¿Cuáles son las nuevas medidas que tomaron en España?

Daniel Martín Pena, doctor en Comunicación y presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España, en diálogo con Mario Giorgi, habló sobre las nuevas medidas ante el aumento de contagios de coronavirus en España. “Acordaron volver al estado de alarma, que no va a ser de confinamiento, sino un toque de queda nocturno. Desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana no se va a poder salir de casa, a no ser que sea por una causa justificada (por una urgencia médica o trabajo). Puede variar de 10 a 7 de la mañana. Ya muchas comunidades lo han instaurado”, explicó.

“La única normativa que rige el Estado ahora mismo es el toque de queda nocturno, y todo lo demás lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas”, agregó Pena