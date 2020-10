Mujeres en Red brindó su respaldo a Dolores Etchevehere

Mujeres funcionarias e intelectuales nucleadas en Mujeres en Red expresaron su apoyo a Dolores Etchevehere y emitieron un comuncado ante el conflicto que mantiene con su familia por la Estancia Casa Nueva, uno de los campos de los Etchevehere en Entre Ríos. Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos e integrante de Mujeres en Red, destacó que “creímos importante expresarnos sobre la situación, lo hicimos por ella porque entendemos que es victima de violencia económica y patrimonial”. Este conflicto forma parte de un “ejercicio de un patrón cultural donde familias como los Etchevehere naturalizan desde un lugar de dueños de tierra, que las mujeres tienen menos derechos que ellos”, denunció Osuna. En este sentido indicó que esto “debe resolverse en un juicio sucesorio” que ubique a Dolores “en igualdad de condiciones de sus hermanos”.

En tanto Veronica Tenaglia comunera por el Frente de Todos y emprendedora, enfatizó que Dolores es “victima de violencia y no tiene que ver con la clase social”. En este caso si está politizado o no, igual hay violencia hacia una mujer y si nos tocan a una nos tocan a todas”, expresó y subrayó que es “necesario que esto no le pase ni a Dolores ni a ninguna mujer de la Argentina”.