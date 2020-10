Diario de Radio Nacional 25/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: “No hay posibilidades de hacer un ajuste ni una devaluación”

Buenos Aires – GOMEZ ALCORTA: Pidió que Etchevehere respete las resoluciones judiciales

Buenos Aires – MAXIMO KIRCHNER: Preservar los campos afectados por incendios

Puerto Iguazú – Visita presidencial a Misiones: Relevancia histórica del viaje de Alberto Fernández

Concepción del Uruguay – CASARETTO: “El 90% de lo que se fugó, lo compraron 400 mil personas”

Concepción del Uruguay – EVE KLOSTER: “Tiene tres ejes: verdad, justicia y reparación histórica”

Buenos Aires – LOS ROCKAN: Homenaje a María Elena Walsh

Malargüe – Gran avance de científicos argentinos: Con anticuerpos de llamas y gallinas

Concepción del Uruguay – Ley de Paridad Integral: Se tratará en el Senado Provincial

Paso de los Libres – Se sumaron 35 obras: Proyectos para Corrrientes 2021

Buenos Aires – PREFECTURA: Secuestraron casi 3 toneladas de marihuana en Misiones

Puerto Iguazú – ALBERTO BARROS: La convivencia civil, no es matrimonio igualitario

Gualeguaychú – Una mirada sobre ambientalismo: La “estampida feminista” en Uruguay

Concepción del Uruguay – Iniciativa solidaria: “Servir un plato más” suma nuevos puntos platos

Paso de los Libres – MARCELO FLEITAS: “Se han acortado los plazos procesales”

Buenos Aires – CARLOS GARDEL: El sol del 25, Amigazo, Pobre Colombina, Mi bien querido y más

Buenos Aires – Cimafunk, el “Prince cubano”: Uno de los más grandes de la escena independiente

Paso de los Libres – SUSY DE POMPERT: “Con tres años me subía a un banquito en el patio”

Buenos Aires – MUNDO DISPERSO: Lo que dejó atrás la historia

Buenos Aires – MUSICA INDEPENDIENTE: Sauda, Riff, Sinapp, Kika, Mousse y más

Gualeguaychú – LEANDRO ARECCO: “CHARLY GARCIA viene del futuro”

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reiteró hoy que Argentina “no tiene posibilidades de hacer un ajuste” y “también es imposible una devaluación”, ya que eso “significaría aumentar la pobreza y que se dispare la inflación”. “Argentina no tiene posibilidades de hacer un ajuste porque no es una prioridad o una herramienta para el Gobierno. No hay posibilidad de un ajuste en términos liberales”, dijo Cafiero.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, advirtió hoy que las medidas judiciales tienen como objetivo “proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, en alusión a la resolución de la justicia entrerriana que ayer no hizo lugar al pedido de desalojo de un predio donde se encuentra Dolores Etchevehere, quien encabeza el Proyecto Artigas.

Ese campo se encuentra en medio de una disputa que envuelve a Dolores con sus tres hermanos Luis Miguel (ex ministro de Agroindustria de Macri), Juan Diego y Arturo Sebastián, y la madre de todos, Leonor Marcial Barbero de Etchevehere.

LRA 1 Buenos Aires

La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados abrirá el debate sobre el proyecto de Ley presentado por el diputado Máximo Kirchner que propone prohibir por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.

El grupo asesor del cuerpo legislativo que conduce el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), convocó a las 18 para comenzar a discutir la iniciativa de Kirchner, respalda por legisladores de los interbloques Federal, Unidad y Equidad Federal. El proyecto reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego al incorporarle la prohibición de realizar modificaciones en el uso de las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales.

LRA 19 Puerto Iguazú

El pasado viernes 23 de octubre, el presidente Alberto Fernández junto a una íntima comitiva arribó a la provincia de Misiones y la crónica periodística del día señalaba una agenda bastante acotada y de escasa relevancia en relación a una visita presidencial. Ni la inauguración de una ruta provincial de pocos kilómetros que une dos localidades chicas del interior misionero, ni la inauguración parcial de un centro médico asistencial que recién va a estar concluido el año próximo, ni mucho menos los acuerdos firmados en riguroso protocolo, parecen justificar la visita. Mientras tanto, la mirada del periodismo centralista porteño puso el eje en situar a Misiones como telón y ejemplo del manejo de la pandemia que le permitió al gobierno nacional salirse de la estrategia comunicacional de las filminas o de la mesa con Gobernadores para justificar una extensión de las restricciones, debido al número sostenido de casos registrados de covid-19.

LT 11 Concepción del Uruguay

Casaretto en comunicación con nuestra emisora se refirió a la situación económica actual del país y sostuvo que “lo que está haciendo el Gobierno es marcar como prioridad que los dólares se orienten al desarrollo productivo”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Dolores tiene derecho a su herencia y venimos a garantizar eso” sostuvo Kloster, quien además informó que el proyecto cuenta con unos 50 integrantes y que no son usurpadores ya que se encuentra invitados por la “dueña de casa”.

LRA 1 Buenos Aires

En el comienzo del programa y por es Octubre el mes dedicado a la concientización sobre el Síndrome de Down; Sol Mihanovich conversa con Juli, mamá de Telmo, quien desde España cuenta cómo es al vida junto a una persona con este Síndrome.

Y en el marco de un gran homenaje a la música de María Elena Walsh, conversamos con Benito y Tomasa integrantes de “Los Rockan” una banda de música que con el repertorio de la gran compositora argentina han interpretado ritmos de rock, regue, baladas y hasta cumbias.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LV 19 Malargüe

Radio Nacional Malargüe dialogó con la científica malargüina Itatí Ibáñez, quien se mostró esperanzada al corroborar que han logrado neutralizar al virus a partir de nano-anticuerpos derivados de llamas, por un lado, y anticuerpos derivados de yema de huevos de gallinas, por el otro. “Desde fines de marzo estamos trabajando en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde nos proponíamos obtener anticuerpos neutralizantes y empezamos con la inmunización de llamas y gallinas para obtener nano-anticuerpos de llamas y de las gallinas inmunoglobulina “Y” que se encuentra en la yema del huevo.” explicó a LV19 la profesional y agregó que se logró gracias a que se unieron dos grupos con mucha experiencia, “si hubiéramos ido cada uno por su lado todavía no tendríamos nada”.

LT11 Concepción del Uruguay

Hasta acá debatimos sobre las desigualdades y oportunidades, sobre la realidad política, cultural, social, más allá de los cargos directivos o de la conformación de gabinetes. La ley que se trató en Diputados y que será tratada en el Senado, trata de la equidad en los ámbitos provinciales y municipales, tales como dentro de los órganos deliberativos, ejecutivos, de la justicia, entre otros, dijo la legisladora María Laura Stratta.

LT 12 Paso de los Libres

El Ejecutivo Nacional amplió el listado de obras a financiar en Corrientes durante 2021, luego de sumarse 35 obras por más de $ 3.047 millones. Previo al despacho de comisión, la provincia ya tenía asignado $ 113 mil millones en fondos e inversión directa, de los cuales $ 20 mil millones eran para obras, con una suba del 364,2 % interanual en la inversión.

Corrientes se volvió a beneficiar con la ampliación del listado de obras públicas que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández financiarán en el territorio provincial durante el próximo año.

LRA 1 Buenos Aires

El vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins, se refirió a las propuestas realizadas al Gobierno y resaltó que se acordaron los principales ejes de la Estrategia Nacional Agroalimentaria (ENA) y la conformación de mesas específicas para tratar temas concernientes a la producción y exportación, como así también para el diseño de una ley agroindustrial. “Veo un fuerte involucramiento del Gobierno trabajando con nuestros equipos”, destacó.

En ese marco, el también presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sostuvo que “se generaría un fuerte incremento de generación de divisas, generación de empleo y, sobre todas las cosas, de un crecimiento inclusivo y federal”.

LRA 1 Buenos Aires

Casi tres toneladas de marihuana fueron secuestradas en la localidad misionera de Puerto Piray y por el hecho detuvieron a dos sospechosos, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El procedimiento fue realizado ayer por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que detectó a varias personas que realizaban cargas y descargas de bultos en un camión que se encontraba próximo a un galpón, en dicha localidad del noroeste de la provincia de Misiones.

LRA 19 Puerto Iguazú

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”, explica el papa en el documental realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afineevsky.

LRA 42 Gualeguaychú

Azul Cordo es una periodista feminista argentina residente en Montevideo desde 2010. Es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Premio Nacional de Prensa Escrita en Uruguay (2017). Como periodista se desempeña actualmente en Radio Mundo Real; es colaboradora freelance en el semanario Brecha y el periódico La Diaria en Uruguay y redactora en LATFEM.

LT 11 Concepción del Uruguay

En la ciudad ya se encuentran 8 puntos platos funcionado y que la idea es sumar más lugares.

LT 12 Paso de los Libres

Fleitas, presidente del Tribunal Oral Penal de la IV Circunscripción Judicial, destacó la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Corrientes, y expresó que, tras su vigencia, “se han acortado los plazos procesales”.

LRA 1 Buenos Aires

El movimiento de mujeres viene batallando desde hace mucho tiempo para romper con la idea del cuerpo hegemónico y con lo estereotipado como belleza. Con testimonios y entrevistas, Mujeres… ¡de acá! abordó la lucha del activismo contra los estereotipos, la violencia y la discriminación. Además, reflexionó sobre la gordofobia, los talles, los cuerpos, el feminismo y más; todo en el marco de la Ley de Talles que continúa pendiente.

En comunicación con Valeria Sampedro y Marcela Ojeda, la comunicadora feminista, activista gorda y modelo XL, Sami Alonso, contó cómo empezó su militancia contra la violencia hacia los cuerpos. “Hay gordoodio, discriminación y violencia hacia las corporalidades gordas”, afirmó la también integrante de Any Body Argentina y Génera Centro de Formación y Pensamiento.

LRA 1 Buenos Aires

Brujas, torturadas y perseguidas para acallar su fuego interior, por intuir, percibir, sentir, soñar y saber. Ellas fueron mujeres autónomas con poderes propios y saberes descolonizados del poder de los hombres. Del poder. La caza de brujas, su posterior homicidio, al que Juana Pimienta lo llama por su nombre, femicidio.

Fueron y son mujeres que ardieron y que arden una y otra vez, y que , aun así, nunca entregaron el secreto de su poder, sus saberes y su independencia a crear, creer y crecer.

FOTO MUJER PAIS

LRA 1 Buenos Aires

Como cada domingo, Héctor Larrea y Norberto Chab dan cuenta de la historia del tango a través del inigualable cantor Carlos Gardel. En este programa, repasan parte de su obra y reflexionaron sobre las canciones Amigazo, Pobre colombina, Mi bien querido, Trenzas negras, Yo te bendigo, Tarde gris, El sol del 25, entre otras.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva edición de “La clave”, charlamos con el artista afrocubano Cimafunk. Compositor que se destaca no sólo por su música, sino también por sus videos musicales, que él mismo dirige y produce junto a un grupo de amigos, se convirtió en uno de los artistas independientes y autodidactas más reconocidos a nivel mundial.

El cantante y compositor habló con Fena Della Maggiora sobre cómo se formó en coros locales, y describió sus inicios en la música con un método que llamó “a bomba”: pasar por todas las estaciones de radio de su país repartiendo sus discos y buscando a alguien a quien le gustara escucharlo, hasta que empezaron a pedir por él.

LT 12 Paso de los Libres

Susy detalló su carrera, y recordó que “con tres años me subía a un banquito en el patio y me anunciaba a mí misma”.

María Mercedes de Pompert, conocida como Susy de Pompert, es una cantautora de chamamé, activista de los derechos humanos y maestra rural. Es reconocida en el ámbito cultural por su producción artística, a través de la cual desarrolla una campaña de concientización y lucha contra la violencia de género, bautizada ´Brazos Fuertes´.

LRA 1 Buenos Aires

Con Una sola cosa de Luis Alberto Spinetta, el equipo dio comienzo a esta nueva edición de Mundo Disperso. Luego, el servicio de historias continuó con la inspiradora historia de Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick o como la apodaban, “Nenette”. Quien, después de mudarse a la Argentina, en 1926, estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música, para terminar conociéndose, en uno de sus viajes con el instituto, al cantautor argentino Héctor Roberto Chavero, o mejor conocido como Atahualpa Yupanqui, con quien tuvo un hijo. Los registros no lo plasman, pero ella fue autora de muchos de los temas del cantautor, pero, por la época, firmaba con el seudónimo masculino de Pablo del Cerro. Renunciando a la posibilidad de ser una figura pública.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa federal de música independiente del Instituto Nacional de la Música Marcelo Fernández Bitar nos presenta su informe sobre el disco VII de RIFF y en la sección Lazamiento, conocemos a Sauda de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

En el 3 a 1 Lucas Córdoba de Sinapp. Además analizamos el convenio con el ENACOM; la Convocatoria de Fomento y el Foro Federal de la Agenda de Géneros. Además escucharemos música de Sinapp, Riff, Sauda y Agustín Becares de la provincia de Mendoza Kika Mousse de Tierra del Fuego y Nancy Pedro & Ariel Alberto desde Tucumán.

LRA 42 Gualeguaychú

Leandro Arecco, uno de los guionistas del documental sobre Charly García, producido por National Geographic y Underground, dimensionó la vida y la obra de Charly, y contó anécdotas sobre sus encuentros con el músico, las jornadas de filmación junto a Julieta Venegas y el material inédito que entregó García para la realización de la película.

LRA 1 Buenos Aires

Gran de Portugal, que desde 1996 que no se corría en suelo Luso. En aquella oportunidad el escenario había sido el circuito de Estoril, en esta temporada tan particular, producto de la pandemia, la máxima categoría volvió a Portimao, duodécima del cronograma internacional donde se vio un autódromo moderno que marcó, una vez más, el dominio abrumador de Mercedes Benz con el 1-2 de Lewis Hamilton y Valteri Bottas.

En el arranque un toque entre Checo Pérez y Max Verstappen, relegó al Azteca a la última posición tras haber largado 5º, los comisarios determinaron que fue un incidente de carrera y no hubo sanciones para holandés y el mexicano.

MALDITO SEAS PALERMO

“Maldito seas Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar”, dice el tango.

Un amigo le cuenta a otro: “Vos sabes que descubrí que mi vida está regida por el número 7. Me case el 7 del 7 del 77 y tuve 7 hijos. Ayer soñé con el revolver, que en la quiniela es el 07, le jugué y gané 700 pesos. Me fui al hipódromo, llegué a las 7 de la tarde, justo se largaba la 7ma. carrera, le jugué 770 pesos, al número 7.

– “¿Y cómo te fue?”

– “Mal entró 7mo!!!”.

CHOCOLATE