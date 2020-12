Héctor Larrea: “El oyente es mi vida, lo llevo en el corazón”

Héctor Larrea, quien anunció poner fin a sus ciclos en la radio, dialogó con periodistas de todo el país en una nueva emisión de la Entrevistas Federal.

“Me llevó el reconocimiento y muchos amigos de la radio. Algunos ya se retiraron. En estos 16 años en Radio Nacional me llevó el afecto de la gente y la riqueza de la calidez humana, eso no tiene precio”, remarcó el conductor de “El carromato de la farsa”. “Mi objetivo era estar al servicio del oyente”

“Yo no soy un espectador de mis programas, me los pongo al hombre. Lo vivo mucho y me saca el estrés. Hace muchos tiempo vengo pensando en mi retiro. Son 60 años de Radio y desfruté todo lo que pude. Tendré que hacer mi duelo también”, expresó “Hetitor”.

“Con Antonio Carrizo empiezan a cambiar muchas cosas, cambia el color de la presentación de los programas. La segunda parte viene con Cacho Fontana, cuando inaugura los programas de autor”, destacó. “De Carrizo aprendí cómo se manejaba un programa.

Sobre el futuro de la radio dijo que “no se puede predecir. Esta manera de comunicar que tiene la radio es irremplazable. Es una compañía para siempre”.

“Sin oyentes no hay radio. Tuve la suerte de escuchar radio desde chico y vi que el humor era una de las principales cosas de la radiofonía en general. El oyente es mi vida, lo llevo en el corazón”, aseguró.

Sobre el trabajo del locutor y de la locutora dijo que “está cambiando permanentemente. En avisos oficiales hoy hay otro modo de locución, sobre todo en la mujeres. Antes cada emisora grande tenía su estilo”

Por otro lado recordó cómo su fue luna de miel. “Fue en Jujuy, en Tilcara y La Quiaca. Lo que pudimos recorrer fue inolvidable. Recuerdo que había un conjunto musical entre los cuales que se encontraba el músico Tukuta Gordillo”.

“Creo que no fui un buen padre. Lo que hacía para la radio empleaba mucho tiempo que no le pude dedicar a mi familia”, destacó. “Toda la problemática personal se borraba cuando me calzaba los auriculares y salía al aire la cortina de mi programa”, agregó. “Mi padre me enseñó el Peronismo y se me metió en el corazón”.

Sobre la pandemia aseguró que “nos igualó a todos. Cuando una cosa es irreversible o no nos gusta como la pandemia, el mejor negocio es la paciencia”.

Periodistas que participaron de la charla

1. LRA 18 RN Río Turbio / Fernando Campos

2. LT 14 Radio Gral. Urquiza / Fernanda Dambrine

3. LRA 08 RN Formosa / Alejandro Richart

4. LRA 16 RN La Quiaca / Liliana Daz

5 LRA 51 RN Jachal / Gustavo Bravo

6. LRA 12 RN Santo Tomé (8) / Jesica Rondan

7. LV 04 Radio San Rafael / Pablo Diab

8. LRA 09 RN Esquel / Valeria Gutiérrez

9. LRA 52 RN Chos Malal / Luis Muñoz

10. LRA 24 RN Río Grande / Leda Soto

11. LRA 13 Bahía Blanca / Marcelo Dunetz

Coordinación Martín Bibiloni.