Diario de Radio Nacional

LRA 1 Buenos Aires

RAUL ZAFFARONI, Corte Interamericana de Derechos Humanos

El lawfare y la acusación a Evo por terrorismo

Zaffaroni sostuvo no estar preocupado por considerar de “absurdo” la acusación y el pedido de detención. En tanto consideró que quizás el objetivo sea distraer la atención de la realidad que atraviesa Bolivia, pero que seguramente “estén intentando proscribir al MAS” ante un eventual llamado a las elecciones.

LRA 1 Buenos Aires

JULIANA DI TULLIO, integrante del directorio del Banco Provincia

El comunicado de Juntos por el Cambio, “no tienen límites”

“Estoy preocupada y angustiada por la situación. La primera reacción por el comunicado de Juntos por el Cambio es de asombro, parece que no hay límites. Después llegó el enojo”, sostuvo Di Tullio. “La pandemia desorganizó la vida de todo el planeta , la oposición empezó a cuestionar la cuarentena y luego responsabilizó a este Gobierno por la crisis económica. Es disparatado porque nos dejaron en una situación desastrosa”, expresó.

LRA 52 Chos Malal

AYELEN GUTIERREZ, presidenta del bloque de diputados del Frente

Repudian oportunismo político por la muerte de Fabián Gutiérrez

Dirigentes del Frente de Todos de la provincia del Neuquén, repudiaron públicamente el comunicado emitido por Juntos por el Cambio, tras la aparición del cuerpo sin vida de Fabián Gutiérrez.

LRA 23 San Juan

ALVARO OLMEDO, licenciado en Ciencia Políticas

“Esto efectivamente es necropolítica y de la peor”

Olmedo se refrió al comunicado que firmaron los representantes de Juntos por el Cambio: “Nadie se puede oponer a que haya investigaciones, lo que no se puede hacer es una acusación con un comunicado realmente canallesco”.

LRA 1 Buenos Aires

JUAN INO MAMAMI, periodista boliviano

Acusan de “terrorismo” a Evo, por convocar a protestas contra el golpe

Una comisión especial de Fiscales Anticorrupción emitió este lunes 6 de julio una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente Evo Morales, por quien se pidió su detención preventiva.

La acusación fue emitida en el marco de la investigación del llamado Caso Audio, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a realizar manifestaciones a referentes de organizaciones políticas y sociales afines a su gobierno como resistencia al Golpe.

LRA 1 Buenos Aires

Servicio Informativo

El presidente Jair Bolsonaro tiene coronavirus

El mandatario había presentado síntomas, por eso se realizó hisopado en el Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia. Tiene 65 años.

LRA 1 Buenos Aires

ENIO GARCIE, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense

“Pareciera que están disminuyendo la cantidad de casos”

“Los casos venían creciendo en gran cantidad y también la ocupación de camas de cuidados intensivos, por eso decidimos esta nueva fase de aislamiento. Pasado una semana parecería que están disminuyendo los casos, tenemos algunos indicadores. El AMBA es en centro económico del país y también el epicentro de la pandemia. Flexibilizar en el AMBA da un riesgo de nuevos focos en otras zonas”, sostuvo García.

LRA 26 Resistencia

RAFAEL CARRARA, intendente de Corzuela

Corzuela no registra casos positivos de COVID y extrema los controles

“Eso se debe a un trabajo conjunto entre la municipalidad y todos los sectores de la comunidad, y a la disposición de los vecinos para cumplir con los protocolos de seguridad e higiene”, dijo el intendente. “Hay que tener en cuenta que el suministro de comestibles, fármacos y otros productos se realiza desde otras ciudades, y eso hace que profundicemos los controles sanitarios, lo mismo que con otras actividades, como la gastronómica que sólo funciona a través del servicio de entrega a domicilio”, aseguró.

LRA 8 Formosa

COVID EN FORMOSA

La provincia continúa con un total de 77 casos

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó que en los análisis de las últimas 24 horas no se han diagnosticado casos positivos ni se reportan casos sospechosos de coronavirus en la provincia. La provincia de Formosa continúa con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta el momento.

LRA 22 Jujuy

ALEJANDRO MARENCO, secretario de Seguridad Vial

Protocolos Convenidos para Controles en la Frontera con Salta

El secretario de Seguridad Vial, Alejandro Marenco, compartió los detalles del convenio de colaboración con Jujuy para reforzar y endurecer los controles en las fronteras y límites territoriales con otras provincias: “Atendiendo particularidades y la situación sanitaria de salta; con 3 departamentos cerrados; y sumado a la cotidianidad laboral entre ambas provincias, como Güemes con Aguas Calientes Puesto Viejo, Pampa Blanca, comenzaron a aparecer algunos test rápidos positivos”.

LRA 27 Catamarca

DIEGO ROMERO, subcomisario

Continúan los operativos de control en la vuelta a Fase 1

El Gobierno de la provincia decidió retornar a la Fase 1 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, tras la aparición del primer caso de COVID 19 y la confirmación de 7 casos en total hasta la fecha. La medida se hace extensiva hasta el 12 de julio, motivo por el cual se realizan operativos policiales de control de los transeúntes.

A partir de hoy se sumaron a la lista de excepciones para desempeñar actividades y transitar en la vía pública, rubros tales como el personal de Obras Públicas, comercio minorista mediante plataformas electrónicas, atención odontológica de tratamiento de enfermedades crónicas y laboratorios de bio imágenes con turnos programados previamente en ambos casos.

LRA 28 La Rioja

RICARDO QUINTELA, gobernador La Rioja

La provincia retorna a Fase 1 por rebrote de COVID19

LRA 13 Bahía Blanca

GISELA GHIGLIANI, concejal del Frente de Todos en Bahía Blanca

“Estuvimos a disposición desde el primer día”

Los concejales del Frente en Bahía, emitieron un comunicado respecto al manejo de la pandemia en la ciudad: “Nosotros estamos a disposición desde el primer día, para aportar lo que considere necesario el intendente Héctor Gay y su gabinete. Nos preocupa la aceleración de casos, la disminución de los días de duplicación y la posibilidad de descender de fase.

LRA 2 Viedma

ARABELA CARRERAS, gobernadora de Río Negro

Inauguraron un Centro de Atención Primaria en Viedma

LRA 19 Puerto Iguazú

DIEGO SARTORI, diputado nacional por Misiones

Comienzan a tratar la emergencia turística

LRA 30 Bariloche

BLANCA OSUNA, diputada nacional por el Frente de Todos

“Se necesitan nuevas herramientas para actividades humanas”

LRA 35 Viedma

INES PEREZ RAVENTOS, Instituto Provincial de la Vivienda de Río Negro

Más del 35% de los beneficiarios adeuda cuotas

LRA 18 Río Turbio

DARIO MENNA, intendente de Río Turbio

Tras cuatro casos positivos se refuerzan las medidas en la provincia

LRA 5 Rosario

JULIO BEFANI, epidemiólogo

“Es preocupante el relajamiento”

LRA 15 Tucumán

YADI AHMAD, propietaria de un hotel alojamiento de Tucumán

Propietarios se oponen al requisito de pedir datos personales a los clientes

Los empresarios se quejaron, ya que sostienen que, para habilitar la actividad, les piden requisitos que no corresponde. “Ayer por la tarde tuvimos una noticia que nos dejó impactado a mí y a mis colegas, por el que uno de los requisitos principales para habilitarnos el rubro será realizar una trazabilidad con todos nuestros clientes. No podemos entender que nos pidan algo así, no creo que sea un requisito prudente para lo nuestro. Todas las actividades están funcionando con total normalidad, o acaso para hacer una reserva en una cervecería nos piden datos personales”, comentó Yadi Ahmad, propietaria de un hotel alojamiento.

LRA 29 San Luis

LUIS MACAGNO, Coordinador de la Secretaría de Turismo

Anunciaron medidas económicas para hoteleros y cabañeros

Tras varias semanas de reuniones entre funcionarios de turismo y de la empresa Edesal, las partes acordaron una serie de medidas que beneficiara a hoteleros y cabañeros, afectados por la inactividad que generó el aislamiento social y obligatorio por el COVID-19. El Coordinador de la Secretaría de Turismo, Luis Macagno, indicó que lograron acordar beneficios para el sector. “Son dos medidas que comenzarán a implementarse por parte de la empresa a la que agradecemos la responsabilidad social que mostró ante esta situación”, indicó.

LRA 57 El Bolsón

LUIS MELLA, trabajador cuentapropista de Río Negro

Sigue sin solución el cruce entre Río Negro y Chubut

A pesar del acuerdo que firmaron hace algunos días los gobernadores de ambas provincias, los trabajadores independientes siguen teniendo dificultades para trasladarse de una provincia a la otra.“Nos piden muchos papeles, incluso los permisos de las dos provincias”, se quejó el trabajador.

LRA 30 Bariloche

JORGE HUIRCAPAN, delegado del Registro Civil de Bariloche

El registro civil funciona de manera parcial durante el aislamiento

El funcionario informó que algunos servicios se encuentran suspendidos momentáneamente, como la tramitación del pasaporte y los casamientos, pero el resto de los trámites se llevan adelante con turno previo. Funcionan con menos personal, de 9 a 11 horas, en el Centro Administrativo Provincial.

LRA 21 Santiago del Estero

Mónica Salvatierra, Centro de Aislamiento Preventivo Nodo Covid-19

Cómo funciona el centro de aislamiento preventivo

LRA 4 Salta

ROXANA GUAL, auxiliar de la Fiscalía Federal Nº2 de Salta

Investigan a dirigentes de Central Norte por fraude con planes sociales

Cuatro dirigentes del Club Central Norte de Embarcación, fueron imputados judicialmente por estafas con el Ingreso Familiar de Emergencia y el Sueldo Social Complementario. Según surge de la declaración de unos 30 testigos, se habría montado un esquema de cobro de multas, intereses y otras acciones intimidatorias para mantener de rehenes a los beneficiarios. La auxiliar de la Fiscalía Federal Nº2, Roxana Gual, describió cuáles son las maniobras investigadas.

LRA 25 Tartagal

CRISTINA VUISTASZ, referente de la Agremiación Docente Provincial

Incluyen al COVID-19 dentro de la ART de los docentes

Según estableció la Resolución Nº 145, la enfermedad Covid-19 se incluye en el listado de los seguros de trabajo en Salta. En diálogo con Radio Nacional Tartagal, Cintia Vuistaz, referente de la Agremiación Docente Provincial, se refirió a la medida y a los protocolos para los exámenes de terminalidad.

LRA 57 El Bolsón

CLAUDIA ASCENCIO, secretaria de Salud – UNTER

“El retorno debe ser con un plan consensuado con la comunidad educativa”

La gremialista se refirió a la aprobación de un protocolo marco para el retorno a las clases presenciales en Río Negro aprobado por el Consejo Federal de Educación. Ascencio expresó que más allá del protocolo, “vemos difícil el regreso a las aulas, si antes no se resuelven cuestiones edilicias y de seguridad entre otras”.

LRA 25 Tartagal

MIGUEL MORALES, vecino de Tartagal

Repatriados salteños deberán pagar 60 mil pesos de hotel

Morales contó la odisea por la que tuvo que atravesar, a su regreso a la provincia de Salta. El hombre, oriundo de la localidad de Embarcación (Dpto. San Martín) y su compañero de trabajo, permanecen desde hace 17 días en un hotel designado por el COE provincial para cumplir con la cuarentena.

Morales indicó que el gobierno provincial no les avisó que ellos debían costearse los gastos del hotel que ascienden a 60 mil pesos. El hombre se encontraba trabajando en Añelo, Neuquén.

LRA 25 Tartagal

ELVA RODAS, concejala de Tartagal

Proponen limitar la venta en hipermercados: solo productos esenciales

LRA 14 Santa Fe

DIEGO MANSILLA, titular de ANSES

Sobre el cronograma del Ingreso Familiar de Emergencia

El funcionario confirmó que ya se está realizando el segundo pago del IFE en la provincia y explicó cómo funciona la atención virtual durante el aislamiento por la pandemia.

Por Nacional Rock y 49 emisoras

DAVID LEBON

“Para ser músico, lo más importante de todo es el corazón”

El Arabe Ramil de Nacional Rock lo consultó sobre las nuevas generaciones de músicos: “Es muy bueno escuchar el ABC de la música como Los Beatles, Led Zeppelin o Papo. Si lo quieren tomar en serio hay que estudiar, pero lo más importante de todo es el corazón”. Desde Perito Moreno, Virginia Varga le preguntó a Lebón sobre la fama: “Gracias a dios y un poco a mi creo que ya la alcancé. Desde chico quería ser famoso. Tengo un público que adoro, lo amo con toda mi alma, son mi familia. No puedo ser completamente feliz si no veo felices a los demás”.

Patricia Coria por San Rafael (Mendoza), lo consultó al músico sobre su vida en la provincia cuyana: “Fui a tocar una noche y me quedé doce años. Nací sin ningún mapa bajo el brazo”. Por su parte, Silvia Antivero , periodista de LT 11 Concepción del Uruguay, preguntó cómo fue el proceso para elegir las canciones del nuevo disco: “Estoy muy feliz con este trabajo, con las nominaciones a los Premios Gardel. Salgo de los teatros y me quedo saludando”.

Desde Córdoba, Germán Hidalgo indagó sobre el tema “Casas de Arañas” que grabó junto a Lisandro Aristimuño: “Es un músico increíble, cuando canta uno cierra los ojos y disfruta”.

En tanto, Gabriela Sapienza periodista de Rosario, indagó sobre el momento que vive en la actualidad entre música y pandemia: “Soy feliz porque tengo ocho nietos”.

Desde LRA 20 Las Lomitas, Norma Noemí Vergara preguntó por sus comienzos. “Quiero a todos los chicos que están empezando a tocar, el amor es lo más lindo que le podemos dar. Es un trabajo muy agradable pero también es muy duro”.

“La muerte de mi viejo me dio mucho dolor, tuve dos hijos que casi se me mueren. Soy un ser humano igual que cualquiera y no me gusta que me manden. Soy músico”, dijo Lebón tras la consultas de Leda Soto, desde LRA 24 Rio Grande Tierra del Fuego.

David Lebón reflexionó sobre el momento particular que vivimos: “Hay que tener mucha paciencia, y escuchar al corazón”, dijo tras la consulta de Daniel Etman de LRA 2 Viedma.

LRA 7 Córdoba

LAURA JURE, Ministra de Promoción del Empleo y Economía Familiar

Reactivan programas de empleo suspendidos en abril por el aislamiento

LRA 26 Resistencia

OSVALDO Chiaramonte, Economía Popular del Chaco

Ingreso Familiar de Emergencia

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, implementó el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, una herramienta que permitirá acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación y facilitará la participación en redes de comercialización y la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera.

LT 12 Paso de los Libres

JAVIER SIGILIO, Secretario de Gobierno Municipal

Audiencia Pública por el Valor del Boleto del Transporte Urbano

La audiencia tendrá lugar en el Salón de Actos del Palacio Municipal, sito en calle Madariaga 737, el día martes 14 de julio a las 11:00, con el objeto de expresar opinión respecto de la solicitud de aumento del boleto de transporte urbano de pasajeros.

LRA 8 Formosa

Administración Nacional de la Seguridad Social

Suspenden descuentos de las cuotas de julio y agosto

La Anses suspendió el pago de las cuotas para los créditos vigentes por los meses de julio y agosto de 2020 de su programa de financiamiento para jubilados y pensionados, a través de la Resolución 2/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial. La norma, que forma parte de las medidas dictadas para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, estableció además que los beneficiarios alcanzados por esta medida, no podrán solicitar el otorgamiento de nuevos préstamos del Programa Créditos Anses.

LRA 9 Esquel

FABIAN SARDON, gerente de Negocios y Servicios del Banco del Chubut

Se incrementarán los disponibles mensuales de las tarjetas de crédito

LRA 14 Santa Fe

DANIELA RESUMIi, delegada de los ceramistas en Verbano

Movilización para defender las fuentes laborales

LRA 30 Bariloche

ANDRES GAETANO, Jefe de la agencia del INTA de Jacobacci

Pequeños productores laneros de Río Negro, lograron una venta exitosa

LRA 14 Santa Fe

OSCAR MARTINEZ, diputado provincial por el Frente Renovador-PJ

Proyecto para la actualización de la Tarjeta Unica Ciudadana

LRA 5 Rosario

EDUARDO TONIOLLI, concejal del Frente de Todos de Rosario

Concejales proponen la creación de un fondo de transporte anticíclico

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

GUSTAVO RODRIGUEZ, secretario de Economía y Finanzas

Analizaron la demora en el envío de los fondos por coparticipación

LRA 13 Bahía Blanca

ROBERTO CIPRIANO GARCIA, Comisión Provincial por la Memoria

“No podemos tolerar que en democracia, desaparezcan personas”

La Comisión, que es querellante en la causa de la desaparición de Facundo Astudillo, realizó una petición urgente en el Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas: “Para nosotros es una causa de mucha gravedad institucional por lo que sabemos que pasó y hay indicios de lo que suponemos”.

La CPM tiene entre sus atribuciones, no solo los lugares de encierro, sino también el control de las fuerzas policiales en el territorio provincial: “Hay tres testimonios muy importantes que dan cuenta que Facundo es subido a un patrullero y después no se sabe nada de él. Hay testimonios policiales muy endebles y contradictorios”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

ANDRES BLANCO, diputado provincial del Frente de Izquierda

Piden evitar que 80 familias de Cerámica Neuquén queden en las calles

LRA 57 El Bolsón

JOSE GRAZZINI, ministro de Gobierno de Chubut

El Gobierno chubutense analiza ceder las tierras a Lago Puelo

LRA 57 El Bolsón

ANGEL GANGEMI, Comisión de Tierras HCD de Lago Puelo

“La cesión de tierras del predio Las Golondrinas está cerca”

El titular de la Comisión de Tierras del Concejo Deliberante, Angel Gangemi, indicó que el proyecto que propone la cesión del predio que fue tomado el fin de semana, “está próximo a ingresar en la Legislatura”. Sobre la ocupación indicó que “hubo un uso político por parte de la anterior administración municipal”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

JUAN MANUEL ROMANO, concejal de FORJA

Reunión por obras públicas para Ushuaia

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, recibió al concejal de Ushuaia Juan Manuel Romano (FORJA), junto a quien mantuvo un encuentro de trabajo a fin de compartir los proyectos que se llevan adelante desde la cartera. Nacional Ushuaia dialogó con Romano al respecto.

LRA 29 San Luis

IVAN PIÑEIRO secretario General de la UTA

Paro de transporte urbano en la capital de San Luis

La Unión Tranviaria Automotor realiza un paro de transporte en reclamo a la falta de pago de los haberes del mes de junio y el medio aguinaldo en la empresa Transpuntano. Ivan Piñeiro Secretario General de la UTA, confirmó la medida.

LRA 30 Bariloche

MARCELO DEL BUONO, periodista de Radio Nacional Calafate

Novedades en la causa por el asesinato de Fabián Gutiérrez

Pedro Monzón, uno de los detenidos por el asesinato, amplió su indagatoria y participó de una inspección ocular junto al juez Carlos Narvarte.

LRA 26 Resistencia

GABRIELA BARRIOS, directora de Patrimonio Cultural del Chaco

7 de julio el Día Provincial de los Museos

LRA 21 Santiago del Estero

LUISA PAZ, Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación

Asistencia a víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio

LRA 14 Santa Fe

LUCIANA RADOSEVICH, integrante de la Corriente Mujeres Vera

Comienza el juicio oral y público por el femicidio de Rosalía Jara

LRA 19 Puerto Iguazú

SANTIAHO MOREYRA, integrante de la comunidad Yasy porá

Se formó la primera asociación civil de turismo indígena

LRA 14 Santa Fe

PATRICIA MOUNIER, diputada nacional del Frente de Todos

Se realiza tercer conversatorio de Educar Santa Fe

LRA 53 Chos Malal

LUCIA REDONDO, titular de Aéreas Protegidas del Neuquén

Perros pastores para evitar el ataque pumas y zorros el ganado bovino

Con la intención de mitigar los ataques de pumas y zorros al ganado caprino, el Estado neuquino impulsa una prueba piloto con los llamados perros pastores. Recientemente se formalizó un acuerdo con el INTA Bariloche (donde se realizan estas experiencias) para traer los canes al Norte de la provincia del Neuquén.

LRA 17 Zapala

ROBERTO GUZMAN, Asamblea Socio Ambiental por el agua

Se declaró emergencia socio ambiental del norte neuquino

LRA 1 Buenos Aires

ARACELI MATUS, nieta de Mercedes Sosa

Recuerda a su abuela y habla sobre musicoterapia

LRA 1 Buenos Aires

Leo Montero, conductor de radio y TV

“No soy un desesperado por el rating”

Montero contó cómo fueron sus inicios en el básquet y en el periodismo en Córdoba hasta llegar en 1994 a Buenos Aires. En Rezo por vos, hizo un repaso de su carrera profesional y afirmó: “No soy un desesperado por el rating. Me importa, pero no me enloquece”.

LRA 15 Tucumán

RICARDO SEOANE, vicepresidente de San Martín de Tucumán

“AFA quiere hacer ascender los equipos a dedo”

El dirigente del club tucumano criticó a la Asociación del Fútbol Argentino: “Es la realidad que vive hoy el fútbol argentino: un fútbol para pícaros, para poderosos. Quieren hacer ascender a dedo, imagínate lo que van a ser los arbitrajes. No se puede creer la injusticia que está viviendo San Martín, no solamente del lado futbolístico, también del tema económico, lo que nos están haciendo es increíble. El Tribunal se expidió y nos dijo que la resolución la pasaron a AFA el 24 de julio. Hace más de 90 días que hicimos el reclamo por los ascensos por la situación que estamos viviendo y nunca nos contestaron”.

Temporada de tapa bocas

Ayer hubo una reunión de zoom, entre los integrantes del ala dialoguista de CAMBIEMOS. El problema fue el COMUNICADO. Decidieron armar una mesa de articulación, para poner en caja la presidenta del PRO.

Llegaron a un acuerdo: Controlar que la señora, no se desborde fruto del odio. La síntesis de esta historia sería: Ya que no le podemos poner el cascabel al GATO, entonces veamos cómo hacer para ponerle un bozal a la PATO.

Por Chocolate