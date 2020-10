Miércoles vuelven viajes larga distancia y el primer destino será Bs. As.

DESCARGAR

El primer servicio que partirá de Jujuy, será con destino a la Provincia de Bs. As; el jueves continuará con destino a Córdoba, y están a la espera de información de la vecina provincia de Salta, por la autorización para la prestación del servicio de corta distancia.

Oscar Inklemona, presidente de la Cámara de Transporte de Jujuy en diálogo con nuestro medio dijo, “tenemos buen caudal de pasajeros; vamos a tomar todas las previsiones del caso” Adelantó Inklemona que “hoy nos reunimos con la Dirección de Transporte y los trabajadores, para ultimar los detalles necesarios para que la vuelta a éste servicio se haga en forma segura y eficiente”.

Recordemos que en ésta primer etapa, la autorización de viaje esta solo dispuesta para trabajadores esenciales.

El presidente de la Cámara detalló además que “los protocolos consisten básicamente en la toma de temperatura, limpieza, distancia entre pasajeros, la venta de pasajes en lo posible no serán presenciales, la ocupación de las unidades no deben ser totales, los comprobantes deben en lo posible registrarse en los celulares, ante una emergencia se activarán protocolos sanitarios correspondientes”. Los servicios más distantes tendrán paradas en terminales, no así los más cercanos informó por último Oscar Inklemona anhelando que con esta reactivación se pueda recuperar la difícil situación que atraviesa el sector.