Lispector.

El año pasado, Moser recibió el Pulitzer de biografía por Susan Sontag, “Vida y obra”, en la que analiza a la gran intelectual estadounidense.

LRA 26 Resistencia

Sager habló en Radio Nacional Resistencia, luego de la finalización de la XXI Feria del Libro Chaqueño y Regional: “esta edición fue una apuesta y un mensaje de federalización con sedes en varias provincias de la región e inclusive del Paraguay. Es una manera de mirarnos en términos identitarios y el objetivo político buscado se cumplió plenamente. Eso indica que debemos continuar con el apoyo. La Legislatura tiene el deber de acompañar estas iniciativas especialmente en tiempos tan complejos como el que vivimos. No existe nada en términos tecnológicos que reemplace al contacto físico con el libro, y hay que defenderlo”, aseguró.

Nacional Rock

En “Oro Negro”, Maxi Romero habló con Maxi Martina sobre su nuevo libro “Vinílico”. También contó su experiencia en el ciclo de entrevistas de la Biblioteca Nacional y todo lo que transmite un disco de vinilo.

LRA 1 Buenos Aires

Cinco directoras. Cinco cortos. Cinco miradas. Una pandemia. Se trata de la primera producción original de la plataforma en 2021. A partir de este jueves 4 de marzo. La plataforma pública y gratuita Contar estrena, esta semana, Bitácoras, su primer trabajo original de este año, con producción integral de Haddock Films.

LRA 26 Resistencia (NUEVA)

El subsecretario de Formación y Capacitación Docente del Ministerio de Educación, Favio Alvarenga, expresó su satisfacción por la concreción de la a XXI Feria del Libro Chaqueño y Regional, la cual tuvo el auspicio de LRA 26 Radio Nacional Resistencia.

“La idea es poder continuar con estas iniciativas que se potenciaron con la pandemia, porque debemos aprovechar el aprendizaje que todos tuvimos con la virtualidad, la cual achica las diferencias de contextos y de cultura para garantizar más derechos y poder llegar a la soberanía cultural de todos los argentinos”, dijo el funcionario.

LV 8 Libertador

Goris explicó el significado que tuvo para su carrera la interpretación de una mujer tan distintiva en la política argentina, diciendo que “hace 25 años que disfruto del cariño prestado”.

Luego, la actriz reflexionó sobre la participación de las mujeres en la política, expresando que “hay algo revolucionario que ha hecho Perón de entrada, que fue casarse con una actriz”.

LRA 1 Buenos Aires

Finalmente el Apache concurrió a la práctica de Boca en Ezeiza, luego de haberse ausentado una semana por la muerte de su padre. Mucho se especuló en las últimas horas, en relación al futuro de Tévez, pero Carlitos está en el entrenamiento del xeneize este martes en Ezeiza.

Concurso

Desde hace unos años, tal vez fogoneado por la televisión, se transformaron en moda los concursos. Este se realizó en un pueblo de la provincia de Tucumán. El mismo consistía en comer la mayor cantidad de empanadas.

El participante que ganó se comió 108 empanadas. Cuando le preguntaron cómo hizo, contó el secreto: “Entre empanada y empanada, las bajo con miga de pan”.

Chocolate x la noticia