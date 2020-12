Diario de Radio Nacional 28/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “No quiero más una Argentina dividida”

Buenos Aires – AXEL KICILLOF: “La vacuna es un vaso de agua en el desierto”

Buenos Aires – RODRIGUEZ SAA: “Tenemos mucha esperanza de mitigar la pandemia”

Tucumán – JUAN MANZUR: “Es un día de mucha esperanza por la vacuna”

Buenos Aires – GOMEZ ALCORTA: “Hay chances” de que esta vez sea ley el aborto legal

Resistencia – Sputnik V: Llegaron al Chaco 3.600 dosis de la vacuna



Esquel – Lo anunció en conferencia de Prensa: ONGARATO finalizó el aislamiento preventivo

Santiago del Estero – CESAR MONTI: Comienzo de la vacunación en el hospital Independencia

San Juan – ALEJANDRA VENERANDO: Sergio Uñac registra una mejora en su salud

Rosario – FERNANDO GOMEZ: “El hisopado no es un certificado médico”

Paraná – Trabajadores esenciales: Mañana comienza la vacunación del personal de Salud

Gualeguaychú – Creciente cantidad de contagios: Espera la llegada de la vacuna



Río Senguer – Sputnik V: Llegan las primeras vacunas a Chubut

Patagonia – CARLOS CATALA: “A mediados de enero comienza la vacunación”

Buenos Aires – ANA ALMIRON: Mañana se debatirá Interrupción Legal del Embarazo

Paraná – LARA DE ALVEAR: “Hacer presión para que sea ley”

Córdoba – EMILIA PIOLI: “Cada persona que aborta tiene su motivo”

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “Ni el panóptico, ni la mosca. Los límites del cronista”

Paraná – Cámara de Diputados: Mañana tratará la nueva fórmula jubilatoria



Mendoza – Mañana: La Plaza Independencia esperará la decisión de los senadores

Buenos Aires – Costa Salguero: BARBARA ROSSEN: “Se perderán las mejores hectáreas”

Buenos Aires – RICARDO DIAB: “El ATP generó que no haya más comercios colapsados”

Paraná – Incendio en Diamante: Más de 100 hectáreas afectadas en el Parque Pre-Delta

Santa Rosa – A. RABINOVICH: “Nuestra relación con el planeta está llegando a un colapso”

Entrevista Federal – HECTOR LARREA: “El oyente es mi vida, lo llevo en el corazón”

Buenos Aires – Inauguración en la Radio Pública: Consultorio médico para trabajadores

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández anunció un plan de viviendas y obras para los partidos bonaerenses de Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Durante el acto, el Presidente afirmó que “el Estado debe estar presente allí donde la desigualdad existe, para poder terminar con ella” y sostuvo que “el mérito sirve si a todos les damos igualdad de condiciones”. Expresó que “si ser populista es pensar en los que menos tienen, soy populista”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud de la Nación conversó con Luisa Valmaggia sobre el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 que tendrá lugar en pocas horas.

El Ministro contó con entusiasmo, la alegría con la que las vacunas fueron recibidas en todos los distritos del país, y algunos detalles de su traslado y distribución.

“Fue un año muy difícil, de una carrera tremenda, hay más de 300 proyectos de vacunas y sólo 10 han llegado a producirla, y Argentina ha no sólo trabajado para conseguir las vacunas sino que ya está lista para empezar a vacunar”.

Respecto de las versiones sobre transcendidos de informes que indicarían que la vacuna tiene efectos adversos para mayores de 60 años, el ministro aseguró que la ANMAT emitió los informes que de acuerdo a la ley debe emitir y remarcó que “deben ser confidenciales, no por ocultar información sino por disposiciones legales” y que esos informes no hacen más que contar algún tipo de patología menor que se ha detectado en las pruebas pero que no necesariamente tienen que ver con la aplicación de la vacuna”.

LRA 1 Buenos Aires

“Estábamos indefensos. Lo único que teníamos era la posibilidad de alejarnos entre nosotros, usar tapaboca, saludarnos a distancia y ahora apareció una respuesta de la ciencia”, aseguró el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ante la expectativa del comienzo de la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Valmaggia conversó en Juego de Damas con Alberto Rodríguez Saá, Gobernador de la Provincia de San Luis, sobre la logística y planificación de la campaña nacional de vacunación que se inicia en todo el país.

El funcionario resaltó la labor en conjunto con el Gobierno Nacional, los acuerdos con distintos sectores de la sociedad quienes se comprometieron a ayudar en el desarrollo de la campaña, las directivas del Comité de Crisis para priorizar al personal de salud y el escenario que vive su provincia desde el advenimiento de la pandemia COVID19.

LRA 15 Tucumán

El gobernador celebró la llegada de las primeras dosis de la Sputnik V que llegaron a Tucumán que serán aplicadas al personal de salud. “Nuestro objetivo y el plan que tenemos es que las 5.500 vacunas que están acá es aplicarlas en las próximas 48 horas”, señaló el mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

El Senado debatirá este martes el proyecto para legalizar la interrupción del embarazo. La Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, declaró que está “ansiosa” y agregó: “Yo creo que sí tenemos chances de que efectivamente esta vez sea ley, estamos trabajando para que sea así”.

La funcionaria también remarcó que se realizará la sesión en un contexto distinto que el 2018 y aseguró que dicho el aborto “dejó de ser tabú”. “Fueron 39 mil las internaciones hospitalarias en el 2019; hay que proteger a la mujer. Estamos en un momento para dar un paso muy importante”, dijo.

LRA 26 Resistencia

La subsecretaria de Salud Pública provincial, Nancy Trejo, dijo que “la estrategia provincial de vacunación contra la COVID-19 está enmarcada en la estrategia de Nación, aunque cada provincia tiene su propia organización. Sin embargo, tenemos que afirmar que la vacuna es una herramienta más en la prevención, pero hay que seguir generando conciencia respecto de los cuidados. Los trabajadores y trabajadoras son grupos de riesgo priorizados, y por eso arrancamos con ellos la vacunación“, explicó la funcionaria.

LRA 9 Esquel

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, brindó una conferencia de prensa luego de cumplir el aislamiento obligatorio por haber sido contacto estrecho de un empleado municipal.

El mandatario local comentó que pasó la Navidad sólo en su habitación, sin contacto directo con su familia, y confirmó que el secretario de Turismo y la secretaria de Desarrollo Social deben permanecer en aislamiento por ser también contactos estrechos.

LRA 21 Santiago del Estero

La vacunación constituye una etapa en este año y comenzará mañana para el personal sanitario: terapias intensivas, urgencias, personal de traslado SEASE en capital e interior provincial. El 4 de enero continuará la llegada de las vacunas en forma paulatina, conforme a la logística y la distribución equitativa a las provincias, según Nación.

LRA 23 San Juan

El Ministerio de Salud Publica de San Juan confirmó que Uñac, positivo de Covid-19, registró una mejora en su salud, que evoluciona “muy bien” a la espera de su pronta reincorporación al trabajo.

LRA 5 Rosario

Un aviso a las personas que realizan el hisopado en el Carrasco de que solo se efectúan por cuestiones de salud y no para emitir certificados negativos de Covid-19, necesarios para el ingreso a una provincia.

LT 14 Paraná

Se iniciará la aplicación de la vacuna Sputnik V al personal de Salud del sector público y privado en Entre Ríos.

En las próximas dos semanas llegarán a la provincia diez mil dosis, que serán destinadas prioritariamente al personal de Salud de manera escalonada, en función de la estratificación de riesgo de la actividad. En tanto, ya se han capacitado a mil vacunadores y hay quinientos voluntarios para desarrollar los trabajos necesarios.

LRA 42 Gualeguaychú

El doctor Eduardo Elías, director del Hospital Centenario, dio detalles de la llegada de la vacuna Sputnik V a la ciudad y del plan vacunatorio que se podrá en marcha.

En este sentido, Elías indicó que se empezará a vacunar al personal de Salud de línea COVID, y luego informó sobre el avance de la pandemia en Gualeguaychú, expresando que la curva de contagios muestra un crecimiento de casos.

LRA 55 Río Senguer

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó la llegada de vacunas Sputnik V a la provincia. Se trata de la primera tanda de 1.500 dosis, de un total de tres mil que tendrá la provincia, de las cuales las 1.500 restantes arribarán el próximo lunes 3 de enero.

Luego, Puratich aclaró que dentro del Sistema de Salud se seleccionó al personal por el riesgo, porque son quienes tendrán prioridad en la vacunación.

LU 4 Patagonia

Catala se refirió a los operativos que se realizan para llegar con el plan de vacunación al personal de la Salud.

“Esperamos a mediados de enero comenzar con la vacunación para la población en riesgo. Me parece que la ayuda de los medios será importante para pedirle a la gente que se vacune, porque eso nos va a permitir que circule el virus atenuado. El miércoles llegan unas 600 dosis de la vacuna”, explicó el secretario.

LRA 1 Buenos Aires

A partir de las 16 horas del martes, el Senado comenzará a debatir el proyecto de ley para legalizar el aborto. “Esperemos que los y las legisladoras estén a la altura de las circunstancias; los números siguen para a par y me parece que continuará así hasta última hora”, adelantó la legisladora integrante del Bloque Frente de Todos, Ana Claudia Almirón.

Sin embargo, la Senadora declaró que “hay condiciones distintas” que en el 2018 y por ese motivo son “optimistas en conseguir consensos necesarios”. En ese marco, remarcó características importantes de la ILE: “Hay una visión integral, tiene que ver con un concepto sanitario, jurídico, de derechos humanos, de justicia social porque sabemos que los abortos existen y quienes lo hacen en la clandestinidad llegan a un hospital por complicaciones”.

LT 14 Paraná

Lara valoró la gran cantidad de firmas que alcanzó una carta a favor del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

De Alvear dijo que la solicitada tiene como objetivo “salir a fortalecer y hacer presión para que sea ley”, y resaltó que no sólo las mujeres acompañaron con su firma. “Necesitamos que haya más democracia”, remarcó finalmente la licenciada.

LRA 7 Córdoba

Desde 2014, la articulación nacional de organizaciones Socorristas en Red brindan información y acompañamiento a personas que han decidido interrumpir su embarazo para que puedan hacerlo de manera segura y cuidada. En lo que va del 2020, recibieron la consulta de 13.408 mujeres y personas con capacidad de gestar de todas las clases sociales, observando que la mayoría de quienes consultan tienen entre 20 y 35 años, mientras que el 60% ha sido madre.

“Lo que nos ha enseñado el hacer socorristas es a no encasillar o estereotipar a las personas que abortan. Cada persona que aborta tiene su fundamento, tiene su motivo, un proyecto de vida”, sostuvo Emilia Pioli, activista en Socorro Rosa San Francisco Las Rivas, una de las colectivas que integran a nivel nacional Socorristas en Red.

LRA 6 Mendoza

Aracelli Pellegrina, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Mendoza, informó sobre las actividades que se llevarán a cabo mañana, martes 29 de diciembre, para presenciar públicamente la posible sanción completa del proyecto en Senadores.

Desde las 16 horas comenzará a debatirse el proyecto en la Cámara Alta, y a partir de esa hora en Mendoza se realizará una vigilia en la Plaza Independencia, con pantallas gigantes para acompañar la sesión.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se pregunta en esta reflexión, ¿Dónde están los límites para la información?.

LT 14 Paraná

El diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, dijo que la ley será muy beneficiosa para los jubilados, porque habrá cuatro actualizaciones de haberes durante el año.

“Nuestra responsabilidad es sancionar las leyes que necesitan los argentinos”, expresó el legislador.

LRA 1 Buenos Aires

El 97,4% de las personas que participaron de la audiencia pública en la Legislatura porteña por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco rechazaron el proyecto del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien busca habilitar allí la construcción de edificios.

Bárbara Rossen es integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, entidad que realizó el relevamiento de los datos. Aseguró que esperan las autoridades “reflexionen y modifiquen el proyecto. No es lo que necesita la Ciudad, lo hacen para vender las reservas. Es una decisión política porque es nuestra mejor geografía, nuestro mejor paisaje y no lo aprovechan”.

LRA 1 Buenos Aires

Según la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), hay un promedio de 9 locales vacíos por cuadra en todo el país. Ricardo Diab, vicepresidente de la entidad, remarcó la importancia del ATP y la definió como “una herramienta fundamental para que no haya más comercios colapsados”. En esa línea, declaró que están “insistiendo” para la continuidad del mismo.

LT 14 Paraná

El intendente del Parque Nacional Pre Delta, Aldo Delaloye, dijo que el incendio se inició en un campo vecino y se extendió hasta el predio de la reserva.

Tras destacar el trabajo de los bomberos y de un avión hidrante, Delaloye indicó que están en la etapa de extinción del siniestro tras lograr controlar el fuego, y mencionó que las condiciones de sequía y las altas temperaturas ayudaron a propagar el incendio, estimando que resultaron afectadas entre 100 y 125 hectáreas.

LRA 3 Santa Rosa

Rabinovich hizo una síntesis política y social de 2020 en el marco del COVID-19, y dijo que “estamos en un momento histórico, porque van a venir en serie dificultades como estas. Tenemos que tomar buenas decisiones, y aprender a adaptarnos para sobrellevarlo mejor”.

Entrevista Federal

Héctor Larrea, quien anunció poner fin a sus ciclos en la radio, dialogó con periodistas de todo el país en una nueva emisión de la Entrevistas Federal.

“Me llevó el reconocimiento y muchos amigos de la radio. Algunos ya se retiraron. En estos 16 años en Radio Nacional me llevó el afecto de la gente y la riqueza de la calidez humana, eso no tiene precio”, remarcó el conductor de “El carromato de la farsa”. “Mi objetivo era estar al servicio del oyente”

“Yo no soy un espectador de mis programas, me los pongo al hombre. Lo vivo mucho y me saca el estrés. Hace mucho tiempo que vengo pensando en mi retiro. Son 60 años de Radio y desfruté todo lo que pude. Tendré que hacer mi duelo también”, expresó “Hetitor”.

LRA 1 Buenos Aires

La sala, que lleva el nombre de Doctor Ramón Carrillo, fue inaugurada por la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano y el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica.

En presencia de varios trabajadores de la emisora porteña, ambos funcionarios coincidieron en destacar que se trata de un hecho más que contribuye a la reconstrucción de los Medios Públicos.

En este contexto, Andrea, una de las enfermeras de la radio destacó la amplitud y comodidad de las instalaciones.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 4 Salta

El funcionario reconoció que fue el peor año para la actividad aunque se mostró confiado en que la temporada de verano será buena para la provincia. Peña destacó que los salteños hayan conocido más su provincia con la apertura del turismo interno, y que durante el verano llegarán turistas de las provincias vecinas y del centro del país.

LRA 17 Zapala

Frente al operativo de vacunación para afrontar el Covid 19, Pérez Marc indicó que es importante seguir cuidándose. “ Hasta tanto no tengamos múltiples vacunas o tratamientos eficaces lo que hay que hacer es seguir manteniendo las medidas básicas de higiene, distanciamiento y de cuidado interpersonal”, afirmó.

LRA 18 Río Turbio

En un mensaje audiovisual, el Comité Operativo de Emergencia de Río Turbio precisó cuáles son las medidas que comienzan aplicarse hasta el próximo domingo 3 de enero. Es por el incremento de casos positivos de covid-19 en la localidad vecina de 28 de Noviembre, considerado como brote local.

LRA 2 Viedma

La edil presentará un proyecto de declaración de repudio contra la diputada de Cambiemos Elisa Carrió en el Concejo Deliberante de Viedma. Es por la denuncia contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Salud, Ginés González García y su vice, Carla Vizzotti, por “envenenamiento” tras la decisión de aplicar la vacuna Sputnik V.

LT 14 Paraná

El gobernador de entre Ríos, Gustavo Bordet, informó que el sábado mantuvo un encuentro vía videoconferencia con el presidente Alberto Fernández y otros gobernadores, y allí se diagramó cómo se efectuará la Campaña de Vacunación contra el COVID-19.

Este lunes llegaron las primeras cinco mil dosis de la vacuna Sputnik a la II Brigada Aérea de Paraná, y mañana comenzarán a ser aplicadas al personal de primera línea de Salud en forma simultánea en Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y la capital entrerriana.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, recibieron este lunes las cinco mil dosis de las vacunas Sputnik V contra el coronavirus.

Al respecto, la ministra dijo que se resolvió “dentro del Plan Rector de Vacunación, poder tener en cuenta las cuatro regiones sanitarias representadas por los hospitales Masvernat, de Concordia; Centenario, de Gualeguaychú; Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, y San Martín, de Paraná”.

LV 4 San Rafael

El médico infectólogo, epidemiólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Pizzi, manifestó su alegría por el arribo de la vacuna Sputnik V a la Argentina, diciendo que “creo que se viene la solución, porque estamos inmersos en una gran angustia y lo que aparezca como esperanza lo tenemos que tomar”.

LRA 55 Río Senguer

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, hizo referencia a la llegada de la vacuna Sputnik V a la provincia. Se trata de la primera tanda de 1.500 dosis, de un total de tres mil que tendrá la provincia.

“En cuanto a Comodoro recibirá cerca de 1.400 dosis, y se comenzaran por vacunar al personal de Salud. Ya está diagramado el plan de vacunación, donde hay cerca de cinco mil integrantes del sistema sanitario, y luego se vacunará al personal de Seguridad, luego al de Educación, y por último a la población de riesgo”, informó Luque.

LV 8 Libertador

Según explicó Iris Aguilar, jefa de la Dirección de Inmunizaciones de Mendoza, mañana martes comenzará el operativo que protagonizarán los vacunatorios hospitalarios para el personal de Guardia y de Terapias Intensivas.

Respecto de la refrigeración del medicamento, Aguilar aclaró que las dosis de vacunas Sputnik V se conservan “en los freezers que tenemos en los vacunatorios de los hospitales”. Luego, tras confirmar la llegada de 5.500 dosis asignadas a Mendoza, Aguilar brindó detalles de cómo se desarrollará el operativo de vacunación.

LRA 42 Gualeguaychú

Perel, un argentino de 70 años residente en Israel y Director Técnico de fútbol, recibió la primera dosis de la vacuna estadounidense Pfizer, e indicó que desde el miércoles comenzará allí la aplicación de la Sputnik V.

“Israel está atravesando un confinamiento extremo y planea llegar a 160 mil vacunas diarias para ingresar a marzo con un levantamiento de la cuarentena”, informó Perel, y agregó que “a diferencia de la Argentina, en Israel los medios de comunicación apoyan las medidas del gobierno en el plan de vacunación para el coronavirus”.

LV 8 Libertador

Mara Reinoso, médica de Terapia Intensiva del Hospital Tornú de la ciudad de Buenos Aires, brindó detalles sobre la carta que desde el nuevo Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA), le enviaron al presidente Alberto Fernández.

“Sabiendo que nuestro sistema segmentado y discontinuo no ha tenido una respuesta concreta, en este sentido le solicitamos tenga a bien considerar la institución de un bono de $ 40.000, no remunerativo y libre de impuestos para todos aquellos que desempeñamos la tarea de intensivistas”, indica un fragmento de la nota enviada al primer mandatario.

LRA 7 Córdoba

El doctor Andrés de León, presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, informó que una encuesta interna reveló que el 98% de los facultativos se colocará la dosis de Sputnik V.

“Hay mucha expectativa, porque seremos los primeros en recibir las dosis. La vacuna salva vidas y es lo mejor que le podría haber ocurrido a esta pandemia”, expresó el médico.

LRA 12 Santo Tomé

El ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, se refirió a la llegada de las vacunas contra el COVID-19, diciendo que “están depositadas en sectores refrigerados para que mañana se empiecen a aplicar las dosis al personal del Hospital de Campaña. Luego, seguiremos por el personal del laboratorio central, para finalmente enviar vacunas a aquellos hospitales con mayor fluidez de consulta”.

Al referirse al momento en el que llegaron las vacunas, Cardozo sostuvo que “cuando entró la última caja refrigerada a las heladeras de la empresa surgió un aplauso espontáneo, ya que es un acto significativo, por lo cual estamos agradecidos a la Nación”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo sobre la conducción del PJ Bonaerense y lo que dejó la pandemia en el municipio.

“Antes de que llegue la pandemia del coronavirus, estuvo la pandemia “amarilla” que nos dejó con gran desocupación”, expresó Descalzo al referirse al gobierno de Mauricio Macri.

“Estamos trabajando con la obra pública y los planes de vivienda para que pueda haber más trabajo. Gobernar es generar trabajo”, aseguró.

LRA 4 Salta

El jefe de los fiscales de la provincia denunció una posible connivencia entre el juez Luciano Martini y el auxiliar fiscal Sergio Dantur. La denuncia de Cornejo se vincula a un fallo judicial sobre una apelación planteada por la defensa de Dantur, en el que le atribuyó genéricamente la comisión de delitos a Simesen de Bielke, sin precisar cuáles habrían sido, ni normativa penal que los tipifique.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Vuoto fue entrevistado en el programa PAMI Más cerca y se refirió a la actualidad de la ciudad. Además, cómo se vivía las fiestas en su infancia.

LRA 53 San Martín de los Andes

La presidenta del bloque de diputados y diputadas provinciales del Frente de Todos señaló que hay “temas urgentes” que no fueron abordados por el oficialismo en la Legislatura y por parte del Poder Ejecutivo.

Economía | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Nicora, dirigente de la CTA y referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), dijo que productores y productoras pudieron hacer frente a la pandemia sacando lo mejor de sí, de tal forma que “la familia rural no dejó de producir“.

“En un primer momento tuvimos un retraimiento, pero rápidamente pudimos resolverlo. Los protocolos nos ayudaron a tomar confianza y no tuvimos contagios en las ferias ni en la zona de ventas“, afirmó Nicora.

Laborales | Volver al inicio

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El bloque del Frente de Todos de Ingeniero Jacobacci tomará como medida de fuerza no dar quórum para el tratamiento del presupuesto 2021 hasta que el Ejecutivo Municipal cumpla con sus obligaciones con los trabajadores y las trabajadoras.

LV 8 Libertador

“El gobierno no puede dar por decreto menos de lo que lleva a la paritaria. Esto naturaliza una lógica de castigo”, aseguró Sebastián Henríquez, secretario General del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Por este motivo, Henríquez comentó que “docentes y otros sindicatos que no aceptaron la propuesta paritaria se movilizarán el 30 de diciembre”, y anticipó que no empezarán las clases si no se mejoran las condiciones salariales.

LRA 6 Mendoza

Carlos De Feo, secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), se refirió al acuerdo reciente del gremio con el gobierno, informando que se logró un 10% de recomposición salarial en la revisión de diciembre de la paritaria 2020.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al fallo judicial sobre las vacantes en los colegios porteños y señaló que “es incomprensible que la Justicia adopte una posición de esas características”. Asimismo señaló que “sorprende que el Tribunal Superior no interpele al Gobierno de la Ciudad para que presente un plan que incremente la oferta de vacantes en el Nivel Inicial. Sorprende que no garanticen el acceso a la Educación pública” ya que, recordó, “está consagrado en la Constitución de la Ciudad”.

LRA 26 resistencia

Zimmermann indicó que en el tratamiento de la IVE este martes en la Cámara Alta, “la mayoría de los legisladores queremos hacer uso de la palabra, así que es probable que la sesión termine el miércoles al mediodía“.

Luego, el legislador chaqueño dijo que “en el recinto cada quien expresará su opinión. En mi interbloque hay quienes votan a favor y otros que lo hacemos en contra del IVE”.

LRA 43 Neuquén

Una niña de once años murió este sábado a causa de la caída de un rayo en el predio recreativo que el gremio UPCN posee en la localidad neuquina de Plottierr. Estaba a unos 40 metros de la pileta y el rayo impactó sobre un árbol. La onda expansiva causó además lesiones a otras personas que estaban cerca de la víctima fatal.

LRA 57 El Bolsón

El comunicador de Radio Nacional Córdoba fue el primer entrevistado en el programa “De otros climas”, en donde periodistas de todo el país participan de la radio pública de la Comarca Andina. Fassi habló sobre la temporada turística en su provincia.

LRA 1 Buenos Aires

La pandemia aumentó el consumo de las pantallas y como consecuencia de este comportamiento, la Agencia de Noticias de la UBA desarrolló un informe. La periodista Mariel Fontanet destacó las recomendaciones que realizó en mayo la Sociedad Argentina de Pediatría: “Planteaban tiempos adecuados y aconsejaron que los primeros años de vida no haya un exceso”.

En esa línea, el neurocientífico Michel Desmurget esbozó en su libro La fábrica de cretinos digitales que el período de exposición y su abuso corroe tres pilares básicos del desarrollo que son “la interacción humana, el lenguaje y la concentración”.

Fontanet destacó que, si bien dicho especialista “no apela a la prohibición” de los dispositivos, pretende alertar sobre sus consecuencias a las pantallas lúdicas. “El problema es que predomina un uso recreativo que tiene consecuencias en la salud como es la alteración del sueño”, completó.

Géneros | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

Una referencia a la espera de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el aporte desde las mujeres indígenas. “Hay otros movimientos que estamos acompañando estos procesos y empujando desde los espacios a un montón de mujeres que sufrimos la violencia que se ejerce en nuestros cuerpos”, señaló Nuhem.

LRA 17 Zapala

La senadora del Frente de Todos se refirió al proyecto de Interrupción Legal del Embarazo que se tratará mañana en el Senado de la Nación. Sapag explicó sus argumentos para apoyar la iniciativa. “Las jóvenes ya vienen con el chip del tema de los derechos de las mujeres, mientras que yo misma que siempre me reconocí feminista tuve que ir deconstruyendo mi cabezal”, afirmó.

LRA 14 Santa Fe

El tribunal de Apelación de Santa Fe confirmó en segunda instancia la condena a prisión perpetua impuesta a Juan Ramón Cano por la autoría del femicidio de Vanesa Castillo cometido en Santa Fe en 2018.

LRA 16 La Quiaca

El abogado Cristian Molina se refirió a los detalles de la causa por el crimen de Cesia Reinaga, la niña estrangulada y arrojada en un estanque de agua, junto al pedido de juicio político a la concejal Noelia Velázquez, diciendo que “este pedido es una solicitud que realizan como padres damnificados los papás de Cesia, fundamentado en que la concejal tuvo una actividad importante para que no se pueda investigar de manera correcta la causa”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ícono de la música romántica y los boleros, Armando Manzanero, se había contagiado de coronavirus y estaba internado. El cantautor mexicano tenía 85 años.

LU 23 Lago Argentino Calafate

Una nota con Sandra Romero, la trovadora porteña que lidera el grupo musical Savia Va que tiene como objetivo difundir la músicas y las danzas de nuestro país.

LT 14 Paraná

Radio Nacional Río Mayo, la Radio Pública del suroeste de Chubut, cumple 39 años. Fue inaugurada en 1981 y se denomina oficialmente LRA 58.

La locutora Sandra Ferreyra dijo que la emisora cuenta con nueve personas y destacó que “el servicio más importante que brindamos es el de mensajero rural”.

LV 8 Libertador

Así lo expresó Campa, autor del personaje que representa a un rugbier clasista y discriminador. El actor explicó que “esa imagen tiene más que ver con una cuestión de clase que con el deporte en especial”.

“En el rugby confluyen muchas cuestiones de clase. A mí me escriben y me dicen ´yo juego al rugby y no soy así´. Y claro, yo hago un tipo de rugbier y existen muchos que son así”, aseguró Campa.

LV 8 Libertador

“Empecé queriendo escribir sobre los últimos 30 años del rock mendocino y terminé tomando 55 años. Traté de incluir todo, y por eso armé un anexo con la historia de 1.300 bandas”, aseguró el periodista Roly Giménez, autor del libro ´Aún siguen cantando´.

Luego, Giménez comentó que “el libro, de 800 páginas, demoró 20 años en ser publicado”, tras recordar los inicios del material en los suplementos de espectáculos de distintos diarios y revistas de la provincia, como el Diario Mendoza, el Diario Uno, y la revista Zero.

LRA 1 Buenos Aires

En la última entrega de “Grabaciones encontradas”, música, palabras y la música de las palabras. Poemas de Pessoa, Macedonio, Girondo y Octavio Paz. Músicas de Andrés Calamaro, Rodrigo Gallardo, Karen y los Remedios… y la genialidad de Tom Lupo.