Profesionales de las terapias intensivas del país piden mejoras salariales

Así lo explicó la doctora Mara Reinoso, médica de terapia intensiva del hospital Tronú en Ciudad de Buenos Aires, quien dialogó con Ana María Vega en su columna durante el programa Muchas Gracias.

La especialista brindó detalles sobre la carta que dirigieron desde el nuevo Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA), al presidente de la Nación, Alberto Fernández. “No hay duda de que cumplimos con nuestro trabajo, garantizando que no se vulnere un derecho humano fundamental como es la salud pública. Esto lleva a qué expongamos a diario nuestras vidas, e incluso la de nuestras familias. Vemos con esperanzas que se abra el debate sobre el sistema de salud, al cual queremos abonar cuando sea oportuno, pero en la actualidad coyuntural y sabiendo que nuestro sistema segmentado y discontinuo no ha tenido una respuesta concreta en este sentido le solicitamos tenga a bien considerar la institución de un bono de $40.000, no remunerativo y libre de impuestos para todos aquelles que desempeñamos la tarea de intensivistas en los tres sectores, el que si bien no compensa el esfuerzo, dedicación y riesgo a que nos exponemos todos los días, nos alienta a enfrentar esta nueva etapa. Qué bueno sería que en el discurso de Fin de Año Ud. Señor Presidente nos otorgue este reconocimiento para les trabajadores de nuestro gremio”

La profesional aclaró que entienden que esa decisión depende de los gobierno provinciales pero pidió a las autoridades nacionales que “bajen una linea para este reconocimiento en cada provincia”.

En la carta expresan “sabemos que en el contexto del presupuesto que ha requerido esta pandemia será la menor inversión esta que le pedimos como una excepción y un gesto de reconocimiento y puntapié inicial a una relación entre los sectores que representamos y por eso nos animamos a llamar su atención sobre estas instancias y solicitarle una audiencia tanto a Ud. como al Ministro de Salud Dr. Ginés González García, para profundizar este contacto y compartir el carácter de nuestras necesidades que abarcan e implican mucho más que solo el aspecto salarial.

Del análisis de la experiencia actual surge que: ”el sistema de salud precisa de prevención pero también de los recursos adecuados (profesionales contenidos en una política de estímulo y arraigo, capacitados, descansados) para las emergencias, urgencias y catástrofes, las cotidianas y las excepcionales.”