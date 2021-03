“Hay gente que quiere presentarse como perfecta, Sontag no era así”

Benjamin Moser nació en Houston, en 1976). Escritor, editor y traductor, fue columnista en Harper’s Magazine y The New York Times Book Review, y ha colaborado con medios como The New Yorker, Condé Nast Traveler y The New York Review of Books. Tradujo libros del francés, el español, el portugués y el holandés. Es especialista en Clarice Lispector, autora brasileña a quien tradujo y es además su biógrafo con el celebrado libro Por qué este mundo.

Una biografía de Clarice Lispector, que fue finalista del National Book Critics Circle Award y por el cual recibió el Premio Estatal a la Diplomacia Cultural de Brasil por contribuir a divulgar internacionalmente a Lispector.

El año pasado Moser recibió el Premio Pulitzer de biografía por Susan Sontag. Vida y obra, una obra monumental dedicada a analizar los días y los trabajos de la gran intelectual estadounidense, la más importante de la segunda mitad del siglo XX y posiblemente una de las pensadoras y narradoras más influyentes en todo el mundo.

