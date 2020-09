Diario de Radio Nacional 29/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Rosario – ALBERTO FERNANDEZ: Puso en marcha el programa DetectAr Federal

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Xi Jinping invitó al Presidente a una visita de Estado

Buenos Aires – JORGE TAIANA: La importancia de la invitación de Xi Jinping

Buenos Aires – BRUGLIA-BERTUZZI-CASTELLI: La Corte declaró admisible el pedido de “per saltum”

Buenos Aires – VICTORIA TOLOSA PAZ: Toma de tierras: La importancia del rol del Estado

Buenos Aires – ANDRES LARROQUE: “Trabajamos para que la desocupación del predio sea pacífica”

Patagonia – CHUBUT: Arcioni se reunirá con Wado de Pedro

Concepción del Uruguay – GUSTAVO BORDET: “Bandera federal ante pretensiones monárquicas”

Santa Fe – DARIO MONTENEGRO: El Hospital Manuel Rodríguez realiza hisopados

San Luis – SEBASTIAN LAVANDEIRA: Protocolo unificado de ingreso y egreso de la provincia

Salta – GISEL BURGOS: Piden protección para los policías salteños

Catamarca – ASINTOMATICOS: Laboratorios privados sugieren testeos masivos

Mendoza – DENUNCIAS: Graves deficiencias en la atención de OSEP

Libertador – LILIANA CORTEZ: “El destrato es terrible”

Bariloche – MARCELO BOER: “Nos guiamos por el modelo médico hegemónico”

Buenos Aires – ROBERTO GARGARELLA: “Política y judicialmente es posible que sean protegidos”

Santa Rosa – MEDARDO AVILA VAZQUEZ: “La pandemia es reflejo de la crisis ecológica mundial”

Mendoza – COVID-19: Aún no se aprueba el ibuprofeno inhalado

Patagonia – FABIAN PURATICH: “Chubut utilizará el ibuprofeno inhalado”

Puerto Iguazú – JOSE MARIA ARRUA: Descendió la cantidad de visitantes en Cataratas por Covid-19

Buenos Aires – JAVIER FARINA: “No es momento de volver a clases”

Buenos Aires – Ushuaia volvió a Fase 1: Rebrote de casos de coronavirus

Concepción del Uruguay – ROSARIO LUFRANO: “En los últimos años se privatizó el mensaje Concepción del Uruguay – MARTIN OLIVA: “Lo que decía LT 11 era palabra santa”

Buenos Aires – CHUCHO VALDES: “Soy fanático de Salgán, me gustaría hacer un disco de tango”

El Presidente destacó que su gobierno invirtió más de 10 mil millones de pesos, en dar condiciones sanitarias en todo el país frente a la pandemia de coronavirus y eso garantizó que “ningún argentino” se quedara sin asistencia. Sostuvo que presentó el DetectAr en Rosario, porque es el lugar donde el AMBA irradió con más fuerza y anunció unos 3 mil millones extra para Santa Fe.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Estado mantuvo una conversación telefónica con su par de la República Popular China Xi Jinping en vísperas del 71 Aniversario de la Fundación de ese país. Ambos líderes analizaron el escenario mundial, coincidiendo en la importancia de rescatar el multilateralismo y en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto en ese ámbito.

Alberto Fernández fue invitado por su par a realizar una visita oficial a la República Popular China apenas las condiciones lo permitan “para sellar juntos una nueva etapa de la relación entre ambas naciones”. En ese sentido, el presidente Xi Jinping expresó su “bienvenida la delegación argentina a China para avanzar en la cooperación mutua”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex canciller analizó la invitación oficial del presidente chino Xi Jinping a Alberto Fernández, la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el deterioro de las democracias de la región, y la situación en relación a la calidad institucional de la Justicia y el rol de la oposición en el país.

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia declaró admisible el pedido de “per saltum” de los jueces con sus traslados suspendidos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La Corte decidió por unanimidad que las cuestiones planteadas “exceden el interés de las partes” y que el asunto “atañe a la comunidad” al declarar admisible el recurso presentado por los camaristas federales.

La resolución llevó la firma de los ministros de la Corte Juan Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien lo hizo con fundamentos propios.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, se refirió a la toma de tierras y expresó que “el Gobierno busca empezar a trabajar en el acceso a la vivienda y los lotes con servicios, no dejando esto solamente al desarrollo inmobiliario del sector privado”. “Si el Estado se corre de su rol, la gente se empieza a asentar donde puede”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la toma de tierras en Guernica y afirmó: “Venimos trabajando para que la desocupación del predio sea pacífica. Planteamos realizar un registro de las 1904 familias censadas, verificar el estado de necesidad y, a partir de eso, dar una solución de emergencia y dar una respuesta estructural en materia de hábitat”.

LU 4 Patagonia

El secretario General de la Gobernación, Javier Touriñan, confirmó que “el gobernador Arcioni tenía concertada una reunión de trabajo y mañana, miércoles, estará en Buenos Aires con alguna novedad respecto a lo que se conversó la semana anterior”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Bordet expresó que “es una acontecimiento importantísimo conmemorar 200 años de la República de Entre Ríos”, y luego agregó que “estar en Concepción del Uruguay significa estar en el lugar de los hechos, donde sucedieron nuestros acontecimientos hace 200 años atrás”.

Finalmente, el gobernador sostuvo al recordar la fecha, que “en Entre Ríos se planta bandera federal antes las pretensiones monárquicas centralistas de Buenos Aires”.

LRA 14 Santa Fe

El hospital Protomédico “Dr. Manuel Rodríguez”, ubicado en la localidad de Recreo, funciona como centro de hisopado en la Región Santa Fe. El efector recibe a personas derivadas del 0800, con turno previo y en vehículos particulares.

LRA 29 San Luis

El funcionario explicó la situación con los transportistas y productores y dijo que buscan “un protocolo unificado de ingreso y egreso de la provincia, centralizado en el transporte y el agro”. “Se va aceptar un PCR negativo de otra provincia”, afirmó.

LRA 4 Salta

Familiares de policías realizarán mañana un nuevo bocinazo en la Jefatura de la fuerza para solicitar medidas de protección ante la pandemia de Coronavirus y la renuncia del ministro de Seguridad, Manuel Pulleiro y la jefa de Policía, Norma Morales. Gisel Burgos, hija de un policía fallecido por la enfermedad y una de las referentes, aseguró que son 13 los policías que murieron por Covid 19 y más de 2.000 los aislados.

LRA 27 Catamarca

El presidente del Colegio de Bioquímicos de Catamarca, Enrique Ocampo, le sugirió a las autoridades sanitarias la importancia de realizar testeos masivos para detectar a personas asintomáticas que sean portadoras de COVID-19.

LRA 6 Mendoza

Pablo Giles, miembro de la Asociación de Familiares de Policías de Mendoza, denunció falencias en las prestaciones de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). Giles contó que OSEP “no responde el 0800, no hace seguimiento ni hay un registro de los casos de COVID-19.

LV 8 Libertador

“Desde el viernes 18 de septiembre estamos con síntomas de COVID-19, y recién hoy vamos a ser atendidos por la obra social”, dijo Liliana Cortez, presidenta de la Asociación de Esposas de Policías. Cortez aseguró que “el destrato es terrible. Hay policías y penitenciarios que llevan más de un mes esperando ser atendidos”.

LRA 30 Bariloche

El médico dedicado a las humanidades médicas e integrante de la Subcomisión de Humanidades de la Sociedad Argentina de Pediatría se refirió a la necesidad de cambiar el paradigma médico. “El problema subyace desde la formación médica. No atendemos a lo dicho por la Organización Mundial de la Salud en 1946, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad”, afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

“La resistencia que se da hoy forma parte de una desconfianza que tiene la ciudadanía porque saben de un destrato que lleva años, merece tratarse con cuidado”, explicó. “Las tomas son una manifestación de gente que reclama por algo que le corresponde y el Estado no se lo da hace mucho tiempo, esto no corresponde a un solo partido”, remarcó sobre el conflicto que lleva décadas. Por otra parte, declaró que es posible que “política y judicialmente sean todos protegidos” en cuanto a la fecha que se acerca para la relocalización de las personas que están en Guernica.

LRA 3 Santa Rosa

Avila Vázquez detalló cómo se vive la pandemia en Córdoba, su provincia, diciendo que “la situación es bastante complicada, porque estamos multiplicando los casos aceleradamente” y luego aseguró que el programa de detección “no es eficiente”.

LRA 6 Mendoza

El doctor Sergio Saracco, médico toxicólogo y especialista en Medicina Legal, analizó cómo sería el tratamiento de ibuprofeno inhalado, en el caso que pudiera aplicarse. Saracco informó que se trata de una nueva molécula derivada del ibuproneno, la cual se ha modificado para ser nebulizada. Por lo tanto, en la actualidad se espera la aprobación del tratamiento por parte de los organismos competentes, que son la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) y los comités de bioética.

LU 4 Patagonia

Puratich se refirió al empleo de ibuprofeno líquido que se inició en Córdoba con éxito, y confirmó que “vamos a empezar a implementarlo para ver la respuesta que tenemos en Chubut”. En este sentido, el ministro reconoció que el producto “no tiene reconocimiento de la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT), por lo tanto el responsable único de esta aplicación será el ministro de Salud”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario informó que bajó el turismo local en los dos últimos fines de semana en las Cataratas del Iguazú por el temor a los contagios de coronavirus. Además, informó que se reunión con empresarios turísticos para trabajar en la reactivación económica.

LRA 1 Buenos Aires

“En este momento del brote hay mucha gente con síntomas leves que no está consultando. El objetivo es identificarlos para evitar que contagien a otras personas”, aseguró Farina. “El virus hoy está regionalizado, hay brotes muy intensos en regiones del interior y se mantiene el número estable pero elevado en el AMBA. Todavía no logramos cortar la dinámica de contagio”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad fueguina de Ushuaia volvió a la fase sanitaria 1, con restricciones para la circulación de personas y vehículos y suspensión de “toda actividad pública y privada” durante una semana, a raíz del rebrote de casos de coronavirus registrado en los últimos días. El periodista de LRA 10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas Martín Alfaro describió cuál es la situación en el lugar y sostuvo que “la actividad es nula”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Radio Nacional en cualquier punto del país que se encuentre, lo que está haciendo y viene haciendo es construcción ciudadana”, dijo Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, en comunicación con nuestra emisora en la víspera de conmemorarse 69º aniversario de su fundación. “Se privatizó el mensaje en los últimos años y esa privatización del mensaje significa que los medios públicos no eran de interés del gobierno que administrativa el estado”, expresó Lufrano, quien remarcó la tarea de los medios públicos en el trabajo de “desarmar el entramado de una fake new y contar como va la cosa”.

LT 11 Concepción del Uruguay

En la víspera de los festejos por los 69 años de LT11, Oliva remarcó la importancia y la credibilidad informativa con que la radio cuenta en la comunidad.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Barone y Graciela Guiñazú entrevistaron en “Noches argentinas” al pianista cubano. Habló de su inspiración, sus composiciones, sus hijos, recordó su infancia y la figura de su madre y su abuela. Recordó cómo conoció a Patricia Sosa y analizó la revolución del jazz cubano. Se reveló fanático de Horacio Salgán y confesó que le gustaría grabar un disco de tangos: “En mi casa se escuchaba el son cubano, iban muchos artistas a casa. A mamá le encantaba Gardel y Hugo del Carril”.

LRA 9 Esquel

Sarmiento cuenta con 98 casos positivos por COVID-19, la mayoría de ellos fueron contagios en reuniones familiares, según comunicaron desde el municipio.

Miguel Rojas, periodista de Sarmiento, detalló que se permite circulación de personas hasta las 18 horas, y no se deja ingresar o salir a nadie de la ciudad. Ante esta situación, el gobierno provincial declaró la circulación comunitaria.

LU 4 Patagonia

Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Puerto Madryn atraviesan la situación más crítica del brote de Coronavirus en Chubut. Por tal motivo, se espera la llegada de equipos técnicos del ministerio de Salud de la Nación para definir la posibilidad de retroceder de fase.

Mariano Cabrera, secretario de Salud provincial, indicó que se analizará especialmente la situación de Comodoro Rivadavia.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de las críticas que recibió el gobierno bonaerense por la actualización en la base de datos que registra las personas con coronavirus fallecidas en el distrito, la investigadora del Grupo de Investigación en Bases de Datos, cuestionó la actitud de la oposición y aseguró que “buscan un motivo más para ensanchar la grieta”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer, en el partido bonaerense de Escobar, la puesta en marcha del hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, y la inauguración del servicio de hemodinamia y cirugía cardiovascular. Eduardo Pérez, secretario general técnico médico de PAMI, contó que el sanatorio funciona desde mayo ya que se adaptó su estructura al tiempo de pandemia. “En el futuro se irá ampliando con distintos servicios que ahora se están realizando de forma esporádica. La clave fue la decisión política lo que permitió dos líneas: la ampliación de la infraestructura y la inauguración de otros hospitales”, remarcó el funcionario sobre los objetivos en materia de salud para los adultos mayores.

LRA 25 Tartagal

Funcionarios municipales pusieron a disposición sus renuncias. Señalaron que es un gesto político para que el intendente, Pablo González, realice los cambios necesarios por la crisis sanitaria que vive la localidad.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Los legisladores Nacionales del Frente de Todos mantuvieron una reunión informativa convocada por el Gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, relacionada a la situación sanitaria y al abordaje del sistema provincial en el marco de la Pandemia por COVID19.

LRA 17 Zapala

La diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, se refirió a la asamblea que el Frente Grande tuvo este sábado de manera virtual para abordar temas del panorama nacional y provincial. Participaron referentes partidarios de Aluminé, Junín de los Andes, Chos Malal, Tricao Malal, Rincón de los Sauces, Piedra del Águila, Zapala, Neuquén y Centenario con el objetivo de mantener “activa la vida partidaria”.

LRA 23 San Juan

El legislador del departamento Zonda presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que brinde detalles del estado en el que se encuentra el Parque Presidente Sarmiento, determinado como área protegida por la ley 836-L.

LRA 18 Río Turbio

Ianni brindó detalles del proyecto de Ley sobre la cesión de tierras para los vecinos de Río Turbio, para ser destinadas a la construcción de viviendas. “Nosotros hace tiempo que venimos dialogando con la Gobernadora, también con los ministros de la provincia y obviamente con los intendentes que son los primeros interesados en poder hacer obtener esta cesión de tierras para aprovechar mejor, ampliar su ejido urbano o dedicar parte de estos loteos a la producción”, sostuvo la legisladora.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El concejal de Viedma se refirió a la situación epidemiológica de la capital rionegrina y le pidió al gobierno de Río Negro que el IPROSS cancele sus deudas con el Hospital Zatti. El concejal detalló que esa deuda asciende a 75 millones de pesos y aseguró que esos recursos podrían ser coparticipados entre el Ministerio de Salud y el mismo hospital.

LRA 57 El Bolsón

La fiscalía local a cargo de Francisco Arrien convocó a una audiencia conciliatoria a las personas que realizan la toma en barrio Luján, a los propietarios privados de esas tierras y a representantes de la municipalidad de El Bolsón con el fin de encontrar una salida pacífica al conflicto.

LRA 27 Catamarca

La diputada provincial por el bloque de la Unión Cívica Radical, Juana Fernández, se refirió a la reunión que mantuvo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con el juez electoral, Guillermo Cerda, referida a los protocolos de trabajo para los procesos electorales del próximo año.

LRA 26 Resistencia

Brienza, titular del Instituto de Capacitación Política (INCAP), se refirió al curso de capacitación política que se realizará desde el próximo 5 de octubre, y a la necesidad de fortalecer la cultura política del diálogo democrático en la Argentina. “Las expectativas fueron superadas, porque teníamos la idea de generar un curso para alrededor de mil personas, y a una semana de la apertura superamos los 1.500 inscriptos”, subrayó Brienza.

LRA 26 Resistencia

Con 20 años, Norberto Karasiewicz participó del operativo comandado por Dardo Cabo que secuestró un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Río Gallegos, y lo desvió hacia las Islas Malvinas, entre el 28 y 29 de septiembre de 1966, en lo que se denominó “Operativo Cóndor”. El ex militante de la Resistencia Peronista relató los alcances de aquella experiencia militante, guiada por la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas.

LRA 9 Esquel

Eliceche recibió propuestas durante la reunión que se llevó a cabo con los gremios estatales en Rawson, sumadas al pedido de juicio político al gobernador Mariano Arcioni. El diputado criticó al Ejecutivo por la falta de diálogo con todos los sectores involucrados, diciendo que “no veo ninguna acción que nos genere una perspectiva de mediano o largo plazo para cambiar esta situación”.

LRA 6 Mendoza

Se reunió el Consejo Provincial del Partido Justicialista en Mendoza, con el fin de acordar el proceso eleccionario de las nuevas autoridades.

Tras esto, Décima señaló que la pandemia llevó a que se pase el cronograma electoral para diciembre, en consonancia con las elecciones del Partido a nivel nacional.

LRA 9 Esquel

Ingram se refirió a su ausencia en la reunión con los gremios estatales, expresando que “sé que es una situación muy compleja, pero no me voy a sentar a hablar sobre un pedido de juicio político. Sacarlo al gobernador no soluciona nada. No es la manera, ni la forma”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld analizó la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a la admisión del planteo de per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, German Castelli y Pablo Bertuzzi sobre sus traslados por decreto a la Cámara Federal porteña. La decisión resulta “un revés para el Gobierno”, aunque solo “congeló la situación mientras se resuelve la cuestión de fondo”. “Son demostraciones de un poder exorbitante, aristocrático; al que nadie votó”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

“La decadencia institucional que comienza con la aceptación de la designación de dos ministros a dedo, por todas las partes involucradas directa o indirectamente-destaca el descenso institucional que como vemos hoy continuó deteriorándose. El Congreso de la Nación debió tratar el ingreso de los cortesanos cuando ya estaban en plena tarea judicial y no contaban con el acuerdo del legislativo. El alineamiento de legisladores de Cambiemos y de los medios de comunicación junto el aporte del poder real, miró para otro lado, y dejó inaugurado un período promiscuo, cuyo saldo es la basura judicial a la que todos los argentinos debimos someternos durante 4 años y más, porque sus efectos se extienden hasta este momento”, expresó Giorgi.

LRA 1 Buenos Aires

La deuda externa bruta se ubicó en US$ 270.825 millones al cierre del segundo trimestre del año, lo que representó una merma de US$ 3.849 millones respecto al primer trimestre de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, este nivel de US$ 270.825 millones estuvo también por debajo de los US$ 278.489 de fines de diciembre pasado, debido a los pagos de compromisos que realizó el Gobierno nacional y el Banco Central, y a la variación en el tipo de cambio respecto al dólar, informó el Indec.

En base al informe del Indec, el 95% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. De ese total, la mayor proporción, el 60%, se encuentra nominada en dólares.

LRA 7 Córdoba

Productores de Córdoba, Mendoza y La Pampa sitiarán por tiempo indefinido a San Luis, para reclamar por los perjuicios que ocasionan las imposiciones del gobierno puntano.

María Giantomassi, productora agropecuaria de Villa Valeria, denunció que “San Luis no deja entrar productores a los campos, y es muy crítica la situación”.

LRA 42 Gualeguaychú

Irazusta precisó que se avanzó con capacitaciones y protocolos a fin de reactivar las actividades turísticas, y luego dijo que “están dadas las condiciones con los protocolos, aunque el verano no será igual al de años anteriores”.

LRA 28 La Rioja

El gobierno de La Rioja, a través del Banco de la provincia, el Fondo de Garantías Público y la empresa estatal Kayne, lanzó préstamos de hasta $ 400 mil para financiar a los productores bovinos en la compra y mejora de su ganado.

En este sentido, el presidente de Kayne, Mario Stanojevic, explicó que “la decisión del gobernador es incentivar la producción de carne, a través de estos créditos con una tasa muy baja para la compra de ganado bovino reproductor”.

LRA 13 Bahía Blanca

“El turismo va a tener que aprender también sobre esta nueva normalidad”, señaló la presidenta del Consejo Federal de Turismo. Se refirió a los protocolos regionales en la temporada 2020/2021, con sugerencias y condiciones para turistas y prestadores: “El turismo va a ser posible, depende de todos nosotros, no solo de una decisión de un gobierno. Es una actividad que se practica mientras se consume. La elaboración del turismo lo consumimos en el lugar, en el intercambio con las personas, con lo cual, el coronavirus podemos decir que ha impactado en la actividad porque reúne dos condiciones: aglomeración de gente y de traslados. Va a depender mucho de cómo sigamos comportándonos”.

LT 12 Paso de los Libres

El arquitecto Flores, nuevo Jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional en Corrientes, comentó que el puente que une las localidades de Goya y Esquina, levantado sobre el arroyo Guazú, “quedará terminado para abril del año que viene”.

LRA 28 La Rioja

LRA 20 Las Lomitas

“Estamos trabajando con el equipo técnico de Las Lomitas por requerimiento del intendente Basualdo, que nos ha visibilizado desde un principio para esta iniciativa”, expresó Héctor Taboada, administrador del Centro de Validación de Tecnologías Aplicadas a la Producción de Cultivos Bajo Riego (CEDEVA).

Esta institución trabaja con el convenio de cooperación técnica para solucionar la calidad y la soberanía alimentaria en Las Lomitas, siendo una de las localidades que ha crecido en densidad poblacional, enmarcados en el objetivo de que la ciudadanía pueda realizarse y producir en su zona.

LRA 6 Mendoza

Adrián Ailín, titular del Centro de Comercios, Industria y Turismo de la ciudad de Mendoza, se refirió a la reunión que mantuvo el sector con el intendente de la capital provincial, Ulpiano Suárez, en la cual los empresarios le presentaron al mandatario el pedido de ampliación horaria para la atención al público.

LV 4 San Rafael

El director de Electrotecnia y Agua Potable de San Rafael, Pablo Yagüe, detalló el trabajo realizado para solucionar los inconvenientes en El Cerrito, expresando que “es el distrito que más crece demográficamente por año, lo que implica un esfuerzo permanente de la gente que tiene la provisión de agua. El problema que teníamos, ya está solucionado”.

LRA 6 Mendoza

Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, planteó su oposición al Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas propuesto por el Ejecutivo para ayudar a neutralizar los efectos de la pandemia. Según la entidad, “no se trata de un aporte solidario, sino de un impuesto directo”.

NACIONAL ROCK

En Clavada de Noticias, la sección de Luciana Peker en “Lo Intempestivo”, hablamos con Juan Orco de Jardineros Sin Fronteras sobre la situación de los incendios en Córdoba.

LRA 6 Mendoza

Orelogio se refirió a las repercusiones que ha tenido el proyecto de la nueva Ley de Educación, diciendo que “la sensibilidad social en el contexto de pandemia ha contribuido al malestar social”.

Luego, la funcionaria aseguró que “los canales participativos relacionados a la promulgación de la nueva ley, están abiertos”.

LRA 21 Santiago del Estero

Cada 29 de septiembre se conmemora esta fecha para crear conciencia e informar a la sociedad sobre las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el mundo.

NACIONAL ROCK

En “Un gran plan”, Mariana de Iraola, Tapa Martín y DJ Pradón, hablaron en el Día del Inventor con Luciano Cismondi, el ingeniero que junto con cuatro colegas inventó el “microondas que enfría”. En 30 segundos lleva una cerveza natural a la temperatura justa para tomar. ¡Salud!

LRA 26 Resistencia

El decano de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional, Jorge de Pedro, mencionó las actividades celebratorias de los 60 años de esa casa de estudios, afirmando que “las hacemos en forma virtual, y cerraremos esta semana de festejos con el Rally Latinoamericano de Innovación, que también se disputará en modalidad virtual, los días 2 y 3 de octubre próximos”.

LRA 2 Viedma

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a movilizarse por las calles de Carmen de Patagones en el marco del paro municipal de 72 horas que llevan adelante por reclamos salariales.

LRA 7 Córdoba

La Asociación de Médicos de Argentina (AMRA), delegación Córdoba, denunció atraso en la actualización de honorarios médicos por parte de la obra social provincial, “que acumula en dos años, cerca del cien por ciento de inflación”. Durante este período, la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) no actualizó la cifra, que quedó al precio de “dos pimientos”, según denunció Hugo Zárate, dirigente del gremio de los profesionales de la Salud.

LRA 9 Esquel

Se inauguró la ampliación del módulo de enterramiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que tendrá una vida útil de cinco años.

Gastón Arancibia, trabajador de la Planta, exhortó a los vecinos a tener un consumo responsable, diciendo que “si cambiamos los hábitos, obligamos a las empresas a disminuir los plásticos”.

LRA 42 Gualeguaychú

El secretario de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Marcelo Pagani, indicó que, en el marco de la negociación salarial con el gobierno provincial, postergada por la pandemia, las partes están en cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando volverán a reunirse.

LRA 7 Córdoba

El Poder Judicial de Córdoba dio a conocer estadísticas sobre policías y penitenciarios investigados por torturas y vejámenes. El trabajo fue realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, que depende del Tribunal Superior, y se realizó luego de que el Comité Nacional contra la Tortura dio a conocer sus conclusiones sobre 16 inspecciones realizadas en Córdoba, entre 2018 y 2019.

LRA 28 La Rioja

El secretario de Derechos Humanos provincial, Delfor Brizuela, anunció la creación del Museo de la Memoria, tras la toma de posesión del inmueble donde funcionó la delegación de la Policía Federal durante la dictadura. El funcionario destacó la decisión del gobernador del gobernador Ricardo Quintela al ”crear este lugar para la instauración de la Secretaria de Derechos Humanos, sumado al propio Museo de la Memoria y al trabajo de las distintas organizaciones que tendrán su sede en dicho establecimiento”.

LV 8 Libertador

Una de las autoras del libro “Apuntes de la memoria”, Paula Baigorria, comentó que la obra es el resultado de una investigación oficial que encaró la Universidad Nacional de Cuyo para conocer “a través de un diálogo entre los organismos de Derechos Humanos y la Universidad, una investigación que duró un año y medio, y que tuvo como resultado el libro y un documental”.

LRA 3 Santa Rosa

Femenías es la autora del libro “Ellas lo pensaron antes. Filósofas excluidas de la memoria”, donde da cuenta de los preconceptos sexistas que a lo largo de la historia han sesgado a la producción filosófica de las mujeres.

La obra reúne una selección de veintidós filósofas que, desde la Antigüedad hasta nuestros días, contribuyen a la construcción del pensamiento y el desarrollo de la sociedad.

LRA 27 Catamarca

Ginocchio manifestó con preocupación que “estamos debatiendo garantías para que la mujer pueda contraer crédito, porque preocupa mucho el acceso al crédito por parte de la mujer”.

LRA 1 Buenos Aires

El frenteamplista Yamandú Orsi fue reelecto intendente de Canelones (Uruguay). “Estas elecciones fueron municipales y departamentales. Canelones tiene 550 mil habitantes. Los partidos que eran de oposición se juntaron y armaron una coalición pero donde perdimos la intendencia tuvimos más votos que antes”, destacó.

“En la última elección nacional nos dejaron aislados porque fueron cinco partidos contra uno. En los países donde se instala estos sistemas de balotaje la clave está en cómo evitar que te aíslen”, aseguró. En tanto opinó sobre el Gobierno de Lacalle Pou . “Frente a la pandemia el resultado fue bueno, la ciudadanía tuvo una actitud muy responsable. También es cierto que somos 3 millones de habitantes en todo el país. Por ejemplo nosotros no tenemos subtes. Reconozco la actitud del Gobierno nacional que fue exitosa”.

LRA 1 Buenos Aires

Junto con Graciela Borges y Lorena Peverengo, Garzón habló sobre “Down para arriba”, su primer film documental, realizado gracias al impulso de sus hijos, con quienes, en estos tiempos de pandemia, realiza todos los sábados por la noche un show en Instagram Live. El actor también reflexionó sobre su papel como docente, camino iniciado gracias a la Escuela de Teatro que lleva a adelante junto a Virginia Lombardo.

LRA 1 Buenos Aires

Padura presenta su nueva novela “Como polvo en el viento”, habla sobre su infancia y analiza la actualidad política de su país. Nació el 9 de octubre de 1955 en Mantilla, un barrio que estaba ubicado en la periferia de La Habana. Allí se encontraban todos los personajes posibles dijo Padura, era un “micromundo” que reunía al bobo del barrio, al carterista, etc.

LRA 6 Mendoza

Mauro Szeta presenta el ciclo de charlas “Cruzados, pero no tanto”, una serie de cuatro encuentros donde el periodista se reunirá con referentes de distintas disciplinas y actividades. Szeta adelantó que el primer episodio se verá por streaming el próximo domingo 3 de octubre a las 21 horas desde el Konex, en el cual participará su hermano, el filósofo Darío Sztajnszrajber.

LRA 3 Santa Rosa

Maestro, director de Artes Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes (FNA), informó sobre la convocatoria al Concurso de Obra Audiovisual Documental y al Concurso de Desarrollo de Proyectos de Series de Ficción para Televisión y Plataformas Digitales, organizados por el FNA.

LRA 3 Santa Rosa

La Feria Provincial del Libro se realizará en modalidad virtual, desde el próximo viernes 2 al domingo 4 de octubre.

Daniela Baridón, a cargo del área de Comunicación de la Secretaría de Cultura de La Pampa, comentó las actividades virtuales y la programación que ofrecerán las redes sociales, junto a las páginas referidas al tema.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de rock, habló de sus libros y anécdotas con los músicos argentinos que tuvo relación. “Con Charly García terminé mal, estoy prohibido en sus recitales, no me acreditan”, reveló. “Hace años que no hablamos con Charly, en ese momento me llamó para escribir un libro; no se podía trabajar con él, sólo si sos una especie de esclavo”, contó el especialista sobre su experiencia con el músico.

LRA 7 Córdoba

La nadadora de la selección Argentina explicó cómo es su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, actividad que comparte con sus estudios de periodismo deportivo. La riocuartense contó que se encuentra en Buenos Aires, entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD), junto a sus compañeras de la selección nacional.

LRA 15 Tucumán

Mientras el plantel de Atlético Tucumán continúa con los trabajos de preparación, Ricardo Zielinski aguarda por la llegada de refuerzos, los que podrían cerrarse esta semana.

LRA 7 Córdoba

Arbe, maratonista argentino clasificado para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio luego de haber conseguido el sexto puesto en el maratón de Buenos Aires, expresó que, a pesar de ser un deportista de Alto Rendimiento, sigue trabajando en su oficio de albañil, y está construyendo una casa para su familia.

HOLA, HOLA!!!

Esto empezó hace muchos años. Un día le dijeron a Mauricio, que si se quería dedicar a la política, tenía que aprender a escuchar a la gente. Mauricio (que es Macri) lo tomó literalmente y comenzó el derrotero de las escuchas. Primero en la ciudad y después a nivel nacional. Ahora la Justicia está investigando a quien NO escucharon…

Pregunta obligada. Siempre tan cercano a Mauri, en la vida como en el fútbol y después de contar con él en la AFI, ¿se lo llevará a Arribas a la FIFA?

Un conocido que vive en el impenetrable, me dijo que a él no lo escucharon por dos razones fundamentales: No hay señal y no tiene teléfono.

CHOCOLATE