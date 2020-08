Valdés: “Todo el servicio del Estado estaba el servicio de Majul”

Eduardo Valdés, Diputado Nacional por el Frente de Todos, dialogó este lunes con nuestra emisora, remarcando los avances en las causas judiciales en las que se investigan el espionajes ilegal durante la presidencia Mauricio Macri.

“Lo que me sorprende es que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que fueron espiados todavía no se han presentado a denunciar”. Sostuvo Valdés, tras conocerse que Carlos Rosenkrantz presidente del máximo tribunal de justicia, aparece entre los espiados, al igual que Rosatti y los integrantes del PRO, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríquez Larreta.

Valdés, ademas denunció la compra de 100 teléfonos celulares encriptados a la empresa Huawei, por parte de la Agencia Federal de Inteligencia y la entregada de algunos de ellos a personas ajenas al gobierno, como es el caso del ex presidente del club Boca Junior, Daniel Angelici señalado como integrante de la mesa judicial.

DESCARGAR