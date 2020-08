Diario de Radio Nacional 24/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ: “Preferí preservar la vida de la gente”.

CRISTINA CASTRO: Reunión de dos horas con el Presidente en Olivos.

MARIA EUGENIA BIELSA: “Procrear genera una movilización de la economía”

NICOLAS TROTTA: Evaluó con gobernadores las primeras semanas de clases presenciales.

OMAR SUED: La vacuna china se probará desde septiembre.

ESTEBAN PIAGGIO: “Buscamos descongestionar el sistema sanitario”.

MUJER DE 82 AÑOS: Primera muerte por COVID-19 en la provincia.

HOMBRE DE 70 AÑOS: Confirman el primer muerto en San Juan.

TARTAGAL: Murió bebé wichí de 9 meses con coronavirus.

GABRIELA ZEBALLOS: “Pedimos responsabilidad a la comunidad jujeña”.

ARNALDO MEDINA: Nación transfirió 166 millones de pesos al sistema sanitario.

EMIR FELIX: “No es verdad que estemos pensando en volver a la fase I en San Rafael”.

MARTIN PIAGGIO: “Debemos disminuir la circulación a la mínima expresión”.

PARANA: Fiestas clandestinas y desorden en la vía pública.

SALTA: Hallaron SARS-CoV-2 en los efluentes cloacales de Salvador Mazza.

DIEGO GOLOMBEK: “Nada reemplaza la escuela, pero se hizo un esfuerzo grande”.

EDUARDO VALDES: “Todo el servicio del Estado estaba el servicio de Majul”.

FEMICIDIO DE MICAELA: Excarcelaron a uno de los acusados.

GUSTAVO LOPEZ: “Las tarifas tendrán un precio justo y equilibrado”.

CYNTHIA OTTAVIANO: “Jerarquizar la comunicación como un derecho humano”.

DIEGO DE CHARRAS: “Esta definición viene a cuidar a los usuarios”.

GABRIELA CERRUTI: Declarar al servicio público esencial, “no es estatizar”.

CRISTIAN VELARDEZ: “El incendio sigue fuera de control”.

ARGENTINA HACE: Córdoba, Río Cuarto, Villa María y San Francisco.

GUSTAVO BORDET: Habilitó una obra sobre el arroyo Espinillo.

ESTEBAN BULLRICH: “No tuve mala intención, estaba escuchando la sesión”.

DANIEL TORRISI: “Cayeron muy mal las palabras de Caruso Lombardi”.

RITA CORTESE: “La poesía, esa flecha que perfora en el instante preciso”.

DIEGO RAMOS: “Sex virtual”, la obra de José María Muscari.

MARIAN FARIAS GOMEZ: “El Chango era pura música”.

PEDRO ROSEMBLAT: El humor político y los discursos de odio.

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, estación Villa Rosa

“Preferí preservar la vida de la gente”

El presidente Alberto Fernández volvió a referirse a la actualidad económica y ratificó su decisión de preservar la vida “antes que ganar un peso más en la economía. Cuando algunos recomendaban que la economía no se frene, y que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar, y que mueran los que tengan que morir, yo preferí preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, antes que ganar un peso más en la economía, y veo los resultados, y siento que no nos equivocamos”, sostuvo, al encabezar la inauguración de la estación Villa Rosa y el anuncio de obras para Pilar y Tres de Febrero. http://www.radionacional.com.ar/preferi-preservar-la-vida-de-la-gente-antes-que-ganar-un-peso-mas-en-la-economia/

LRA 1 Buenos Aires

MARIA E. BIELSA, Desarrollo Territorial y Hábitat

“Procrear genera una movilización de la economía”

Bielsa destacó el relanzamiento de Procrear, con el que se prevé adjudicar 300 mil créditos para la construcción, ampliación y refacción de viviendas, así como la construcción y entrega de 44 mil nuevas unidades. La ministra sostuvo que “la sociedad argentina siempre es propensa a mejorar su hogar o a querer acceder a la vivienda” y manifestó que “cualquier programa de construcción genera expectativas y es puntal para la reactivación”. “Procrear genera una movilización de la economía muy importante”, subrayó. http://www.radionacional.com.ar/bielsa-procrear-genera-una-movilizacion-de-la-economia-muy-importante/

LRA 27 Catamarca

NICOLAS TROTTA con gobernadores

Evaluaron las primeras semanas de clases presenciales

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, mantuvo una reunión con los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; Catamarca, Raúl Jalil, y San Juan, Sergio Uñac, para analizar las primeras semanas de clases presenciales en estas provincias. También participó de la teleconferencia el ministro de Educación de Catamarca, Francisco Gordillo. http://www.radionacional.com.ar/evaluan-las-primeras-semanas-de-clases-presenciales/

LRA 1 Buenos Aires

OMAR SUED, Fundación Huésped

La vacuna china se probará desde septiembre

Fundación Huésped fue seleccionada por el laboratorio ELEA Phoenix para llevar adelante el estudio de Fase 3 de la vacuna china contra el coronavirus. El director de Investigaciones de la fundación, Omar Sued, destacó que en el caso de esta vacuna “se han publicado los estudios de Fase 1 y Fase 2 con muy buena respuesta inmunológica”. En Buen día, señaló que “se invitará a participar a 3.000 pacientes” e indicó: “Se van a colocar dos dosis y esperamos que las pruebas se empiecen a realizar a en septiembre”. http://www.radionacional.com.ar/la-vacuna-china-se-probara-en-3-000-voluntarios-a-partir-de-septiembre/

LRA 21 Santiago del Estero

Una mujer de 82 años

Primera muerte por COVID-19 en la provincia

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero informó sobre el primer fallecimiento por COVID-19 en la provincia. Se trata de una ciudadana de 82 años que había sido diagnosticada el 20 de agosto pasado y estaba internada en un sanatorio privado de la ciudad Capital. http://www.radionacional.com.ar/se-produjo-el-primer-fallecimiento-por-covid-19-en-la-provincia/

LRA 23 San Juan

MONICA JOFRE, jefa de Epidemiología

Confirman el primer muerto en San Juan

El Ministerio de Salud Pública de San Juan confirmó que se produjo el primer fallecimiento de un paciente infectado con el virus COVID-19 en San Juan. Se trata de un hombre oriundo de Caucete, que era mayor de 70 años de edad. http://www.radionacional.com.ar/confirman-el-primer-muerto-por-covid-19-en-la-provincia/

LRA 25 Tartagal

JUAN RAMON LOPEZ, gerente del Hospital de Tartagal

Murió bebé wichí de 9 meses con coronavirus

Así lo informó el gerente del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, Juan Ramón López. El pequeño de nueve meses era integrante de la comunidad wichí Santa María del municipio de Santa Victoria Este. Había sido trasladado a Salta capital hace una semana, murió por una cardiopatía y dio positivo a Coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/santa-victoria-este-muere-bebe-wichi-de-9-meses-con-coronavirus/

LRA 42 Gualeguaychú

ESTEBAN PIAGGIO, intendente de Gualeguaychú

“Buscamos descongestionar el sistema sanitario”

Piaggio repasó diferentes conceptos relacionados al ingreso de Gualeguaychú en la etapa de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio hasta el 30 de agosto, manifestando que “la medida era muy necesaria, ya que el COES venía percibiendo una congestión del sistema sanitario y se debía disminuir al máximo la circulación en la ciudad. De esa manera, mejoraremos la capacidad del sistema de Salud. Teníamos más del 85% de personas circulando, y hoy nos vemos en la obligación de disminuir ese flujo”. http://www.radionacional.com.ar/con-el-aislamiento-obligatorio-buscan-descongestionar-el-sistema-sanitario/

LRA 18 Río Turbio

GISEL LUCERO, Area de Niñez

Intendente aislado por un contagio en la Municipalidad

Varios funcionarios de la Municipalidad de Río Turbio, entre ellos el intendente Darío Menna, fueron aislados preventivamente tras conocerse el caso positivo de Gisel Lucero, titular del Área de Niñez de la Secretaría de Desarrollo Social.

LRA 22 Jujuy

GABRIELA ZEBALLOS, médica

“Pedimos responsabilidad a la comunidad”

La doctora Gabriela Zeballos llegó a Jujuy para sumarse al equipo sanitario del Hospital San Roque. Zeballos redactó una carta pública, destacando el pedido de responsabilidad a la comunidad y el cumplimiento de las normas, “que son las únicas medidas para evitar colapso del sistema de Salud provincial”, escribió la profesional. http://www.radionacional.com.ar/medica-jujena-llegada-de-cordoba-pide-en-carta-abierta-responsabilidad/

LRA 4 Salta

ARNALDO MEDINA, Calidad del Servicio de Salud

Nación transfirió 166 millones de pesos al sistema sanitario

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en 2020 se transfirieron 166 millones de pesos con el objetivo de reforzar el sistema sanitario salteño. Medina dijo que mantienen un diálogo fluido con el gobierno de Gustavo Sáenz para garantizar la asistencia en función de las necesidades que vayan surgiendo.http://www.radionacional.com.ar/nacion-transfirio-166-millones-para-reforzar-el-sistema-sanitario-en-salta/

LV 4 San Rafael

EMIR FELIX, intendente de San Rafael

“No es verdad que estemos pensando en volver a la fase I”

Félix realizó esta declaración luego de la convocatoria de empresarios gastronómicos para protestar frente al municipio de San Rafael, debido a las últimas restricciones que les prohíben abrir sus restaurantes. http://www.radionacional.com.ar/no-es-verdad-que-estemos-pensando-volver-a-fase-1-dijo-emir-felix/

LRA 3 Santa Rosa

HECTOR LARA, Jefe de la Policía

“La gente no tiene conciencia”

Lara aseguró que, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, se iniciaron 264 causas por violación del código penal en la provincia. “Es notable la gran cantidad de gente que se reúne en horario no permitido”, informó Lara al enumerar las infracciones registradas. http://www.radionacional.com.ar/numerosas-infracciones-por-reuniones-la-gente-no-toma-conciencia/

LT 14 Paraná

Desórdenes y ruidos molestos

Labraron actas por fiestas clandestinas en Paraná

Durante el fin de semana se registraron 121 llamados al Servicio de Emergencia 911 para denunciar desórdenes y la policía debió intervenir porque hubo quejas por ruidos molestos y música con alto volumen en Paraná. “Del total de las denuncias, 96 reclamos fueron por ruidos molestos y 25 por desorden en la vía pública”, señalo Raúl Menescardi, jefe de la Departamental de Policía de Paraná. “En la isla puente organizaron una fiesta con más de 30 personas, que también debió ser desarticulada por fuerzas de seguridad”, finalizó Menescardi. http://www.radionacional.com.ar/labraron-actas-por-diversas-fiestas-clandestinas-en-parana/

LRA 4 Salta

CAROLINA MASSA, Hospital de Salvador Mazza

Hallaron SARS-CoV-2 en los efluentes cloacales

Agentes de salud pública hallaron presencia del virus SARS-CoV-2 en los desechos cloacales de Salvador Mazza, en la frontera norte de Salta. La referente de Vigilancia Epidemiológica del hospital local, Carolina Campo, contó que se tomaron muestras de cuatro sectores de la ciudad en distintos momentos de desarrollo de la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/hallaron-sars-cov-2-en-los-efluentes-cloacales-de-salvador-mazza/

LRA 13 Bahía Blanca

DIEGO GOLOMBEK, doctor en Ciencias Biológicas

“Nada reemplaza la escuela, pero se hizo un esfuerzo grande”.

“Uno hubiera esperado a priori que hubiera costado mucho más adaptarse a un cambio tan rotundo y tan repentino. La comunidad educativa se adaptó, han habido cambió se ha intentado llegar a todos lados, pero esto desnuda una situación de desigualdad en el acceso a la conectividad, pero un movimiento muy grande de docentes, directivos, de estudiantes y de la familia para intentar mantener la continuidad educativa y el acompañamiento”. http://www.radionacional.com.ar/golombek-nada-reemplaza-la-escuela-pero-se-ha-hecho-un-esfuerzo-grande/

LV 19 Malargüe

GUSTAVO LOPEZ, vicepresidente del ENACOM

“Las tarifas tendrán un precio justo y equilibrado”

En relación al DNU que declaró servicios públicos a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la TV paga y satelital, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo Lopéz, agregó que “se trata de una decisión histórica para la Argentina en beneficio de los millones de usuarios que estábamos indefensos ante algo que no sabemos cuánto vale ni por qué aumenta”. http://www.radionacional.com.ar/las-tarifas-en-servicio-de-comunicacion-tendran-precio-justo-y-equilibrado/

LRA 1 BUENOS AIRES

CYNTHIA OTTAVIANO, Directora de RTA

“Jerarquizar la comunicación como un derecho humano”

“El DNU sobre Telecomunicaciones hay que celebrarlo. Aparece en el centro de la escena el derecho humano a la comunicación y no la información como negocio y mercancía. Viene a jerarquizar la comunicación como un derecho humano. Este decreto nos viene a dar igualdad a todas las personas para que tengan todos derechos a una comunicación”, aseguró Ottaviano. http://www.radionacional.com.ar/el-dnu-viene-a-jerarquizar-la-comunicacion-como-un-derecho-humano/

LT 11 Concecpión del Uruguay

EDUARDO VALDES, diputado por el FDT

“Todo el servicio del Estado estaba el servicio de Majul”

Valdés también se mostró sorprendido porque “los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que fueron espiados, todavía no se han presentado a denunciar”, luego de destacar los avances en las causas judiciales, en las cuales se investiga el espionajes ilegal durante la presidencia Mauricio Macri. http://www.radionacional.com.ar/valdes-todo-el-servicio-del-estado-estaba-el-servicio-de-majul/

LRA 1 Buenos Aires

Femicidio de Micaela García

Excarcelaron a uno de los acusados

La Sala 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió este lunes excarcelar a Néstor Pavón, quien está acusado de encubrir el femicidio de Micaela García, ocurrido en 2017 en la ciudad de Gualeguay. Por ese crimen se elaboró la Ley Micaela, que busca capacitar al personal y oficiales de los tres poderes del Estado. http://www.radionacional.com.ar/excarcelaron-a-uno-de-los-acusados-por-el-femicidio-de-micaela-garcia/

LRA 27 Catamarca

CRISTIAN VELARDEZ, Jefe de Incendios Forestales

“El incendio sigue fuera de control”

Tres cuadrillas de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales combaten desde ayer por la tarde un incendio de grandes dimensiones en un campo ubicado en el cordón del cerro Ancasti, localidad de Los Altos, llamado “Huaicondo”.

Cristian Velardez, Jefe de la Brigada informó que el siniestro “sigue fuera de control, se ha hecho muy grande este incendio, lamentablemente. Cuando comenzó, teníamos ráfagas de 60 a 70 kilómetros, y ya tenemos tres frentes del incendio”. http://www.radionacional.com.ar/jefe-de-la-brigada-el-incendio-sigue-fuera-de-control/

LRA 7 Córdoba

ARGENTINA HACE: Programa de obras públicas

Córdoba, Río Cuarto, Villa María y San Francisco

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, anunció que en el transcurso de esta semana se firmarán convenios para la realización de trabajos, en el marco del programa “Argentina Hace”. Gill indicó que está previsto el emplazamiento de tareas para más de 400 localidades del interior provincial, y dijo que “estamos evaluando los proyectos presentados, y seguramente a fines de esta semana vamos a firmar los convenios específicos correspondientes”. http://www.radionacional.com.ar/argentina-hace-llegara-a-cordoba-rio-cuarto-villa-maria-y-san-fracisco/

LT 14 Paraná

Entre Colonia Carou y Aldea Eigenfeld

Bordet habilitó una obra sobre el arroyo Espinillo

El gobernador habilitó la nueva calzada sumergible sobre el arroyo Espinillo, entre Colonia Merou y Aldea Eigenfeld. Bordet, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, enfatizó la importancia de “trabajar unidos con Nación y los municipios para encontrar los mejores caminos para salir de esta situación y reactivar la economía, luego de la pandemia”. http://www.radionacional.com.ar/bordet-habilito-una-obra-sobre-el-arroyo-espinillo/

LT 12 Paso de los Libres

DANIEL TORRISI, vocero de ATFA

“Cayeron muy mal las palabras de Caruso Lombardi”

Daniel Torrisi, secretario de Prensa de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, fue lapidario con Ricardo Caruso Lombardi, quién trató de “burros” a los entrenadores del interior. “Han caído muy mal en todo el país las palabras de Caruso Lombardi”, explicó Torrisi. http://www.radionacional.com.ar/torrisi-han-caido-muy-mal-en-todo-el-pais-las-palabras-de-caruso/

LRA 1 Buenos Aires

DIEGO RAMOS, actor

“Sex virtual”, la obra de José María Muscari

La primera obra que volverá al teatro con protocolo y se transmitirá por streaming: “Creo que será muy emocionante la primera vez que volvamos al escenario con público, hay cosas que están buenas conservar. Uno da por sentado muchas cosas que cuando no están, se extrañan”. http://www.radionacional.com.ar/me-gusta-el-momento-de-buscar-en-una-obra-y-que-hay-lugar-para-el-error/



LRA 1 Buenos Aires

RITA CORTESE, actriz

“La poesía, flecha que perfora en el instante preciso”

“La poesía es el arte por excelencia, es esa flecha que perfora en ese instante preciso”, afirmó la actriz, quien manifiesta su “adoración” por el género. La protagonista de “Relatos Salvajes” y “La Odisea de los Giles”, resalta la importancia de recuperar la “palabra habitada” y asegura que actuar “es una de las artes más complejas”.

LRA 1 Buenos Aires

Marián Farías Gómez, cantante

“El Chango Farías Gómez era pura música”

“Hace muchos años, mis padres vivían, y el Chango se mandó una macana, de esas que se mandan los hombres. Yo estaba enojada y la mujer de él también. Y mamá dijo “Pero ustedes se tienen que dar cuenta, tu hermano es la música y la música no tiene sentido común. Así que él era pura música”, lo recordó en la entrevista. http://www.radionacional.com.ar/el-chango-farias-gomez-era-pura-musica/

LRA 1 Buenos Aires

PEDRO ROSEMBLAT

El humor político y los discursos de odio

El Cadete analizó en “Gente de a pie”, con Mario Wainfeld, cómo proliferan en las redes sociales, las expresiones más violentas. http://www.radionacional.com.ar/el-humor-politico-de-pedro-el-cadete-rosemblat-y-los-discursos-del-odio/

LRA 1 Buenos Aires

UNA HISTORIA CON FUTURO

Había una vez, en la terraza del Teatro Coliseo…

La radio Argentina cumple cien años y lo celebramos el jueves 27 de agosto a partir de las 15hs en el Teatro Coliseo EN VIVO para todo el país y por streaming. Además, se estrenará el documental “Cien Años de Radio: Una Historia con Futuro”, en su versión radial y televisiva, y se presentará la plataforma multimedia de radio y televisión, con contenidos online de todos los tiempos.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

JOSE LUIS BERROS, legislador del Frente de Todos

“En Río Negro faltó conducción política de la pandemia”

El legislador Berros se refirió así a la conferencia de prensa de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras. Afirmó que existe gran preocupación por la falta de una política sanitaria clara y coherente en la provincia, por el cansancio y desgaste del personal de salud y por la falta de consenso y consulta para con los intendentes de los pueblos del departamento de General Roca. http://www.radionacional.com.ar/berros-falto-conduccion-politica-de-la-pandemia/

LRA 26 Resistencia

Con protocolos específicos

El Hospital Pediátrico habilitó la atención presencial

Hugo Ramos, director del Hospital Pediátrico de Resistencia, informó que la modalidad instrumentada en el reinicio de las consultas presenciales “no es de la forma que se hacía antes de la pandemia, sino que se establecieron protocolos muy específicos. Durante todo este tiempo nunca dejamos de atender las urgencias pero ahora, producto de la gran demanda que tenemos, fue necesario establecer nuevas pautas de atención y ordenamiento”. http://www.radionacional.com.ar/el-hospital-pediatrico-de-resistencia-habilito-la-atencion-presencial/

LRA 9 Esquel

Realizarán testeos de olfato

Intensifican controles en los ingresos a Chubut

A raíz del cambio de fase en provincias limítrofes de Chubut debido a la situación pandémica, José Mazzei, Director de Defensa Civil de la provincia, anunció que se intensificarán los controles de ingreso, e informó que “se realizará en conjunto entre la Dirección y personal de Salud un test de olfato para tener más control”. http://www.radionacional.com.ar/pandemia-endurecen-controles-en-el-ingreso-a-chubut/

LT 14 Paraná

Ante posible caso de COVID-19

LA AFIM suspendió la atención presencial

Eduardo Macri, secretario de Hacienda Municipal, informó que ante un posible caso de COVID 19 en la Administración Fiscal Municipal (AFIM), se suspendió la atención presencial, durante esta semana. Los contribuyentes podrán realizar sus trámites y consultas vía web, telefónica o por correo electrónico. Los turnos de atención presencial se reprogramarán desde el sitio afim.parana.gob.ar http://www.radionacional.com.ar/ante-posible-caso-de-covid-19-la-afim-pospuso-la-atencion-presencial/

LRA 28 La Rioja

Tendrá vigencia desde mañana

Ley para el uso obligatorio de barbijos

El gobernador riojano Ricardo Quintela promulgará la Ley para el uso obligatorio de barbijos y cumplimiento de medidas en cuarentena. El asesor General de Gobierno. Miguel Zárate, adelantó que esta ley tendrá plena vigencia desde mañana, martes 25 de agosto, en toda la provincia. http://www.radionacional.com.ar/el-gobernador-ricardo-quintela-promulgara-una-ley/

LRA 42 Gualeguaychú

MARTIN PIAGGIO, Director del Hospital Centenario

“Debemos disminuir la circulación a la mínima expresión”

Piaggio indicó que “Gualeguaychú se encuentra en una situación epidemiológica de transmisión comunitaria sostenida, lo que hace que se estén contemplando variables e indicadores para saber cada cuanto tiempo duplicamos los casos en la ciudad”. http://www.radionacional.com.ar/roberto-piaggio-debemos-disminuir-la-circulacion-a-la-minima-expresion/

LRA 42 Gualeguaychú

Fuerzas de seguridad

Refuerzan operativos de concientización sanitaria

El Comisario Yari Sosa, a cargo de la Jefatura departamental de Policía, dio detalles de los operativos que están llevando adelante las fuerzas de seguridad para hacer cumplir y concientizar a la población sobre la nueva etapa sanitaria en la que se encuentra la ciudad.

Por otra parte, dio detalles del personal policial aislado por haber estado en contacto con integrantes de la fuerza que conforman casos positivos de coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/policia-de-gualeguaychu-refuerza-los-operativos-de-concientizacion-sanitaria/

LRA 21 Santiago del Estero

MAGALI GONZALEZ, licenciada en psicología

Consejos para cuidar la salud mental de los adultos mayores

La psicóloga explicó cuál es la situación de los adultos mayores en el contexto de la pandemia. “El aislamiento tendría que haber sido un aislamiento físico pero no emocional de las personas mayores, sobre todo de las personas mayores institucionalizadas que no todas tienen el acceso a los dispositivos electrónicos”.

http://www.radionacional.com.ar/herramientas-y-consejos-para-cuidar-la-salud-mental-de-los-adultos-mayores/

LT 14 Paraná

Centro de salud Ex Corrales

Garantizan las guardias en el establecimiento

En el Centro de Salud “Doctor Oñativia ex Corrales de Paraná”, se detectaron casos positivos de COVID-19, tanto en la parte médica como en el sector de enfermería. Por tal motivo, Lautaro Torreani, Director de Atención Primaria de Salud, expresó que “debimos hacer aislamientos e intervenciones y establecer contactos estrechos”. Luego, Torreani informó que se realizan tareas de desinfección en el lugar, y están garantizadas las guardias mínimas y la atención en el establecimiento. http://www.radionacional.com.ar/garantizan-guardias-en-centro-de-salud-que-tiene-personal-con-coronavirus/

LRA 16 La Quiaca

CARLOS GASPAR, médico sampedreño

“Repudiamos a quienes hostigan a nuestros profesionales”

Gaspar informó que en el Hospital de San pedro, amenazan a los trabajadores de la Salud con acciones legales, como “manera de amedrentamiento, que no sólo afecta al personal del hospital, sino a todos aquellos que tenemos relación con la salud, ocultando la realidad que no concuerda con el relato que vienen dando los funcionarios en todas partes”. http://www.radionacional.com.ar/denuncian-hostigamiento-a-trabajadores-de-la-salud/

LRA 14 Santa Fe

ENRIQUE MARIN, ex diputado

Piden la renuncia del intendente de Avellaneda

El ex diputado se refirió a la presencia del intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, en la marcha del día 17 y pidió que se aparte de la dirección del Comité de Crisis para luchar contra el coronavirus. Marín destacó que “la condena tiene que ser social y que Scarpín debería dejar su cargo en el Comité de Crisis por tomar conductas de inhabilidad moral”. http://www.radionacional.com.ar/solicitan-la-renuncia-de-scarpin-a-la-conduccion-del-comite-de-crisis/

LRA 1 Buenos Aires

ESTEBAN BULLRICH, Senador nacional

“No tuve mala intención, estaba escuchando la sesión”

El legislador de Juntos por el Cambio, habló de lo que sucedió el jueves pasado en la sesión virtual donde dejó una imagen fija durante la reunión de comisión y se refirió al proyecto de la reforma judicial. http://www.radionacional.com.ar/fue-un-error-no-tuve-mala-intencion-estaba-escuchando-la-sesion/

LRA 9 Esquel

NANCY GONZALEZ, senadora nacional por Chubut

“La Reforma Judicial les da herramientas a las provincias”

González habló sobre el proyecto de Reforma Judicial y, en particular, sobre la ampliación de Juzgados. Dijo que con la aprobación del proyecto en general “se les dan herramientas a todas las provincias de la República Argentina”. http://www.radionacional.com.ar/este-jueves-27-de-agosto-se-trataria-la-reforma-judicial/

LT 14 Paraná

PABLO BARBIROTTO, juez

“El eje es que la Justicia Federal tenga un sistema acusatorio”

Barbirotto, juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, explicó los alcances del proyecto de reforma judicial, afirmando “que existe mucho desconocimiento sobre la iniciativa del gobierno nacional, y hay personas que se oponen por oponerse, o están a favor por estar a favor”. http://www.radionacional.com.ar/el-eje-central-es-que-la-justicia-federal-tenga-un-sistema-acusatorio/

LV 8 Libertador

GUILLERMO ELIZALDE, titular del ENACOM en Mendoza

“Hay zonas con servicios de internet malos y caros”

Elizalde también dijo que “de los 14 millones de hogares que hay en Argentina, cinco millones no tienen acceso a internet y dos de ellos no tienen ningún tipo de acceso a la tecnología”. http://www.radionacional.com.ar/hay-zonas-sobreconectadas-y-otras-con-servicios-de-internet-malos-y-caros/

LRA 1 Buenos Aires

GABRIELA CERRUTI, Diputada nacional

Declarar al servicio público esencial, “no es estatizar”

La legisladora se refirió a la decisión del Gobierno nacional de declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga y remarcó que “el mundo iba hacia ese lado y la pandemia lo aceleró”. En el programa Rezo por vos, explicó los puntos del DNU y remarcó: “Todos los que dicen que declarar un servicio público es estatizar, no paran de decir pavadas. Un servicio público puede ser prestado por el Estado o por un privado, pero sí el Estado se guarda la facultad de poder regular”. http://www.radionacional.com.ar/declarar-las-comunicaciones-servicio-publico-esencial-no-es-estatizar/

LRA 1 Buenos Aires

PEDRO BUSSETTI, Consumidores Libres

Celebran el DNU sobre las telecomunicaciones

El titular de Defensa de Consumidores y Usuarios, Pedro Bussetti, remarcó que “las tarifas estarán reguladas” y afirmó: “Es una gran satisfacción y alegría, desde Deuco proclamamos la necesidad de regular los servicios de telecomunicaciones desde el año 2005”. http://www.radionacional.com.ar/usuarios-y-consumidores-celebran-el-dnu-sobre-las-telecomunicaciones/

LRA 1 Buenos Aires

DIEGO DE CHARRAS, presidente de REDCOM

“Esta definición viene a cuidar a los usuarios”

Tras el anuncio del DNU que declara a la telefonía celular y fija, servicios de internet y TV paga como servicios públicos esenciales y por lo tanto, congelan los precios hasta fin de año, Diego de Charras que es presidente de REDCOM, analizó qué implica la decisión que tomó el gobierno: “Esta definición viene a cuidar a los usuarios y a plantear un Estado regulador de tarifas”, explicó el especialista y agregó que “fue inesperado y un gesto audaz”. http://www.radionacional.com.ar/telecomunicaciones-esta-definicion-viene-a-cuidar-a-los-usuarios/

LRA 7 Córdoba

ANDRES PIAZZA, especialista en Derecho informático

“El Estado va a hacer más fuerte su intervención”

Tras conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia, mediante el cual el presidente Alberto Fernández declaró como servicio público a internet, a la telefonía celular y a la televisión por cable y satelital, Andrés Piazza, especialista en Derecho Informático, señaló que de esta manera “el Estado va a hacer más fuerte su intervención”.

http://www.radionacional.com.ar/con-el-dnu-el-estado-va-a-tener-un-rol-mas-fuerte/

LRA 19 Puerto Iguazú

LUIS AGUILAR, delegado ENACOM Misiones

Denunciar aumentos por telefonía y TV con cable

El Gobierno Nacional declaró como esencial a los servicios de telefonía celular y fija, internet y televisión por cable, además de congelar los aumentos de precios hasta fin de año. El Delegado provincial del Ente Nacional de Comunicaciones, Luis Aguilar, brindó detalles del alcance usuarios. “Hay gente que está sufriendo la brecha digital y no están integradas”, indicó Aguilar. http://www.radionacional.com.ar/instan-hacer-los-reclamos-en-casos-de-aumentos-por-telefonia-y-tv-con-cable/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

RAMIRO REARTE, delegado ENACOM Tucumán

“Las empresas no podrán aumentar los servicios”

Rearte se refirió a la medida del presidente Alberto Fernández de declarar como servicio esencial la telefonía, internet y la televisión por antena digital. “¿Por qué hay tanta virulencia de la oposición en contra de la medida del Presidente? Es porque al declararse como servicio público para el pueblo argentino, ahora las empresas no van a poder aumentar de manera unilateral los precios de los servicios”, expresó el funcionario. http://www.radionacional.com.ar/ahora-las-empresas-no-podran-aumentar-los-servicios-de-modo-unilateral/

LRA 12 Santo Tomé

ISIDRO BAILLARD POCCARD, del ENACOM Corrientes

“Las telecomunicaciones son un derecho humano”

Baillard Poccard, consultado por el impacto del DNU sobre telecomunicaciones que fija como servicio esencial la telefonía celular, internet y televisión paga, afirmó que “esto va a dar una previsibilidad cuando una familia se comprometa a un abono, y exista un control por parte del Estado en torno a los aumentos”. http://www.radionacional.com.ar/isidro-braillard-poccard-las-telecomunicaciones-son-un-derecho-humano/

LRA 5 Rosario

JUAN MARCOS AVIANO, secretario de Comercio Interior

Destacó el anuncio sobre telefonía, internet y tv paga

El representante del gobierno santafesino calificó como “una decisión correctisima” al decreto presidencial que declara servicios públicos esenciales a la telefonía móvil, internet y cable y que congela tarifas de esos servicios hasta fin de año.http://www.radionacional.com.ar/la-provincia-destaco-el-anuncio-sobre-telefonia-internet-y-tv-paga/

LRA 26 Resistencia

Trabajadores de la tierra

Solicitan créditos blandos para adquirir terrenos

Elías Amador, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, informó que presentaron al gobierno nacional un petitorio de Ley de Acceso a la tierra, y que “ya son varias las veces que lo hacemos. Básicamente, el pedido consiste en que nos den créditos blandos para poder comprar nuestra tierra, y de esa manera dejar de pagar alquiler”. http://www.radionacional.com.ar/trabajadores-de-la-tierra-solicitan-creditos-blandos-para-adquirir-terrenos/

LRA 26 Resistencia

Crisis agropecuaria

Impulsarán Emergencia Económica para productores

En virtud de las contingencias climáticas, sanitarias y económicas que afectan al sector productivo del Chaco, el diputado Juan José Bergia del Nuevo Espacio de Participación (Ne.Par) junto con las legisladoras Liliana Spoljaric y Jéssica Ayala del bloque Justicialista, impulsan la declaración de Emergencia Económica, Agropecuaria y Ganadera por el término de 180 días, para los pequeños y medianos productores que cuenten con número inferior a 150 animales vacunos.

Bergio indicó que esta “es una iniciativa que está en conocimiento de todos los diputados, y por supuesto que es perfectible”. http://www.radionacional.com.ar/piden-se-declare-la-emergencia-economica-de-pequenos-y-medianos-productores/

LT 12 Paso de los Libres

SILVINA ESPARZA, del INTA de Caá Catí

“Se lanzó el segundo Núcleo Promotor del asociativismo”

Esparza destacó el lanzamiento de la Segunda Mesa de Fomento del Núcleo Promotor del asociativismo, de la cual también participaron Gustavo Silva, delegado de INAES, y Héctor Báez, viceintendente de Paso de los libres. http://www.radionacional.com.ar/se-lanzo-el-2do-nucleo-promotor-del-asociativismo/

LU 23 Lago Argentino

MARIA FERNANDA RUIZ, Comunicación Digital

Internet y telefonía celular, servicios públicos y esenciales

La funcionaria del Ministerio de Cultura y coordinadora de la Comisión de Comunicación del Instituto Patria se refirió al DNU firmado por el presidente Alberto Fernández. Indicó que es una medida que sirve para reducir desigualdades. http://www.radionacional.com.ar/internet-y-telefonia-celular-seran-servicios-publicos-y-esenciales/

LRA 30 Bariloche

RODOLFO AGUIAR, Secretario Adjunto de ATE

“Es un avance que permite disminuir la desigualdad”

La Asociación de Trabajadores del Estado, defendió la medida que anunciara el presidente Alberto Fernández, en la que declara como públicos los servicios de internet, televisión paga y telefonía móvil y el congelamiento de sus tarifas hasta fin de año. Aguiar señaló que “la reacción de las empresas de telecomunicaciones suena a extorsión”. http://www.radionacional.com.ar/rodolfo-aguiar-es-un-avance-que-permite-disminuir-la-desigualdad/

LT 14 Paraná

Plan ganadero entrerriano

Capacitación para productores

El secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Lucio Amavet, informó que este jueves 27 de agosto a las 18 horas se desarrollará la primera capacitación técnica virtual, en el marco del Plan Ganadero Entrerriano.

Amavet explicó que “será fundamental realizar la capacitación para poder acceder a una asistencia financiera, que estará dividida en tres etapas, de acuerdo a la cantidad de animales de cada productor. Va de cero a 100 cabezas, de 100 a 500, y finalmente, de más de 500 cabezas”. http://www.radionacional.com.ar/capacitaran-a-productores-en-el-marco-del-plan-ganadero/

LRA 9 Esquel

ROSA CONTRERAS, vocera de los jubilados

“No hemos cobrado junio, julio ni el aguinaldo”

Contreras expresó su malestar por el atraso del pago de los haberes y por los descuentos bancarios que han recibido varios agentes, expresando que “están locos, creo que perdieron cualquier nivel de responsabilidad con respecto a los ciudadanos de Chubut”. http://www.radionacional.com.ar/rosa-contreras-no-hemos-cobrado-junio-julio-ni-el-aguinaldo/

LRA 6 Mendoza

Proyecto aprobado

Plantean reactivar el ferrocarril de media distancia

Jorge Difonso, diputado provincial de Cambia Mendoza, dio detalles de la recuperación del ferrocarril de media distancia, afirmando que “el proyecto fue aprobado la semana pasada, y esta semana vamos a tener una reunión junto a la Secretaria de Transporte de la provincia, en donde se planteará recuperar los terrenos e infraestructura”. http://www.radionacional.com.ar/plantean-reactivar-el-ferrocarril-de-media-distancia/

LU 4 Patagonia

MICAELA BILBAO, intendenta de Lago Blanco

Corredor bioceánico: Una obra que esperó 20 años

Con un acto en Río Mayo, se convalidó la puesta en marcha de un consorcio de intendentes que sostendrá la finalización del Corredor bioceánico en los próximos meses. La obra es demandada hace 20 años.

Luego de la presentación del consorcio, Blanco dijo que “el hecho de que jefes comunales e intendentes de otras zonas, por fuera del corredor bioceánico, apoyen el pedido, va a quedar grabado para el pueblo”. http://www.radionacional.com.ar/corredor-bioceanicoque-comiencen-a-trabajar-a-fin-de-ano-es-un-gran-logro/

LRA 59 Gobernador Gregores

MATIAS MAZU, diputado provincial

Expectativa por los subsidios al gas

El legislador del Frente de Todos se refirió a la necesidad de hacer efectivo el subsidio de gas, para los vecinos de Gobernador Gregores que vieron incrementada las facturas.

http://www.radionacional.com.ar/nicolas-mazu-dio-una-entrevista-a-nacional-gregores/

LRA 6 Mendoza

Una plaga de la vitivinicultura

Rebrote de la polilla de la vid

Gabriela Lizana, presidenta de la Asociación Productores del Oasis del Este, analizó la situación de la vitivinicultura y de la polilla de la vid, explicando que hay un rebrote de la plaga. “La dificultad de la falta de rentabilidad sostenida es un problema y los productores necesitan urgente los recursos que provienen del gobierno. El productor que tiene su finca abandonada no desinfecta la finca provocando así el rebrote”, explicó Lizana. http://www.radionacional.com.ar/rebrota-la-plaga-polilla-de-la-vid/

LRA 1 Buenos Aires

FAUSTINO LOPEZ, abogado

Una familia solicitó la quiebra del Correo Argentino

El 7 de febrero de 1998 el trabajador Alberto Divano sufrió un accidente en Correo Argentino. A más de 20 años del inicio del juicio, el actual abogado defensor, Faustino López, solicitó la quiebra de la empresa. http://www.radionacional.com.ar/una-familia-solicito-la-quiebra-del-correo-argentino/

LU 4 Patagonia

MARCELO VIDAL, del ENACOM de Comodoro Rivadavia

“Hay chicos en una estación de servicio haciendo las tareas”

Vidal puso en valor el anuncio del presidente Alberto Fernández en torno a la declaración de telefonía celular e internet como servicio público, afirmando que “el estado debe intervenir para mejorar la conectividad en todo el país. En lo que respecta a educación, el 100% es actividad remota y hay localidades donde ni siquiera hay internet. En Gualjaina, hay chicos sentados en la vereda de una estación de servicio haciendo las tareas”. http://www.radionacional.com.ar/hoy-tenemos-chicos-en-las-veredas-de-una-estacion-haciendo-tareas/

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ-CRISTINA CASTRO

Dos horas con la madre de Facundo en Olivos

El presidente Alberto Fernández se reunió en la residencia de Olivos con Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril último tras salir de su casa de la localidad de Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La reunión se desarrolló en el despacho del jefe de Estado en la residencia de Olivos, desde las 12.30 y se prolongó durante casi dos horas. http://www.radionacional.com.ar/la-madre-de-facundo-mantuvo-una-reunion-de-dos-horas-con-el-presidente/

LRA 1 Buenos Aires

AXEL KICILLOF, gobernador bonaerense

“El objetivo de mi Gobierno es conocer la verdad”

Kicillof se refirió a la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Y enfatizó en que su intención es conocer “la verdad. El objetivo de mi Gobierno es conocer la verdad. La familia pidió que la investigación pasara al fuero federal. O sea, apartar tanto a la Justicia como a la Policía de la Provincia. Lo hicimos con absoluto acuerdo. Y el objetivo es conocer la verdad”, insistió. http://www.radionacional.com.ar/kicillof-el-objetivo-de-mi-gobierno-es-conocer-la-verdad/

LRA 1 Buenos Aires

MARI DEL CARMEN VERDU, Correpi

“Hay una naturalización de la represión policial”

La titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, organización que desde 1992 lucha contra los casos de gatillo fácil y las “políticas represivas del Estado. La desaparición de Facundo Astudillo Castro es la más grave de los casos que venimos denunciando pero no es el único. Tenemos la convicción de que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires son los que tienen que dar respuestas”. http://www.radionacional.com.ar/maria-del-carmen-verdu-hay-una-naturalizacion-de-la-represion-policial/

LRA 7 Córdoba

Incendios en Punilla

Trabajan para contener focos en Charbonier y Pan de Azúcar

Luego de controlar los incendios de ayer en La Marianita, Alta Gracia, Despeñaderos y Bell Ville, hoy los esfuerzos de los bomberos se concentran en la localidad del Charbonier y en la zona del Pan de Azúcar, en el Departamento de Punilla. Hay más de 150 personas evacuadas y autoevacuadas, y daños parciales o totales en siete viviendas.

Diego Concha, Director de Defensa Civil de Córdoba, dijo que “es un momento muy complicado para la provincia por la meteorología y por meses críticos de sequía. Los cinco mil bomberos disponibles están en alerta. Estamos hablando de incendios explosivos y fuegos muy dinámicos”. http://www.radionacional.com.ar/trabajan-para-contener-los-focos-en-charbonier-y-el-pan-de-azucar/

LT 14 Paraná

Incendios en Santa Fe

Bomberos entrerrianos colaboraron para sofocar los sinestros

Bomberos y brigadistas del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos colaboraron en sofocar el fuego a la vera de la ruta nacional 168, en Santa Fe. En este sentido, Pedro González, jefe de Bomberos Zapadores de la Policía provincial, contó que participó una dotación de Zapadores, otra de Bomberos Voluntarios, además de dotaciones de Santa Fe. http://www.radionacional.com.ar/bomberos-entrerrianos-colaboraron-en-los-focos-de-incendio-de-santa-fe/

LRA 26 Resistencia

DANIELA CAMPODONICO, titular de PAMI Chaco

“Centros de Jubilados organizan las prestaciones que necesitan”

Campodónico detalló las actividades que efectúan desde ese organismo y, en el marco de los festejos de los 100 años de la radio en el país que se recordará el 27 de agosto, valorizó el rol que cumple para los adultos y adultas mayores. http://www.radionacional.com.ar/los-centros-de-jubilados-organizan-las-prestaciones-que-necesitan/

LT 11 Concecpión del Uruguay

El próximo jueves

Se habilitarán todos los Centros de Salud para vacunar

Luis Quintero, del Departamento de Educación y Promoción de la Salud del municipio, indicó que, en virtud de celebrarse el 26 de agosto el “Día Nacional del Vacunador”, en honor al nacimiento de Albert Sabin, creador de la vacuna contra la polio, se habilitarán todos los Centros de Salud para la vacunación infantil, además de realizar operativos en barrios de la ciudad. http://www.radionacional.com.ar/con-varios-operativos-desarrollaran-una-campana-de-vacunacion/

LT 11 Concepción del Uruguay

Plenario de AGMER

Desconexión virtual y protesta en las calles

Walter Baccon, Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, indicó que volvieron a exigirle al gobierno “la urgente convocatoria de la paritaria salarial que se suspendió en marzo, además de renovar el rechazo de la llamada ley solidaria, y la derogación de los artículos 4 ,5 y 6”. http://www.radionacional.com.ar/plenario-de-agmer-desconexion-virtual-y-autorparlantes-en-las-calles/

LRA 20 Las Lomitas

Pozo del Tigre

Implementaron el “Plan de Acceso al Agua”

El Intendente de Pozo del Tigre, Alfredo De Yong, se reunió con el subsecretario de la Producción, Alejandro García, el delegado de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Lucas Rodríguez, y el jefe de la Agencia del INTA Las Lomitas, Héctor Vera, para implementar los proyectos del “Plan de Acceso al Agua” para los productores de agricultura familiar. http://www.radionacional.com.ar/implementacion-de-los-accesos-al-agua-para-productores/

LRA 14 Santa Fe

LAURA ACOSTA, Mamás Cannabis Medicina

Ordenanza para regular el cannabis terapéutico

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó por unanimidad una ordenanza elaborada por Guillermo Jerez, de Barrio 88, por la cual se establece un marco regulatorio para el acceso informado y seguro, como recurso terapéutico, del cannabis y sus derivados, con el objetivo de promover “el cuidado integral de la salud”. http://www.radionacional.com.ar/santa-fe-tiene-su-ordenanza-para-regular-el-cannabis-terapeutico/

LRA 3 Santa Rosa

En Ingeniero Luiggi

Se incendiaron 1.500 hectáreas

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Ingeniero Luiggi, Juan Andrés Cantelmi, confirmó que el sábado se quemaron unas 1.500 hectáreas de un campo cercano a la localidad. Dicho incendio dejó sin luz por varias horas al 70% de los usuarios de la zona oeste rural de Ingeniero Luiggi. http://www.radionacional.com.ar/importante-incendio-en-norte-de-la-pampa/

LT 11 Concepción del Uruguay

En la costa del Río Uruguay

Mega operativo contra el narcotráfico

Sergio Cardona, sub jefe de la policía de Entre Ríos, Departamental Uruguay, se refrió al operativo ordenado por el Juez Federal Pablo Seró, el cual desbarató a una banda de narcotraficantes en Concepción del Uruguay y Colón. Cardona remarcó que la tarea investigativa demandó mucho tiempo, destacando el trabajo en simultáneo entre la policía de Entre Ríos, la Prefectura y la policía Federal. http://www.radionacional.com.ar/exitoso-megaoperativo-contra-el-narcotrafico-en-la-costa-del-uruguay/

LRA 28 La Rioja

Crimen de Javier Chocobar

Reclaman celeridad judicial para resolver el caso

La comunidad tucumana continúa pidiendo justicia y la pronta resolución del asesinato ocurrido en Tucumán en 2009, cuando Javier Chocobar intentó defender la usurpación de las tierras de la comunidad Chuschagasteña. El cacique Emilio Mamaní, precisó el estado de la causa, que aún no tiene una resolución de la justicia tucumana. http://www.radionacional.com.ar/la-comunidad-originaria-chuschagasta-reclama-celeridad-judicial/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

DAVID FERREYRA, jefe de Gabinete de Ushuaia

Se preparan los festejos por el aniversario de la ciudad

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, encabezó la reunión con las Secretarías de Cultura y Educación, Hábitat y Ordenamiento Territorial, Instituto Municipal de Deportes y la Subsecretaría de Comunicación Pública para trabajar en el diseño de los festejos que realizará la ciudad durante el mes de octubre, en que celebrará su 136° aniversario.

http://www.radionacional.com.ar/la-municipalidad-prepara-los-festejos-por-el-aniversario-de-la-ciudad/

LRA 29 San Luis

JOSE VILLEGAS, historiador

La ciudad de San Luis cumple 426 años

Mañana la Ciudad de San Luis cumple 426 años y Radio Nacional reflexiona junto al historiador de José Villegas. http://www.radionacional.com.ar/repasamos-parte-de-la-historia-de-la-ciudad-con-el-profesor-jose-villegas/

LRA 5 Rosario

GABRIELA HEMELA, secretaria adjunta de AMMAR

Exigen justicia por el brutal femicidio de Lorena Riquel

Esta mañana se realizó una movilización al Centro de Justicia Penal de Rosario por el femicidio de la trabajadora sexual Lorena Riquel. La secretaria adjunta de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, Gabriela Hemela, pidió que “no quede el caso impune”. http://www.radionacional.com.ar/exigen-justicia-por-el-brutal-femicidio-de-lorena-riquel/

LRA 30 Bariloche

DIEGO ROSATI, secretario de Deportes

Capacitación a referentes deportivos en perspectiva de género

Referentes del deporte de Río Negro fueron capacitados a través de la Ley Micaela, que establece la formación con perspectiva de género para los agentes de los tres poderes del Estado. Radio Nacional Bariloche entrevistó al secretario de Deportes de Río Negro, Diego Rosati.

http://www.radionacional.com.ar/rio-negro-capacito-a-sus-referentes-deportivos-en-perspectiva-de-genero/

LRA 1 Buenos Aires

JUANFER QUINTERO, se fue de River

Seguirá su carrera en el Shenzen de China

Al club de Núñez le quedarán 7.500.000 millones de euros por el pase del jugador. Recordemos que había una deuda por su contrato de 500 mil euros y 1.500.000 euros por su pase que se cancela con el resto del dinero de la transferencia. El club busca tener una plusvalía para una futura venta del volante. El colombiano no se presentó este lunes con el plantel de Marcelo Gallardo y pasó a despedirse durante el fin de semana. http://www.radionacional.com.ar/juanfer-se-fue-de-river/

LT 12 Paso de los Libres

ROSITA LEIVA, de Neike Chamigo

“Zini realizó una fiel lectura de los habitantes de este suelo”

Leiva, primera voz de “Neike Chamigo” del Paí Julián Zini, destacó que “Julián realizó una fiel lectura del alma de los habitantes de este suelo”. En la década del ‘90, Julián Zini formó su propia agrupación “Julián Zini y Neike Chamigo”, donde estuvo acompañado por músicos como Rosita Leiva, Pochi Base, Martín Barbona, Antonio Álvarez y Kingo Buscaglia, entre otros artistas destacados. http://www.radionacional.com.ar/la-voz-femenina-del-conjunto-neike-chamigo-que-acompano-a-julian-zini/

LRA 29 San Luis

LITO LUCERO, músico

Presentaron el “himno a la puntanidad”

El 25 de agosto se celebra un nuevo día de la provincia y por eso hoy se presentó el himno “San Luis en marcha” de Lito Lucero. Militares, escritores, educadores, artistas, entre otras personalidades de la provincia, son mencionados en esta canción por el folclorista.

http://www.radionacional.com.ar/presentaron-san-luis-en-marcha-el-himno-a-la-puntanidad/

LT 12 Paso de los Libres

MIGUEL MATEO ARIAS, diputado provincial

“Hay que abordar seriamente los temas de nuestra cultura”

Arias participó en la edición especial de “Yayetopá”, en homenaje al paí Julián Zini. En cuanto al programa, Arías enfatizó que “hay que abordar seriamente los temas de nuestra cultura”. http://www.radionacional.com.ar/hay-que-abordar-seriamente-los-temas-de-nuestra-cultura/

LRA 1 Buenos Aires

TOM LUPO con Paulinho Moska

“Este álbum es como una aurora después de la noche”

En esta nueva edición de “Grabaciones encontradas”, escuchamos el primer reportaje realizado al músico brasileño Paulinho Moska en Argentina, presentando su disco “Tudo novo de novo”. Grabación de 2004 en FM Faro. http://www.radionacional.com.ar/paulinho-moska-este-album-es-como-una-aurora-despues-de-la-noche/

LRA 26 Resistencia

LELA EQUER, símbolo de la radio chaqueña

“La locución se convirtió en parte de mi existencia”

Bequer recordó la significación que tiene la radio en su vida personal y profesional, y dijo que “básicamente soy docente, y abracé esta profesión con gran pasión y cariño. La locución siempre estuvo a mi alrededor y, además de la docencia, se convirtió en parte de mi existencia”.

LRA 7 Córdoba

BETO FERRARIO, locutor

La voz de la locución comercial en Córdoba

En la semana de los festejos de los 100 años de la radiofonía, José Alberto “Beto” Ferrario, una de las voces más significativas en la locución radial de la provincia mediterránea, realizó un recorrido por su carrera. Ferrario trabajó con significativas figuras, compartiendo transmisiones de fútbol, automovilismo, básquet y boxeo, entre tantos otros deportes, y explicó la importancia de su función dentro de la actividad. Además, recordó anécdotas al lado de personalidades como Rubén Torri, el Negro Brizuela y Osvaldo Whebe, mientras sigue respaldando con su experiencia a los más jóvenes en esta gran pasión que es la radiofonía argentina. http://www.radionacional.com.ar/beto-ferrario-la-voz-de-la-locucion-comercial-deportiva-en-cordoba/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

ELISABETTA RIVA, directora general del Teatro Coliseo

“El lugar donde se hizo la primera transmisión”

Este jueves se cumplen 100 años de la primera emisión radial en nuestro país, por lo que Radio Nacional y la Televisión Pública preparan un festejo que arrancará a las 15, con una transmisión desde el Teatro Coliseo, lugar en donde nació la radio argentina.

http://www.radionacional.com.ar/tenemos-el-honor-de-ser-el-lugar-donde-se-hizo-la-primera-transmision/

LRA 28 La Rioja

100 años de la radiofonía

Nacional La Rioja inició un recorrido federal

LRA 28 comenzó a recorrer la provincia y el país, con el objetivo de reunir voces que hablen del desarrollo y crecimiento del medio radiofónico a lo largo de este último siglo. El locutor Jorge Agüero, quien se desempeñó en Radio Nacional La Rioja, se refirió al inicio de la emisora estatal, ocurrido el 16 de septiembre de 1981. http://www.radionacional.com.ar/radio-nacional-la-rioja-inicio-un-recorrido-federal/

