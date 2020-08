Trabajan para contener los focos en Charbonier y el Pan de Azúcar

El incendio más importante comenzó el 15 de agosto en Villa Albertina, Cerros Negro y Copacabana en el departamento Ischilin y luego se desplazó hasta la extensa zona entre Capilla del Monte y Cruz del Eje en el departamento de Punilla. Durante esta madrugada 90 bomberos quedaron trabajando en la región, que comprende sitios como estancia La Manga, Charbonier, Escobas y El Carrizal, con autombombas y camiones sisterna, protegiendo algunas viviendas e impidiendo que las llamas cruzaran la ruta nacional 38 hacia el sur.

Precisamente, sobre esta ruta permanece interrumpido el tránsito vehicular desde Capilla del Monte hacia el norte, al igual que la ruta provincial 17, entre Punilla e Ischilín.

Este domingo las intensas columnas de humo y las fuertes ráfagas de viento hicieron imposible contar con asistencia aérea pero se espera que este lunes las condiciones climáticas permitan el trabajo de cinco aviones hidrantes de Provincia y Nación, además de dos helicópteros. Al lugar están llegando efectivos de toda la provincia.

En tanto en el incendio en el Pan de Azúcar, hacia el sureste de la tradicional “Casa de Té”, siguen trabajando efectivos de nueve cuarteles de bomberos. Esta madrugada uno de los frentes avanzaba en dirección a La Calera y otro hacia Bialet Massé. Hubo que evacuar 15 vecinos del barrio San José Obrero de Cosquín, que se suman a las más de 150 personas evacuadas y autoevacuadas en todo el valle de Punilla.

“Tenemos 150 evacuados de Charbonier y zonas cercanas. Hay contención y tenemos los recursos para hacerlo. No puedo dejar de agradecer a hoteleros y cabañeros que se pusieron a disposición para alojar a la gente respetando las normas de distanciamiento social”, dijo que el intendente de Capilla del Monte Fabricio Díaz quién además señaló que si bien el fuego no ingresó a esa localidad el riesgo aún no se ha disipado.

Si bien en las próximas horas se hará un relevamiento de los daños sufridos en la región se estima que ya estamos ante el incendio más importante en la última década. El periodista de LRA7 Aldo Blanco recordó los incendios ocurridos en 2009 en el Valle de Punilla.

Según el Servicio Meteorológico Nacional las probabilidades de lluvia son bajas para los próximos días, entre un 10 y un 40%, para este martes, viernes, sábado y domingo. Hay una alerta meteorológica por tormentas fuertes para esta noche y la madrugada del martes pero con cobertura en el centro y sur de la provincia. El Riesgo de incendio en Córdoba sigue siendo extremo.