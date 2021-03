Juan Martín Mena: “La justicia así no puede seguir funcionando”

Juan Martín Mena, dialogó con Darío Villarruel sobre el rol de la justicia. Reclamó a la oposición que “se siente a debatir” los proyectos impulsados por el Ejecutivo para la optimización del sistema de Justicia.

“La oposición no debate porque le sirve la justicia que tenemos, que les garantiza la impunidad y es la que están acostumbrados a presionar”, denunció el viceministro de Justicia. “Así no puede seguir funcionando, no le da respuesta a nadie y los proceses son eternos” , expresó.

“No puede tolerarse un Poder Judicial al margen de la ley y de la Constitución que funciona en el siglo XXI con los privilegios del siglo 19, sin rendir cuenta de sus actos”, destacó.

En tanto, sostuvo que el endeudamiento con el FMI realizado en la gestión de Cambiemos “fue la estafa más grande de los últimos años”.

También recordó que las modificaciones en el funcionamiento del Poder Judicial fueron una promesa de “campaña” del Frente de Todos que luego estuvieron “ratificadas en la primer Asamblea Legislativa del año pasado, pero luego tuvimos una pandemia sin precedentes”.