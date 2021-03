Avanza la vacunación de personas mayores de 80 años

La titular del PAMI. Chaco, Daniela Campodónico dio precisiones en Radio Nacional Resistencia, sobre la vacunación contra el coronavirus: “es voluntaria y cada persona decide si lo hará o no. Todas las personas mayores de 60 años están registradas y cuando se les comunique día y lugar de vacunación deben validar sus datos para concretarla. No se vacunará a quienes no lo deseen”, dijo.

Respecto a la vacunación a mayores de 80 años indicó: “es algo muy gratificante y ya recibimos fotos y comentarios de quienes fueron inoculados. La planificación del programa avanza sin problemas y los inconvenientes que se presentan se solucionan rápidamente. Este proceso es para la recuperación de la vida, proporciona seguridad y cuidado”.

En charla con Silvia Villavicencio, Campodónico afirmó: “en lo personal creo que vacunarse es beneficioso y salva vidas. Hasta ahora tenemos algún retraso en la llegada de las dosis y respecto a los lugares deben cumplir varios requisitos y no es sencillo conseguir sitios adecuados, por eso es que algunas postas de vacunación quedan lejos de algunos domicilios, pero tratamos de dar respuestas a todos los inconvenientes”, finalizó.