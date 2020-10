Diario de Radio Nacional 26/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente advirtió hoy que “devaluar es fácil, pero es una máquina de crear pobreza”, al encabezar en el municipio bonaerense de Ezeiza el acto de entrega de viviendas para familias de las provincias de Buenos Aires y Río Negro, y obras de reactivación de viviendas para Formosa y La Rioja. En tanto, aseguró hoy que es “un orgullo terminar con la tarea iniciada por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández” de llevarle “una solución a los que dejan sin voz”, en referencia a los sectores más vulnerables.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Horacio Embón, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer recordó la figura de Néstor Kirchner en el marco de los homenajes por los diez años de su muerte.

Bauer, quien expresó sentir una “una enorme emoción, como siempre que llega esta fecha”, aseguró sentir “alegría de haber conocido a un ser humano excepcional”, y señaló que Kirchner “cumplió con todo lo que prometió en su primer discurso al asumir como presidente”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que su administración trabaja para regularizar “hasta la última vivienda de la provincia de Buenos Aires” y criticó a quienes buscan “generar temor” ante esa decisión. El mandatario bonaerense formuló esas declaraciones al acompañar al presidente Alberto Fernández, quien encabezó en el municipio bonaerense de Ezeiza, un acto de entrega de viviendas.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Martín Pena, doctor en Comunicación y presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España, en diálogo con Mario Giorgi, habló sobre las nuevas medidas ante el aumento de contagios de coronavirus en España. “Acordaron volver al estado de alarma, que no va a ser de confinamiento, sino un toque de queda nocturno. Desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana no se va a poder salir de casa, a no ser que sea por una causa justificada (por una urgencia médica o trabajo). Puede variar de 10 a 7 de la mañana. Ya muchas comunidades lo han instaurado”, explicó.

LRA 42 Gualeguaychú

Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación (CGE), confirmó que el regreso a las clases presenciales se dará sólo en escuelas de los Departamentos Federal, Feliciano y Villaguay, mientras que las otras seis jurisdicciones comenzarán con actividades institucionales, pero sin la presencia de alumnos.

El cambio obedece a la evolución en la situación epidemiológica de los Departamentos Tala, Nogoyá, Islas del Ibicuy, San Salvador, Uruguay y Victoria.

LRA 42 Gualeguaychú

El Consejo General de Educación informó la vuelta a las aulas en seis Departamentos en Entre Ríos, pero finalmente se dio marcha atrás con la decisión y se aplicará la misma sólo para Federal, Feliciano y Villaguay.

Bernasconi, Secretario de Derechos Humanos y Formación Sindical de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), indicó que el anuncio de la vuelta a las aulas es “apresurado y de forma unilateral, sin diálogo y sin los consensos necesarios con las organizaciones sindicales docentes y la comunidad educativa”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Creo que no ven que el virus es letal, y si llega a haber un pico y no tiene conciencia, esto puede provocar un caos”, expresó Rapallo, enfermero y trabajador del Sistema de Emergencias de Concepción del Uruguay.

“Estoy indignado por lo que sucedió con la marcha”, dijo Lucio en referencia a la manifestación por las reaperturas de las playas, además de denunciar que “hay gente que sube fotos en las redes sociales haciendo fiestas en las embarcaciones y en las islas”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Monasterolo dio detalles sobre la situación epidemiológica, e informó cómo se desarrolla el Plan DETECTAR Federal.

Al ser consultada sobre si creía necesario realizar más restricciones, Monasterolo dijo que “con las medidas que tenemos y con una responsabilidad muy clara de los viajeros que van a empezar a llegar, podremos mantener esta situación y a lo mejor, en dos o tres semanas, empezar a ver un descenso de la curva de contagio”.

LRA 1 Buenos Aires

Dolores Etchevehere se encuentra en la vivienda del predio Casa Nueva, ubicado en la localidad de Santa Elena, en Entre Ríos, sin poder salir debido a que productores que apoyan a sus hermanos, entre ellos el ex ministro de Agroindustria del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, mantienen ocupada la salida del campo, impidiendo el egreso e ingreso de personas. En comunicación con el Servicio Informativo, contó que esta mañana declaró ante el fiscal y afirmó: “La Justicia de Entre Ríos no garantiza mis derechos y no estoy segura acá. Por eso la importancia de la participación de la Justicia Federal”. “El hecho que yo esté en mi casa es legal”, remarcó.

LT 14 Paraná

Raúl Flores, juez de Garantías subrogante de La Paz, resolvió no hacer lugar al pedido de recusación planteada por el abogado Rubén Pagliotto, que representa a Leonor Etchevehere.

El magistrado consideró que el profesional no mencionó causal alguna como requisito, tal cual lo prevé la ley.

LT 14 Paraná

Bordet ratificó que en la provincia “las instituciones democráticas y el Estado de Derecho están plenamente vigentes. Y en ese marco, la propiedad privada”.

Luego, Bordet agregó que “por eso debemos ajustarnos a derecho y respetar las decisiones del Poder Judicial”.

LT 14 Paraná

Un grupo de productores se manifestó frente a la estancia Casa Nueva, eje de una disputa en la familia del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere.

Al hacer uso de la palabra, el ex ministro de Agricultura macrista dijo que el camino para solucionar el conflicto familiar “no es el del robo, el arrebato ni la usurpación”, y remarcó que “el camino es el de la ley, la verdad y la justicia”.

LT 14 Paraná

Funcionarias e intelectuales nucleadas en ´Mujeres en Red´, expresaron su apoyo a Dolores Etchevehere y emitieron un comunicado ante el conflicto que mantiene con su familia por la Estancia Casa Nueva, uno de los campos de la familia en Entre Ríos.

Blanca Osuna, diputada nacional por el Frente de Todos e integrante de ´Mujeres en Red´, destacó que “creímos importante expresarnos sobre la situación. Lo hicimos por ella, porque entendemos que es víctima de violencia económica y patrimonial”.

LRA 1 Buenos Aires

En Juego de Damas, el abogado ambientalista Enrique Viale se refirió a la amenaza de productores que permanecen en la puerta del campo Casa Nueva de la familia Etchevehere, de fumigar a los que acusan de usurpadores -la propia Dolores Etchevehere y miembros del Proyecto Artigas- con glifosato.

Viale comparó la situación con “lo que pasa en las guerras” y afirmó que “el glifosato es un derivado del agente naranja usado en la guerra de Vietnam, producido por la misma empresa, Monsanto, de comprobado carácter cancerígeno”.

Además, señaló que “Entre Ríos es, en relación a su territorio, el lugar más fumigado del mundo” con este herbicida, y recordó los periplos por los que atravesó la provincia cuando prohibió fumigar en cercanías a las escuelas rurales. En tanto, Viale también remarcó el protagonismo de Entre Ríos en relación a los incendios de campos, y el destino de los jueces locales que se atreven a contradecir a un sector de los productores rurales.

LRA 13 Bahía Blanca

Milagro Sala es una dirigente social jujeña, principal referente de la Tupac Amarú. Durante los últimos días un fallo del juez el juez Rodolfo Miguel Fernández, magistrado de Control en lo Penal Económico y Delitos Contra la Administración, dispuso el cese de prisión en el expediente conocido como “Megacausa”. Sin embargo, Sala continúa en prisión domiciliaria por otras causas. Charló con Radio Nacional Bahía Blanca de este y otros temas.

LU 4 Patagonia

Así lo adelantó Alberto Hensel, secretario de Minería de la Nación, en el marco de un pedido de informes realizado por el Congreso, del cual fue protagonista.

Ante la consulta del senador Alfredo Luenzo sobre los emprendimientos mega mineros paralizados en la zona, Hensel se mostró esperanzado en que se avance en la actividad.

LRA 1 Buenos Aires

Dellatorre analizó el conflicto y los que hay intereses detrás del movimiento del mercado, tema del que trató su columna “La mano invisible que tira el golpe de mercado”. “En principio hay un problema de base: hacen depender de la economía del dólar por una conveniencia política”, declaró y sostuvo que “no hay una situación de atraso cambiario”.

LU 4 Patagonia

Gil, ex director de YPF, se refirió a la situación económica a la que se enfrenta el país, explicando que el problema “parte por la necesidad de acentuar el proceso productivo. Hace falta un esquema que concilie la capacidad de ganancia de las empresas con los rendimientos de tipo financiero, porque una de las características de este proceso es que la tasa de interés reditúa más que la tasa de productividad y ganancias”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia convocó a una audiencia para el próximo jueves 29 de octubre, con el fin de tratar las apelaciones en la causa judicial por el hundimiento del ARA San Juan, que tiene a seis integrantes de la Armada Argentina procesados por el delito de “estrago culposo”.

Valeria Carreras, abogada querellante, brindó detalles sobre cómo se llevará a cabo la audiencia y dijo que “apelamos, considerando que era poco y pedimos que se califique como homicidio reiterado en 44 oportunidades, con dolo eventual”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld junto a Juan Manuel Karg y Martín Rodriguez analizaron el fin del legado de Pinochet en Chile. La ciudadanía chilena decidió poner fin a la Carta Magna de 1980, elaborada por la dictadura. El estallido social del año pasado fue decisivo para este proceso constitucional.

LV 8 Libertador

Valle Acevedo analizó la masiva participación del plebiscito donde se decidió por amplia mayoría la modificación de la constitución pinochetista.

LRA 1 Buenos Aires

La opción “Apruebo” al cambio de la Constitución se impuso de manera contundente en Chile y lograba un 78,27% de los votos, escrutadas más del 95% de las mesas de todo el país, por lo que ya era irreversible el inicio del proceso para cambiar la actual carta magna, impuesta en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. En Buen día, el senador chileno Guido Girardi celebró el avance hacia una reforma constitucional y afirmó: “La movilización pacífica fue la que derrotó la Constitución de Pinochet”.

LRA 1 Buenos Aires

Luciano Valle Acevedo es analista político de Chile y se refirió a la aprobación por mayoría del establecimiento de una nueva Constitución para dejar atrás la realizara durante la dictadura de Augusto Pinochet. “Queremos consagrar derechos de ciudadanía”, declaró el especialista.

LRA 6 Mendoza

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, explicó los motivos principales de la aprobación masiva a la reforma de la constitución pinochetista.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Si no hubiera llegado la pandemia, hoy estaríamos hablando de un país distinto”, expresó Betancourt. Luego, el referente del comercio de Concepción del Uruguay dijo que “aquella empresa que tenía diez máquinas, tenía 6 apagadas. Hoy estamos prácticamente en siete máquinas y el sector productivo está operando a tasas de ocupación de la base instalada, que está arriba de la media de 2018 y 2019”.

LT 12 Paso de los Libres

Abid, secretario de Desarrollo Social de ATE Verde y Blanca, destacó los trabajos que se realizan en conjunto con los agricultores familiares y la economía popular.

Sobre esto, Abid expresó que “la agricultura familiar es un sector estratégico para paliar esta situación que vivimos”.

LRA 3 Santa Rosa

Hualpa, especialista en derecho indígena, se refirió a la situación de las comunidades originarias que le reclaman a estancieros tierras que les pertenecen.

“En todo el país existen pueblos indígenas que pujan contra los intereses de poderosos”, dijo Hualpa y agregó que “son el último bastión de defensa frente al extractivismo más agudo, y para el capitalismo es un problema económico”.

LRA 9 Esquel

Cuatro familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew presentaron una demanda civil ante una Corte Federal en el distrito sur de Florida contra Roberto Guillermo Bravo, ex oficial de la Armada y uno de los responsables del crimen de lesa humanidad ocurrido en 1972.

Bravo se instaló en los Estados Unidos un año después de la masacre, y logró evadir a la justicia hasta la presentación realizada por los familiares de las víctimas de Trelew.

LT 14 Paraná

Teresa Parodi presentará “Otro escenario” el domingo 8 de noviembre a las 21 horas, un concierto vía streaming que dará acompañada por su banda, en el que hará un repaso por lo mejor de su repertorio y estrenará parte de sus nuevas canciones.

“Cuando me di cuenta que quería ser música, descubrí que quería contar historias en mis canciones y decir algo a través de ellas”, relató Teresa, una de las artistas más importantes del país.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con Héctor Alterio. El actor de 91 años radicado en España sigue trabajando y realizando poemas de León Felipe.

“Es una gran incógnita lo que viene en la vida, tengo expectativas insólitas. Uno está entregado a lo que venga”, destacó Alterio por Radio Nacional. “Estamos en una situación incómoda (por la pandemia) pero el ser humano se va adecuando y muchos proyectos que uno tiene se van adaptando. Lo único que estoy haciendo en estos momentos son poemas de León Felipe”, expresó el actor.

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional Córdoba está de festejo ya que cumple 63 años. “Llegamos a programar 23 horas desde nuestra emisora”, contó María Elena Troncoso, directora de LRA7.“Hoy amaneció nuestra radio con un color rosa, teniendo en cuenta el mes la lucha contra el cáncer de mama”, detalló y remarcó que lograron reinstalar el espacio cultural de la provincia en el auditorio de la radio vía streaming.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán ratificó que las primeras vacunas contra el coronavirus podrían llegar al país en diciembre y resaltó la baja de contagios en la zona metropolitana del AMBA “que lleva un descenso sostenido las últimas ocho semanas”.

“Tenemos noticias que habría una tanda de vacunas disponible antes de fin de año pero alcanzarían para un grupo de los considerados de mayor riesgo de propagación”, sostuvo el ministro.

En declaraciones a CNN Radio, Gollan explicó que el ministro de Salud de la Nación “ha dicho que los primeros que recibirán la vacuna serían los trabajadores de la salud”.

LRA 1 Buenos Aires

A partir de hoy se permitieron nuevas excepciones en la Ciudad de Buenos Aires: reanudarán sus actividades los gimnasios y el interior de los restaurantes con un máximo del 25% de ocupación y protocolos. También hay novedades con respecto a la educación, se podrá asistir al colegio, con pocos alumnos, la sala de cinco, primer grado y año.

En conferencia de prensa, el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós indicó: “Tenemos que trabajar entre todos en cómo evitar o mitigar un potencial rebrote; Europa ha demostrado que luego de una primera curva, las condiciones pueden darse para otra”.

LU 4 Patagonia

Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, retomó sus actividades tras dos semanas de aislamiento, luego de dar positivo en Coronavirus.

El mandatario puso en valor la actividad realizada en el marco del Plan DETECTAR, donde se articuló la tarea con la Nación. “Se ha hecho un trabajo muy importante, porque lo más importante de esta enfermedad es la responsabilidad de cada uno”, afirmó Luque.

LRA 13 Bahía Blanca

En mayo de 2020 un proyecto de investigación originado hace varios años atrás fue seleccionado como una de las 64 líneas de trabajo apoyadas por el gobierno nacional y subsidiado con 100 mil dólares, por intermedio de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

En los últimos días un equipo de científicas del INTA y el CONICET anunciaron que pudieron neutralizar al SarsCoV2 al utilizar nanoanticuerpos de llamas y anticuerpos de gallinas. De esta manera Argentina se convirtió en el primer país sudamericano que podría fabricar un producto que sería preventivo y terapéutico para pacientes con Covid-19.

LT 11 Concepción del Uruguay

“De la mano de la crisis económica, hay una crisis económica provocada por las decisiones tomadas por el gobierno” dijo Gutiérrez, corresponsal de Radio Nacional en Uruguay, en referencia al cierre de fronteras que decidió el gobierno oriental para la próxima temporada de verano.

LRA 22 Jujuy

Oscar Inklemona, presidente de la Cámara de Transporte de Jujuy, dijo que “tenemos buen caudal de pasajeros y vamos a tomar todas las previsiones del caso”.

Luego, Inklemona expresó que “nos reunimos con la Dirección de Transporte y los trabajadores para ultimar los detalles necesarios, y lograr que la vuelta a este servicio se haga en forma segura y eficiente”.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una serie de reflexiones en el décimo aniversario del fallecimiento de su esposo y expresidente Néstor Kirchner, a través de su cuenta de la red social Twitter.

“Mañana… 27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”, escribió en un encabezado la vicepresidenta, quien luego adjuntó un texto que se transcribe completo a continuación.

“Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé… Ya saben que la psicología no es mi fuerte. Pero además resulta que mañana también se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. ¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa Llega el día Mario Giorgi hizo su habitual editorial donde habló sobre la baja participación en las marchas “antitodo” y la estrategia de desgaste opositor. “El regreso triunfal, protagónico del dólar clandestino, bautizado poéticamente blue y operado graciosamente por todos los medios, constituye el ariete para especular con la devaluación del peso, amenaza permanente sobre millones de argentinos. Junto con el pedido de cambios en el gabinete nacional, augurando la salida de la conducción económica. Todo, en medio de una crisis mundial, ante la que actúan como si no existiera”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, dictaminó este lunes que el fiscal Carlos Stornelli debe ser sobreseído en la causa D’Alessio. Lo hizo al pronunciarse de cara al procesamiento que dictó en diciembre del año pasado el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla por asociación ilícita y violación a la ley de inteligencia, entre otros delitos.

LRA 9 Esquel

Yahuar se refirió al escenario actual del Justicialismo en torno a las futuras elecciones internas, al trabajo que están realizando en distintos Departamentos para el armado y la presentación de las listas, y al proceso general de normalización.

LV 4 San Rafael

Félix expresó su optimismo por la inclusión de obras plurianuales en el presupuesto Nacional para 2021 como la construcción del acceso Norte, la conexión con GasAndes y los estudios del Paso Las Leñas. “Soy optimista porque son muy importantes para nosotros. Son obras de infraestructura nacional que no tenemos el alcance de realizarlas con los presupuestos municipales”, expresó Emir.

LRA 9 Esquel

Volvió a funcionar el servicio interurbano en pandemia, que sólo está permitido para quienes tengan autorización por motivos de salud o para trabajadores de servicios esenciales.

Javier Danton, de la Dirección General de Autotransporte, informó que están vinculados con otras empresas para generar un esquema conjunto de viajes.

LRA 6 Mendoza

Elizabeth Marinckak, directora de Turismo de Tunuyán, se refirió a la temporada de verano 2021 y destacó los paseos de las bodegas, la gastronomía y la montaña como centro de los atractivos en el Departamento.

Luego, Marinckak reconoció que se trabaja con los otros municipios del Valle de Uco, porque para el turista no existen las divisiones y reconocen a la región como un todo.

LV 4 San Rafael

Martínez Araujo, titular de la Cámara de Comercio de San Rafael, celebró la inclusión en el Presupuesto Nacional 2021 del gasoducto GasAndes, el Acceso Norte y el Paso Las Leñas.

“Tres obras que la Cámara viene pidiendo hace mucho tiempo, y considera imprescindibles para consolidar el desarrollo de San Rafael”, afirmó Martínez Araujo.

LRA 13 Bahía Blanca

El sábado pasado, el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, presentó al nuevo administrador general de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO Río Colorado), el Ingeniero Civil José Ramiro Vergara.

“Coordinaba el área de ingeniería, hace nueve años trabajo en CORFO. Ahora me toca asumir este nuevo desafío que me ha propuesto el ministerio. Son 530 mil hectáreas que tiene el valle bonaerense, la red de canales tiene 300km, la red de desagüe 500 km.

LRA 26 Resistencia

Pablo Sánchez, presidente de la Empresa de Agua y Mantenimiento del Chaco (SAMEEP), habló de los beneficios que trajeron las últimas precipitaciones, como también del descenso de temperatura.

“Son muy beneficiosas, porque baja considerablemente el consumo y eso permite un mejor trabajo, a pesar que mantenemos los inconvenientes en la distribución, que es producto de la falta de financiación en los últimos cinco años”, aseguró Sánchez.

LRA 26 Resistencia

El gobierno del Chaco anunció la reanudación del servicio de transporte de pasajeros de media y larga distancia de jurisdicción provincial.

César Frugoni, subsecretario de Transportes, afirmó que “será desde el 2 de noviembre, con la utilización obligatoria de los protocolos de higiene y seguridad en vigencia, como por ejemplo la ocupación máxima del 60 % de capacidad de las unidades. Podrán hacerlo quienes desempeñen actividades esenciales, deban viajar por motivos especiales y cuenten con el permiso de circulación correspondiente”.

LRA 26 Resistencia

Alejandro Domínguez, oficial del Departamento de Prensa de la Policía del Chaco, detalló las actividades de control en el cumplimiento de las restricciones a la movilidad de las personas, y en la desarticulación de las denominadas fiestas clandestinas,

“Continúa la alarma sanitaria, y en Resistencia y en el Gran Resistencia se detectaron 12 fiestas, ya sea a través de la recorrida de nuestras unidades, pero también por la colaboración de los vecinos”, indicó Domínguez.

LRA 13 Bahía Blanca

Guillermo Jelinski es el Subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. Al aire de Mañana Nacional comentó las obras que se tienen proyectadas para el abastecimiento de agua en Bahía Blanca, un problema histórico en la ciudad. Entre ellas, destacó la novedosa posibilidad de tomar agua del Río Negro.

LRA 28 La Rioja

Jorge Salomón, intendente del Departamento General Ortíz de Ocampo, se refirió a los incendios forestales en las cercanías de Santa Rita de Catuna, diciendo que “el fuego se originó cerca de la ruta 75, y el foco estuvo controlado por medio hora, pero las ráfagas de viento complicaron todo y se descontroló”.

Luego, Salomón informó que “el fuego alcanzó casi cien hectáreas, y lo más peligroso fue la altura que tomó por el viento. Las llamas alcanzaron hasta 15 metros, y hubo saltos de fuego de 60 metros”.

LRA 9 Esquel

Mariano Nagy, historiador e investigador del CONICET, recorrió los procesos de recuperación territorial de pueblos originarios en el país, junto a los términos en los que se trata social y mediáticamente el tema.

“Hay una doble vara. Cuando dicen ´conflicto de tierras´, llama la atención la virulencia en la respuesta, con apelación a premisas racistas y discriminatorias”, afirmó Nagy.

LT 14 Paraná

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) lleva a cabo una huelga hasta el miércoles 28 de octubre, ante la decisión del Consejo General de Educación (CGE) de sostener el regreso de la presencialidad en las aulas.

Al respecto, Marcelo Pagani, secretario General de AGMER, indicó que el miércoles se realizará el Congreso de la entidad para resolver cómo continúa la medida de fuerza.

LT 14 Paraná

Silvina Saavedra, coordinadora del Nodo Epidemiológico de Paraná, recordó que la municipalidad lleva adelante un operativo de descacharrización en diversos barrios de la ciudad, denominado ´Patio Limpio´.

Saavedra le solicitó a la población “mayor toma de conciencia para evitar la conformación de criaderos”, y luego informó que cualquier recipiente que contenga agua por más de siete días es un posible foco infeccioso.

LT 14 Paraná

Lautaro López, director de Defensa Civil de Entre Ríos, brindó un panorama de la situación por las intensas lluvias que se registraron durante este fin de semana.

El Departamento más afectado fue Paraná, donde hubo viviendas y calles anegadas, mientras que Victoria soportó una fuerte granizada.

LT 12 Paso de los Libres

Diego Caram, intendente de Mercedes, hizo referencia a los temporales que azotaron a distintas localidades de Corrientes durante el fin de semana.

El jefe comunal destacó que tuvieron más de 200 milímetros de lluvia, acompañados de fuertes vientos, los cuales afectaron gravemente a 20 viviendas, motivo por el cual fueron evacuadas 50 personas en la comuna.

LRA 42 Gualeguaychú

Estela Lemes, docente y directora en la Escuela Rural 66 ´Bartolito Mitre´ del Departamento Gualeguaychú, es una de las víctimas del uso de agrotóxicos y presenta una lista de enfermedades relacionadas a las fumigaciones.

Días atrás, la Justicia falló a favor de la ART, por lo cual Lemes deberá afrontar los gastos de su tratamiento médico. Tras esto, la docente le envió una carta abierta a Gustavo Bodet, el gobernador entrerriano.

LRA 28 LA Rioja

Martín Illanez, delegado del INADI en La Rioja, se reunió con Marcela Garrot, titular del área de Proyectos Especiales de la Oficina de Empleo, para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad, mediante el Programa PROMOVER.

En este sentido, Illanez explicó que “las personas con discapacidad son las más discriminadas en La Rioja. Por eso queremos facilitar y fomentar las iniciativas que promuevan la inserción laboral. Es uno de los objetivos del INADI y del colectivo de la inclusión”.

LRA 1 Buenos Aires

“Leo cartas de quienes te pueden gustar o no, la base es el sentimiento”, declaró la actriz Leonor Benedetto sobre el espectáculo “Atentamente” que realizará por streaming. En el mismo leerá mensajes de personalidades destacadas como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Mario Benedetti y Julio Cortázar.

LRA 26 resistencia

Fabriciano Gómez, presidente de la Fundación Urunday, habló acerca de la presentación del concurso ´Familias aficionadas a las esculturas’, organizado por el Comité de la Bienal del Chaco y la Fundación que dirige.

“Es una forma de tener esperanza y de mantener los sueños y los ideales, y eso es muy bueno porque este año debimos suspender la Bienal y queremos que ese espacio sea ocupado por familias de Resistencia, del Chaco y del mundo”, expresó finalmente Gómez.

LRA 1 Buenos Aires

Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional

Ensayos presenciales por cuartetos

Este fin de semana en el Auditorio de Radio Nacional, trabajaron Lázaro Martín Zapatero (clarinete 1ero.) Román Rolla (saxofón), Kevin Popov (fagote 1ero.) y Werner Díaz (Fagot 2do). Esta nueva etapa de ensayos se suma a todos meses de organización virtual. “Ensayar por encima de todas las dificultades que impuso la pandemia, generó un progreso musical importante que eleva en mucho el nivel particular de cada cual y que seguramente se reflejará en la sonoridad de nuestra orquesta”, señaló Bracha Waldman, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Radio Pública.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista e historiador Eduardo Puppo realizó una investigación en la que revisó más de 26 mil resultados de 542 torneos y revela por qué Guillermo Vilas fue un número uno, aunque no haya sido reconocido por el organismo oficial. En Rezo por vos, detalló el recorrido del mejor tenista argentino y expresó: “Buscamos que se restituya algo que está faltando y pedimos que a Vilas le den lo que corresponde”. “El único número uno perdido en la historia es Guillermo Vilas”, afirmó.

El diezmo

Esta historia, pasó en una parroquia. Terminó la misa y el párroco dijo: “Haber hermanos nuestra comunidad siempre se mueve a través de la solidaridad. En esta parroquia vemos que son muchos los hermanos que pensando en los que más necesitan, colaboran siempre; pero hoy en particular y viendo que nos visita el Ingeniero Salvatierra, a él me dirijo y le pregunto, ¿Porque siendo uno de los más potentados del pueblo, nunca está en el la necesidad de colaborar ??

El ingeniero se puso de pie y a viva vos señaló: “Para que sepan, soy el mayor de 8 hermanos, todavía vive mi madre y tengo a cargo a mi hermana, que quedó viuda con 5 niños. Nunca les di un peso… ¿Qué les hace pensar que se los voy a dar a ustedes?

