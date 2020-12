“Nos llega un viento fresco de esperanza, hay que acompañarlo con cuidados”

El ministro de Salud de la Nación conversó con Luisa Valmaggia sobre el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 que tendrá lugar en pocas horas.

El Ministro contó con entusiasmo, la alegría con la que las vacunas fueron recibidas en todos los distritos del país, y algunos detalles de su traslado y distribución.

“Fue un año muy difícil, de una carrera tremenda, hay más de 300 proyectos de vacunas y sólo 10 han llegado a producirla, y Argentina ha no sólo trabajado para conseguir las vacunas sino que ya está lista para empezar a vacunar”.

Respecto de las versiones sobre transcendidos de informes que indicarían que la vacuna tiene efectos adversos para mayores de 60 años, el ministro aseguró que la ANMAT emitió los informes que de acuerdo a la ley debe emitir y remarcó que “deben ser confidenciales, no por ocultar información sino por disposiciones legales” y que esos informes no hacen más que contar algún tipo de patología menor que se ha detectado en las pruebas pero que no necesariamente tienen que ver con la aplicación de la vacuna”

“No hay vacunas que hagan inmortal a nadie; no hay vacunas mejores que otras, históricamente nadie ha preguntado de quién era una vacuna antes de colocársela a su hijo; pero acá hay cuestiones geopolíticas que entran en juego con países como Rusia, China o Estados Unidos”. “Nos llega un viento fresco de esperanza que hay que acompañar con buen comportamiento para no perder las marcas que es lo que nos pasó en los últimos 20 días; hay que seguir cuidándose”

Sobre el final de la charla Luisa Valmaggia consultó al Ministro de Salud sobre la votación en el Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo