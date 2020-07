Hipermercado: Concejales buscan limitar la venta solo a rubros esenciales

A pesar de que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Tartagal no sesionará hoy por decisión de la mayoría de sus miembros, la concejal Elva Rodas manifestó a Radio Nacional Tartagal la preocupación por los pequeños comerciantes de los rubros no esenciales ya que no pueden abrir sus puertas actualmente. El proyecto que presentarán en la próxima sesión será para limitar las ventas del hipermercado de la ciudad sólo al rubro de alimentos y farmacia ya que consideran desleal que prosigan con sus ventas de manera normal mientras cientos de pequeños comerciantes mantienen sus puertas cerradas por disposición municipal.

