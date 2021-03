Horowicz: las bolsas mortuorias “son una amenaza a la sociedad argentina”

El ensayista y periodista, Alejandro Horowicz, analizó las imágenes de las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo y aseguró que no le sorprendió que “quienes actúan así, actúen así”. A su vez, sostuvo que se trató de una “reivindicación expresa de la política de terrorismo practicada entre 1976 y 1983”.

“Están claramente elegidos los nombres -como el de Estela Carlotto-. Esto es una amenaza, no a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sino a toda la sociedad argentina, haciéndole saber que no hay intocables y que se puede hacer desaparecer a cualquiera”, indicó, y subrayó: “Hay que hacer pagar políticamente a los que se comportan de esa manera, no en Tribunales, sino con el repudio general de la sociedad argentina”.

La denuncia de Alberto Fernández contra el gobierno de Mauricio Macri por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional

Horowicz dijo que no le parece “divertida la idea de judicializar la política”, pero sí destacó la idea de que los responsables “tengan que responder patrimonialmente” por lo que sucedió.

“No tengo la menor duda sobre qué naturaleza y qué clase de comportamiento fue el que hizo construir la situación de deuda, y no tengo la menor duda de que esa deuda entró por una ventanilla y salió por otra, y eso es una gran operación de vaciamiento estructural que es responsabilidad política de (Mauricio) Macri y su gabinete”, expresó.