Ganó Hamilton y se convirtió en hombre récord

Gran Premio de Fórmula 1 en Portugal, desde 1996 que no se corría en suelo Luso, en aquella oportunidad el escenario había sido el circuito de Estoril, en ésta temporada tan particular, producto de la pandemia, la máxima categoría volvió a Portimao, duodécima del cronograma internacional donde se vio un autódromo moderno que marcó, una vez más, el dominio abrumador de Mercedes Benz con el 1-2 de Lewis Hamilton y Valteri Bottas.

En el arranque un toque entre Checo Pérez y Max Verstappen, relegó al Azteca a la última posición tras haber largado 5º, los comisarios determinaron que fue un incidente de carrera y no hubo sanciones para holandés y el mexicano.

Otro protagonista que amenazó desde el inicio con tener injerencia directa en la competencia fue la lluvia, solo apareció de arranque con algunas gotas que no complicaron ni provocaron situaciones extremas.

El tercer lugar en el podio lo ocupó el Red Bull de Verstappen que sigue demostrando toda su jerarquía. Más atrás culminaron la Ferrari de Charles Leclerc, el Alpha Tauri de Pier Gasly, el Mc Laren de Carlos Sainz, el Racing Point de Pérez, los Renault de Ocon y Riciardo y la última colocación, en puestos puntuables, fue para Sebastian Vettel con la otra Ferrari.

De esta manera Hamilton logra su victoria número 92, consigue así un nuevo récord mundial y se convierte en el piloto con más carreras ganadas en la historia de la categoría.

La próxima competencia será el 1 de noviembre en Imola, Italia.