Violencia de género: una víctima celebra la condena de su agresor

Andrea Carrizo es una de las tantas mujeres que sufrió violencia machista por parte de su expareja, aunque en este caso afortunadamente la Justicia actuó bien y encontró culpable a su exmarido, a quien le harán efectiva la sentencia el próximo lunes. “Gracias a Dios el juez Martearena dio una resolución positiva que lo hace responsable de la causa que le imputan, que es por lesiones agravadas.

El 8 de marzo nos van a dar fecha para la condena que va a tener que cumplir. Este fue un hecho bastante trágico y triste para mí porque mi vida ha estado en juego. Me tiró del auto y me quiso matar. Por suerte me auxiliaron vecinos”, comentó la víctima.